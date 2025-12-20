Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Auto News
    Posted On
    date_range 20 Dec 2025 8:39 AM IST
    Updated On
    date_range 20 Dec 2025 8:39 AM IST

    ക​ട്ട​പ്പു​റ​ത്താ​യ സ​ർ​ക്കാ​ർ വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ ഇ​നി നേ​രി​ട്ട് വി​ൽ​ക്കാം

    ഇ ​ലേ​ല​മി​ല്ലാ​തെ ആ​ക്രി സാ​ധ​ന​ങ്ങ​ൾ ലേ​ബ​ർ ഫെ​ഡ് വ​ഴി​യാ​ണ് വി​ൽ​ക്കു​ക
    ക​ട്ട​പ്പു​റ​ത്താ​യ സ​ർ​ക്കാ​ർ വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ ഇ​നി നേ​രി​ട്ട് വി​ൽ​ക്കാം
    ക​ൽ​പ​റ്റ: ഉ​പ​യോ​ഗ​ശൂ​ന്യ​മാ​യ വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ളും ആ​ക്രി​സാ​ധ​ന​ങ്ങ​ളു​മ​ട​ക്കം ഇ​നി അ​ത​ത് സ​ർ​ക്കാ​ർ ഓ​ഫി​സു​ക​ൾ​ക്ക് സ്വ​ന്ത​മാ​യി വി​ൽ​ക്കാം. ലേ​ലം ന​ട​ത്തി​യി​ട്ടും വി​റ്റു​പോ​കാ​ത്ത ഇ​ത്ത​രം വ​സ്തു​ക്ക​ൾ വി​ൽ​ക്കാ​ൻ ഇ​നി സ​ർ​ക്കാ​ർ അ​നു​മ​തി ആ​വ​ശ്യ​മി​ല്ല. സ​ർ​ക്കാ​ർ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളി​ലെ ആ​ക്രി സാ​ധ​ന​ങ്ങ​ൾ ഓ​ൺ​ലൈ​ൻ ലേ​​ലം ന​ട​ത്തി​യി​ട്ടും വി​റ്റു​പോ​കാ​ത്ത അ​വ​സ്ഥ​യു​ണ്ട്. കേ​ര​ള​ത്തി​ൽ ഇ​തു​വ​രെ അം​ഗീ​കൃ​ത വാ​ഹ​ന​പൊ​ളി​ക്ക​ൽ കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ള്‍ (ആ​ർ.​വി.​എ​സ്.​എ​ഫ്) ഇ​ല്ലാ​ത്ത​തി​നാ​ൽ ഇ​ത്ത​രം വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ള​ട​ക്കം തു​രു​മ്പെ​ടു​ത്ത് ന​ശി​ക്കു​ക​യാ​ണ്. ഈ ​സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ലാ​ണ് ആ​ക്രി സാ​ധ​ന​ങ്ങ​ൾ സ​ർ​ക്കാ​ർ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് നേ​രി​ട്ട് വി​ൽ​പ​ന ന​ട​ത്താ​ൻ അ​നു​മ​തി ന​ൽ​കി ധ​ന​കാ​ര്യ​വ​കു​പ്പി​ന്റെ ഉ​ത്ത​ര​വ്.

