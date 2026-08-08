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    Auto News
    Posted On
    date_range 8 Aug 2026 9:53 AM IST
    Updated On
    date_range 8 Aug 2026 9:53 AM IST

    ഇലക്ട്രിക് വാഹന വിൽപനയിൽ വീണ്ടും റെ​ക്കോഡ്! ജൂ​ലൈ​യി​ൽ വി​റ്റ​ത് മൂ​ന്നേ​കാ​ൽ ല​ക്ഷ​ത്തി​ല​ധി​കം വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ

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    ഇലക്ട്രിക് വാഹന വിൽപനയിൽ വീണ്ടും റെ​ക്കോഡ്! ജൂ​ലൈ​യി​ൽ വി​റ്റ​ത് മൂ​ന്നേ​കാ​ൽ ല​ക്ഷ​ത്തി​ല​ധി​കം വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ
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    ന്യൂ​ഡ​ൽ​ഹി: രാ​ജ്യ​ത്തെ ഇ​ല​ക്ട്രി​ക് വാ​ഹ​ന വി​ൽ​പ​ന​യി​ൽ വീ​ണ്ടും പ്ര​തി​മാ​സ റെ​ക്കോ​ഡ്. ജൂ​ലൈ​യി​ൽ വി​റ്റു​പോ​യ ഇ.​വി വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ എ​ണ്ണം 3,27,901 ക​ട​ന്നു. ഇ​ക്ക​ഴി​ഞ്ഞ ജൂ​ണി​ൽ 3,06,220 യൂ​നി​റ്റ് വി​ൽ​പ​ന​യു​മാ​യി റെ​ക്കോ​ഡി​ട്ടി​രു​ന്നു. ക​ഴി​ഞ്ഞ വ​ർ​ഷം ജൂ​ലൈ​യെ അ​പേ​ക്ഷി​ച്ച് വി​ൽ​പ​ന​യി​ൽ 66 ശ​ത​മാ​ന​ത്തി​ന്റെ വ​ർ​ധ​ന​യാ​ണ് രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​ത്.

    ഫെ​ഡ​റേ​ഷ​ൻ ഓ​ഫ് ഓ​ട്ടോ​മൊ​ബൈ​ൽ ഡീ​ലേ​ഴ്സ് അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ന്റെ (എ​ഫ്.​എ.​ഡി.​എ) ക​ണ​ക്ക​നു​സ​രി​ച്ച് നി​ല​വി​ൽ രാ​ജ്യ​ത്ത് വി​റ്റു​പോ​കു​ന്ന എ​ട്ട് വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ ഒ​ന്ന് ഇ.​വി വാ​ഹ​ന​മാ​ണ്. ഇ​രു​ച​ക്ര വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ളാ​ണ് വി​ൽ​പ​ന​യി​ൽ മു​ന്നി​ൽ. ജൂ​ലൈ​യി​ൽ 2,04,362 യൂ​നി​റ്റ് വൈ​ദ്യു​ത ഇ​രു​ച​ക്ര വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ളാ​ണ് വി​റ്റു​പോ​യ​ത്.

    ക​ഴി​ഞ്ഞ വ​ർ​ഷം ഇ​തേ കാ​ല​യ​ള​വി​ലെ വി​ൽ​പ​ന 1,08,516 യൂ​നി​റ്റാ​യി​രു​ന്നു. 88.32 ശ​ത​മാ​നം വ​ർ​ധ​ന. ഇ.​വി പാ​സ​ഞ്ച​ർ വാ​ഹ​ന വി​ൽ​പ​ന​യി​ൽ ക​ഴി​ഞ്ഞ വ​ർ​ഷം ജൂ​ലൈ​യെ അ​പേ​ക്ഷി​ച്ച് 83.13 ശ​ത​മാ​ന​ത്തി​ന്റെ വ​ർ​ധ​ന​യും രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​ട്ടു​ണ്ട്.

    2025 ജൂ​ലൈ​യി​ലെ വി​ൽ​പ​ന 17,981 യൂ​നി​റ്റാ​യി​രു​​ന്നു​വെ​ങ്കി​ൽ ഈ ​വ​ർ​ഷം അ​ത് 32,928 ആ​യി ഉ​യ​ർ​ന്നു. മു​ച്ച​ക്ര വാ​ഹ​ന വി​ൽ​പ​ന രം​ഗ​ത്ത് 87,055 യൂ​നി​റ്റു​ക​ളാ​ണ് വി​റ്റ​ത്. 3,556 ഇ.​വി വാ​ണി​ജ്യ വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ളും ജൂ​ലൈ​യി​ൽ വി​റ്റു​പോ​യ​താ​യി എ​ഫ്.​എ.​ഡി.​എ അ​റി​യി​ച്ചു.

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    TAGS:Electric VehicleElectric ScooterVehicle salesAuto News
    News Summary - ഇലക്ട്രിക് വാഹന വിൽപനയിൽ വീണ്ടും റെ​ക്കോഡ്! ജൂ​ലൈ​യി​ൽ വി​റ്റ​ത് മൂ​ന്നേ​കാ​ൽ ല​ക്ഷ​ത്തി​ല​ധി​കം വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ
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