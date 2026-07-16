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    Auto News
    Posted On
    date_range 16 July 2026 9:58 AM IST
    Updated On
    date_range 16 July 2026 9:58 AM IST

    ഫാഷനായി ഫാൻസി നമ്പർ; കോടികൾ നേടി ആർ.ടി ഓഫിസ്

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    അ​ഞ്ചു വ​ർ​ഷ​ത്തി​നി​ടെ എ​റ​ണാ​കു​ളം ഓ​ഫി​സി​ൽ മാ​ത്രം 33 കോ​ടി സ​മാ​ഹ​രി​ച്ചു
    ഫാഷനായി ഫാൻസി നമ്പർ; കോടികൾ നേടി ആർ.ടി ഓഫിസ്
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    കൊ​ച്ചി: കൊ​ച്ചി​ക്കാ​രുെ​ട ഫാ​ൻ​സി ന​മ്പ​ർ ഭ്ര​മ​ത്തി​ലൂ​ടെ പ്ര​തി​വ​ർ​ഷം സം​സ്ഥാ​ന സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്‍റെ ഖ​ജ​നാ​വി​ലേ​ക്കെ​ത്തു​ന്ന​ത് കോ​ടി​ക​ൾ. അ​ഞ്ചു വ​ർ​ഷ​ത്തി​നി​ടെ എ​റ​ണാ​കു​ളം ആ​ർ.​ടി ഓ​ഫി​സി​ൽ മാ​ത്രം ഫാ​ൻ​സി ന​മ്പ​ർ ലേ​ല​ത്തി​ലൂ​ടെ ല​ഭി​ച്ച​ത് 33 കോ​ടി രൂ​പ​യാ​ണ്. അ​ഞ്ച് വ​ർ​ഷ​ത്തി​നി​ട​യി​ൽ 2024-25 സാ​മ്പ​ത്തി​ക വ​ർ​ഷ​ത്തി​ലാ​ണ് ഏ​റ്റ​വും ഉ​യ​ർ​ന്ന വ​രു​മാ​നം ല​ഭി​ച്ച​ത്. ഇ​തേ വ​ർ​ഷം എ​റ​ണാ​കു​ളം ആ​ർ.​ടി ഓ​ഫി​സി​നു കീ​ഴി​ലു​ള്ള ഫാ​ൻ​സി ന​മ്പ​ർ പ്രേ​മി​ക​ൾ പ​ത്തു കോ​ടി​ക്കു മു​ക​ളി​ൽ തു​ക ചെ​ല​വ​ഴി​ച്ച​താ​യി വി​വ​രാ​വ​കാ​ശ രേ​ഖ ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടു​ന്നു. രാ​ജു വാ​ഴ​ക്കാ​ല​യു​ടെ അ​പേ​ക്ഷ​ക്ക് ല​ഭി​ച്ച മ​റു​പ​ടി​യി​ലാ​ണ് കോ​ടി​ക​ളു​ടെ ക​ണ​ക്ക് വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കു​ന്ന​ത്.

