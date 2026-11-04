പുതിയ കാർ, ബൈക്ക് വാങ്ങുന്നവർ ശ്രദ്ധിക്കുക

പുതിയ കാർ, ബൈക്ക് വാങ്ങുന്നവർ ശ്രദ്ധിക്കുകtext_fields
പുതിയ കാർ വാങ്ങുമ്പോൾ വാഹനത്തിന്റെ വില, നിറം, മൈലേജ്, സൗകര്യങ്ങൾ തുടങ്ങി പല കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ പരിശോധിക്കാറുണ്ട്. എന്നാൽ ഇൻഷുറൻസ് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഏത് അപകടത്തിന് പരിരക്ഷയുണ്ട്, വാഹനത്തിലുള്ളയാത്രക്കാർക്ക് എന്ത് സുരക്ഷയുണ്ട്, സ്വന്തം വാഹനത്തിന് കേടുപാടുകൾ സംഭവിച്ചാൽ പണം ലഭിക്കുമോ തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ എത്രപേർ കൃത്യമായി പരിശോധിക്കാറുണ്ട്? ഇൻഷുറൻസ് രേഖകളിലെ സങ്കീർണമായ നിബന്ധനകൾക്കിടയിൽ പലപ്പോഴും ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടാതെ പോകാറുണ്ട്. ഈ ആശയക്കുഴപ്പത്തിന് പരിഹാരമാകുന്ന പ്രധാന മാറ്റമാണ് ഡിസംബർ 15 മുതൽ വാഹന ഇൻഷുറൻസ് മേഖലയിൽ വരുന്നത്. ഇനി ഇൻഷുറൻസിലെ ഓരോ പരിരക്ഷയും പ്രത്യേകം തിരിച്ചറിയാനും അതിനായി എത്ര രൂപയാണ് ഈടാക്കുന്നതെന്ന് അറിയാനും വാഹന ഉടമകൾക്ക് കഴിയും. സ്വകാര്യ കാറുകൾക്കും ഇരുചക്രവാഹനങ്ങൾക്കും ബാധകമായ പുതിയ നാല് വിഭാഗ ഇൻഷുറൻസ് സംവിധാനം എന്താണ്? ഇതിൽ നിർബന്ധമായത് ഏതൊക്കെയാണ്? അധിക പണം നൽകി തിരഞ്ഞെടുക്കാവുന്ന പരിരക്ഷകൾ ഏതൊക്കെയാണ്?
എന്താണ് പുതിയ നാല് വിഭാഗ ഇൻഷുറൻസ് സംവിധാനം?
ഇൻഷുറൻസ് എടുക്കുമ്പോൾ പലപ്പോഴും തേർഡ് പാർട്ടി, കോംപ്രിഹെൻസീവ് തുടങ്ങിയ പേരുകളിലാണ് പോളിസികളെക്കുറിച്ച് കേൾക്കാറുള്ളത്. എന്നാൽ ഒരു വാഹന ഇൻഷുറൻസിൽ പലതരം പരിരക്ഷകൾ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാകും. അപകടത്തിൽ മറ്റൊരാൾക്ക് പരിക്കേറ്റാൽ ലഭിക്കുന്ന പരിരക്ഷയും സ്വന്തം വാഹനത്തിന് കേടുപാടുകൾ സംഭവിച്ചാൽ ലഭിക്കുന്ന പരിരക്ഷയും ഒരേ കാര്യമല്ല.ഈ വ്യത്യാസങ്ങൾ എളുപ്പത്തിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്ന വിധത്തിൽ ഇൻഷുറൻസിനെ നാല് പ്രധാന വിഭാഗങ്ങളായി ക്രമീകരിക്കുകയാണ് പുതിയ പരിഷ്കാരത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം.
- 1. മറ്റുള്ളവർക്കുണ്ടാകുന്ന നഷ്ടത്തിനുള്ള പരിരക്ഷ
- 2. വാഹനത്തിലെ യാത്രക്കാർക്കുള്ള നിയമപരമായ ബാധ്യതയുടെ പരിരക്ഷ
- 3. അപകടത്തിൽ പരിക്കേൽക്കുന്നവർക്ക് ലഭിക്കുന്ന വ്യക്തിഗത അപകട പരിരക്ഷ
- 4. സ്വന്തം വാഹനത്തിനുണ്ടാകുന്ന നാശനഷ്ടങ്ങൾക്കുള്ള പരിരക്ഷ
ഇവയെല്ലാം ഒരുമിച്ച് നിർബന്ധമായി വാങ്ങണമെന്നല്ല പുതിയ നിയമത്തിന്റെ അർഥം. ഓരോ വിഭാഗത്തിലും ലഭിക്കുന്ന പരിരക്ഷ എന്താണെന്നും അതിന്റെ ചെലവ് എത്രയാണെന്നും വ്യക്തമായി അറിയിച്ച് ഉപഭോക്താവിന് തിരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള അവസരം നൽകുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്.
