ടാറ്റയുടെ ഇലക്ട്രിക് വാഹനങ്ങൾക്ക് വമ്പൻ ഓഫറുകൾ; ജൂണിൽ കാർ സ്വന്തമാക്കുന്നവർക്ക് 3.35 ലക്ഷം രൂപ വരെ ലാഭിക്കാം...text_fields
ഇലക്ട്രിക് വാഹന വിപണിയിൽ തങ്ങളുടെ ആധിപത്യം ഉറപ്പിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി, ജൂൺ മാസത്തിൽ ആകർഷകമായ ഓഫറുകൾ പ്രഖ്യാപിച്ച് ടാറ്റ മോട്ടോർസ്. ടാറ്റയുടെ ജനപ്രിയ ഇലക്ട്രിക് വാഹന മോഡലുകൾക്ക് 3.35 ലക്ഷം രൂപ വരെയാണ് ഈ മാസം കമ്പനി ആനുകൂല്യങ്ങളായി പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത്. തിരഞ്ഞെടുത്ത വേരിയന്റുകളിൽ 'ഗ്രീൻ ബോണസ്', എക്സ്ചേഞ്ച് ബോണസ്, സ്ക്രാപ്പേജ് ആനുകൂല്യങ്ങൾ, ലോയൽറ്റി ബോണസ് എന്നിവ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഓഫറുകളാണ് ലഭ്യമാക്കിയിരിക്കുന്നത്. ഇത് പുതിയ കാറുകൾ വാങ്ങാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ സമയമാണ്.
ഓരോ മോഡലിനും ലഭിക്കുന്ന ആനുകൂല്യങ്ങളുടെ വിശദാംശങ്ങൾ താഴെ നൽകുന്നു
ടാറ്റ കർവ് ഇവി (Tata Curvv EV)
ഈ മാസം ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആനുകൂല്യങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നത് കർവ് ഇവിക്കാണ്. നോൺ-എക്സ് വേരിയന്റുകൾ വാങ്ങുന്നവർക്ക് 3.35 ലക്ഷം രൂപ വരെ ലാഭിക്കാം. ഇതിൽ 3 ലക്ഷം രൂപയുടെ 'ഗ്രീൻ ബോണസ്' ഉൾപ്പെടുന്നു. കൂടാതെ, എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ 30,000 രൂപയോ അല്ലെങ്കിൽ സ്ക്രാപ്പേജ് ചെയ്യുമ്പോൾ 35,000 രൂപയോ വരെ അധിക ആനുകൂല്യം ലഭിക്കും. ക്രിയേറ്റീവ് വേരിയന്റുകൾക്ക് 2.85 ലക്ഷം രൂപ വരെയും, എക്സ് വേരിയന്റുകൾക്ക് 65,000 രൂപ വരെയുമാണ് ഓഫറുകൾ.
ടാറ്റ പഞ്ച് ഇവി (Tata Punch EV)
പഞ്ച് ഇവിയുടെ ഔട്ട്ഗോയിങ് വേരിയന്റുകൾക്ക് 95,000 രൂപ മുതൽ 1.45 ലക്ഷം രൂപ വരെയാണ് കിഴിവ് ലഭിക്കുന്നത്. ഇതിൽ ലോങ് റേഞ്ച് (എൽ.ആർ) വേരിയന്റുകൾക്കാണ് 1.45 ലക്ഷം രൂപ വരെ പരമാവധി ആനുകൂല്യം ലഭിക്കുന്നത്. മീഡിയം റേഞ്ച് (എം.ആർ) വേരിയന്റുകൾക്ക് 1.25 ലക്ഷം രൂപ വരെയും, എം.ആർ സ്മാർട്ട് വേരിയന്റിന് 95,000 രൂപ വരെയും ആനുകൂല്യങ്ങൾ ലഭിക്കും.
ടാറ്റ ടിയാഗോ ഇവി (Tata Tiago EV)
ബജറ്റ് സൗഹൃദ ഇലക്ട്രിക് കാറായ ടിയാഗോ ഇവിയുടെ ഔട്ട്ഗോയിങ് വേരിയന്റുകളിൽ 65,000 മുതൽ 1.45 ലക്ഷം രൂപ വരെയാണ് ഓഫറുകൾ. ഇതിൽ എൽ.ആർ എക്സ്.ടി (LR XT) വേരിയന്റിനാണ് 1.45 ലക്ഷം രൂപ വരെയുള്ള ഉയർന്ന ഓഫർ ലഭിക്കും. മറ്റ് എൽ.ആർ വേരിയന്റുകൾക്ക് 1.25 ലക്ഷം രൂപ വരെയും, എം.ആർ വേരിയന്റുകൾക്ക് 65,000 രൂപ വരെയും ആനുകൂല്യങ്ങൾ ലഭിക്കും.
ടാറ്റ ഹാരിയർ ഇവി (Tata Harrier EV)
ടാറ്റയുടെ കരുത്തുറ്റ ഇലക്ട്രിക് എസ്.യു.വിയായ ഹാരിയർ ഇവിയുടെ എല്ലാ വേരിയന്റുകൾക്കും 2.75 ലക്ഷം രൂപ വരെ വിലക്കിഴിവ് ലഭിക്കും. ഇതിൽ ഒരു ലക്ഷം രൂപയുടെ ലോയൽറ്റി ബോണസും, ഒരു ലക്ഷം രൂപയുടെ അധിക ആനുകൂല്യവും ഉൾപ്പെടുന്നു. ഇതിനുപുറമെ, പഴയ വാഹനം എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ 50,000 രൂപയോ, അല്ലെങ്കിൽ സ്ക്രാപ്പേജ് വഴി 75,000 രൂപയോ വരെ അധികം സ്വന്തമാക്കാം.
ടാറ്റ നെക്സോൺ ഇവി (Tata Nexon EV)
ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും ജനപ്രിയ ഇലക്ട്രിക് എസ്യുവികളിൽ ഒന്നായ നെക്സോൺ ഇവിയുടെ എല്ലാ വേരിയന്റുകൾക്കും 50,000 രൂപ വരെ ആനുകൂല്യങ്ങൾ കമ്പനി ഉറപ്പാക്കുന്നു. 15,000 രൂപയുടെ ഗ്രീൻ ബോണസ്, 25,000 രൂപയുടെ എക്സ്ചേഞ്ച് ബോണസ് അല്ലെങ്കിൽ 35,000 രൂപയുടെ സ്ക്രാപ്പേജ് ബോണസ് എന്നിവ ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നുണ്ട്.
എക്സ്ചേഞ്ച്, സ്ക്രാപ്പേജ് ആനുകൂല്യങ്ങൾ ഒരേസമയം ലഭ്യമാകില്ല എന്ന് കമ്പനി അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഓഫറുകൾ ഡീലർഷിപ്പുകളിൽ ലഭ്യമായ സ്റ്റോക്കുകളെയും സ്ഥലത്തെയും ആശ്രയിച്ച് മാറാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. കൃത്യമായ ആനുകൂല്യങ്ങളെക്കുറിച്ചറിയാനും ടെസ്റ്റ് ഡ്രൈവ് ചെയ്യുന്നതിനും നിങ്ങളുടെ അടുത്തുള്ള അംഗീകൃത ടാറ്റ മോട്ടോഴ്സ് ഷോറൂമുമായി ബന്ധപ്പെടാനാണ് കമ്പനി നിർദേശം.
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