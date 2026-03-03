ഇലക്ട്രിക് വിപണി പിടിക്കാൻ മഹീന്ദ്ര; കരുത്തരായ ബി.ഇ.07, ബി.ഇ.09 എസ്.യു.വികൾ ഉടൻ എത്തും

ഇലക്ട്രിക് വിപണി പിടിക്കാൻ മഹീന്ദ്ര; കരുത്തരായ ബി.ഇ.07, ബി.ഇ.09 എസ്.യു.വികൾ ഉടൻ എത്തുംtext_fields
ഇന്ത്യൻ ഇലക്ട്രിക് വാഹന (EV) വിപണിയിൽ തങ്ങളുടെ ആധിപത്യം ഉറപ്പിക്കാൻ മഹീന്ദ്ര ആൻഡ് മഹീന്ദ്ര പുതിയ രണ്ട് മോഡലുകൾ കൂടി അവതരിപ്പിക്കുന്നു. ബി.ഇ.07 (BE.07), ബി.ഇ.09 (BE.09) എന്നീ ഇലക്ട്രിക് എസ്.യു.വികളാണ് കമ്പനി വരാനിരിക്കുന്ന വർഷങ്ങളിൽ നിരത്തിലിറക്കുന്നത്. നിലവിൽ മികച്ച വിജയം കൈവരിച്ച എക്സ്.ഇ.വി 9ഇ (XEV 9e), ബി.ഇ. 6 (BE 6) എന്നിവയ്ക്ക് ശേഷമുള്ള മഹീന്ദ്രയുടെ അടുത്ത വലിയ നീക്കമാണിത്.
മഹീന്ദ്രയുടെ അത്യാധുനികമായ ഇൻഗ്ലോ (INGLO) പ്ലാറ്റ്ഫോമിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് ഈ രണ്ട് വാഹനങ്ങളും നിർമ്മിക്കുന്നത്. ഇലക്ട്രിക് വാഹനങ്ങൾക്കായി മാത്രം വികസിപ്പിച്ച ഈ പ്ലാറ്റ്ഫോം മികച്ച സുരക്ഷയും പെർഫോമൻസും ഉറപ്പുനൽകുന്നു. 2022 ഓഗസ്റ്റിൽ ആദ്യമായി കൺസെപ്റ്റ് രൂപത്തിൽ അവതരിപ്പിക്കപ്പെട്ട ബി.ഇ.07, 2027 ഒക്ടോബർ മാസത്തോടെ വിപണിയിലെത്തുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്.
60 kWh, 80 kWh എന്നീ രണ്ട് ബാറ്ററി ഓപ്ഷനുകളിൽ ഈ വാഹനം പ്രതീക്ഷിക്കാം. ഒറ്റ ചാർജിൽ ഏകദേശം 450-500 കിലോമീറ്റർ റേഞ്ചും വാഹനത്തിന് ലഭിക്കുമായിരിക്കും. പ്രീമിയം ഇന്റീരിയറും വലിയ പനോരമിക് സൺറൂഫും ഈ വാഹനത്തിന്റെ സവിശേഷതയാണ്.
ബി.ഇ സീരീസിലെ ഏറ്റവും പ്രീമിയം മോഡലുകളിൽ ഒന്നായിരിക്കും ബി.ഇ.09. ഇതൊരു 'ഗ്രാൻഡ് ടൂറർ' കൂപ്പേ സ്റ്റൈലിലാണ് രൂപകൽപ്പന ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഏകദേശം 79 kWh ശേഷിയുള്ള വലിയ ബാറ്ററി പാക്ക് ആയിരിക്കും ഇതിൽ ഉപയോഗിക്കുക. ഇത് ദീർഘദൂര യാത്രകൾക്ക് അനുയോജ്യമാണ്. ഏറോഡൈനാമിക് ആയ ബോഡി ഡിസൈനും ഉയർന്ന ഗ്രൗണ്ട് ക്ലിയറൻസും ഇതിനെ വേറിട്ടു നിർത്തുന്നു. അഞ്ച് യാത്രക്കാർക്ക് സുഖകരമായി യാത്ര ചെയ്യാവുന്ന വിശാലമായ ഇന്റീരിയർ വാഹനത്തിൽ പ്രതീക്ഷിക്കാം.
നേരത്തെ പുറത്തിറക്കിയ എക്സ്.യു.വി 400 വിപണിയിൽ വേണ്ടത്ര ചലനം സൃഷ്ടിച്ചില്ലെങ്കിലും, സമീപകാലത്ത് ഇറങ്ങിയ എക്സ്.ഇ.വി 9ഇ, ബി.ഇ 6 എന്നിവയ്ക്ക് വൻ സ്വീകാര്യതയാണ് ലഭിച്ചത്. ഇതിനു പിന്നാലെ എക്സ്.ഇ.വി 9എസ്, എക്സ്.യു.വി 7 എക്സ്.ഒ, എക്സ്.യു.വി 3 എക്സ്.ഒ ഇ.വി എന്നീ മോഡലുകളും മഹീന്ദ്ര പുറത്തിറക്കിയിരുന്നു.
പുതിയ ബി.ഇ സീരീസ് മോഡലുകൾ കൂടി എത്തുന്നതോടെ ടാറ്റ മോട്ടോഴ്സ് പോലുള്ള എതിരാളികൾക്ക് ശക്തമായ വെല്ലുവിളി ഉയർത്താനാണ് മഹീന്ദ്ര ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. വാഹനങ്ങളുടെ വിലയും ബുക്കിങ് വിവരങ്ങളും ലോഞ്ചിനോട് അനുബന്ധിച്ച് കമ്പനി ഔദ്യോഗികമായി പുറത്തുവിടും.