    ല​ക്ഷ​പ്ര​ഭു​വാ​യ 0001

    ഫാ​ൻ​സി ന​മ്പ‍റു​ക​ൾ ഒ​ത്തി​രി​യു​ണ്ട്. ഓ​രോ ന​മ്പ‍റി​നും അ​ടി​സ്ഥാ​ന മൂ​ല്യം വ്യ​ത്യ​സ്ത​മാ​ണ്. ഒ​രു ല​ക്ഷം രൂ​പ മു​ത​ൽ 3000 രൂ​പ വ​രെ വി​ല​യു​ള്ള ഫാ​ൻ​സി ന​മ്പ​റു​ക​ൾ ന​മ്മു​ടെ നി​ര​ത്തു​ക​ളി​ലൂ​ടെ ഓ​ടു​ന്ന വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ ശ്ര​ദ്ധി​ച്ചാ​ൽ കാ​ണാം. 0001 എ​ന്ന ഫാ​ൻ​സി ന​മ്പ​റി​നാ​ണ് ഏ​റ്റ​വും ഉ​യ​ർ​ന്ന മൂ​ല്യ​മു​ള്ള​ത്-​ഒ​രു ല​ക്ഷം രൂ​പ. ലേ​ല​ത്തി​ൽ ആ​വ​ശ്യ​ക്കാ​ർ കൂ​ടു​ന്ന​ത​നു​സ​രി​ച്ച് ഇ​തി​ന്‍റെ വി​ല​യും കൂ​ടും. 50000 രൂ​പ അ​ടി​സ്ഥാ​ന വി​ല​യു​ള്ള ന​മ്പ​റു​ക​ൾ എ​ട്ടെ​ണ്ണ​മു​ണ്ട്. 0777, 7777, 0999, 9999, 3333, 4444, 5000, 5555 എ​ന്നി​വ​ക്കാ​ണ് അ​ര ല​ക്ഷം രൂ​പ ന​ൽ​കേ​ണ്ട​ത്. 1111, 5050, 1000, 7007, 9090 തു​ട​ങ്ങി 16 ന​മ്പ​റു​ക​ൾ​ക്ക് 25,000 രൂ​പ​യും 0011,0100, 1001, 2222, 2000,8118, 6000 തു​ട​ങ്ങി 29 സം​ഖ്യ​ക​ൾ​ക്ക് 10,000 രൂ​പ​യും ന​ൽ​ക​ണം. 72 വ്യ​ത്യ​സ്ത ന​മ്പ​റു​ക​ൾ​ക്ക് ന​ൽ​കേ​ണ്ട​ത് 5000 രൂ​പ​യാ​ണ്. ഇ​തി​നു പു​റ​മേ​യു​ള്ള ചി​ല ന​മ്പ​റു​ക​ൾ​ക്ക് 3000 രൂ​പ​യും അ​ടി​സ്ഥാ​ന വി​ല​യാ​യി നി​ശ്ച​യി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്.

    പ്രി​യം താ​ര​ങ്ങ​ൾ​ക്ക്...

    സി​നി​മ, കാ​യി​ക താ​ര​ങ്ങ​ൾ​ക്കും ബി​സി​ന​സു​കാ​ർ​ക്കു​മാ​ണ് ഫാ​ൻ​സി ന​മ്പ​റി​നോ​ട് ഏ​റ്റ​വും ഭ്ര​മ​മു​ള്ള​ത്. മ​ല​യാ​ള​ത്തി​ലെ സൂ​പ്പ​ർ​താ​ര​ങ്ങ​ളാ​യ മ​മ്മൂ​ട്ടി​യും മോ​ഹ​ൻ​ലാ​ലും ത​ന്നെ​യാ​ണ് ഇ​ക്കാ​ര്യ​ത്തി​ൽ മു​ന്നി​ലു​ള്ള​ത്. 369 എ​ന്ന ത​ന്‍റെ ല​ക്കി ന​മ്പ​ർ സ്വ​ന്ത​മാ​ക്കാ​ൻ മ​മ്മൂ​ട്ടി​യും 2255 എ​ന്ന ഭാ​ഗ്യ​ന​മ്പ​ർ ത​ന്നെ വ​ണ്ടി​ക്ക് ചാ​ർ​ത്താ​ൻ മോ​ഹ​ൻ​ലാ​ലും വ​ൻ​തു​ക​ക​ളാ​ണ് ചെ​ല​വ​ഴി​ക്കു​ന്ന​ത്. പൃ​ഥ്വി​രാ​ജ്, ജ​യ​സൂ​ര്യ തു​ട​ങ്ങി​യ താ​ര​ങ്ങ​ളും ഫാ​ൻ​സി ന​മ്പ​ർ ഫാ​ൻ​സാ​ണ്.