    ഓ​ൺ​ലൈ​നി​ൽ വി​ൽ​പ​ന ന​ട​ക്കാ​തെ വ​ന്നാ​ൽ

    വി​വി​ധ സ​ർ​ക്കാ​ർ വ​കു​പ്പു​ക​ൾ, ത​ദ്ദേ​ശ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ, മ​റ്റ് സ​ർ​ക്കാ​ർ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ​യി​ലു​ള്ള ഇ​ത്ത​രം വ​സ്തു​ക്ക​ൾ നി​ല​വി​ൽ ഇ ​ലേ​ല​ത്തി​ലൂ​ടെ മാ​ത്ര​മേ വി​ൽ​ക്കാ​ൻ പാ​ടു​ള്ളൂ. എം.​എ​സ്.​ടി.​സി ലി​മി​റ്റ​ഡ്, ഗ​വ. ഇ-​മാ​ര്‍ക്ക​റ്റ് പ്ലേ​യ്സ് (ജെം), ​എ​ൻ.​ഐ.​സി എ​ന്നി​വ​യി​ൽ ഏ​തെ​ങ്കി​ലു​മൊ​രു ഓ​ൺ​ലൈ​ൻ ലേ​ല പ്ലാ​റ്റ്ഫാ​മു​ക​ൾ വ​ഴി​യാ​ണി​ത്. എ​ന്നാ​ൽ പ​ല സാ​ധ​ന​ങ്ങ​ളും വി​റ്റു​പോ​കു​ന്നി​ല്ല. ഇ​തോ​ടെ വീ​ണ്ടും സ​ർ​ക്കാ​ർ അ​നു​മ​തി തേ​ടി ​വേ​ണം വി​ൽ​പ​ന ന​ട​ത്താ​ൻ. ഇ​ത് ഏ​റെ കാ​ല​താ​മ​സ​ത്തി​ന് ഇ​ട​വ​രു​ത്തു​ന്ന​തി​നാ​ൽ സാ​ധ​ന​ങ്ങ​ൾ ഓ​ഫി​സ് വ​ള​പ്പു​ക​ളി​ൽ കെ​ട്ടി​ക്കി​ട​ന്ന് ന​ശി​ക്കു​ക​യാ​ണ്. ഇ​തോ​ടെ​യാ​ണ് അ​ത​ത് സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ഇ​ത്ത​രം സാ​ധ​ന​ങ്ങ​ൾ ലേ​ബ​ർ​ഫെ​ഡ് (കേ​ര​ള സ്റ്റേ​റ്റ് കോ​ഓ​പ​റേ​റ്റീ​വ് ഫെ​ഡ​റേ​ഷ​ൻ) വ​ഴി നേ​രി​ട്ട് വി​ൽ​പ​ന ന​ട​ത്താ​ൻ അ​നു​മ​തി ന​ൽ​കി​യ​ത്. ഒ​രു ത​വ​ണ ലേ​ലം ന​ട​ത്തി​യി​ട്ടും വി​ൽ​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​യാ​ത്ത സാ​ധ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ പ​ട്ടി​ക സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ ധ​ന​കാ​ര്യ വ​കു​പ്പി​നെ അ​തേ ദി​വ​സം ത​ന്നെ അ​റി​യി​ക്ക​ണം. തു​ട​ർ​ന്ന് സ​ർ​ക്കാ​ർ നി​ശ്ച​യി​ച്ച വി​ല​യി​ൽ ഈ ​വ​സ്തു​ക്ക​ൾ ലേ​ബ​ർ ഫെ​ഡ് സം​ഭ​രി​ച്ച് വി​ൽ​ക്കും. മ​റ്റ് സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കും ഈ ​ന​ട​പ​ടി പ്ര​കാ​രം ആ​ക്രി സാ​ധ​ന​ങ്ങ​ൾ വി​ൽ​പ​ന ന​ട​ത്താ​നു​ള്ള എം​പാ​ന​ൽ ഏ​ജ​ൻ​സി​യാ​യി ചേ​രാം.

    • ഇ​ന്ത്യ​യി​ൽ ക​ട്ട​പ്പു​റ​ത്ത് 97 ല​ക്ഷം വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ
    • ഇ​വ പൊ​ളി​ക്കു​ന്ന​തി​ലൂ​ടെ കേ​ന്ദ്ര​ത്തി​നും സം​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ള്‍ക്കും 40,000 കോ​ടി രൂ​പ വ​രെ നേ​ടാം
    • ഇ​തി​ലൂ​ടെ 70 ല​ക്ഷം തൊ​ഴി​ല​വ​സ​ര​ങ്ങ​ൾ
    • 15 വ​ര്‍ഷ​ത്തി​ല​ധി​കം പ​ഴ​ക്ക​മു​ള്ള വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ള്‍ പി​ന്‍വ​ലി​ക്കാ​നു​ള്ള കേ​ന്ദ്ര​തീ​രു​മാ​ന​ത്തോ​ടെ കേ​ര​ള​ത്തി​ൽ 4500 സ​ര്‍ക്കാ​ര്‍ വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും 1115 കെ.​എ​സ്.​ആ​ർ.​ടി.​സി ബ​സു​ക​ളു​ടെ​യും ര​ജി​സ്ട്രേ​ഷ​ന്‍ റ​ദ്ദാ​യി​രു​ന്നു.
    • എ​ന്നാ​ൽ, ഇ​ത്ത​രം വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ ഉ​പ​യോ​ഗ​കാ​ലാ​വ​ധി 20 വ​ര്‍ഷ​മാ​യി ഉ​യ​ര്‍ത്താ​ൻ സം​സ്ഥാ​ന സ​ർ​ക്കാ​ർ വി​ജ്ഞാ​പ​ന​മി​റ​ക്കി
    old vehiclegovernment vehicle