1. മറ്റുള്ളവർക്കുള്ള പരിരക്ഷ (Third Party Insurance)
ഇതാണ് വാഹന ഇൻഷുറൻസിലെ ഏറ്റവും അടിസ്ഥാനപരമായ പരിരക്ഷ. നമ്മുടെ വാഹനം കാരണം റോഡിലുള്ള മറ്റൊരാൾക്ക് പരിക്കേൽക്കുകയോ മരണം സംഭവിക്കുകയോ മറ്റൊരാളുടെ വാഹനത്തിനോ വസ്തുവകകൾക്കോ നാശനഷ്ടമുണ്ടാകുകയോ ചെയ്താൽ നിയമപ്രകാരമുള്ള നഷ്ടപരിഹാര ബാധ്യതയ്ക്കാണ് ഈ ഇൻഷുറൻസ് സഹായിക്കുന്നത്.
ഉദാഹരണത്തിന്, നമ്മുടെ കാറിടിച്ച് മറ്റൊരു വാഹനത്തിന് കേടുപാടുകൾ സംഭവിച്ചാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരാൾക്ക് പരിക്കേറ്റാൽ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിയമപരമായ നഷ്ടപരിഹാര ബാധ്യത ഈ പരിരക്ഷയുടെ പരിധിയിൽ വരും.മോട്ടോർ വാഹന നിയമപ്രകാരം തേർഡ് പാർട്ടി ഇൻഷുറൻസ് നിർബന്ധമാണ്. ഇത് ഇല്ലാതെ പൊതുനിരത്തിൽ വാഹനം ഓടിക്കാൻ അനുവാദമില്ല.എന്നാൽ ഈ ഇൻഷുറൻസ് നമ്മുടെ സ്വന്തം വാഹനത്തിനുണ്ടാകുന്ന കേടുപാടുകൾ പരിഹരിക്കാനുള്ളതല്ല.
2. വാഹനത്തിലെ യാത്രക്കാർക്കുള്ള പരിരക്ഷ (Legal Liability to Occupants)
കാറിൽ യാത്ര ചെയ്യുന്നവർക്ക് അപകടമുണ്ടായാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും? ബൈക്കിന്റെ പിന്നിലിരുന്ന് യാത്ര ചെയ്യുന്നയാൾക്ക് അപകടത്തിൽ പരിക്കേറ്റാൽ ഇൻഷുറൻസ് പരിരക്ഷ ലഭിക്കുമോ? ഇത്തരം സംശയങ്ങൾക്കുള്ള ഉത്തരമാണ് ഈ വിഭാഗം.അപകടത്തിൽ കാറിലെ യാത്രക്കാർക്കോ ബൈക്കിന്റെ പിന്നിലിരിക്കുന്നയാൾക്കോ ഉണ്ടാകുന്ന പരിക്കുകൾക്കും നഷ്ടങ്ങൾക്കും വാഹന ഉടമയ്ക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന നിയമപരമായ ബാധ്യതകൾക്കാണ് ഈ പരിരക്ഷ സഹായിക്കുന്നത്. ഇൻഷുറൻസ് നിബന്ധനകൾ അനുസരിച്ച് ജീവനക്കാരായി വാഹനത്തിൽ യാത്ര ചെയ്യുന്നവർക്കും ഇതിന്റെ പരിധിയിൽ വരാം.എന്നാൽ ഈ പരിരക്ഷ എല്ലാ യാത്രക്കാർക്കും സ്വമേധയാ ലഭിക്കുന്നതല്ല. അധിക പ്രീമിയം നൽകി വാഹന ഉടമ തിരഞ്ഞെടുക്കേണ്ട ഓപ്ഷനാണ് ഇത്. വാഹനത്തിന്റെ രജിസ്ട്രേഷൻ രേഖയിൽ അനുവദിച്ചിട്ടുള്ള യാത്രക്കാരുടെ എണ്ണത്തിനും ഇൻഷുറൻസ് നിബന്ധനകൾക്കും അനുസരിച്ചായിരിക്കും പരിരക്ഷ.
