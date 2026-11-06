ക്ഷേമനിധി അംശാദായം അടയ്ക്കാൻ ഇനി ഓഫീസിൽ പോകേണ്ട

ക്ഷേമനിധി അംശാദായം അടയ്ക്കാൻ ഇനി ഓഫീസിൽ പോകേണ്ടtext_fields
ഓരോ മാസവും ക്ഷേമനിധി അംശാദായം അടയ്ക്കാൻ സമയം കണ്ടെത്തണം, ഓഫീസിലെത്തണം, പണമടച്ചതിന്റെ രേഖ സൂക്ഷിക്കണം... മോട്ടോർ തൊഴിലാളികൾക്കും വാഹന ഉടമകൾക്കും ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ ഇനി കുറച്ചുകൂടി എളുപ്പമാകും. കേരള മോട്ടോർ തൊഴിലാളി ക്ഷേമനിധി ബോർഡിന്റെ സേവനങ്ങൾ മൊബൈൽ ഫോണിലൂടെ ലഭ്യമാക്കുന്ന KMTWWFB ആപ്പ് പുറത്തിറങ്ങി. അംശാദായം അടയ്ക്കുന്നതുൾപ്പെടെയുള്ള പ്രധാന സേവനങ്ങൾ ഇനി ഓൺലൈനായി ഉപയോഗിക്കാം. ഗൂഗിൾ പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ KMTWWFB എന്ന് തിരഞ്ഞ് ആപ്പ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം. ബോർഡിന്റെ ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റ് വഴിയും ഓൺലൈൻ സേവനങ്ങൾ ലഭ്യമാണ്.
എന്താണ് KMTWWFB ആപ്പ്?
കേരള മോട്ടോർ തൊഴിലാളി ക്ഷേമനിധി ബോർഡിന്റെ സേവനങ്ങൾ ഡിജിറ്റൽ സംവിധാനത്തിലൂടെ തൊഴിലാളികളിലേക്കും വാഹന ഉടമകളിലേക്കും എത്തിക്കാനുള്ള മൊബൈൽ ആപ്ലിക്കേഷനാണിത്. ക്ഷേമനിധി ഓഫീസിൽ നേരിട്ടെത്താതെ അംശാദായം അടയ്ക്കുന്നതിനും പേയ്മെന്റ് സംബന്ധമായ വിവരങ്ങൾ പരിശോധിക്കുന്നതിനും ഇത് സഹായിക്കും.
തൊഴിലാളികൾക്കും വാഹന ഉടമകൾക്കും പ്രത്യേകം പേയ്മെന്റ് സംവിധാനങ്ങളുണ്ട്. ആപ്പിന് പുറമെ [kmtwwfb.kerala.gov.in](https://kmtwwfb.kerala.gov.in/) എന്ന ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റിലും ഓൺലൈൻ പേയ്മെന്റ്, ഇടപാട് വിവരങ്ങൾ പരിശോധിക്കൽ തുടങ്ങിയ സൗകര്യങ്ങൾ ലഭ്യമാണ്.
ആർക്കൊക്കെയാണ് പ്രയോജനപ്പെടുക?
കേരള മോട്ടോർ തൊഴിലാളി ക്ഷേമനിധി പദ്ധതിയിൽ അംഗങ്ങളായ മോട്ടോർ തൊഴിലാളികൾക്കും പദ്ധതിയുടെ പരിധിയിൽ വരുന്ന വാഹന ഉടമകൾക്കുമാണ് പുതിയ സംവിധാനം പ്രയോജനപ്പെടുക.സ്വകാര്യ ബസുകൾ, ടാക്സികൾ, ഓട്ടോറിക്ഷകൾ, ലോറികൾ തുടങ്ങിയ മോട്ടോർ വാഹന മേഖലകളിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന അർഹരായ തൊഴിലാളികൾക്ക് ക്ഷേമനിധി സംബന്ധമായ ഇടപാടുകൾ എളുപ്പമാക്കാൻ ഇതിലൂടെ കഴിയും. വാഹന ഉടമകൾക്കും തങ്ങളുടെ വാഹനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അംശാദായം ഓൺലൈനായി അടയ്ക്കാനുള്ള സൗകര്യമുണ്ട്.
ആപ്പിലൂടെ ലഭിക്കുന്ന പ്രധാന സൗകര്യങ്ങൾ
- തൊഴിലാളികൾക്കും വാഹന ഉടമകൾക്കും പ്രത്യേകം പേയ്മെന്റ് സംവിധാനം.
