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    Auto News
    Posted On
    date_range 22 July 2026 3:52 PM IST
    Updated On
    date_range 22 July 2026 3:52 PM IST

    ഇ20 ഇന്ധനം; ജനങ്ങളുടെ പോക്കറ്റ് ‘കീറുമോ’? ആശങ്ക മാറ്റാൻ സർക്കാർ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്?

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    ഇ20 ഇന്ധനം; ജനങ്ങളുടെ പോക്കറ്റ് ‘കീറുമോ’? ആശങ്ക മാറ്റാൻ സർക്കാർ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്?
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    രാജ്യത്ത് ഇ20 (20% എത്തനോൾ + 80% പെട്രോൾ) ഇന്ധനത്തിന്റെ ഉപയോഗം വ്യാപകമായതോടെ വാഹന ഉടമകൾക്കിടയിൽ ആശങ്കകൾ അവസാനിക്കുന്നേയില്ല. പ്രത്യേകിച്ച് 2023 ഏപ്രിലിന് മുമ്പ് നിർമിച്ച പഴയ പെട്രോൾ വാഹനങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നവരാണ് കൂടുതൽ ആശങ്കപ്പെടുന്നത്. കഷ്ടപ്പെട്ട് സമ്പാദിച്ച പണം മുടക്കി വാങ്ങിയ വാഹനം ഇന്ധനത്തിലെ മാറ്റം കാരണം പെട്ടെന്ന് മാറ്റേണ്ടി വരുമോ, കൂടുതൽ പരിപാലനച്ചെലവ് വരുമോ, മൈലേജ് കുറയുമോ തുടങ്ങിയ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് വ്യക്തമായ മറുപടി ലഭിക്കാത്തതാണ് ആശങ്കയ്ക്ക് കാരണം.

    സർക്കാർ രാജ്യത്തുടനീളം ഇ20 ഇന്ധനം ഘട്ടംഘട്ടമായി വ്യാപിപ്പിക്കുകയാണ്. എന്നാൽ ബ്രസീൽ പോലുള്ള ചില രാജ്യങ്ങളിലെപ്പോലെ സാധാരണ പെട്രോളും ഉയർന്ന എത്തനോൾ മിശ്രിതമുള്ള ഇന്ധനവും തിരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള അവസരം നിലവിൽ ഇന്ത്യയിലെ ഉപഭോക്താക്കൾക്കില്ല. അതിനാൽ, പഴയ വാഹന ഉടമകൾക്ക്, ലഭ്യമായ ഇന്ധനം തന്നെ ഉപയോഗിക്കേണ്ട സാഹചര്യമാണുള്ളത്.

    സർക്കാർ കണക്കുകൾ പ്രകാരം ഇ20 ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ മൈലേജിൽ ഏകദേശം 3–6 ശതമാനം വരെ കുറവുണ്ടാകാമെന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ. എന്നാൽ ചില വാഹന ഉടമകൾ തങ്ങളുടെ അനുഭവത്തിൽ അതിലുമധികം കുറവ് അനുഭവപ്പെടുന്നതായി പറയുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ, പഴയ വാഹനങ്ങളിലെ റബർ ഹോസുകൾ, സീലുകൾ, ഒ-റിങു കൾ തുടങ്ങിയ ഭാഗങ്ങളുടെ ദീർഘകാല ദൈർഘ്യത്തെക്കുറിച്ചും ചില വിദഗ്ധർ ആശങ്ക പ്രകടിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സമഗ്രവും പൊതുജനങ്ങൾക്ക് എളുപ്പത്തിൽ ലഭ്യമാകുന്ന പഠന റിപ്പോർട്ടുകളുടെ അഭാവം ആശങ്ക വർധിപ്പിക്കുന്ന ഘടകമാണ്.