3. വ്യക്തിഗത അപകട പരിരക്ഷ (Personal Accident Cover)
ഇത് യാത്രക്കാർക്കുള്ള നിയമപരമായ ബാധ്യതാ പരിരക്ഷയിൽനിന്ന് വ്യത്യസ്തമാണ്. അപകടത്തിൽ ഇൻഷുറൻസ് പരിരക്ഷയുള്ള വ്യക്തിക്ക് മരണമോ സ്ഥിരമായ അംഗവൈകല്യമോ സംഭവിച്ചാൽ നിശ്ചിത നിബന്ധനകൾ പ്രകാരം സാമ്പത്തിക സഹായം ലഭിക്കുന്നതാണ് വ്യക്തിഗത അപകട പരിരക്ഷ.വാഹന ഉടമയ്ക്കും ഡ്രൈവർക്കും മറ്റ് യാത്രക്കാർക്കും പില്യൺ യാത്രക്കാർക്കും വേണ്ടിയുള്ള പരിരക്ഷകൾ ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുത്താം. എന്നാൽ ആരൊക്കെയാണ് പോളിസിയിൽ ഉൾപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതെന്ന് പ്രത്യേകം പരിശോധിക്കണം.ഉടമയ്ക്കുള്ള നിർബന്ധിത വ്യക്തിഗത അപകട പരിരക്ഷ സംബന്ധിച്ച നിലവിലുള്ള ചട്ടങ്ങളും ബാധകമാണ്. ഇതിനകം ആവശ്യമായ വ്യക്തിഗത അപകട പരിരക്ഷയുള്ളവർക്കുള്ള ഒഴിവുകളും നിലവിലെ വ്യവസ്ഥകൾക്കനുസരിച്ചായിരിക്കും.മറ്റ് യാത്രക്കാർക്കും പിന്നിലിരിക്കുന്നവർക്കും അധിക ഡ്രൈവർമാർക്കും ഈ പരിരക്ഷ വേണമെങ്കിൽ അധിക പ്രീമിയം നൽകി തിരഞ്ഞെടുക്കാം.
4. സ്വന്തം വാഹനത്തിനുള്ള പരിരക്ഷ (Own Damage Cover)
നമ്മുടെ സ്വന്തം കാറിനോ ബൈക്കിനോ അപകടം സംഭവിച്ചാൽ അറ്റകുറ്റപ്പണികൾക്കുള്ള ചെലവ് വലിയ ബാധ്യതയായേക്കാം. വാഹനം മോഷണം പോകുന്നതും പ്രകൃതിദുരന്തങ്ങളിൽ കേടുപാടുകൾ സംഭവിക്കുന്നതും വാഹന ഉടമയ്ക്ക് സാമ്പത്തിക നഷ്ടമുണ്ടാക്കും.ഇത്തരം സാഹചര്യങ്ങളിൽ സ്വന്തം വാഹനത്തിനുണ്ടാകുന്ന നഷ്ടങ്ങൾക്കുള്ള പരിരക്ഷയാണ് ഓൺ ഡാമേജ് ഇൻഷുറൻസ്. അപകടം, തീപിടിത്തം, മോഷണം, വെള്ളപ്പൊക്കം പോലുള്ള പ്രകൃതിദുരന്തങ്ങൾ തുടങ്ങിയവ മൂലമുള്ള നഷ്ടങ്ങൾ പോളിസിയിലെ വ്യവസ്ഥകൾക്കനുസരിച്ച് ഇതിൽ ഉൾപ്പെടും.ഈ പരിരക്ഷ നിർബന്ധമല്ല.
ഇതിൽ നിർബന്ധമായത് ഏതൊക്കെ?
പുതിയ പരിഷ്കാരത്തെക്കുറിച്ച് പലർക്കുമുള്ള പ്രധാന സംശയമാണിത്. നാല് വിഭാഗങ്ങളായി ഇൻഷുറൻസ് ക്രമീകരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും നാലും നിർബന്ധമല്ല.
- നിർബന്ധം:തേർഡ് പാർട്ടി ഇൻഷുറൻസ്.
- നിലവിലെ ചട്ടപ്രകാരം നിർബന്ധം:ഉടമയ്ക്കുള്ള വ്യക്തിഗത അപകട പരിരക്ഷ, ബാധകമായ ഒഴിവുകൾക്ക് വിധേയമായി.
- ഓപ്ഷണൽ:കാറിലെ മറ്റ് യാത്രക്കാർക്കും ബൈക്കിലെ പിന്നിലിരിക്കുന്നവർക്കുമുള്ള നിയമപരമായ ബാധ്യതാ പരിരക്ഷ.
- ഓപ്ഷണൽ:മറ്റ് യാത്രക്കാർക്കും അധിക ഡ്രൈവർമാർക്കുമുള്ള വ്യക്തിഗത അപകട പരിരക്ഷ.
