Madhyamam
    Auto News
    Posted On
    date_range 4 Dec 2025 10:15 AM IST
    Updated On
    date_range 4 Dec 2025 10:15 AM IST

    'വെറും കാറല്ല, കോട്ടയാണ്, സഞ്ചരിക്കുന്ന കോട്ട'; പുടിനൊപ്പം ലിമോസിൻ ഇന്ന് ഇന്ത്യയിൽ, എന്തുകൊണ്ട് പുടിൻ ഇതിൽ മാത്രം സഞ്ചരിക്കുന്നു..?

    വെറും കാറല്ല, കോട്ടയാണ്, സഞ്ചരിക്കുന്ന കോട്ട; പുടിനൊപ്പം ലിമോസിൻ ഇന്ന് ഇന്ത്യയിൽ, എന്തുകൊണ്ട് പുടിൻ ഇതിൽ മാത്രം സഞ്ചരിക്കുന്നു..?
    ന്യൂഡൽഹി: ഇ​ന്ത്യ-​റ​ഷ്യ വാ​ർ​ഷി​ക ഉ​ച്ച​കോ​ടി​ക്കാ​യി ഇന്ന് വൈകിട്ട് ഡൽഹിയിലെത്തുന്ന റ​ഷ്യ​ൻ ​പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് വ്ലാ​ദി​മി​ർ പു​ടി​ന് ഒരുക്കുന്നത് കനത്ത സുരക്ഷ.

    പു​ടി​ന്റെ സു​ര​ക്ഷ​ക്കാ​യി 50ഓ​ളം ഉ​ന്ന​ത ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ ഡ​ൽ​ഹി​യി​ലെ​ത്തി. ഡ​ൽ​ഹി പൊ​ലീ​സ്, എ​ൻ.​എ​സ്.​ജി എ​ന്നി​വ​യു​ടെ പ്ര​ത്യേ​ക സം​ഘ​വും സ​ന്ദ​ർ​ശ​ന​ത്തി​ന്റെ സു​ര​ക്ഷ​ക്കു​ണ്ട്. അ​ഞ്ച് ത​ല​ത്തി​ലാ​ണ് സു​ര​ക്ഷ​സം​വി​ധാ​നം. പു​ടി​ൻ സ്ഥി​രം സ​ഞ്ച​രി​ക്കു​ന്ന, വ​ൻ സു​ര​ക്ഷ സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ളു​ള്ള അ​ത്യാ​ഡം​ബ​ര ലി​മോ​സി​ൻ കാ​റാ​യ ഔ​റു​സ് സെ​നാ​ത്ത് റ​ഷ്യ​യി​ൽ​നി​ന്ന് എ​ത്തി​ക്കും. പ്ര​തി​നി​ധി സം​ഘ​ത്തി​ൽ റ​ഷ്യ​ൻ പ്ര​തി​രോ​ധ മ​ന്ത്രി ആ​ൻ​ഡ്രി ബെ​ലോ​സോ​വും ഭാ​ഗ​മാ​കും.


    പുടിന് സഞ്ചരിക്കാനായി ഇന്ത്യയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്ന ഔ​റു​സ് സെ​നാ​ത്തിന്റെ വിശേഷങ്ങളാണ് വീണ്ടും വാർത്തയാകുന്നത്. വ്‌ളാഡിമിർ പുടിനുവേണ്ടി പ്രത്യേകം നിർമിച്ച റഷ്യയുടെ ഔദ്യോഗിക സ്റ്റേറ്റ് കാർ ഔ​റു​സ് മോട്ടോർസ് ആണ് രൂപ കൽപന ചെയ്തത്.

    ഔ​റു​സ് സെ​നാ​ത്ത് ഒരു ചലിക്കുന്ന കോട്ട പോലെയാണ്. ശക്തമായ ബുള്ളറ്റ് പ്രൂഫ് ഗ്ലാസ്, കട്ടിയുള്ള കവചമുള്ള വാതിലുകൾ, ആക്രമണസമയത്ത് വെടിയുണ്ടകളിൽ നിന്നും സ്ഫോടനങ്ങളിൽ നിന്നും സുരക്ഷിതമാക്കുന്ന ബോഡി.

    ആക്രമണത്തിന് ശേഷമുള്ള ചോർച്ച തടയാൻ കവചിത ഇന്ധന ടാങ്ക്, തീ അണയ്ക്കാനുള്ള അഗ്നി നിയന്ത്രണ സംവിധാനം, ദോഷകരമായ വാതകത്തിൽ നിന്ന് യാത്രക്കാരെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനുള്ള ശുദ്ധവായു വിതരണ സംവിധാനം എന്നിവ കാറിലുണ്ട്.

    വാതിലുകൾ അടഞ്ഞുപോയാൽ, ലിമോസിനിൽ പിൻവശത്തെ ജനാലയിലൂടെ അടിയന്തര എക്സിറ്റ് ഉണ്ട്. ഏത് പ്രതിസന്ധി ഘട്ടത്തിലും പ്രസിഡന്റിന് ബന്ധം നിലനിർത്താൻ കഴിയുന്ന തരത്തിൽ സുരക്ഷിതമായ ആശയവിനിമയ സംവിധാനവും ഇതിലുണ്ട്.

    ഏകദേശം 6,200 കിലോഗ്രാം ഭാരമുള്ള വാഹനത്തിന് മണിക്കൂറിൽ 250 കിലോമീറ്റർ വേഗത കൈവരിക്കാൻ ഇതിന് കഴിയും. 9-സ്പീഡ് ഓട്ടോമാറ്റിക് ഗിയർബോക്സാണ് ഇതിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത്.

    പോർഷെയുടെ സഹായത്തോടെ നിർമ്മിച്ച 4.4 ലിറ്റർ V8 പെട്രോൾ എഞ്ചിനാണുള്ളത്. ഇതിൽ ഒരു ഇലക്ട്രിക് മോട്ടോറും ഉണ്ട്. ഇവ ഒരുമിച്ച് ഏകദേശം 600 കുതിരശക്തി ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്നു.

    ഔ​റു​സ് സെനത്ത് സാധാരണയായി ഓടിക്കുന്നത് പരിശീലനം ലഭിച്ച പ്രത്യേക സേനാംഗങ്ങളാണ്. 2018 ൽ പുടിന്റെ നാലാമത്തെ പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനാരോഹണ വേളയിലാണ് ഇത് ആദ്യമായി അനാച്ഛാദനം ചെയ്തത്. ചൈനയിലെ ടിയാൻജിനിൽ നടന്ന എസ്‌.സി.‌ഒ ഉച്ചകോടിക്ക് ശേഷം, പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയും റഷ്യൻ പ്രസിഡന്റ് വ്‌ളാഡിമിർ പുടിനും ഈ കാറിൽ സഞ്ചരിച്ചിട്ടുണ്ട്.




    TAGS:RussiaVladimir PutinIndiaAurus Senat limousine
