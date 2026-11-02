ലൈസൻസ് കിട്ടി, ഒറ്റക്ക് വണ്ടി റോഡിലിറക്കാൻ പേടിയാണോ?text_fields
‘തലയണ മന്ത്രം’ സിനിമയിൽ ശ്രീനിവാസനെ മാമുക്കോയ കാറോടിക്കാൻ പഠിപ്പിക്കുന്ന വിഖ്യാത കോമഡി രംഗം ഓർമയില്ലേ? ‘അപ്പോ ക്ലച്ച് ഇടുമ്പോ ഗിയർ അമർത്തണമല്ലേ’ എന്ന് ശ്രീനിവാസൻ ചോദിക്കുമ്പോൾ ‘ക്ലച്ച് കുഴിച്ചിടുമ്പോ ഗിയർ വലിച്ചൂരിയെടുക്കണം, ഇങ്ങനെയുണ്ടോ എത്ര തവണ പറഞ്ഞുതന്നിട്ടും മനസ്സിലാകില്ലാന്നുവെച്ചാൽ’ എന്ന് മാമുക്കോയ ദേഷ്യപ്പെടുന്നു. ‘താനധികം ചൂടാവുകയൊന്നും വേണ്ട, യന്ത്രങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനരീതിയൊന്നും എന്നെ പഠിപ്പിക്കണ്ട, ഞാനേയ് പോളിടെക്നിക്ക് പഠിച്ചതാ’ എന്നും പറഞ്ഞ് ഗിയർ ചെയ്ഞ്ച് ചെയ്ത് ഒരൊറ്റ പോക്കും ഭിത്തിയും കാറും തവിടുപൊടിയാകുന്നതുമായ രംഗം എത്ര തവണ കണ്ടാലും ചിരിവരും.
റിയാലിറ്റിയിലേക്ക് വന്നാൽ ഇതിലും കോമഡി നിറഞ്ഞ അനുഭവങ്ങൾ നിങ്ങളിൽ പലർക്കുമുണ്ടാകും. പക്ഷേ റിയൽ ഡ്രൈവിങ്ങ് അത്ര കോമഡിയല്ല, സംഭവം സീരിയസാണ്. നമ്മൾ തുടക്കക്കാരനെന്ന പരിഗണനയൊക്കെ നമ്മുടെ വീട്ടുമുറ്റം കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഉണ്ടാകില്ല, എൽ ബോർഡോ ബിഗിനർ ഡ്രൈവർ എന്നോ ഒട്ടിച്ചുവെച്ച് വാഹനം പുറത്തിറക്കിയാലും നമ്മുടെ റോഡിൽ അതൊന്നും ആരും വകവെക്കില്ല എന്നതാണ് സത്യം. ആദ്യത്തെ പേടി മാറി കോൺഫിഡൻസ് ലെവലിലേക്ക് ട്രാക്ക് മാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ വാഹനമോടിക്കുന്നത് രസകരമായ കാര്യമാണെന്ന് ബോധ്യമാകും.
ഡ്രൈവിങ് സ്കൂളിലെ പരിശീലനവും ടെസ്റ്റും വിജയകരമായി പൂർത്തിയാക്കി ലൈസൻസ് കൈയിലെത്തിയാൽ സന്തോഷത്തോടൊപ്പം പലരുടെയും മനസ്സിൽ ഒരു ആശങ്ക കൂടി കടന്നുവരും. ഇനി ഒറ്റയ്ക്ക് വണ്ടിയുമായി റോഡിലിറങ്ങാൻ കഴിയുമോ? ഡ്രൈവിങ് സ്കൂളിലെ പരിചിതമായ ട്രാക്കിൽ നിന്ന് തിരക്കേറിയ പൊതുനിരത്തിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ ആത്മവിശ്വാസം കുറയുന്നത് സ്വാഭാവികമാണ്.