    ബി​സി​ന​സു​കാ​രാ​ണ് വാ​ശി​യേ​റി​യ ഫാ​ൻ​സി ന​മ്പ​ർ ലേ​ല​ങ്ങ​ളി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത് ഉ​യ​ർ​ന്ന തു​ക​ക്ക് ലേ​ല​മു​റ​പ്പി​ച്ച് സം​സ്ഥാ​ന സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്‍റെ വ​രു​മാ​നം കൂ​ട്ടു​ന്ന മ​റ്റൊ​രു കൂ​ട്ട​ർ.

    അ​ഞ്ച് വ​ർ​ഷ​ത്തി​നി​ട​യി​ലെ ഏ​റ്റ​വും വി​ല​കൂ​ടി​യ ന​മ്പ​ർ സ്വ​ന്ത​മാ​ക്കി​യ​ത് കൊ​ച്ചി​യി​ലെ പ്ര​മു​ഖ ഐ.​ടി സ്ഥാ​പ​ന​മാ​യ 'ലി​റ്റ്മ​സ് സി​സ്റ്റം​സ് ക​ൺ​സ​ൾ​ട്ടി​ങ്' ക​മ്പ​നി​യാ​ണ്. ത​ങ്ങ​ളു​ടെ ആ​ഡം​ബ​ര വാ​ഹ​ന​ത്തി​ന് 'കെ​എ​ൽ 7 ഡി​ജി 0007' എ​ന്ന ന​മ്പ​ർ കി​ട്ടാ​ൻ വേ​ണ്ടി ക​മ്പ​നി ചെ​ല​വ​ഴി​ച്ച​ത് 45.99 ല​ക്ഷം രൂ​പ​യാ​ണ്. പ്രി​യ​താ​ര​ങ്ങ​ളു​ടെ ന​മ്പ​ർ ത​ങ്ങ​ളു​ടെ വ​ണ്ടി​ക്ക് ചാ​ർ​ത്തി​ക്കി​ട്ടാ​നാ​യി ലേ​ല​ത്തി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത് ഉ​യ​ർ​ന്ന തു​ക വി​ളി​ക്കു​ന്ന ആ​രാ​ധ​ക​രും ഇ​ക്കൂ​ട്ട​ത്തി​ലു​ണ്ട്. ഫാ​ൻ​സി ന​മ്പ​ർ ലേ​ല​ത്തി​ലു​ടെ നേ​ടു​ന്ന വ്യ​ക്തി ലേ​ല തു​ക അ​ഞ്ചു ദി​വ​സ​ത്തി​നു​ള്ളി​ലാ​ണ് ആ​ർ.​ടി ഓ​ഫി​സി​ൽ അ​ട​ക്കേ​ണ്ട​ത്. കൂ​ടാ​തെ, ഫാ​ൻ​സി ന​മ്പ​ർ ലേ​ല​ത്തി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കു​മ്പോ​ൾ 3000 രൂ​പ ആ​ദ്യം ത​ന്നെ കെ​ട്ടി​വ​യ്ക്കേ​ണ്ട​തു​മാ​ണ്. ലേ​ല​ത്തു​ക അ​ട​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ വീ​ഴ്ച വ​രു​ത്തി​യാ​ൽ ന​മ്പ​ർ റ​ദ്ദാ​ക്കി വീ​ണ്ടും ലേ​ല​ത്തി​ന് വെ​ക്കു​ക​യാ​ണ് ചെ​യ്യേ​ണ്ട​ത്.

    ഓ​രോ വ​ർ​ഷ​വും കി​ട്ടി​യ​ത് വ​ർ​ഷം വ​രു​മാ​നം

    2021 - 2022 1.43 കോ​ടി

    2022 - 2023 5.84 കോ​ടി

    2023 - 2024 7.70 കോ​ടി

    2024 - 2025 10.16 കോ​ടി

    2025 - 2026 7.99 കോ​ടി

    ആ​കെ 33.15 കോ​ടി

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    TAGS:vehicle registrationHotwheelsKeralaFancy Number AuctionErnakulam RTO
    News Summary - Fancy number for fashion; RT Office earns crores
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