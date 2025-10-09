Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Auto News
    Posted On
    date_range 9 Oct 2025 7:27 AM IST
    Updated On
    date_range 9 Oct 2025 7:27 AM IST

    വൈദ്യുതി വാഹന വിൽപനയിൽ കുതിപ്പ്

    ക​ഴി​ഞ്ഞ മാ​സം 15,329 ​വൈ​ദ്യു​തി കാ​റു​ക​ളാ​ണ് രാ​ജ്യ​ത്ത് വി​റ്റ​ഴി​ച്ച​ത്
    Representative Image
    പ്രതീകാത്മക ചിത്രം

    Listen to this Article

    ന്യൂ​ഡ​ൽ​ഹി: സെ​പ്റ്റം​ബ​റി​ൽ രാ​ജ്യ​ത്തെ വൈ​ദ്യു​തി വാ​ഹ​ന (ഇ.​വി) വി​ൽ​പ​ന ഇ​ര​ട്ടി​യി​ല​ധി​ക​മാ​യി വ​ർ​ധി​ച്ചു. ക​ഴി​ഞ്ഞ മാ​സം 15,329 ​വൈ​ദ്യു​തി കാ​റു​ക​ളാ​ണ് രാ​ജ്യ​ത്ത് വി​റ്റ​ഴി​ച്ച​ത്. ക​ഴി​ഞ്ഞ വ​ർ​ഷം സെ​പ്റ്റം​ബ​റി​ൽ ഇ​ത് 6191 ആ​യി​രു​ന്നു. വി​ൽ​പ​ന​യി​ൽ 6216 യൂ​നി​റ്റു​ക​ളു​മാ​യി ടാ​റ്റ മോ​ട്ടോ​ഴ്‌​സ് ആ​ണ് മു​ന്നി​ൽ. ജെ.​എ​സ്.​ഡ​ബ്ല്യു എം.​ജി മോ​ട്ടോ​ർ (3912), മ​ഹീ​ന്ദ്ര ആ​ൻ​ഡ് മ​ഹീ​ന്ദ്ര (3243) എ​ന്നി​വ​രും വ​ൻ വ​ള​ർ​ച്ച കൈ​വ​രി​ച്ചു. ബി.​വൈ.​ഡി, കി​യ, ഹ്യു​ണ്ടാ​യ്, ബി.​എം.​ഡ​ബ്ല്യു, മെ​ഴ്‌​സി​ഡ​സ്-​ബെ​ൻ​സ് എ​ന്നി​വ​രും നേ​ട്ട​മു​ണ്ടാ​ക്കി.

    ടെ​സ്‌​ല ഇ​ന്ത്യ​യു​ടെ 64 കാ​റു​ക​ളാ​ണ് സെ​പ്റ്റം​ബ​റി​ൽ വി​റ്റ​ത്. ഇ​ല​ക്ട്രി​ക് ഇ​രു​ച​ക്ര വാ​ഹ​ന വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ൽ വി​ൽ​പ​ന 2024 സെ​പ്റ്റം​ബ​റി​നെ അ​പേ​ക്ഷി​ച്ച് 15 ശ​ത​മാ​നം ഉ​യ​ർ​ന്ന് 1,04,220 യൂ​നി​റ്റു​ക​ളി​ലെ​ത്തി. വി​ൽ​പ​ന​യി​ൽ ടി.​വി.​എ​സ് മോ​ട്ടോ​ർ 22,509 യൂ​നി​റ്റു​ക​ളു​മാ​യി ഒ​ന്നാ​മ​തെ​ത്തി. ബ​ജാ​ജ് ഓ​ട്ടോ (19,580), ഏ​ഥ​ർ എ​ന​ർ​ജി (18,141), ഓ​ല ഇ​ല​ക്ട്രി​ക് (13,383), ഹീ​റോ മോ​ട്ടോ​കോ​ർ​പ് (12,753) എ​ന്നി​വ​രാ​ണ് തൊ​ട്ടു​പി​ന്നി​ൽ.

    Girl in a jacket

