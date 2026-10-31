15 ശതമാനത്തിലേറെ ഇന്ധനക്ഷമത; പുതിയ 1.5 ലിറ്റർ ഹൈബ്രിഡ് എൻജിനുമായി ടൊയോട്ട

15 ശതമാനത്തിലേറെ ഇന്ധനക്ഷമത; പുതിയ 1.5 ലിറ്റർ ഹൈബ്രിഡ് എൻജിനുമായി ടൊയോട്ടtext_fields
ടോക്കിയോ: വാഹന വിപണിയിലെ വിശ്വസ്ത ബ്രാൻഡായ ടൊയോട്ട, തങ്ങളുടെ ഭാവി വാഹന പ്ലാറ്റ്ഫോമുകൾക്കായി തികച്ചും പുതിയ 1.5 ലിറ്റർ ഹൈബ്രിഡ് പവർട്രെയിൻ വികസിപ്പിക്കുന്നതായി പ്രഖ്യാപിച്ചു. നിലവിലുള്ള ഹൈബ്രിഡ് സിസ്റ്റങ്ങളേക്കാൾ 15 ശതമാനത്തിലധികം ഇന്ധനക്ഷമത ഉറപ്പുനൽകുന്നതാണ് പുതിയ സാങ്കേതികവിദ്യ.
നാച്ചുറലി ആസ്പിറേറ്റഡ് (Naturally Aspirated), ടർബോചാർജ്ഡ് (Turbocharged) പതിപ്പുകളിൽ പുതിയ നാല് സിലിണ്ടർ പെട്രോൾ എഞ്ചിനുകൾ ലഭ്യമാകും. ഇവയോടൊപ്പം ഒതുക്കമുള്ള ഇലക്ട്രിക് മോട്ടോറുകളും അത്യാധുനിക പവർ ഇലക്ട്രോണിക്സും കൂടിച്ചേരുന്നതാണ് പുതിയ പവർട്രെയിൻ.
ഇലക്ട്രിക് യുഗത്തിനായി പ്രത്യേകം രൂപകൽപ്പന ചെയ്തത്
നിലവിലുള്ള പെട്രോൾ എഞ്ചിനുകളിൽ മാറ്റം വരുത്തുന്നതിന് പകരം, വൈദ്യുതീകരണത്തിനായി (Electrification) പൂർണ്ണമായും ആദ്യം മുതൽ വികസിപ്പിച്ചെടുത്തതാണ് പുതിയ എൻജിൻ. പുതിയ പവർട്രെയിനിന്റെ വലിപ്പവും ഭാരവും കുറവായതിനാൽ, പൂർണ്ണമായും ഇലക്ട്രിക് വാഹനങ്ങൾക്ക് (BEVs) വേണ്ടി ഡിസൈൻ ചെയ്ത പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളിലും ക്യാബിൻ സ്പേസോ ഡിസൈൻ ഭംഗിയോ നഷ്ടപ്പെടാതെ ഹൈബ്രിഡ്, പ്ലഗ്-ഇൻ ഹൈബ്രിഡ് സാങ്കേതികവിദ്യകൾ ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കും.
1.5 ലിറ്റർ നാച്ചുറലി ആസ്പിറേറ്റഡ് പതിപ്പ്, ടൊയോട്ടയുടെ നിലവിലുള്ള 1.8 ലിറ്റർ എൻജിന്റെയും 1.5 ലിറ്റർ 3-സിലിണ്ടർ എൻജിന്റെയും പ്രകടന പരിധിയെ ഒരുമിച്ച് കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ ശേഷിയുള്ളതാണ്. അതേസമയം, ടർബോചാർജ്ഡ് പതിപ്പ് കൂടുതൽ കരുത്തുറ്റ വാഹനങ്ങളിലേക്ക് വ്യാപിപ്പിക്കും.
മികച്ച മൈലേജ് ലഭിക്കുന്നത് എങ്ങനെ?
ഇന്ധനക്ഷമതയിൽ 15 ശതമാനത്തിലധികം വർധനവ് കൈവരിക്കാൻ ടൊയോട്ട സ്വീകരിച്ച പ്രധാന സാങ്കേതിക മുന്നേറ്റങ്ങൾ ഇവയാണ്.
