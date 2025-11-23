Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Auto News
    Posted On
    date_range 23 Nov 2025 1:38 PM IST
    Updated On
    date_range 23 Nov 2025 1:38 PM IST

    ഫേ​സ് ലി​ഫ്റ്റും ഐ​സോ​ഫി​ക്സും

    ഫ്ലഷ് ഫിറ്റ് ഡോർ ഹാൻഡിൽ: ഡോർ ഹാൻഡിൽ വാതിലിൽനിന്ന് പുറത്തേക്ക് തള്ളിനിൽക്കാതെ, വാതിലിന്റെ പ്രതലത്തോട് ഒട്ടി, സമനിരപ്പിൽ ഇരിക്കുന്ന ഡിസൈനാണ് ഫ്ലഷ് ഫിറ്റ് (Flush Fit). വാഹനം ഓടുമ്പോൾ കാറ്റിന്റെ പ്രതിരോധം കുറക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് ഇത് പ്രധാനമായും ഉപയോഗിക്കുന്നത്.

    പ്രധാന മേന്മകൾ ഇവയാണ്:

    മികച്ച രൂപകൽപന (Better Aesthetics): വാതിലിനോട് ചേർന്നിരിക്കുന്നതിനാൽ, ഇത് വാഹനത്തിന് വളരെ വൃത്തിയുള്ളതും, ആധുനികവുമായ (Sleek and Modern) രൂപം നൽകുന്നു.

    വായുഗതികക്ഷമത (Aerodynamics): ഹാൻഡിൽ പുറത്തേക്ക് തള്ളിനിൽക്കാത്തതിനാൽ, വാഹനം ഓടുമ്പോൾ കാറ്റിന്റെ പ്രതിരോധം (Air Drag) കുറയുന്നു. ഇത് വാഹനത്തിന്റെ ഇന്ധനക്ഷമത (Mileage) അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രിക് വാഹനങ്ങളുടെ റേഞ്ച് വർധിപ്പിക്കാൻ സഹായിക്കും.

    സുരക്ഷ: ചില സാഹചര്യങ്ങളിൽ, അബദ്ധവശാൽ വസ്ത്രങ്ങളോ ബാഗുകളോ ഡോർ ഹാൻഡിലിൽ കുടുങ്ങുന്നത് ഇത് ഒഴിവാക്കുന്നു.

    പോരായ്മകൾ

    പ്രവർത്തനപരമായ ബുദ്ധിമുട്ട്: ഹാൻഡിൽ പുറത്തേക്ക് വരാൻ ചിലപ്പോൾ സമയമെടുക്കും. അടിയന്തര സാഹചര്യങ്ങളിൽ വാതിൽ വേഗത്തിൽ തുറക്കാൻ ഇത് തടസ്സമായേക്കാം.

    ഹാൻഡിൽ എടുത്ത് ഉപയോഗിക്കാൻ രണ്ട് പ്രവർത്തനങ്ങൾ വേണ്ടിവരും (ഉദാഹരണത്തിന്: ആദ്യം അത് പുറത്തേക്ക് വരണം, എന്നിട്ട് പിടിച്ചുവലിക്കണം).

    സാങ്കേതിക പ്രശ്‌നങ്ങൾ:

    ഈ ഹാൻഡിലുകൾ പ്രവർത്തിക്കാൻ സങ്കീർണമായ ഇലക്ട്രോണിക് സംവിധാനങ്ങൾ ആവശ്യമാണ്. ശക്തമായ തണുപ്പിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഹാൻഡിലിന്റെ വിടവിൽ ചളിയോ പൊടിയോ കയറിയാലോ ഈ സംവിധാനം തകരാറിലാവുകയോ ജാമാവുകയോ ചെയ്തേക്കാം.

