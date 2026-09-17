ഏഴ് പുതിയ എസ്യുവികൾ, അഞ്ച് ഇവികൾ; വമ്പൻ പദ്ധതിയുമായി മാരുതി സുസുകിtext_fields
ഇന്ത്യൻ വാഹന വിപണിയിൽ തങ്ങളുടെ ആധിപത്യം കൂടുതൽ ഊട്ടിയുറപ്പിക്കുന്നതിനായി മാരുതി സുസുക്കി വമ്പൻ മാറ്റങ്ങൾക്ക് തയ്യാറെടുക്കുന്നു. അടുത്ത അഞ്ച് വർഷത്തിനുള്ളിൽ, അതായത് 2031-ഓടെ ഏഴ് പുതിയ എസ്യുവികളും (SUV) അഞ്ച് ഇലക്ട്രിക് വാഹനങ്ങളും (EV) വിപണിയിൽ എത്തിക്കാനാണ് കമ്പനിയുടെ പുതിയ പദ്ധതി. ഉപഭോക്താക്കളുടെ മാറുന്ന താല്പര്യങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് വാഹന നിര പരിഷ്കരിക്കുന്നതിനൊപ്പം തന്നെ, വിവിധ സാങ്കേതികവിദ്യകളിൽ തങ്ങളുടെ കരുത്ത് നിലനിർത്തുക എന്നതാണ് മാരുതി സുസുക്കി ഇതിലൂടെ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്.
വൈവിധ്യമാർന്ന പവർട്രെയിൻ തന്ത്രം
ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രത്യേക വാഹന വിഭാഗത്തിൽ മാത്രം ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കാതെ, വൈവിധ്യമാർന്ന പവർട്രെയിൻ (Multi-powertrain) തന്ത്രമാണ് മാരുതി സുസുക്കി പിന്തുടരുന്നത്. ഇന്ത്യ ഹരിത മൊബിലിറ്റിയിലേക്ക് (Cleaner mobility) ചുവടുവെക്കുമ്പോൾ, പുതിയ മോഡലുകൾക്കൊപ്പം സിഎൻജി (CNG), ഹൈബ്രിഡ് (Hybrid), ഇലക്ട്രിക് (EV) വാഹനങ്ങളും വിപണിയിൽ ഒരുമിച്ചു കൊണ്ടുപോകാനാണ് കമ്പനിയുടെ തീരുമാനം. മാരുതിയുടെ പുതിയ ലോഞ്ചുകളിൽ ഈ മാറ്റം വളരെ പ്രകടമാണ്. പുതിയ 2026 മോഡൽ ബലേനോയിൽ മികച്ച മാറ്റങ്ങളാണ് കമ്പനി ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. പുതിയ Z12E എഞ്ചിൻ, റഡാർ-കാമറ സാങ്കേതികവിദ്യയുടെ സഹായത്തോടെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഫസ്റ്റ്-ഇൻ-സെഗ്മെൻ്റ് ലെവൽ 2 അഡാസ് (Level 2 ADAS), വെന്റിലേറ്റഡ് ഫ്രണ്ട് സീറ്റുകൾ, പ്രീമിയം ക്ലാരിയോൺ സൗണ്ട് സിസ്റ്റം എന്നിവയോടെയാണ് പുതിയ ബലേനോ എത്തുന്നത്.
എസ്യുവികളുടെ മുന്നേറ്റവും ഇവി റോഡ്മാപ്പും
മാരുതിയുടെ വളർച്ചാ പദ്ധതികളിൽ എസ്യുവികൾക്ക് നിർണായക സ്ഥാനമാണുള്ളത്. നിലവിൽ കോംപാക്ട് എസ്യുവി വിഭാഗത്തിൽ 2026 ബ്രെസ്സയും, മിഡ് സൈസ് എസ്യുവി വിഭാഗത്തിൽ ഗ്രാൻഡ് വിറ്ററായും, ഇലക്ട്രിക് എസ്യുവി വിപണിയിൽ ഇ-വിറ്റാരയും (e Vitara) കമ്പനിയെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു. പ്രത്യേകം നിർമിച്ച ബോൺ-ഇവി (Born-EV) പ്ലാറ്റ്ഫോമിലാണ് ഇ-വിറ്റാര ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. 49kWh, 61kWh എന്നിങ്ങനെ രണ്ട് ബാറ്ററി പാക്ക് ഓപ്ഷനുകളിൽ വരുന്ന വാഹനം ഒറ്റ ചാർജിൽ 500 കിലോമീറ്ററിലധികം റേഞ്ച് നൽകുമെന്നാണ് കമ്പനിയുടെ അവകാശവാദം.
അടുത്ത അഞ്ച് വർഷത്തിനുള്ളിൽ അഞ്ച് പുതിയ ഇവി മോഡലുകൾ പുറത്തിറക്കാനാണ് കമ്പനിയുടെ പ്ലാൻ. റിപ്പോർട്ടുകൾ പ്രകാരം, 2027-ഓടെ ഇ-വിറ്റാരയുടെ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ നിർമിക്കുന്ന ഒരു ത്രീ-റോ (Three-row) ഇലക്ട്രിക് വാഹനം വിപണിയിലെത്തും. ഇ-ഹാർടെക്റ്റ് (e-HEARTECT) പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ ഒരുങ്ങുന്ന ഇലക്ട്രിക് എംപിവി (YMC എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്ന മോഡൽ), മറ്റ് ഇവി വകഭേദങ്ങൾ എന്നിവയുടെ നിർമാണവും പുരോഗമിക്കുകയാണ്. ഇതിനുപുറമെ, ഗ്രാൻഡ് വിറ്റാര അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള ഏഴ് സീറ്റർ മോഡൽ ഉൾപ്പെടെ, വിവിധ വലുപ്പത്തിലും വിലയിലുമുള്ള പുത്തൻ എസ്യുവികളും അണിയറയിൽ ഒരുങ്ങുന്നുണ്ട്.
ചെറുകാറുകൾക്കപ്പുറമുള്ള വലിയ വിപണി ലക്ഷ്യം
2031-ഓടെ ഈ റിപ്പോർട്ടുകൾ യാഥാർത്ഥ്യമാവുകയാണെങ്കിൽ, മാരുതി സുസുക്കിയുടെ നിരയിൽ ഏഴ് പുതിയ എസ്യുവികളും അഞ്ച് ഇവികളും ഉൾപ്പെടും. അതോടൊപ്പം സിഎൻജി, ഹൈബ്രിഡ് സാങ്കേതികവിദ്യകളിലെ തുടർച്ചയായ വികസനവും കമ്പനിയുടെ മുന്നേറ്റത്തിന് കരുത്തേകും. ഇന്ത്യയുടെ മലിനീകരണ നിയന്ത്രണ ലക്ഷ്യങ്ങളോടും ഭാവിയുടെ മൊബിലിറ്റി സങ്കൽപ്പങ്ങളോടും ചേർന്നുനിൽക്കുന്ന ഈ തന്ത്രം, എല്ലാ വിഭാഗം ഉപഭോക്താക്കളെയും ആകർഷിക്കാനും വിപണിയിൽ മാരുതിയുടെ മേൽക്കൈ കൂടുതൽ ശക്തമാക്കാനും സഹായിക്കും.
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