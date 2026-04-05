സി.എൻ.ജി കാറുകൾക്ക് സ്ഥലമില്ലെന്ന പരാതി വേണ്ട; ഡ്യുവൽ സിലിണ്ടർ സാങ്കേതിക വിദ്യയുമായി വിപണി കീഴടക്കാൻ അഞ്ച് മോഡലുകൾ
ന്യൂഡൽഹി: ഇന്ധനലാഭത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ സി.എൻ.ജി കാറുകളെ വെല്ലാൻ മറ്റൊന്നില്ല. എന്നാൽ, കാറിന്റെ ഡിക്കിയിൽ സി.എൻ.ജി സിലിണ്ടർ സ്ഥാപിക്കുന്നതോടെ ലഗേജ് വെക്കാൻ സ്ഥലമില്ലാത്തത് പലരെയും ഈ മോഡലുകളിൽ നിന്ന് അകറ്റിനിർത്തിയിരുന്നു. ഇതിന് പരിഹാരമായാണ് പ്രമുഖ കമ്പനികൾ ഇപ്പോൾ 'ഡ്യുവൽ സിലിണ്ടർ' സാങ്കേതികവിദ്യ അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. വലിയൊരു സിലിണ്ടറിന് പകരം ചെറിയ രണ്ട് സിലിണ്ടറുകൾ അടിഭാഗത്തായി ക്രമീകരിക്കുന്നതിലൂടെ മികച്ച ബൂട്ട് സ്പേസ് ലഭ്യമാകും.
10 ലക്ഷം രൂപയിൽ താഴെ വിലയിൽ ലഭ്യമാകുന്ന, സ്ഥലപരിമിതിയില്ലാത്ത അഞ്ച് മികച്ച സി.എൻ.ജി കാറുകൾ ഇവയാണ്:
ടാറ്റ പഞ്ച് ഐ-സിഎൻജി
ഇരട്ട സിലിണ്ടർ സാങ്കേതികവിദ്യ ആദ്യമായി വിപണിയിലെത്തിച്ചത് ടാറ്റയാണ്. പഞ്ച് ഐ-സിഎൻജിയിൽ 210 ലിറ്റർ ബൂട്ട് സ്പേസ് ലഭ്യമാണ്. മൈക്രോ എസ്യുവി വിഭാഗത്തിൽ പെടുന്ന ഈ കാർ സുരക്ഷയിലും കരുത്തിലും ഒരുപോലെ മുന്നിലാണ്.
ടാറ്റ ആൾട്രോസ് ഐ-സിഎൻജി
പ്രീമിയം ഹാച്ച്ബാക്ക് തിരയുന്നവർക്ക് മികച്ച ഓപ്ഷനാണിത്. സിലിണ്ടറുകൾ ഡിക്കിക്ക് താഴെ ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നതിനാൽ വലിയ ബാഗുകൾ വെക്കാൻ ആവശ്യമായ സ്ഥലം ഇതിലുണ്ട്. 210 ലിറ്റർ ബൂട്ട് സ്പേസാണ് ഇതിലും വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നത്.
ഹ്യുണ്ടായ് എക്സ്റ്റർ
ടാറ്റയ്ക്ക് പിന്നാലെ ഹ്യുണ്ടായ് അവതരിപ്പിച്ച ഇരട്ട സിലിണ്ടർ മോഡലാണ് എക്സ്റ്റർ ഡുവോ. മികച്ച ഫീച്ചറുകളും സ്ഥലസൗകര്യവും ഈ മൈക്രോ എസ്യുവിയെ ജനപ്രിയമാക്കുന്നു. ഏകദേശം 27 കിലോമീറ്ററിലധികം മൈലേജും ഈ കാർ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു.
ടാറ്റ ടിയാഗോ ഐ-സിഎൻജി
ബജറ്റ് ഫ്രണ്ട്ലി വിഭാഗത്തിൽ പെടുന്ന ടിയാഗോയിലും ടാറ്റ ഇപ്പോൾ ട്വിൻ സിലിണ്ടർ സാങ്കേതികവിദ്യ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ചെറിയ കാറാണെങ്കിലും സിഎൻജി കിറ്റ് വന്നതോടെ ഡിക്കി സ്ഥലം നഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല എന്നതാണ് ഇതിന്റെ പ്രത്യേകത.
ഹ്യുണ്ടായ് ഗ്രാൻഡ് ഐ10 നിയോസ്
ഹ്യുണ്ടായുടെ പ്രീമിയം ഹാച്ച്ബാക്കായ ഐ10 നിയോസിലും ഇപ്പോൾ ഡ്യുവൽ സിലിണ്ടർ ഓപ്ഷൻ ലഭ്യമാണ്. നഗര യാത്രകൾക്കും ദീർഘദൂര യാത്രകൾക്കും ഒരുപോലെ അനുയോജ്യമായ ഈ കാറിൽ ലഗേജുകൾക്കായി ധാരാളം സ്ഥലമുണ്ട്.
കുറഞ്ഞ ഇന്ധനച്ചെലവും കൂടുതൽ യാത്രാസൗകര്യവും ആഗ്രഹിക്കുന്ന കുടുംബങ്ങൾക്ക് ഈ ട്വിൻ സിലിണ്ടർ കാറുകൾ മികച്ചൊരു മുതൽക്കൂട്ടായിരിക്കും. പത്ത് ലക്ഷം രൂപയിൽ താഴെ എക്സ് ഷോറൂം വില വരുന്ന ഈ മോഡലുകൾ വിപണിയിൽ വലിയ ചലനമാണ് സൃഷ്ടിക്കുന്നത്.
