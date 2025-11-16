Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    16 Nov 2025 1:44 PM IST
    16 Nov 2025 1:44 PM IST

    വാ​ണി​ജ്യ​ത​ല​ത്തി​ൽ ഡ്രൈ​വ​റി​ല്ലാ കാ​ർ സ​ർ​വി​​സ്

    അ​ബൂ​ദ​ബി മൊ​ബി​ലി​റ്റി​യാ​ണ് നി​ര്‍ണാ​യ​ക പ്ര​ഖ്യാ​പ​നം ന​ട​ത്തി​യ​ത്
    വാ​ണി​ജ്യ​ത​ല​ത്തി​ൽ ഡ്രൈ​വ​റി​ല്ലാ കാ​ർ സ​ർ​വി​​സ്
    അ​ബൂ​ദ​ബി: ഡ്രൈ​വ​റി​ല്ലാ കാ​റു​ക​ളു​ടെ വാ​ണി​ജ്യ​ത​ല പ്ര​വ​ര്‍ത്ത​ന​ങ്ങ​ള്‍ക്കു തു​ട​ക്കം കു​റി​ച്ച് അ​ബൂ​ദ​ബി. അ​ബൂ​ദ​ബി മൊ​ബി​ലി​റ്റി​യാ​ണ് നി​ര്‍ണാ​യ​ക പ്ര​ഖ്യാ​പ​നം ന​ട​ത്തി​യ​ത്. ജ​ന​റ​ല്‍ സെ​ക്ര​ട്ടേ​റി​യ​റ്റ് ഓ​ഫ് ദ ​കാ​ബി​ന​റ്റി​നു കീ​ഴി​ലെ യു.​എ.​ഇ റ​ഗു​ലേ​ഷ​ന്‍സ് ലാ​ബി​ന്‍റെ സ​ഹ​ക​ര​ണ​ത്തോ​ടെ സ്മാ​ര്‍ട്ട് ആ​ന്‍ഡ് ഓ​ട്ടോ​ണ​മ​സ് സി​സ്റ്റം​സ് കൗ​ണ്‍സി​ലി​ന്‍റെ മേ​ല്‍നോ​ട്ട​ത്തി​ലാ​യി​രു​ന്നു സ്വ​യം​നി​യ​ന്ത്രി​ത കാ​റു​ക​ളു​ടെ വാ​ണി​ജ്യ​ത​ല​ത്തി​ലു​ള്ള പ്ര​വ​ര്‍ത്ത​ന​ത്തി​നു തു​ട​ക്ക​മാ​യ​ത്.

    വീ​റൈ​ഡ്, ഓ​ട്ടോ​ഗോ-​കെ2 എ​ന്നി​വ​യ്ക്കാ​ണ് ലെ​വ​ല്‍ 4 സ്വ​യം നി​യ​ന്ത്രി​ത കാ​റു​ക​ള്‍ക്കു​ള്ള പ്ര​വ​ര്‍ത്ത​നാ​നു​മ​തി. സു​ര​ക്ഷ​യും പ്ര​വ​ര്‍ത്ത​ന​ക്ഷ​മ​ത​യും അ​ബൂ​ദ​ബി​യി​ലെ തി​ര​ക്കേ​റി​യ റോ​ഡു​ക​ളി​ലെ സാ​ഹ​ച​ര്യ​ങ്ങ​ളോ​ടു സെ​ന്‍സ​റു​ക​ളു​ടെ സ​ഹാ​യ​ത്തോ​ടെ പ്ര​തി​ക​രി​ക്കു​ന്ന​ത് അ​ട​ക്ക​മു​ള്ള കാ​ര്യ​ങ്ങ​ള്‍ ഒ​ട്ടേ​റെ പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക​ളി​ലൂ​ടെ ഉ​റ​പ്പു​വ​രു​ത്തി​യ ശേ​ഷ​മാ​ണ് വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ള്‍ക്ക് പ്ര​വ​ര്‍ത്ത​നാ​നു​മ​തി ന​ല്‍കി​യ​ത്. ഡ്രൈ​വ​റി​ല്ലാ വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ നീ​ക്ക​ങ്ങ​ള്‍ ഓ​പ​റേ​റ്റ​ര്‍മാ​രു​ടെ സ​ഹ​ക​ര​ണ​ത്തോ​ടെ നൂ​ത​ന ഡി​ജി​റ്റ​ല്‍ പ്ലാ​റ്റ്‌​ഫോം മു​ഖേ​ന യ​ഥാ​സ​മ​യം നി​രീ​ക്ഷി​ക്ക​പ്പെ​ടും. സ്വ​യം നി​യ​ന്ത്രി​ത ടാ​ക്‌​സി വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ സ​ര്‍വീ​സ് അ​ല്‍ റീം, ​അ​ല്‍ മ​റി​യ ദ്വീ​പു​ക​ളി​ലേ​ക്ക് കൂ​ടി അ​ബൂ​ദ​ബി മൊ​ബി​ലി​റ്റി വ്യാ​പി​പ്പി​ച്ചി​രു​ന്നു.