- ഓപ്ഷണൽ:സ്വന്തം വാഹനത്തിനുള്ള നാശനഷ്ട പരിരക്ഷ.
അതായത്, നാല് വിഭാഗങ്ങളുടെയും വിശദാംശങ്ങൾ ഉപഭോക്താവിന് മുന്നിൽ അവതരിപ്പിക്കണം. എന്നാൽ എല്ലാ പരിരക്ഷകളും വാങ്ങാൻ നിർബന്ധിക്കില്ല. തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന അധിക പരിരക്ഷകൾക്ക് പ്രത്യേകം പ്രീമിയം നൽകേണ്ടിവരും.
എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത്തരമൊരു മാറ്റം
ഇൻഷുറൻസ് പോളിസികളിലെ വ്യവസ്ഥകൾ കമ്പനികൾക്കനുസരിച്ച് വ്യത്യാസപ്പെടുന്നതും സാധാരണക്കാർക്ക് ഏത് പരിരക്ഷയാണ് ലഭിക്കുന്നതെന്ന് വ്യക്തമായി മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയാത്തതും സുപ്രീംകോടതിയുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിരുന്നു.അപകടം സംഭവിച്ചശേഷം യാത്രക്കാരന് ഇൻഷുറൻസ് പരിരക്ഷയുണ്ടോ, സ്വന്തം വാഹനത്തിന്റെ നഷ്ടം പോളിസിയിൽ ഉൾപ്പെടുമോ തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളിൽ തർക്കങ്ങളുണ്ടാകുന്നത് ഒഴിവാക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഇൻഷുറൻസ് എടുത്തിട്ടുണ്ടെന്ന ധാരണയിൽ കഴിയുന്ന ഉപഭോക്താവിന് അപകടസമയത്ത് പ്രതീക്ഷിച്ച പരിരക്ഷ ലഭിക്കാത്ത സാഹചര്യം ഉണ്ടാകരുതെന്നും കോടതി വിലയിരുത്തി.ഈ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് 2026 ആഗസ്റ്റ് നാലിന് നാഷനൽ ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനി ലിമിറ്റഡും തുംഗല ധനലക്ഷ്മിയും തമ്മിലുള്ള കേസിൽ സുപ്രീംകോടതി നാല് വിഭാഗങ്ങളുള്ള ഇൻഷുറൻസ് സംവിധാനം നടപ്പാക്കാൻ നിർദേശം നൽകിയത്. ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഐ.ആർ.ഡി.എ.ഐ പുതിയ നിർദേശങ്ങൾ പുറപ്പെടുവിച്ചത്.
ഡിസംബർ 15 മുതൽ എന്തൊക്കെയാണ് മാറുന്നത്?
- പുതിയ സംവിധാനത്തിൽ ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനികൾ ചില പ്രധാന കാര്യങ്ങൾ നിർബന്ധമായും പാലിക്കണം.
- ഓരോ വിഭാഗത്തിലും ലഭിക്കുന്ന പരിരക്ഷ എന്താണെന്ന് വ്യക്തമാക്കുന്ന ഏകീകൃത നിബന്ധനകൾ ഉപയോഗിക്കണം.
- ഉപഭോക്താവിന് തിരഞ്ഞെടുക്കാവുന്ന പരിരക്ഷകൾ രേഖപ്പെടുത്താൻ പ്രത്യേക തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫോം നൽകണം.
- ഓരോ വിഭാഗത്തിനും ഈടാക്കുന്ന പ്രീമിയം പ്രത്യേകം കാണിക്കണം.
- ഇൻഷുറൻസ് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് പരിരക്ഷകളുടെ വിശദാംശങ്ങൾ അടങ്ങിയ വിവരപ്പത്രം നൽകണം.
ഇതിലൂടെ ഉപഭോക്താവിന് ഇൻഷുറൻസ് വാങ്ങുമ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്, എന്തൊക്കെയാണ് ഒഴിവാക്കിയിരിക്കുന്നത്, ഓരോന്നിനും എത്ര രൂപയാണ് ചെലവ് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാം.
ഇതിനകം ഇൻഷുറൻസ് എടുത്തവർക്ക് എന്താണ് ഗുണം?