ക്ലച്ചും ഗിയറും ബ്രേക്കുമെല്ലാം പഠിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും യഥാർഥ റോഡിലെ സാഹചര്യങ്ങൾ വ്യത്യസ്തമാണ്. സിഗ്നലിലെ തിരക്ക്, പിന്നിൽ നിന്നുള്ള ഹോണടി, കയറ്റങ്ങൾ, ഇടുങ്ങിയ വഴികൾ, വലിയ വാഹനങ്ങളുടെ സാന്നിധ്യം തുടങ്ങി പുതിയ ഡ്രൈവർമാരെ ആശങ്കപ്പെടുത്തുന്ന കാര്യങ്ങൾ നിരവധിയാണ്.
ലൈസൻസ് ലഭിച്ചു എന്നതുകൊണ്ട് ഒരാൾ പൂർണമായും പരിചയസമ്പന്നനായ ഡ്രൈവറായി മാറുന്നില്ല. യഥാർഥ പരിശീലനം തുടങ്ങുന്നത് പൊതുനിരത്തിലെ അനുഭവങ്ങളിലൂടെയാണ്. പുതുതായി ഡ്രൈവിങ് പഠിച്ചവർ സാധാരണയായി നേരിടുന്ന പത്ത് പ്രധാന വെല്ലുവിളികളും അവയെ ആത്മവിശ്വാസത്തോടെ മറികടക്കാനുള്ള മാർഗങ്ങളും പരിശോധിക്കാം.
1. സിഗ്നലിലും ട്രാഫിക്കിലും വണ്ടി ഓഫായി പോകുമോ എന്ന പേടി!
പുതിയ ഡ്രൈവർമാരുടെ ഏറ്റവും വലിയ ആശങ്കകളിലൊന്നാണിത്. പ്രത്യേകിച്ച് തിരക്കേറിയ ജങ്ഷനുകളിൽ വണ്ടി ഓഫായിപ്പോകുമ്പോൾ പിന്നിൽ നിന്നുള്ള ഹോണടി കൂടി കേൾക്കുന്നതോടെ പരിഭ്രാന്തി ഇരട്ടിയാകും.
പരിഹാരം: ക്ലച്ച് പെട്ടെന്ന് വിടാതെ പതുക്കെ ഉയർത്തി ബൈറ്റിങ് പോയന്റ് തിരിച്ചറിയാൻ പരിശീലിക്കുക. ഈ ഘട്ടത്തിൽ എഞ്ചിന്റെ പ്രതികരണം മനസ്സിലാക്കി ആവശ്യമായ അളവിൽ ആക്സിലറേറ്റർ നൽകണം. വണ്ടി മുന്നോട്ടു നീങ്ങിത്തുടങ്ങുമ്പോൾ ക്ലച്ച് ക്രമേണ പൂർണമായി വിടാം. ട്രാഫിക്കിൽ തിടുക്കം കാണിക്കുന്നതിനുപകരം നിയന്ത്രിതമായി വാഹനം മുന്നോട്ടെടുക്കുകയാണ് പ്രധാനം.
2. കയറ്റത്ത് വണ്ടി പിന്നോട്ട് ഉരുണ്ടുപോകുമോ?
കയറ്റത്തിൽ വാഹനം നിർത്തേണ്ടിവരുമ്പോൾ പിന്നിലേക്ക് ഉരുണ്ടുപോകുമോ എന്ന ഭയം പല തുടക്കക്കാരെയും അലട്ടാറുണ്ട്. പിന്നിൽ മറ്റൊരു വാഹനം അടുത്തുണ്ടെങ്കിൽ ആശങ്ക കൂടുകയും ചെയ്യും.
പരിഹാരം: ഹാൻഡ് ബ്രേക്ക് ഉപയോഗിച്ചുള്ള ഹിൽ സ്റ്റാർട്ട് രീതി പരിശീലിക്കുന്നതാണ് തുടക്കക്കാർക്ക് സുരക്ഷിതമായ മാർഗം. ഹാൻഡ് ബ്രേക്ക് ഉപയോഗിച്ച് വാഹനം നിർത്തിയശേഷം ഒന്നാം ഗിയറിലിടുക. ക്ലച്ചിന്റെ ബൈറ്റിങ് പോയന്റ് കണ്ടെത്തി ആവശ്യമായ ആക്സിലറേഷൻ നൽകുക. വാഹനം മുന്നോട്ടു നീങ്ങാൻ തയ്യാറാകുമ്പോൾ ഹാൻഡ് ബ്രേക്ക് പതുക്കെ റിലീസ് ചെയ്യാം. പരിചയവും പരിശീലനവും ലഭിക്കുന്നതോടെ മറ്റ് രീതികളും സ്വായത്തമാക്കാം.