- എൻജിൻ ഭാഗങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള മെക്കാനിക്കൽ ഘർഷണം കുറക്കുകയും തെർമൽ മാനേജ്മെന്റ് മെച്ചപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു.
- എയറോഡൈനാമിക് ഡ്രാഗ് കുറച്ചതിനൊപ്പം ടൊയോട്ട തന്നെ വികസിപ്പിച്ച സിലിക്കൺ കാർബൈഡ് (SiC) പവർ ഇലക്ട്രോണിക്സ് സിസ്റ്റം ഉപയോഗിക്കുന്നു.
- ചെറിയ മോട്ടോറുകളും ഒതുക്കമുള്ള പവർ കൺട്രോൾ യൂനിറ്റുകളും വൈദ്യുത ഊർജ്ജ നഷ്ടം വലിയ അളവിൽ കുറക്കുന്നു.
'മൾട്ടി-പാത്ത്വേ' സ്ട്രാറ്റജി
വിവിധ രാജ്യങ്ങളിലെ ഇന്ധന ലഭ്യതയും അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളും ഉപഭോക്തൃ താത്പര്യങ്ങളും പരിഗണിച്ച് പലതരം സാങ്കേതികവിദ്യകൾ അവതരിപ്പിക്കുന്ന 'മൾട്ടി-പാത്ത്വേ' സ്ട്രാറ്റജിയുടെ ഭാഗമായാണ് പുതിയ എൻജിൻ വികസിപ്പിക്കുന്നതെന്ന് കമ്പനി അറിയിച്ചു.
പൊതുവായ പ്ലാറ്റ്ഫോം
വരാനിരിക്കുന്ന വാഹനങ്ങളുടെ ആർക്കിടെക്ചറിൽ ബാറ്ററി ഇലക്ട്രിക് (BEV), പ്ലഗ്-ഇൻ ഹൈബ്രിഡ് (PHEV), സാധാരണ ഹൈബ്രിഡ് (HEV) മോഡലുകൾ ഒരുപോലെ നിർമിക്കാൻ സാധിക്കും. ഇത് നിർമാണച്ചെലവ് കുറക്കാനും വിപണിയിലെ ആവശ്യാനുസരണം ഉൽപ്പാദനം വേഗത്തിൽ ക്രമീകരിക്കാനും ടൊയോട്ടയെ സഹായിക്കും. എൻജിന്റെ ബോണറ്റ് ഉയരം കുറച്ച് കൂടുതൽ ആകർഷകമായ സ്പോർട്ടി ലുക്കിലുള്ള കാറുകൾ രൂപകൽപ്പന ചെയ്യാൻ ഡിസൈനർമാർക്ക് ഇത് വഴിയൊരുക്കുന്നു.
ഭാവി പദ്ധതികൾ
കാർബൺ മലിനീകരണം പൂർണമായി ഇല്ലാതാക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി ഇലക്ട്രിക്, ഹൈഡ്രജൻ വാഹനങ്ങൾക്കൊപ്പം തന്നെ ഉയർന്ന കാര്യക്ഷമതയുള്ള ഹൈബ്രിഡ് വാഹനങ്ങൾക്കും ടൊയോട്ട പ്രാധാന്യം നൽകുന്നു. ഭാവിയിൽ പുനരുപയോഗം ചെയ്യാവുന്ന കാർബൺ-ന്യൂട്രൽ ഇന്ധനങ്ങളിലും പ്രവർത്തിക്കാൻ പാകത്തിലാണ് പുതിയ എൻജിൻ ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നത്.
മറ്റു പ്രമുഖ വാഹന നിർമാതാക്കൾക്കും എൻജിൻ വിൽക്കാൻ ടൊയോട്ട പദ്ധതിയിടുന്നുണ്ടെങ്കിലും, ഈ പവർട്രെയിൻ ആദ്യമായി വിപണിയിലെത്തുന്ന തീയതിയോ മോഡലുകളോ ഔദ്യോഗികമായി പുറത്തുവിട്ടിട്ടില്ല.