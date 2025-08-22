Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Auto News
    Posted On
    date_range 22 Aug 2025 7:42 PM IST
    Updated On
    date_range 22 Aug 2025 7:45 PM IST

    ‘വിന്‍റേജ്​ വാഹന’ ഉടമകളുടെ ശ്രദ്ധയ്ക്ക്..!; ഇനി കൊണ്ടുനടക്കുന്നത് അത്ര എളുപ്പമാകില്ല, കൈപൊള്ളും..!

    vintage vehicles
    കോട്ടയം: വിന്‍റേജ്​ വാഹനങ്ങളുടെ സൂക്ഷിപ്പ്​ ചിലർക്ക്​ ഹോബിയും മറ്റു​ ചിലർക്ക്​​ ആത്മബന്​ധവുമാണ്​; എന്നാൽ, ഇനി ഇത്തരം വാഹനങ്ങൾ നിയമപരമായി സൂക്ഷിക്കണമെങ്കിൽ ‘കൈപൊള്ളും’. 20 വർഷം കഴിഞ്ഞ സ്വകാര്യവാഹനങ്ങളുടെ രജിസ്​ട്രേഷൻ പുതുക്കാനുള്ള ഫീസ്​ കേന്ദ്രം കുത്തനെ ഇരട്ടിയായി വർധിപ്പിച്ചതാണു കാരണം.

    15 വർഷം കഴിഞ്ഞ വാഹനങ്ങളുടെ നികുതി സംസ്ഥാന സർക്കാർ നേരത്തെ 50 ശതമാനമായി വർധിപ്പിച്ചിരുന്നു. അതൊക്കെ അടച്ച്​ അറ്റകുറ്റപണികളൊക്കെ തീർത്ത്​ രജിസ്​ട്രേഷന്​ ഹാജരാക്കാൻ നല്ലൊരു തുക കീശയിൽ നിന്ന്​ പോകും.

    ഇരുപത്​ വർഷം പൂർത്തിയായ സ്വകാര്യ വാഹനങ്ങളുടെ രജിസ്ട്രേഷൻ പുതുക്കുന്നതിനുള്ള ഫീസ് കുത്തനെ കൂട്ടിയ കേന്ദ്ര ഉത്തരവ്​ ആഗസ്റ്റ്​ 20 നാണ്​​ ഇറങ്ങിയത്​. മുമ്പ്​ 15 വർഷം കഴിഞ്ഞ വാഹനങ്ങൾ ഒറ്റ കാറ്റഗറിയായി പരിഗണിച്ച്​ ഒരേ ഫീസാണ്​ ഈടാക്കിയിരുന്നത്​. 15 വർഷം കഴിഞ്ഞ മോട്ടോർ സൈക്കിളിന്​ 1000, ഓട്ടോറിക്ഷക്ക് 2500, കാറിന് 5000 രൂപ നിരക്കിലായിരുന്നു രജിസ്​ട്രേഷൻ ഫീസ്​.

    എന്നാൽ, കോടതി ഈ ഉത്തരവ്​​ സ്​റ്റേ ചെയ്തതിനാൽ കേരളത്തിൽ നടപ്പാക്കിയില്ല. ഇപ്പോഴും പഴയ ഫീസായ മോട്ടോർ സൈക്കിൾ 300, കാർ 600 രൂപ എന്ന നിലയിലാണു കേരളത്തിൽ വാങ്ങിവരുന്നത്​. പഴയ വാഹനങ്ങളുടെ ഉപയോഗം പരമാവധി കുറക്കുകയെന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ​യാണ്​ കേന്ദ്രം 20 വർഷം കഴിഞ്ഞ വാഹനങ്ങളുടെ രജിസ്​ട്രേഷൻ ഫീസ്​ ഇരട്ടിയാക്കിയത്​.

    പുതിയ ഉത്തരവ്​ പ്രകാരം മോട്ടോർ സൈക്കിൾ​ 2000 രൂപ, ഓട്ടോറിക്ഷ​ 5000 രൂപ, കാർ 10,000 രൂപ, ഇറക്കുമതി ചെയ്ത ഇരുചക്ര, മുചക്ര വാഹനം 20,000, ഇറക്കുമതി ചെയ്ത കാർ 80,000 രൂപ എന്നിങ്ങനെയാണു നിരക്ക്​. ഉടൻ പ്രാബല്യത്തിൽ വരുന്ന വിധം ​ടെസ്റ്റിങ്​ ഫീസ്​ നിശ്​ചയിച്ച ഉത്തരവാണ്​ ഇറക്കിയത്​. ​20 വർഷം കഴിഞ്ഞ മാരുതി 800 കാറിന്‍റെ രജിസ്​ട്രേഷൻ പുതുക്കിയെടുക്കാൻ 9600 രൂപ നികുതിക്കും 10,000 രൂപ ടെസ്റ്റിങ്​ ഫീസിനും പുറമെ ആനുപാതികമായ ഇൻഷുറൻസ്​ പ്രീമിയവും, അറ്റകുറ്റപണി ചെലവുമെല്ലാമായി വലിയ തുക മുടക്കേണ്ടിവരും.

    vintage vehicles, vehicle renewal, Auto News, Parivahan
    News Summary - Fees for renewal of registration of private vehicles older than 20 years have been increased
