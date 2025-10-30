Begin typing your search above and press return to search.
    date_range 30 Oct 2025 8:50 AM IST
    date_range 30 Oct 2025 8:50 AM IST

    ആ​ദ്യ​ത്തെ ഡ്രൈ​വ​റി​ല്ലാ കാ​ർ ബം​ഗ​ളൂ​രു​വി​ൽ

    ആ​ദ്യ​ത്തെ ഡ്രൈ​വ​റി​ല്ലാ കാ​ർ ബം​ഗ​ളൂ​രു​വി​ൽ
    ആ​ർ.​വി. കോ​ള​ജ് കാ​മ്പ​സി​ൽ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ച ഡ്രൈ​വ​റി​ല്ലാ കാ​ർ

    ബം​ഗ​ളൂ​രു: വി​പ്രോ, ഇ​ന്ത്യ​ൻ ഇ​ൻ​സ്റ്റി​റ്റ്യൂ​ട്ട് ഓ​ഫ് സ​യ​ൻ​സ് (ഐ.​ഐ.​എ​സ്‌.​സി), ആ​ർ​വി കോ​ള​ജ് ഓ​ഫ് എ​ൻ​ജി​നീ​യ​റി​ങ് (ആ​ർ.​വി.​സി.​ഇ) എ​ന്നി​വ സം​യു​ക്ത​മാ​യി വി​ക​സി​പ്പി​ച്ചെ​ടു​ത്ത ഡ്രൈ​വ​റി​ല്ലാ കാ​ർ ബം​ഗ​ളൂ​രു​വി​ലെ ആ​ർ.​വി കോ​ള​ജ് കാ​മ്പ​സി​ൽ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ചു.

    വി​പ്രോ ഐ.​ഐ.​എ​സ്‌.​സി റി​സ​ർ​ച്ച് ആ​ൻ​ഡ് ഇ​ന്ന​വേ​ഷ​ൻ നെ​റ്റ് വ​ർ​ക്ക് (ഡ​ബ്ല്യു.​ഐ.​ആ​ർ.​ഐ.​എ​ൻ) സം​രം​ഭ​ത്തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​ണ് പ​ദ്ധ​തി. ആ​ർ.​വി കോ​ള​ജി​ലെ അ​ധ്യാ​പ​ക​രും വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളു​മ​ട​ങ്ങി​യ സം​ഘ​ത്തി​ന്റെ ആ​റു വ​ർ​ഷ​ത്തി​ലേ​റെ​യു​ള്ള പ​രി​ശ്ര​മ​ത്തി​ന്റെ ഫ​ല​മാ​ണി​ത്. സം​രം​ഭ​ക​നാ​യ ആ​ദ​ർ​ഷ് സാ​മൂ​ഹി​ക മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ളി​ൽ പ​ങ്കു​വെ​ച്ച വി​ഡി​യോ വൈ​റ​ലാ​യി.

    പ​ദ്ധ​തി ഇ​പ്പോ​ഴും വി​ക​സ​ന ഘ​ട്ട​ത്തി​ലാ​ണെ​ന്നും വ​രും മാ​സ​ങ്ങ​ളി​ൽ ഔ​പ​ചാ​രി​ക​മാ​യി പു​റ​ത്തി​റ​ങ്ങു​മെ​ന്നും പ്ര​തീ​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​താ​യി അ​ധി​കൃ​ത​ർ അ​റി​യി​ച്ചു. ഡ്രൈ​വ​റി​ല്ലാ കാ​ർ പൂ​ർ​ണ​മാ​യി ത​യാ​റാ​യാ​ൽ സു​ഗ​മ​വും സു​ര​ക്ഷി​ത​വു​മാ​യ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​നം ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​തി​ന് ഇ​ന്ത്യ​യി​ലെ റോ​ഡി​നെ​ക്കു​റി​ച്ചു​ള്ള വി​ശ​ദ​മാ​യ മാ​പ്പി​ങ്ങും പ​ഠ​ന​വും പു​രോ​ഗ​മി​ക്കു​ക​യാ​ണ്.