    ഈ ​രം​ഗ​ത്തെ ആ​ഗോ​ള മു​ന്‍ നി​ര ക​മ്പ​നി​യാ​യ വീ​റൈ​ഡ്, ടാ​ക്‌​സി സ​ര്‍വീ​സ് സേ​വ​ന ദാ​താ​വാ​യ ഊ​ബ​ര്‍, പ്രാ​ദേ​ശി​ക ഓ​പ​റേ​റ്റ​റാ​യ ത​വ​സു​ല്‍ ട്രാ​ന്‍സ്‌​പോ​ര്‍ട്ട് എ​ന്നി​വ​യു​മാ​യി സ​ഹ​ക​രി​ച്ചാ​ണ് സ​ർ​വീ​സു​ക​ൾ. ഇ​ന്‍റ​ലി​ജ​ന്‍റ്​ ഗ​താ​ഗ​ത ഹ​ബ്ബാ​യി അ​ബൂ​ദ​ബി​യെ മാ​റ്റു​ക​യെ​ന്ന സ്മാ​ര്‍ട്ട് ആ​ന്‍ഡ് ഓ​ട്ടോ​ണ​മ​സ് സി​സ്റ്റം​സ് കൗ​ണ്‍സി​ലി​ന്‍റെ ല​ക്ഷ്യ​ങ്ങ​ളു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യാ​ണ് ന​ട​പ​ടി. 2040ഓ​ടെ അ​ബൂ​ദ​ബി​യി​ലെ എ​ല്ലാ യാ​ത്ര​ക​ളു​ടെ​യും നാ​ലി​ലൊ​ന്നും സ്വ​യം​നി​യ​ന്ത്രി​ത​മാ​ക്കു​ക​യെ​ന്ന എ​മി​റേ​റ്റി​ന്‍റെ ല​ക്ഷ്യ​ത്തെ​യാ​ണ് കൗ​ണ്‍സി​ല്‍ പി​ന്തു​ണ​യ്ക്കു​ന്ന​ത്.

    വാ​ണി​ജ്യ, താ​മ​സ, സാ​മ്പ​ത്തി​ക പ്രാ​ധാ​ന്യം കൊ​ണ്ട് ശ്ര​ദ്ധേ​യ​മാ​യ ജ​ന​സാ​ന്ദ്ര​ത​യേ​റി​യ അ​ല്‍ റീം, ​അ​ല്‍ മ​റി​യ ദ്വീ​പു​ക​ളി​ലേ​ക്കു കൂ​ടി സ്വ​യം​നി​യ​ന്ത്രി​ത ടാ​ക്‌​സി സേ​വ​നം വ്യാ​പി​ക്കു​ന്ന​തി​ലൂ​ടെ അ​ബൂ​ദ​ബി​യി​ലെ സു​പ്ര​ധാ​ന മേ​ഖ​ല​ക​ളു​ടെ പ​കു​തി​യോ​ളം ഈ ​സൗ​ക​ര്യം എ​ത്തി​ക്കാ​നാ​യി. ഗ​താ​ഗ​ത​തി​ര​ക്കേ​റി​യ ഈ ​മേ​ഖ​ല​യി​ല്‍ വീ ​റൈ​ഡി​ന്‍റെ സ്വ​യം നി​യ​ന്ത്രി​ത ഡ്രൈ​വി​ങ് സാ​ങ്കേ​തി​ക​വി​ദ്യ​യു​ടെ മി​ക​വ് പ്ര​ക​ടി​പ്പി​ക്കാ​ന്‍ പ​ദ്ധ​തി സ​ഹാ​യി​ക്കും. നേ​ര​ത്തേ യാ​സ് ഐ​ല​ന്‍ഡ്, സ​അ​ദി​യാ​ത്ത് ഐ​ല​ന്‍ഡ്​ എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ലും ഇ​വി​ടെ നി​ന്ന് സാ​യി​ദ് അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ത്തി​ലേ​ക്കു​മാ​യി​രു​ന്നു സ്വ​യം നി​യ​ന്ത്രി​ത ടാ​ക്‌​സി വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ള്‍ നി​യോ​ഗി​ച്ച​ത്. 2024 ഡി​സം​ബ​റി​ല്‍ ഊ​ബ​ര്‍ പ്ലാ​റ്റ് ഫോ​മി​ല്‍ ആ​രം​ഭി​ച്ച സ​ര്‍വീ​സ് നി​ല​വി​ല്‍ മൂ​ന്നി​ര​ട്ടി​യാ​യി വ​ര്‍ധി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. വൈ​കാ​തെ അ​ബൂ​ദ​ബി​യി​ലെ മ​റ്റു കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളി​ലും സ​ര്‍വീ​സ് ന​ട​പ്പാ​ക്കും.

