പുതിയ ഇലക്ട്രിക് വാഹനങ്ങൾ ഒക്ടോബർ ഒന്ന് മുതൽ ശബ്ദിക്കും: പഴയ വാഹനങ്ങൾക്കും തീയതി നിശ്ചയിച്ചു; രാജ്യത്ത് 'എവാസ്' സംവിധാനം നിർബന്ധമാക്കുന്നുtext_fields
ന്യൂഡൽഹി: ഇലക്ട്രിക് വാഹനങ്ങളുടെ (ഇവി) ഏറ്റവും വലിയ സവിശേഷതകളിലൊന്ന് അവയുടെ സുഗമമായ, ശബ്ദമില്ലാതെയുള്ള യാത്രയാണ്. ശബ്ദമലിനീകരണം കുറക്കുന്നതിൽ ഇവ വലിയ പങ്കുവഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും, ഈ ശബ്ദമില്ലായ്മ പലപ്പോഴും കാൽനടയാത്രക്കാർക്കും മറ്റ് വാഹനങ്ങൾക്കും വലിയ അപകടഭീഷണി സൃഷ്ടിക്കാറുണ്ട്. ഈ പ്രശ്നത്തിന് ശാശ്വതമായ ഒരു പരിഹാരം കാണാൻ ഒരുങ്ങുകയാണ് കേന്ദ്ര ഉപരിതല ഗതാഗത മന്ത്രാലയം. 'അക്കോസ്റ്റിക് വെഹിക്കിൾ അലർട്ടിങ് സിസ്റ്റം' അഥവാ 'എവാസ്' (Acoustic Vehicle Alerting System - AVAS) എന്ന പുതിയൊരു സുരക്ഷാ സംവിധാനം ഇലക്ട്രിക് വാഹനങ്ങളിൽ നിർബന്ധമാക്കാനാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാർ തീരുമാനം. ഇന്ത്യയിലെ നിരത്തുകൾ കൂടുതൽ സുരക്ഷിതമാക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായാണ് ഈ സുപ്രധാന തീരുമാനം.
എന്താണ് എവാസ് (AVAS) സാങ്കേതികവിദ്യ?
പെട്രോൾ, ഡീസൽ വാഹനങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് ഇലക്ട്രിക് വാഹനങ്ങൾക്ക് സ്വാഭാവികമായ എഞ്ചിൻ ശബ്ദമില്ല. വേഗത കുറവായിരിക്കുമ്പോൾ ഇവ നിരത്തിലൂടെ നീങ്ങുന്നത് കാൽനടയാത്രക്കാരോ, കുട്ടികളോ, പ്രത്യേകിച്ച് കാഴ്ചപരിമിതിയുള്ളവരോ പെട്ടെന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണമെന്നില്ല. വാഹനം തൊട്ടടുത്തെത്തുമ്പോൾ മാത്രമായിരിക്കും പലപ്പോഴും കാൽനടയാത്രക്കാർ ഇതറിയുന്നത്. ഇത്തരം അപകടസാധ്യതകൾ ഒഴിവാക്കാൻ ഇലക്ട്രിക് വാഹനങ്ങളിൽ കൃത്രിമമായി ശബ്ദം സൃഷ്ടിക്കുന്ന ഒരു അത്യാധുനിക സുരക്ഷാ സംവിധാനമാണ് എവാസ് (AVAS).
വാഹനത്തിന്റെ വേഗത മണിക്കൂറിൽ 20 കിലോമീറ്ററിൽ താഴെയായിരിക്കുമ്പോഴും (Low speed), വാഹനം റിവേഴ്സ് എടുക്കുമ്പോഴും ഈ സംവിധാനം തനിയെ പ്രവർത്തിക്കുകയും ഒരു പ്രത്യേക മുന്നറിയിപ്പ് ശബ്ദം പുറപ്പെടുവിക്കുകയും ചെയ്യും. ഈ ശബ്ദം കേൾക്കുന്നതിലൂടെ വാഹനം അടുത്തുണ്ടെന്ന് റോഡ് ഉപയോഗിക്കുന്ന മറ്റുള്ളവർക്ക് എളുപ്പത്തിൽ തിരിച്ചറിയാൻ സാധിക്കും. എന്നാൽ വാഹനത്തിന്റെ വേഗത 20 കിലോമീറ്ററിന് മുകളിലാകുമ്പോൾ ഈ സിസ്റ്റം തനിയെ ഓഫ് ആകും. ഉയർന്ന വേഗതയിൽ സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ കാറ്റിന്റെയും ടയർ റോഡിലുരസുന്നതിന്റെയും സ്വാഭാവിക ശബ്ദം കാൽനടയാത്രക്കാർക്ക് കേൾക്കാൻ സാധിക്കുമെന്നതിനാലാണിത്. അനാവശ്യമായ ശബ്ദമലിനീകരണം ഉണ്ടാക്കാത്ത രീതിയിൽ, കൃത്യമായ അളവിൽ (AIS-173 മാനദണ്ഡങ്ങൾ അനുസരിച്ച്) മാത്രമായിരിക്കും ഈ സിസ്റ്റം ശബ്ദം പുറപ്പെടുവിക്കുക.