നിലവിൽ തേർഡ് പാർട്ടി ഇൻഷുറൻസ് മാത്രമുള്ള വാഹന ഉടമകൾക്കും ഒരു പ്രധാന സൗകര്യമുണ്ട്. പോളിസിയുടെ കാലാവധി അവസാനിക്കുന്നതിന് മുമ്പുതന്നെ അധിക പ്രീമിയം നൽകി വാഹനത്തിലെ യാത്രക്കാർക്കുള്ള നിയമപരമായ ബാധ്യതാ പരിരക്ഷ കൂട്ടിച്ചേർക്കാൻ പുതിയ സംവിധാനം അനുവദിക്കുന്നു.ഇതിനായി നിലവിലുള്ള തേർഡ് പാർട്ടി പോളിസി റദ്ദാക്കി പുതിയത് എടുക്കേണ്ടതില്ല. നിലവിലുള്ള ഇൻഷുറൻസ് നൽകിയ അതേ കമ്പനിയെ സമീപിച്ച് അധിക പരിരക്ഷ ആവശ്യപ്പെടാം. ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനി നൽകുന്ന പുതുക്കിയ രേഖയിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയ തീയതിയും സമയവും മുതലായിരിക്കും അധിക പരിരക്ഷ പ്രാബല്യത്തിൽ വരുന്നത്.
പുതിയ കാറുകൾക്കും ബൈക്കുകൾക്കും ഇൻഷുറൻസ് കാലാവധിയിലും മാറ്റം
ഈ പരിഷ്കാരത്തോടൊപ്പം സുപ്രീംകോടതി മറ്റൊരു പ്രധാന നിർദേശവും നൽകിയിട്ടുണ്ട്. പുതിയ കാറുകൾക്കും ഇരുചക്രവാഹനങ്ങൾക്കും നിർബന്ധമായ തേർഡ് പാർട്ടി ഇൻഷുറൻസിന്റെ കാലാവധി വർധിപ്പിക്കണമെന്നാണ് നിർദേശം.നിലവിൽ പുതിയ കാറുകൾക്ക് മൂന്ന് വർഷത്തേക്കും പുതിയ ഇരുചക്രവാഹനങ്ങൾക്ക് അഞ്ച് വർഷത്തേക്കുമാണ് തേർഡ് പാർട്ടി ഇൻഷുറൻസ് നിർബന്ധമായിരുന്നത്. പുതിയ നിർദേശപ്രകാരം ഇത് കാറുകൾക്ക് നാല് വർഷമായും ഇരുചക്രവാഹനങ്ങൾക്ക് ആറ് വർഷമായും വർധിക്കും.ഇത് എല്ലാ നാല് ഇൻഷുറൻസ് വിഭാഗങ്ങളും ഇത്രയും വർഷത്തേക്ക് നിർബന്ധമായി വാങ്ങണമെന്നല്ല. നിർബന്ധിത തേർഡ് പാർട്ടി ഇൻഷുറൻസിന്റെ കാലാവധിയിലാണ് മാറ്റം.
സാധാരണ വാഹന ഉടമകൾക്ക് എന്താണ് ഗുണം?
പുതിയ സംവിധാനം പ്രധാനമായും ലക്ഷ്യമിടുന്നത് ഇൻഷുറൻസ് വാങ്ങുമ്പോഴുള്ള വ്യക്തതയാണ്. പോളിസി എടുത്തുവെന്നതുകൊണ്ട് മാത്രം എല്ലാ അപകടങ്ങൾക്കും നഷ്ടങ്ങൾക്കും പരിരക്ഷ ലഭിക്കുമെന്ന് കരുതരുത്. ഏത് വ്യക്തിക്കാണ് പരിരക്ഷ, ഏത് തരത്തിലുള്ള അപകടത്തിനാണ് പരിരക്ഷ, എത്ര തുകയാണ് അതിനായി നൽകുന്നത് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ അറിയേണ്ടത് പ്രധാനമാണ്.ഏകീകൃത നിബന്ധനകളും പ്രത്യേക തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫോമും ഓരോ വിഭാഗത്തിന്റെയും പ്രീമിയം വെവ്വേറെ കാണിക്കുന്ന സംവിധാനവും ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് തീരുമാനമെടുക്കാൻ സഹായിക്കും. ആവശ്യമില്ലാത്ത പരിരക്ഷകൾക്കായി പണം ചെലവഴിക്കാതെ തങ്ങളുടെ ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് ഇൻഷുറൻസ് തിരഞ്ഞെടുക്കാനും സാധിക്കും.എന്നാൽ ഒരു കാര്യം പ്രത്യേകം ഓർക്കണം. ഇൻഷുറൻസ് പോളിസിയിലെ പരിരക്ഷകൾക്ക് ചില നിബന്ധനകളും ഒഴിവുകളും ഉണ്ടായിരിക്കും. അതിനാൽ പോളിസി വാങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് വിശദാംശങ്ങൾ വായിക്കുകയും സംശയങ്ങൾ ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനിയോട് ചോദിച്ച് ഉറപ്പാക്കുകയും വേണം.