- ക്ഷേമനിധി അംശാദായം ഓൺലൈനായി അടയ്ക്കാനുള്ള സൗകര്യം.
- അടച്ച തുകയുടെ ഇടപാട് വിവരങ്ങൾ പരിശോധിക്കാം.
- പേയ്മെന്റ് സംബന്ധമായ രേഖകളും രസീതുകളും ലഭ്യമാക്കാം.
- മുൻകാല ഇടപാടുകളും കുടിശ്ശിക വിവരങ്ങളും പരിശോധിക്കാൻ വെബ് പോർട്ടലിൽ സൗകര്യമുണ്ട്.
ക്ഷേമനിധി അംഗങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്ന ആനുകൂല്യങ്ങൾ
മോട്ടോർ തൊഴിലാളി ക്ഷേമനിധി ബോർഡ് അംഗങ്ങൾക്കായി വിവിധ ക്ഷേമപദ്ധതികൾ നടപ്പാക്കുന്നുണ്ട്. പെൻഷൻ, ചികിത്സാ സഹായം, വിവാഹ ധനസഹായം, പ്രസവാനുകൂല്യം, മരണാനന്തര സഹായം, വിദ്യാഭ്യാസ സഹായം, സ്കോളർഷിപ്പ് തുടങ്ങിയവ ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു.
അർഹതയും പദ്ധതിയിലെ നിബന്ധനകളും അനുസരിച്ചാണ് ഇത്തരം ആനുകൂല്യങ്ങൾ ലഭിക്കുക. അംശാദായം കൃത്യമായി അടയ്ക്കുകയും അംഗത്വവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട രേഖകൾ ശരിയായി സൂക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് ആനുകൂല്യങ്ങൾക്കായി അപേക്ഷിക്കുമ്പോൾ പ്രധാനമാണ്. ഇവയെല്ലാം ആപ്പിലൂടെ നേരിട്ട് ലഭിക്കുമെന്ന് കരുതരുത്; ബന്ധപ്പെട്ട അപേക്ഷകളും വിവരങ്ങളും ബോർഡിന്റെ ഔദ്യോഗിക സംവിധാനങ്ങൾ വഴിയാണ് പരിശോധിക്കേണ്ടത്.
എങ്ങനെ അംശാദായം അടയ്ക്കാം?
ഗൂഗിൾ പ്ലേ സ്റ്റോറിൽനിന്ന് 'KMTWWFB' എന്ന ഔദ്യോഗിക ആപ്പ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുകയാണ് ആദ്യം വേണ്ടത്. തുടർന്ന് ആപ്പ് തുറന്ന് തൊഴിലാളിയാണോ വാഹന ഉടമയാണോ എന്നതനുസരിച്ചുള്ള പേയ്മെന്റ് വിഭാഗം തിരഞ്ഞെടുക്കണം.വാഹന ഉടമകൾക്ക് വാഹന നമ്പർ ഉപയോഗിച്ചും തൊഴിലാളികൾക്ക് എംപ്ലോയി കോഡ് ഉപയോഗിച്ചും പേയ്മെന്റ് വിവരങ്ങൾ പരിശോധിക്കാനുള്ള സംവിധാനമാണ് ബോർഡിന്റെ ഓൺലൈൻ പോർട്ടലിലുള്ളത്. ആവശ്യപ്പെടുന്ന വിവരങ്ങൾ നൽകി മൊബൈൽ നമ്പർ സ്ഥിരീകരിച്ചശേഷം അടയ്ക്കാനുള്ള തുക പരിശോധിക്കാം. തുടർന്ന് ലഭ്യമായ പേയ്മെന്റ് ഗേറ്റ്വേ വഴി ഇടപാട് പൂർത്തിയാക്കാം.പണമടച്ചശേഷം ഇടപാട് വിജയിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുകയും ലഭിക്കുന്ന രസീത് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് സൂക്ഷിക്കുകയും വേണം. പണം അക്കൗണ്ടിൽനിന്ന് പോയിട്ടും ഇടപാട് വിജയിച്ചതായി കാണിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ വീണ്ടും പണമടയ്ക്കുന്നതിന് മുമ്പ് പേയ്മെന്റ് നില പരിശോധിക്കണം.
കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അറിയാൻ
കേരള മോട്ടോർ തൊഴിലാളി ക്ഷേമനിധി ബോർഡിന്റെ ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റ്: https://kmtwwfb.kerala.gov.in/
ബോർഡ് ഓഫീസ്, കൊല്ലം: 0474-2742818, 0474-2741288.