പുതിയ വാഹനങ്ങളിലെയും പഴയ വാഹനങ്ങളിലെയും സമയപരിധി
ഇന്ത്യൻ ഓട്ടോമൊബൈൽ രംഗത്ത് വലിയ മാറ്റങ്ങൾക്ക് വഴിവെക്കുന്ന ഈ നിയമം രണ്ട് ഘട്ടങ്ങളിലായാണ് കേന്ദ്ര ഗതാഗത മന്ത്രാലയം നടപ്പിലാക്കുന്നത്. 2026 ഒക്ടോബർ 1 മുതൽ വിപണിയിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്ന എല്ലാ പുതിയ ഇലക്ട്രിക് വാഹന മോഡലുകൾക്കും എവാസ് (AVAS) സംവിധാനം നിർബന്ധമാണ്. ഈ തീയതിക്ക് ശേഷം ഈ സുരക്ഷാ സംവിധാനമില്ലാതെ പുതിയ വാഹനങ്ങൾ പുറത്തിറക്കാൻ വാഹന നിർമാതാക്കൾക്ക് കഴിയില്ല. അതേസമയം, നിലവിൽ നിർമാണത്തിലുള്ളതും, വിപണിയിൽ ഇപ്പോൾ വിറ്റഴിക്കുന്നതുമായ ഇലക്ട്രിക് വാഹന മോഡലുകളിൽ ഈ സാങ്കേതികവിദ്യ ഉൾപ്പെടുത്താൻ 2027 ഒക്ടോബർ 1 വരെയാണ് നിർമാതാക്കൾക്ക് സമയം അനുവദിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതായത്, 2027 ഒക്ടോബർ ഒന്നിന് ശേഷം നിരത്തിലിറങ്ങുന്ന പഴയ മോഡൽ ഇവികളിലും ഈ സിസ്റ്റം ഉണ്ടായിരിക്കണം.
ഏതൊക്കെ വാഹനങ്ങൾക്കാണ് നിയമം ബാധകമാവുക?
യാത്രക്കാർക്കായി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇലക്ട്രിക് കാറുകൾ, ബസുകൾ (കാറ്റഗറി M), ചരക്ക് ഗതാഗതത്തിനുള്ള ഇലക്ട്രിക് ട്രക്കുകൾ, മറ്റ് വാണിജ്യ വാഹനങ്ങൾ (കാറ്റഗറി N) എന്നിവക്ക് പുതിയ നിയമം കർശനമായി ബാധകമാണ്. ഭാവിയിൽ ഇരുചക്ര, മുച്ചക്ര വാഹനങ്ങളിലേക്കും ഈ നിയമം വ്യാപിപ്പിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്.
പ്രാധാന്യവും ആഗോള നിലവാരവും
അമേരിക്ക, ജപ്പാൻ, യൂറോപ്യൻ യൂനിയൻ തുടങ്ങിയ വികസിത രാജ്യങ്ങളിൽ ഇതിനോടകം തന്നെ ഇലക്ട്രിക് വാഹനങ്ങളിൽ എവാസ് (AVAS) സംവിധാനം നിർബന്ധമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇന്ത്യയും ഇപ്പോൾ ഈ ആഗോള സുരക്ഷാ മാനദണ്ഡങ്ങളിലേക്ക് മാറുകയാണ്. ഇന്ത്യയിൽ ഇലക്ട്രിക് വാഹനങ്ങളുടെ ഉപയോഗം അതിവേഗം വർധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ സാഹചര്യത്തിൽ, കാൽനടയാത്രക്കാരുടെ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്. പുതിയ നിയമം പ്രാബല്യത്തിൽ വരുന്നതോടെ നഗരങ്ങളിലെ തിരക്കേറിയ റോഡുകളിൽ ശബ്ദമില്ലാതെ വരുന്ന ഇലക്ട്രിക് വാഹനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന അപകടങ്ങൾ ഗണ്യമായി കുറക്കാൻ സാധിക്കും.
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