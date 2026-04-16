മഹീന്ദ്ര ആൻഡ് മഹീന്ദ്ര വാഹനങ്ങളുടെ വില വർധിപ്പിക്കുന്നു
ഡൽഹി: രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും വലിയ എസ്.യു.വി വാഹന കമ്പനിയായ മഹീന്ദ്ര ആൻഡ് മഹീന്ദ്ര വാഹനങ്ങളുടെ വില വർധിപ്പിക്കുകയാണ്. സ്കോർപിയോ ക്ലാസികിനാണ് വില വർധിപ്പിക്കുന്നത്. ക്ലാസിക്കിന്റെ എസ്.11 ശ്രേണിയിൽ 7S ഉം 7S സി.സിയും ഉൾപ്പെടുന്നു. ഈ മോഡലുകളിൽ ഓരോന്നിനും 29,401 രൂപയുടെ വർധനയാണ് വന്നത്. S 9S വേരിയന്റിന്റെ വില മുൻ വില പട്ടികയെ അപേക്ഷിച്ച് 25,501 രൂപ വർധിച്ചു. സ്കോർപിയോ ക്ലാസിക്കിന്റെ അടിസ്ഥാന വേരിയന്റ് S 7S നും 2,000 രൂപ വർധിപ്പിച്ചു. ക്ലാസിക് ശ്രേണിയുടെ എക്സ്ഷോറൂം വില ഇപ്പോൾ 13 ലക്ഷം മുതൽ 17 ലക്ഷം രൂപ വരെയാണ്.
ഈ മോഡലിന് കരുത്ത് പകരുന്നത് 2.2 ലിറ്റർ എം. ഹോക്ക് ഡീസൽ എൻജിനാണ്. ഈ എൻജിൻ 6-സ്പീഡ് മാനുവൽ ട്രാൻസ്മിഷനാണ്. ഇത് 130 ബി.എച്ച്.പി കരുത്തും 300 എൻ.എം ടോർക്കും ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്നു. 18 ഡയമണ്ട്-കട്ട് അലോയ് വീലുകൾ, 12-സ്പീക്കർ സോണി ബ്രാൻഡഡ് ഓഡിയോ സിസ്റ്റം, ഫ്രണ്ട് ക്യാമറ, ഫ്രണ്ട് പാർക്കിങ് സെൻസറുകൾ, 6-വേ പവർഡ് ഡ്രൈവർ സീറ്റ്, ഒരു ഇലക്ട്രോണിക് പാർക്കിങ് ബ്രേക്ക്, വെന്റിലേറ്റഡ് ഫ്രണ്ട് സീറ്റുകൾ, ഓട്ടോ-ഡിമ്മിങ് ഐ.ആർ.വി.എം, എ.ഡി.എ.എസ് എന്നിവയുൾപ്പെടെയാണ് എസ്.യു.വി നിർമിച്ചത്.
2026 ഏപ്രിൽ 6 മുതലാണ് ഥാർ വാഹനത്തിന് കമ്പനി വിലവർധന പ്രഖ്യാപിച്ച. ഇതിനുമുമ്പ്, മൂന്ന് ഡോർ ഥാറിന്റെ വിലയും വർധിപ്പിച്ചിരുന്നു. ഥാർ വാങ്ങാൻ, നിങ്ങൾ 43,500 രൂപ കൂടുതൽ ചെലവഴിക്കേണ്ടിവരും. ഥാറിന്റെ എൽ.എക്സ്.ടി 4 WD 2.2 ഡീസൽ എ.ടി വേരിയന്റിനാണ് ഈ വിലവർധന. മഹീന്ദ്ര അതിന്റെ എൽ.എക്സ്.ടി 4WD 2.0 പെട്രോൾ എ.ടി വേരിയന്റിന് 41,500 രൂപ വർധിപ്പിച്ചു. എൽ.എക്സ്.ടി 4WD 2.2 ഡീസൽ എം.ടി വേരിയന്റിന്റെ വില 39500 രൂപയും എൽ.എക്സ്.ടി 4WD 2.0 പെട്രോൾ എം.ടി വേരിയന്റിന്റെ വില 37500 രൂപയും വർധിച്ചു.
ഥാറിന്റെ ഇപ്പോഴും വില 9.99 ലക്ഷം രൂപയാണ്. ഈ വിലകളെല്ലാം എക്സ്-ഷോറൂം വിലകളാണ്. 2026 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ 1,26,261 യൂണിറ്റ് ഥാർ വിറ്റഴിക്കപ്പെട്ടു. അതേസമയം, കഴിഞ്ഞ വർഷം ഇത് 84,834 യൂണിറ്റായിരുന്നു.