    ഫേസ് ലിഫ്റ്റ് (Facelift)

    ഒരു വാഹന മോഡലിന്റെ പുതുക്കിയ പതിപ്പ് (updated version) പുറത്തിറക്കുന്നതാണ് ഫേസ് ലിഫ്റ്റ് എന്ന പദപ്രയോഗം കൊണ്ടുദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഒരു കാർ/ബൈക്കിന്റെ മുൻഭാഗത്ത്, പിന്നിൽ, അകത്ത്, നിലവിലെ മോഡലിന്റെ ചില പോരായ്മകൾ പരിഹരിച്ച് ചെറിയ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തി, അതിനെ പുതുതായി പുറത്തിറക്കുകയാണ് ഫേസ് ലിഫ്റ്റ് വഴി.

    സാധാരണയായി ഫേസ് ലിഫ്റ്റിൽ ഉണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങൾ: ഹെഡ്‌ലാമ്പ്, ടെയിൽലാമ്പ് പുതിയ ഡിസൈൻ, ഗ്രിൽ, ബംപർ രൂപകൽപന മാറുക, അലോയ് വീൽസ് പുതുക്കുക, ഇന്റീരിയറിൽ പുതിയ കളർ, അപ്ഹോൾസ്റ്ററി, ഡാഷ്ബോർഡ് മാറ്റങ്ങൾ, പുതിയ ഫീച്ചറുകൾ ചേർക്കുക (ടച്ച് സ്ക്രീൻ, സേഫ്റ്റി ഫീച്ചറുകൾ മുതലായവ). എന്നാൽ എൻജിൻ, പ്ലാറ്റ്ഫോം പോലുള്ള വലിയ ഘടകങ്ങൾ സാധാരണ മാറാറില്ല. ഒറ്റവാക്കിൽ പറഞ്ഞാൽ: Facelift = പഴയ മോഡലിന് ചെറിയ മാറ്റങ്ങളോടെ പുതുരൂപം കൊടുക്കുന്നത്.

    ഐ​സോ​ഫി​ക്സ് (ISOFIX)

    കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ കാ​ർ സീ​റ്റ് സു​ര​ക്ഷി​ത​മാ​യി ഫി​ക്സ് ചെ​യ്യാ​നു​ള്ള ഒ​രു സ്റ്റാ​ൻ​ഡേ​ർ​ഡ് സം​വി​ധാ​ന​മാ​ണി​ത്. കാ​റി​ലെ സീ​റ്റ് ബെ​ൽ​റ്റ് ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച് കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ സീ​റ്റ് കെ​ട്ടി​വെ​ക്കു​ന്ന​തി​നു പ​ക​രം, സീ​റ്റി​നെ കാ​റി​ന്റെ ബോ​ഡി​യു​മാ​യി നേ​രി​ട്ട് ബ​ന്ധി​പ്പി​ക്കു​ന്ന സാ​ങ്കേ​തി​ക​വി​ദ്യ.

    ISOFIX ഉ​ള്ള​തി​നാ​ൽ ല​ഭി​ക്കു​ന്ന ഗു​ണ​ങ്ങ​ൾ

    • സീ​റ്റ് ബെ​ൽ​റ്റ് ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച് കു​രു​ക്കേ​ണ്ട​തി​ല്ല,
    • കൂ​ടു​ത​ൽ സു​ര​ക്ഷി​ത​മാ​യി, ഉ​റ​പ്പോ​ടെ ചൈ​ൽ​ഡ് സീ​റ്റ് ലോ​ക്ക് ചെ​യ്യാം
    • സാ​ധാ​ര​ണ​യാ​യി ISOFIX റി​യ​ർ സീ​റ്റി​ന്റെ ഇ​രു​വ​ശ​ത്തും (left+right) ഉ​ണ്ടാ​കും. ചി​ല കാ​റു​ക​ളി​ൽ മ​ധ്യ​സീ​റ്റി​ൽ ഇ​ല്ല.
    TAGS:hot wheelsfaceliftSafety FeaturesAuto News
    News Summary - Facelift and ISOFIX
