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    Auto News
    Posted On
    date_range 11 July 2026 9:07 AM IST
    Updated On
    date_range 11 July 2026 9:45 AM IST

    എ​ഥ​നോ​ൾ പെ​ട്രോ​ൾ ഇ​രു​ച​ക്ര വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ അ​ന്ത​ക​നോ?

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    എ​ഥ​നോ​ൾ പെ​ട്രോ​ൾ ഇ​രു​ച​ക്ര വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ അ​ന്ത​ക​നോ?
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    ആ​ല​പ്പു​ഴ: രാ​ജ്യ​ത്താ​ക​മാ​നം 25 ശ​ത​മാ​നം എ​ഥ​നോ​ൾ പെ​ട്രോ​ൾ വ്യാ​പ​ക​മാ​ക്കു​ന്ന​തി​നെ​തി​രെ വി​വാ​ദം പു​ക​യു​മ്പോ​ൾ ക​ടു​ത്ത ആ​ശ​ങ്ക​യി​ൽ പെ​ട്രോ​ൾ വാ​ഹ​ന ഉ​ട​മ​ക​ൾ. ഇ​രു​ച​ക്ര വാ​ഹ​ന ഉ​പ​യോ​ക്താ​ക്ക​ൾ​ക്കാ​ണ് ഏ​റെ ആ​ധി. നി​ല​വി​ൽ പെ​ട്രോ​ളി​ൽ ചേ​ർ​ക്കു​ന്ന എ​ഥ​നോ​ളി​ന്‍റെ അ​ള​വ്​ 20 ശ​ത​മാ​ന​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന്​ 25 ആ​ക്കി ഉ​യ​ർ​ത്താ​നു​ള്ള നീ​ക്ക​മാ​ണ്​ വ്യാ​പ​ക പ്ര​തി​ഷേ​ധ​ത്തെ തു​ട​ർ​ന്ന്​ കേ​ന്ദ്ര സ​ർ​ക്കാ​ർ മാ​റ്റി​വെ​ക്കാ​നൊ​രു​ങ്ങു​ന്ന​ത്. എ​ന്നാ​ൽ, വേ​ണ്ട​ത്ര മു​ന്നൊ​രു​ക്ക​മി​ല്ലാ​തെ ഇ20 ​എ​ന്ന എ​ഥ​നോ​ൾ 20 പ്രാ​ബ​ല്യ​ത്തി​ൽ വ​രു​ത്തി​യ സ​ർ​ക്കാ​ർ, തീ​രു​മാ​നം വേ​ണ്ടെ​ന്നു​വെ​ക്കാ​ൻ സാ​ധ്യ​ത കു​റ​വാ​ണെ​ന്ന നി​ഗ​മ​ന​ത്തി​ലാ​ണ്​ പെ​ട്രോ​ൾ വാ​ഹ​ന ഉ​ട​മ​ക​ൾ.

    2024 ഏ​പ്രി​ലി​ലാ​ണ്​ ഇ20 ​പെ​ട്രോ​ൾ രാ​ജ്യ​ത്ത്​ നി​ല​വി​ൽ വ​ന്ന​ത്. ക​രി​മ്പ്, ചോ​ളം, ഗോ​ത​മ്പ്​ തു​ട​ങ്ങി​യ കാ​ർ​ഷി​ക വി​ഭ​വ​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ന്നു​ണ്ടാ​ക്കു​ന്ന എ​ഥ​നോ​ൾ പ​രി​സ്ഥി​തി സൗ​ഹൃ​ദ​മാ​കു​മെ​ന്നും എ​ണ്ണ ഇ​റ​ക്കു​മ​തി കു​റ​ക്കു​മെ​ന്നും അ​വ​കാ​​​ശ​പ്പെ​ട്ടാ​ണ്​ മോ​ദി​സ​ർ​ക്കാ​ർ ന​ട​പ്പാ​ക്കി​യ​ത്. എ​ന്നാ​ൽ, നി​ര​ത്തി​ലു​ള്ള പെ​ട്രോ​ൾ വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ളെ ഇ​ത്​ ഗു​രു​ത​ര​മാ​യി ബാ​ധി​ച്ച അ​നു​ഭ​വ​ങ്ങ​ൾ ദി​വ​സ​വും പു​റ​ത്തു​വ​ന്നു​കൊ​ണ്ടി​രി​ക്കു​ന്നു.

    ജ​ലാം​ശ​മു​ള്ള എ​ഥ​നോ​ൾ കാ​ര​ണം വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ കാ​ർ​ബ​റേ​റ്റ​റും അ​തി​നു​ള്ളി​ലെ റ​ബ​ർ- പ്ലാ​സ്റ്റി​ക്​ നി​ർ​മി​ത ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളും ദ്ര​വി​ക്കു​ക​യും പൂ​പ്പ​ൽ ബാ​ധി​ക്കു​ക​യും അ​ടി​ക്ക​ടി ത​ക​രാ​റി​ലാ​വു​ക​യും ചെ​യ്യു​ന്നു. ഇ20 ​പെ​ട്രോ​ൾ ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കാ​ൻ തു​ട​ങ്ങി​യ ശേ​ഷം കാ​ർ​ബ​റേ​റ്റ​ർ ത​ക​രാ​റു​മാ​യി വ​രു​ന്ന​വ​രു​ടെ എ​ണ്ണ​ത്തി​ൽ വ​ൻ വ​ർ​ധ​ന​വു​ണ്ടാ​യ​താ​യി വ​ർ​ക് ഷോ​പ്പു​കാ​ർ പ​റ​യു​ന്നു.

    ത​ൽ​ക്കാ​ലം പ​രി​ഹാ​ര​മു​ണ്ടാ​ക്കി​യാ​ലും വീ​ണ്ടും ത​ക​രാ​റു​മാ​യി വാ​ഹ​ന ഉ​ട​മ​ക​ൾ തി​രി​കെ​വ​രു​ന്ന​ത്​ സൃ​ഷ്ടി​ക്കു​ന്ന ത​ല​വേ​ദ​ന​യെ കു​റി​ച്ചാ​ണ്​ അ​വ​ർ പ​രാ​തി പ​റ​യു​ന്ന​ത്. അ​ടു​ത്തി​ടെ​യാ​യി കാ​ർ​ബ​റേ​റ്റ​ർ ത​ക​രാ​റു​മാ​യി എ​ത്തു​ന്ന​വ​രു​ടെ എ​ണ്ണ​വും കൂ​ടി​യി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണ്. പോ​രാ​ത്ത​തി​ന്​ പെ​ട്രോ​ൾ ടാ​ങ്ക്​ ലീ​ക്കാ​വു​ന്ന​താ​യും ഇ​വ​ർ പ​റ​യു​ന്നു. ഇ​തി​നു ​പു​റ​മെ​യാ​ണ്​ മൈ​ലേ​ജി​ലു​ള്ള കു​റ​വ്. 30 ശ​ത​മാ​ന​ത്തി​നു മു​ക​ളി​ൽ മൈ​ലേ​ജി​ൽ കു​റ​വു​വ​രു​ന്ന​താ​യി വ​ർ​ക്​ ഷോ​പ്പു​കാ​ർ പ​റ​യു​ന്നു. ഇ​രു​ച​ക്ര വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ അ​ന്ത​ക​നാ​യി ഇ20 ​മാ​റി​യ​താ​യി അ​വ​ർ ആ​രോ​പി​ക്കു​ന്നു.

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    TAGS:Hot Wheeltwo wheelerEthanol PetrolLatest News
    News Summary - Is ethanol-blended petrol the death knell for two-wheelers?
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