    സർക്കാർ ചെയ്യേണ്ട പ്രധാന കാര്യങ്ങൾ:

    • സുതാര്യമായ വിവരങ്ങൾ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുക: ഇ20 ഇന്ധനത്തിന്റെ ദീർഘകാല ഉപയോഗം വിവിധ മോഡൽ വാഹനങ്ങളിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന സ്വാധീനത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ശാസ്ത്രീയ പഠനങ്ങൾ പൊതുജനങ്ങൾക്ക് ലഭ്യമാക്കണം. വാഹനങ്ങളുടെ പഴക്കവും സാങ്കേതിക പ്രത്യേകതകളും അനുസരിച്ച് വ്യക്തമായ മാർഗനിർദേശങ്ങൾ നൽകേണ്ടതുണ്ട്.
    • സ്വതന്ത്ര പരിശോധനയും ഓഡിറ്റും: പെട്രോൾ പമ്പുകളിൽ വിതരണം ചെയ്യുന്ന ഇന്ധനത്തിൽ നിശ്ചിത അളവിൽ മാത്രമാണോ എത്തനോൾ കലർത്തിയിട്ടുള്ളതെന്ന് ഉറപ്പാക്കാൻ സ്വതന്ത്ര പരിശോധന സംവിധാനം ശക്തമാക്കണം. ഇതിലൂടെ ഉപഭോക്താക്കളുടെ വിശ്വാസം വർധിപ്പിക്കാനാകും.
    • പഴയ വാഹന ഉടമകൾക്ക് പിന്തുണ: പഴയ വാഹനങ്ങളുടെ പരിപാലനത്തിനായി പ്രത്യേക സർവീസ് ക്യാമ്പുകൾ, സാങ്കേതിക പരിശോധനകൾ, ആവശ്യമായാൽ റിട്രോഫിറ്റ് സംവിധാനങ്ങൾ എന്നിവ സംബന്ധിച്ച് വ്യക്തമായ മാർഗനിർദേശങ്ങൾ പുറത്തിറക്കണം. ആവശ്യമെങ്കിൽ പ്രത്യേക സാമ്പത്തിക ആനുകൂല്യങ്ങളും പരിഗണിക്കാവുന്നതാണ്.
    • പൊതുജന ബോധവൽക്കരണം: സോഷ്യൽ മീഡിയയിലെ തെറ്റായ പ്രചാരണങ്ങളെ നിഷേധിക്കുന്നതിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങാതെ, ഏതൊക്കെ വാഹനങ്ങൾക്ക് എന്താണ് നിർദ്ദേശം, എന്തൊക്കെയാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് തുടങ്ങിയ വിവരങ്ങൾ ലളിതമായ ഭാഷയിൽ പെട്രോൾ പമ്പുകളിലും ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റുകളിലും പ്രസിദ്ധീകരിക്കണം.


    വാഹന ഉടമകൾ ഇപ്പോൾ ചെയ്യേണ്ടത്: ഇ20 അപ്‌ഗ്രേഡ് കിറ്റുകൾ എന്ന പേരിൽ വിപണിയിൽ ലഭ്യമാകുന്ന ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ഔദ്യോഗിക നിർദേശങ്ങളില്ലാതെ വാങ്ങി പരീക്ഷിക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കുന്നതാണ് ഉചിതം. വാഹന നിർമാതാവോ സർക്കാർ ഏജൻസികളോ ശുപാർശ ചെയ്യാത്ത മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തുന്നത് അനാവശ്യ ചെലവിനും പ്രശ്നങ്ങൾക്കും ഇടയാക്കാം. പകരം, വാഹനത്തിന്റെ പതിവ് സർവീസ് കൃത്യമായി നടത്തുക. ഇന്ധന ഫിൽട്ടർ, റബർ ഹോസുകൾ, സീലുകൾ എന്നിവ ഇടയ്ക്കിടെ പരിശോധിക്കുക. എൻജിന്റെ പ്രവർത്തനത്തിൽ അസാധാരണമായ മാറ്റങ്ങൾ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടാൽ ഉടൻ അംഗീകൃത സർവീസ് സെന്ററിന്റെ സഹായം തേടുക. വാഹന നിർമാതാവിന്റെ ഉപയോക്തൃ മാനുവലും ഔദ്യോഗിക നിർദേശങ്ങളും പാലിക്കുക.

    പ്രമുഖ വാഹന നിർമാതാക്കളുടെ നിലപാട് :

    മഹീന്ദ്ര ആൻഡ് മഹീന്ദ്ര:

    ഇ20 ഇന്ധനം സുരക്ഷിതമാണെന്നും പഴയ വാഹനങ്ങൾക്ക് ഇത് വലിയ ദോഷം വരുത്തില്ലെന്നും കമ്പനി വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ എത്തനോളിന്റെ സ്വഭാവം കാരണം മൈലേജിൽ കുറവുണ്ടാകാമെന്നും കമ്പനി അംഗീകരിക്കുന്നു.

