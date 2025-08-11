Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightHot Wheelschevron_rightAuto Newschevron_rightഅത് എന്നെ...
    Auto News
    Posted On
    date_range 11 Aug 2025 4:22 PM IST
    Updated On
    date_range 11 Aug 2025 4:22 PM IST

    അത് എന്നെ ബോറടിപ്പിക്കുന്നു; ഫ്രണ്ട്-വീൽ ഡ്രൈവ് വാഹനങ്ങളെ കുറിച്ച് മാ​ക്സ് വെ​ർ​സ്​​റ്റ​പ്പ​ന്റെ പ്രതികരണം

    text_fields
    bookmark_border
    Max Verstappen
    cancel
    camera_alt

    മാ​ക്സ് വെ​ർ​സ്​​റ്റ​പ്പൻ

    ലോകത്തെ മികച്ച റേസിങ് മത്സരമായ ഫോർമുല 1ൽ നാല് തവണ ചാമ്പ്യനായ മാ​ക്സ് വെ​ർ​സ്​​റ്റ​പ്പ​ൻ ട്രാക്കിൽ മികച്ച ഡ്രൈവിങ് പ്രകടനമാണ് കാഴ്ചവെക്കാറുള്ളത്. ട്രാക്കിലെ സാഹസിക ഡ്രൈവിങ്ങിനും തന്റെ അഭിപ്രായങ്ങൾ പങ്കുവെക്കുന്നതിനും ഏറെ പ്രസിദ്ധനായ റെഡ്ബുൾ റേസിങ് ഡ്രൈവർ വെ​ർ​സ്​​റ്റ​പ്പ​ൻ ഫ്രണ്ട്-വീൽ ഡ്രൈവ് വാഹനങ്ങളെക്കുറിച്ച് നടത്തിയ പരാമർശങ്ങൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ഏറെ വൈറലായിട്ടുണ്ട്. രാജ്യത്തെ വാഹനപ്രേമികൾക്കിടയിൽ ഏറെ പ്രിയപ്പെട്ട ചില വാഹനവും മാ​ക്സ് വെ​ർ​സ്​​റ്റ​പ്പ​ൻ നിരസിച്ചിട്ടുണ്ട്.

    'ഫ്രണ്ട്-വീൽ ഡ്രൈവ് വാഹനങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് ഡ്രൈവിങ് ചെയ്യുന്നത് താങ്കൾക്ക് ഇഷ്ടമാണോ?' എന്ന ചോദ്യത്തിന് ലഭിച്ച മറുപടിയാണ് ഏറെ വൈറലായിരിക്കുന്നത്. 'ഫ്രണ്ട്-വീൽ ഡ്രൈവ് വാഹനങ്ങൾ ഓടിക്കുന്നത് ശെരിക്കും എന്നെ ബോറടിപ്പിക്കുന്നു. മാത്രമല്ല അതൊരു ആന്റി-ഡ്രൈവിങ് രീതിയാണ്. ഫ്രണ്ട്-വീൽ വാഹനങ്ങൾ ഞാൻ സിമുലേറ്റിലും ഓടിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതുവരെ ഞാൻ ഓടിച്ച വാഹനങ്ങളിൽ ഏറ്റവും മോശം അനുഭവമാണ് എനിക്കത് നൽകിയിട്ടുള്ളതെന്ന്' താരം ചിരിച്ചുകൊണ്ട് മറുപടി പറഞ്ഞു.

    എന്തുകൊണ്ടാണ് പാസഞ്ചർ വാഹനങ്ങളിൽ കൂടുതലായും ഫ്രണ്ട്-വീൽ ഡ്രൈവ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്?

    ഫ്രണ്ട്-വീൽ ഡ്രൈവ് വേരിയന്റുകൾ പ്രധാനമായും എഞ്ചിനുകളിലേക്കാണ് കരുത്ത് പകരുന്നത്. ഇന്ത്യൻ മാർക്കറ്റുകളിൽ സാധാരണമായി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു പവർട്രെയിൻ വകഭേദമാണിത്. ഇത് മൂലം വാഹനങ്ങൾ വിലക്കുറവിൽ ലഭിക്കുന്നതോടൊപ്പം കൂടുതൽ ഇന്ധനക്ഷമതയും വാഗ്‌ദാനം കമ്പനികൾക്ക് സാധിക്കുന്നു. കൂടാതെ ഫ്രണ്ട്-വീൽ ഡ്രൈവ് വാഹനങ്ങളിൽ ക്യാബിനുള്ളതിൽ ധാരാളം സ്ഥലം ലഭിക്കുന്നു. അതിനാൽ തന്നെ രാജ്യത്തെ വാഹനപ്രേമികൾക്കിടയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഡിമാന്റുള്ളത് ഇത്തരം മോഡലുകൾക്കാണ്.

    റിയർ-വീൽ ഡ്രൈവ് വാഹനങ്ങളുമായി ഫ്രണ്ട്-വീൽ കാറുകളെ താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ സ്റ്റിയറിങ് വീൽ, വാഹനത്തിന്റെ ഭാരം, കോർണിങ് ബാലൻസ് തുടങ്ങിയവയിൽ വലിയ മാറ്റങ്ങൾ വരുന്നുണ്ടെന്നും മാ​ക്സ് വെ​ർ​സ്​​റ്റ​പ്പ​ൻ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. അതിനാലാണ് ഫോർമുല 1 റേസിങ്ങിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന സ്പോർട്സ് കാറുകൾക്ക് എപ്പോഴും റിയർ-വീൽ വകഭേദം ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്നും വെ​ർ​സ്​​റ്റ​പ്പ​ൻ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:max verstappenAuto News MalayalamFORMULA 1 RACEAuto News
    News Summary - It bores me; Max Verstappen's response to front-wheel drive vehicles
    Similar News
    Next Story
    X