3. വലിയ വാഹനങ്ങൾ അടുത്തെത്തുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന പരിഭ്രാന്തി!
ബസുകളും ലോറികളും അടുത്തുകൂടി കടന്നുപോകുമ്പോൾ പുതിയ ഡ്രൈവർമാർക്ക് വല്ലാത്ത സമ്മർദം അനുഭവപ്പെടാം. എത്ര വശം ചേർത്തുപോകണം, എത്ര അകലം പാലിക്കണം തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളിൽ ആശയക്കുഴപ്പമുണ്ടാകാം.
പരിഹാരം: മുന്നിലുള്ള റോഡും വാഹനത്തിന്റെ സ്ഥാനവും നിരന്തരം നിരീക്ഷിക്കുക. സ്വന്തം ലെയിനിൽ സുരക്ഷിതമായ അകലം പാലിച്ച് സഞ്ചരിക്കുക. വലിയ വാഹനങ്ങളോട് അനാവശ്യമായി അടുത്തുചേരരുത്. അവയെ മറികടക്കാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ മതിയായ ദൂരവും കാഴ്ചപരിധിയും ഉറപ്പാക്കണം. പിന്നിലുള്ള വാഹനങ്ങളുടെ സമ്മർദത്തിന് വഴങ്ങി സുരക്ഷിതമല്ലാത്ത ഓവർടേക്കിങ് നടത്തരുത്.
4. വേഗത്തിനനുസരിച്ച് ഗിയർ മാറ്റാൻ മറന്നുപോകുന്നത്!
ഡ്രൈവിങ് പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ഗിയർ മാറ്റുന്നത് മനഃപാഠം പഠിക്കുന്നതുപോലെയാണ് പലർക്കും. റോഡിലെ തിരക്കിനിടയിൽ മറ്റ് കാര്യങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധിക്കുമ്പോൾ ഏത് ഗിയറിലാണ് വാഹനം ഓടുന്നതെന്നുപോലും മറന്നുപോകാം.
പരിഹാരം: വാഹനത്തിന്റെ വേഗത, എഞ്ചിൻ ശബ്ദം, റോഡിലെ സാഹചര്യം എന്നിവ മനസ്സിലാക്കി ഗിയർ മാറ്റാൻ പരിശീലിക്കുക. വേഗത കുറയുമ്പോൾ അനുയോജ്യമായ താഴ്ന്ന ഗിയറിലേക്ക് മാറാനും കയറ്റങ്ങളിൽ ആവശ്യാനുസരണം ഗിയർ കുറയ്ക്കാനും ശീലിക്കണം. ഓരോ വാഹനത്തിന്റെയും ഗിയർ മാറ്റേണ്ട വേഗപരിധി വ്യത്യസ്തമായതിനാൽ വാഹനനിർമാതാക്കളുടെ നിർദേശങ്ങൾ കൂടി അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നന്നായിരിക്കും.
5. വാഹനത്തിന്റെ വശം കൃത്യമായി കണക്കാക്കാൻ കഴിയാത്തത്!
ഇടുങ്ങിയ റോഡുകളിലൂടെ പോകുമ്പോഴും എതിരെ വാഹനം വരുമ്പോഴും സ്വന്തം വാഹനത്തിന്റെ വീതിയും റോഡിലെ സ്ഥാനവും കൃത്യമായി കണക്കാക്കാൻ തുടക്കക്കാർക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകാറുണ്ട്. പാർക്കിങ് സമയത്തും ഈ പ്രശ്നം പ്രകടമാകും.