    മാരുതി സുസുക്കി:

    നിലവിൽ വിപണിയിലുള്ള എല്ലാ പെട്രോൾ മോഡലുകളും ഇ20 ഉപയോഗത്തിന് അനുയോജ്യമാണെന്നാണ് കമ്പനിയുടെ നിലപാട്. സർവീസ് രേഖകൾ പരിശോധിച്ചതിൽ വ്യാപകമായ എൻജിൻ തകരാറുകൾ കണ്ടെത്തിയിട്ടില്ലെന്നും കമ്പനി വ്യക്തമാക്കുന്നു.

    ഹോണ്ട: 2009 ജനുവരി മുതൽ നിർമ്മിച്ച എല്ലാ പെട്രോൾ കാറുകളും ഇ20 ഉപയോഗത്തിന് അനുയോജ്യമാണെന്ന് ഹോണ്ട പറയുന്നു.

    ഹ്യുണ്ടായി, ഫോക്‌സ്‌വാഗൺ, സ്കോഡ: പുതിയതും ബി.എസ്-6 നിലവാരമുള്ളതുമായ മോഡലുകൾ ഇ20യ്ക്ക് അനുയോജ്യമാണെന്ന് കമ്പനികൾ വ്യക്തമാക്കുന്നു. എന്നാൽ പഴയ വാഹനങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ ഉപയോക്തൃ മാനുവൽ പരിശോധിക്കാനും അംഗീകൃത സർവീസ് സെന്ററിന്റെ നിർദേശം തേടാനും ശിപാർശ ചെയ്യുന്നു.

    മെഴ്‌സിഡസ്-ബെൻസ്, ബിഎംഡബ്ല്യു തുടങ്ങിയ പ്രീമിയം ബ്രാൻഡുകൾ:

    പുതിയ എൻജിനുകൾ ഉയർന്ന എത്തനോൾ മിശ്രിതങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന രീതിയിലാണ് രൂപകൽപ്പന ചെയ്തിരിക്കുന്നതെന്ന് കമ്പനികൾ പറയുന്നു. അതേസമയം, ഇന്ധനത്തിന്റെ ഗുണനിലവാരം ഉറപ്പാക്കേണ്ടതിന്റെ പ്രാധാന്യവും അവർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.

    പുതിയ വാഹനങ്ങളെക്കുറിച്ച് വാഹന നിർമാതാക്കൾ ആത്മവിശ്വാസം പ്രകടിപ്പിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും, പഴയ വാഹനങ്ങളുടെ ദീർഘകാല ഉപയോഗവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആശങ്കകൾ പൂർണമായി മാറിയിട്ടില്ല. സർക്കാർ നയവും കമ്പനികളുടെ ഔദ്യോഗിക വിശദീകരണങ്ങളും ഉപഭോക്താക്കളുടെ പ്രായോഗിക അനുഭവങ്ങളും തമ്മിലുള്ള അന്തരം തന്നെയാണ് ഈ ആശങ്കയ്ക്ക് പ്രധാന കാരണം. ഇ20 ഇന്ധനം സംബന്ധിച്ച ചർച്ചയിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് ഭയമോ അഭ്യൂഹങ്ങളോ അല്ല, ശാസ്ത്രീയ തെളിവുകളും സുതാര്യമായ വിവരങ്ങളുമാണ്. പഴയ വാഹന ഉടമകളുടെ സംശയങ്ങൾക്ക് വ്യക്തമായ മറുപടി നൽകുകയും, ആവശ്യമായ സാങ്കേതിക പിന്തുണയും മാർഗനിർദേശങ്ങളും ഉറപ്പാക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഈ പുതിയ ഇന്ധന നയം ജനങ്ങളുടെ വിശ്വാസം പൂർണമായി നേടുക.

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    TAGS:old vehiclesEthanolE20 Petrol
    News Summary - E20 Fuel: Will it burn public's pocket
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