പരിഹാരം: വാഹനത്തിന്റെ വശ അളവുകൾ മനസ്സിലാക്കാൻ പരിചയസമ്പന്നനായ ഒരാളുടെ മേൽനോട്ടത്തിൽ പരിശീലിക്കുക. മിററുകൾ ശരിയായി ക്രമീകരിക്കുകയും റോഡിലെ അടയാളങ്ങളും വാഹനത്തിന്റെ സ്ഥാനവും നിരീക്ഷിക്കുകയും വേണം. ബോണറ്റിനെ മാത്രം ആശ്രയിച്ച് വശം കണക്കാക്കുന്ന ശീലം ഒഴിവാക്കുക. ഇടുങ്ങിയ സ്ഥലങ്ങളിൽ സംശയമുണ്ടെങ്കിൽ വേഗം കുറയ്ക്കുകയും ആവശ്യമെങ്കിൽ വാഹനം നിർത്തി സ്ഥിതി പരിശോധിക്കുകയും ചെയ്യാം.
6. റിവേഴ്സ് എടുക്കുമ്പോഴുള്ള ടെൻഷൻ!
മുന്നോട്ടുള്ള ഡ്രൈവിങ് കുറച്ചെങ്കിലും പരിചയപ്പെട്ടാലും പിന്നോട്ടെടുക്കുമ്പോൾ പലരും കുഴങ്ങാറുണ്ട്. പാർക്കിങ് സ്ഥലങ്ങളിലെ തിരക്കും സമീപത്തുള്ള വാഹനങ്ങളും ഈ ബുദ്ധിമുട്ട് വർധിപ്പിക്കും. നന്നായി വാഹനമോടിക്കുന്നവർക്കു പോലും റിവേഴ്സ് ഗിയർ കീറാമുട്ടിയാകാറുണ്ട്!!!
പരിഹാരം: റിവേഴ്സ് എടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് വാഹനത്തിന് ചുറ്റുമുള്ള സാഹചര്യം പരിശോധിക്കുക. മിററുകൾക്കൊപ്പം നേരിട്ട് തിരിഞ്ഞുനോക്കിയും ബ്ലൈൻഡ് സ്പോട്ടുകൾ ഉൾപ്പെടെ പരിശോധിക്കണം. റിവേഴ്സ് കാമറയുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ സഹായിയായി ഉപയോഗിക്കാം; പകരക്കാരനായി കാണരുത്. വളരെ കുറഞ്ഞ വേഗത്തിൽ മാത്രം വാഹനം പിന്നോട്ടെടുക്കുക. സംശയം തോന്നിയാൽ നിർത്തി വീണ്ടും പരിശോധിക്കുക. വിൻഡോ താഴ്ത്തി വെച്ചിട്ട് റിവേഴ്സ് എടുക്കുന്നതാണ് നല്ലത്. അല്ലെങ്കിൽ പുറത്ത് നിന്ന് നിർദേശം തരുന്നവർ പറയുന്നത് കേൾക്കുക പോലുമില്ല.
7. പിന്നിൽ നിന്നുള്ള ഹോണടി കേട്ട് പരിഭ്രാന്തരാകുന്നത്!
ട്രാഫിക് സിഗ്നലിൽ വണ്ടി ഓഫായിപ്പോകുകയോ മുന്നിലുള്ള വാഹനം നീങ്ങുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കാതെ പോകുകയോ ചെയ്താൽ പിന്നിൽ നിന്ന് തുടർച്ചയായ ഹോണടി കേൾക്കാം. ഇത് പുതിയ ഡ്രൈവർമാരുടെ ആത്മവിശ്വാസത്തെ ബാധിക്കാറുണ്ട്.
പരിഹാരം: ഹോൺ കേട്ടയുടൻ പരിഭ്രാന്തരായി വണ്ടി മുന്നോട്ടെടുക്കരുത്. ആദ്യം വാഹനത്തിന്റെ നിയന്ത്രണം ഉറപ്പാക്കുക. സുരക്ഷിതമായി നീങ്ങാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ മാത്രം മുന്നോട്ടുപോകുക. മറ്റുള്ളവരുടെ തിടുക്കത്തേക്കാൾ നിങ്ങളുടെ സുരക്ഷയ്ക്കാണ് പ്രാധാന്യം. തുടക്കത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ചെറിയ പിഴവുകൾ പരിശീലനത്തിലൂടെ പരിഹരിക്കാനാകുമെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക.
8. വളവുകളിൽ സ്റ്റിയറിങ് എത്രത്തോളം തിരിക്കണം എന്ന ആശയക്കുഴപ്പം!
വളവുകളിലെത്തുമ്പോൾ വണ്ടിയുടെ വേഗത കുറയ്ക്കണോ, എത്രത്തോളം സ്റ്റിയറിങ് തിരിക്കണം, ഏത് ഗിയറിലായിരിക്കണം തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളിൽ തുടക്കക്കാർക്ക് ആശയക്കുഴപ്പമുണ്ടാകാം.
പരിഹാരം: വളവിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നതിന് മുമ്പുതന്നെ വേഗത കുറയ്ക്കുക. വളവിനുള്ളിൽ പെട്ടെന്ന് ബ്രേക്ക് ചെയ്യുകയോ സ്റ്റിയറിങ് അമിതമായി തിരിക്കുകയോ ചെയ്യരുത്. റോഡിന്റെ വീതിയും വളവിന്റെ സ്വഭാവവും കണക്കിലെടുത്ത് നിയന്ത്രിതമായി തിരിയുക. വളവിൽ പ്രവേശിച്ചശേഷം വേഗത കൂട്ടാനുള്ള തിടുക്കം ഒഴിവാക്കണം.
9. ബ്രേക്കും ക്ലച്ചും മാറി ചവിട്ടിപ്പോകുന്നത്!
പുതിയ ഡ്രൈവർമാർക്കിടയിൽ കാണുന്ന മറ്റൊരു പ്രശ്നമാണിത്. പെട്ടെന്ന് ബ്രേക്ക് ചെയ്യേണ്ടിവരുമ്പോൾ ഏത് പെഡലിലാണ് കാൽ വെക്കേണ്ടതെന്ന കാര്യത്തിൽ ആശയക്കുഴപ്പമുണ്ടാകാം.
പരിഹാരം: വാഹനത്തിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ പെഡലുകളുടെ സ്ഥാനം വ്യക്തമായി മനസ്സിലാക്കുക. മാനുവൽ കാറുകളിൽ ഇടതുകാൽ ക്ലച്ചിനും വലതുകാൽ ബ്രേക്കിനും ആക്സിലറേറ്ററിനും മാത്രമായി ഉപയോഗിക്കണം. ഡ്രൈവിങ്ങിന് അനുയോജ്യമായ, പെഡലുകളിൽ നല്ല നിയന്ത്രണം ലഭിക്കുന്ന പാദരക്ഷകൾ ധരിക്കുക. ചെരിപ്പില്ലാതെയോ വഴുതുന്ന സോളുള്ള പാദരക്ഷകൾ ഉപയോഗിച്ചോ ഡ്രൈവ് ചെയ്യുന്നത് ഒഴിവാക്കുന്നതാണ് സുരക്ഷിതം.
10. മറ്റുള്ളവർ നോക്കിനിൽക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന മാനസിക സമ്മർദം!
പുതിയ ഡ്രൈവർമാരുടെ പ്രശ്നം വാഹനത്തിന്റെ നിയന്ത്രണം മാത്രമല്ല, പലപ്പോഴും ആത്മവിശ്വാസക്കുറവുമാണ്. റോഡരികിൽ ആളുകൾ നോക്കിനിൽക്കുമ്പോഴും പരിചയസമ്പന്നരായ ഡ്രൈവർമാർക്കിടയിലൂടെ പോകുമ്പോഴും തെറ്റുപറ്റുമോ എന്ന ഭയം ഉണ്ടാകാം.
പരിഹാരം: ഡ്രൈവിങ് നിരന്തര പരിശീലനത്തിലൂടെ മാത്രം മെച്ചപ്പെടുന്ന കഴിവാണെന്ന് തിരിച്ചറിയുക. ആദ്യദിവസം തന്നെ മികച്ച ഡ്രൈവറാകണമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാനേ പാടില്ല. പരിചയസമ്പന്നനായ ഒരാളുടെ മേൽനോട്ടത്തിൽ തിരക്ക് കുറഞ്ഞ റോഡുകളിൽ പരിശീലനം ആരംഭിക്കാം. പിന്നീട് സാഹചര്യങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് പരിശീലനത്തിന്റെ വ്യാപ്തി വർധിപ്പിക്കുക. ആത്മവിശ്വാസം വരേണ്ടത് അമിതവേഗത്തിൽ നിന്നല്ല, സുരക്ഷിതമായ നിയന്ത്രണത്തിൽ നിന്നാണ്.
തുടക്കക്കാരെ പേടിപ്പിക്കരുത്; റോഡിൽ കുറച്ച് പരിഗണന കാണിക്കാം!
ഡ്രൈവിങ് പഠിക്കുന്ന വാഹനങ്ങളും എൽ ബോർഡ് വെച്ച കാറുകളും കാണുമ്പോൾ അവയ്ക്ക് ആവശ്യമായ ഇടവും സമയവും നൽകേണ്ടത് മറ്റ് ഡ്രൈവർമാരുടെ ഉത്തരവാദിത്വമാണ്. അനാവശ്യമായി ഹോണടിച്ചും അടുത്തുചേർന്ന് ഓവർടേക്ക് ചെയ്തും തുടക്കക്കാരെ പരിഭ്രാന്തരാക്കുന്നത് അപകടസാധ്യത വർധിപ്പിക്കാം.
റോഡ് എല്ലാവർക്കും ഒരുപോലെ അവകാശപ്പെട്ടതാണ്. പരിചയസമ്പന്നരായ ഡ്രൈവർമാർ ഒരുകാലത്ത് തുടക്കക്കാരായിരുന്നുവെന്ന കാര്യം മറക്കരുത്. കുറച്ചുകൂടി ക്ഷമയും പരിഗണനയും കാണിക്കുന്നത് റോഡിലെ സുരക്ഷിതമായ അന്തരീക്ഷത്തിന് സഹായിക്കും.
ജങ്ഷനിൽ നിന്നും ട്രാഫിക്കിൽ നിന്നും വാഹനം മുന്നോട്ടെടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഈ കാര്യങ്ങൾ ഓർത്തുവെക്കാം:
- മിററുകൾ പരിശോധിച്ച് ചുറ്റുമുള്ള സാഹചര്യം മനസ്സിലാക്കുക.
- ദിശ മാറേണ്ടതുണ്ടെങ്കിൽ ഇൻഡിക്കേറ്റർ നൽകുക.
- ആവശ്യമായ ഗിയർ തിരഞ്ഞെടുക്കുക.
- ക്ലച്ചിന്റെ ബൈറ്റിങ് പോയന്റ് കണ്ടെത്തുക.
ചുറ്റുമുള്ള വാഹനങ്ങളെയും കാൽനടയാത്രക്കാരെയും നിരീക്ഷിച്ച് സുരക്ഷിതമാണെന്ന് ഉറപ്പാക്കിയശേഷം പതുക്കെ മുന്നോട്ടെടുക്കുക.
ഒരു കാര്യം പ്രത്യേകം ഓർക്കണം. ലൈസൻസ് എന്നത് റോഡിലിറങ്ങാനുള്ള അനുമതിയാണ്; എല്ലാ സാഹചര്യങ്ങളിലും വാഹനം നിയന്ത്രിക്കാനുള്ള പരിചയ സർട്ടിഫിക്കറ്റല്ല. ആ പരിചയം ലഭിക്കുന്നത് ഓരോ ദിവസത്തെയും പരിശീലനത്തിലൂടെയാണ്.
ആദ്യദിവസങ്ങളിൽ തിരക്ക് കുറഞ്ഞ റോഡുകൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുക. അമിതമായ ആത്മവിശ്വാസവും അനാവശ്യമായ ഭയവും ഒരുപോലെ അപകടകരമാണ്. നല്ല ഡ്രൈവർ എന്നാൽ വേഗത്തിൽ വണ്ടിയോടിക്കുന്ന ആളല്ല; ഏത് സാഹചര്യത്തിലും ക്ഷമയോടെയും ഉത്തരവാദിത്വത്തോടെയും വാഹനം നിയന്ത്രിക്കുന്നയാളാണെന്ന ബോധം എല്ലായ്പ്പോഴും പാലിക്കുക.