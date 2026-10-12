സുരക്ഷയിൽ വിട്ടുവീഴ്ചയില്ല! കണ്ടെയ്നർ മറിഞ്ഞിട്ടും പരിക്കുകളില്ലാതെ ടാറ്റ സിയറ; അനുഭവം പങ്കുവെച്ച് വാഹന ഉടമ VIDEOtext_fields
വാഹന നിർമാണ രംഗത്ത് സുരക്ഷക്കും മികച്ച നിർമാണ നിലവാരത്തിനും എപ്പോഴും മുൻഗണന നൽകുന്ന ബ്രാൻഡാണ് ടാറ്റ മോട്ടോഴ്സ്. ടാറ്റയുടെ വിശ്വാസ്യതയും കരുത്തും ഒരിക്കൽ കൂടി തെളിയിക്കുന്ന ദൃശ്യമാണ് സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ സജീവ ചർച്ചയായിരിക്കുന്നത്. ഭാരമേറിയ കണ്ടെയ്നർ നേരിട്ട് മറിഞ്ഞുവീണിട്ടും ടാറ്റ സിയറയുടെ ഉള്ളിലുണ്ടായിരുന്ന യാത്രികർ ഒട്ടും പരിക്കുകളില്ലാതെ അത്ഭുതകരമായി രക്ഷപ്പെട്ടതിന്റെ ദൃശ്യങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ പുറത്തുവന്നിരിക്കുന്നത്. വലിയൊരു ദുരന്തത്തിൽ നിന്നും സുരക്ഷിതരായി പുറത്തുവരാൻ കഴിഞ്ഞതിന്റെ സന്തോഷവും ടാറ്റയോടുള്ള തങ്ങളുടെ വിശ്വാസവും വാഹന ഉടമ വിഡിയോയിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട്.
സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ വൈറലായ ഈ ദൃശ്യങ്ങൾ വലിയ തോതിലാണ് ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടുന്നത്. ഒരു ട്രെയിലറിൽ നിന്നും അപ്രതീക്ഷിതമായി വേർപെട്ടുപോയ വലിയ കണ്ടെയ്നർ സിയറയുടെ മുകളിലേക്ക് പതിക്കുകയായിരുന്നു. എന്നാൽ വാഹനത്തിന്റെ മേൽക്കൂരയും അതിശക്തമായ പില്ലറുകളും കണ്ടെയ്നറിന്റെ ആഘാതത്തെ പൂർണ്ണമായി പ്രതിരോധിച്ചുവെന്നതാണ് ഏറ്റവും ശ്രദ്ധേയമായ കാര്യം. ഇത്തരത്തിലുള്ള ഗുരുതരമായ അപകടം നടന്നിട്ടും വാഹനത്തിന്റെ ജനൽ ചില്ലുകൾ പോലും പൊട്ടിപ്പോയില്ല എന്നത് ടാറ്റയുടെ എഞ്ചിനീയറിങ് മികവിന്റെയും കരുത്തിന്റെയും തെളിവായി വിദഗ്ധർ വിലയിരുത്തുന്നു. അപകടത്തിന് തൊട്ടുമുമ്പ് ഡ്രൈവർ വാഹനം വെട്ടിച്ചുമാറ്റാൻ ശ്രമിച്ചിരിക്കാമെന്നും, ഇത് വാഹനം പൂർണ്ണമായും കണ്ടെയ്നറിനടിയിൽ അമർന്നുപോകാതെ രക്ഷപ്പെടാൻ സഹായിച്ചിട്ടുണ്ടാകാമെന്നും കരുതപ്പെടുന്നു.
എങ്കിലും, അപകടത്തെക്കുറിച്ചുള്ള മറ്റു വിവരങ്ങളിൽ ഇനിയും വ്യക്തത വരേണ്ടതുണ്ട്. അപകടം നടന്ന കൃത്യമായ സ്ഥലം എവിടെയാണെന്നോ, ഇത് എപ്പോഴാണ് സംഭവിച്ചതെന്നോ ഉള്ള വിവരങ്ങൾ ലഭ്യമായിട്ടില്ല. കൂടാതെ, കണ്ടെയ്നർ വീഴുന്ന സമയത്ത് അതിനുള്ളിൽ ഭാരമുള്ള വസ്തുക്കൾ ഉണ്ടായിരുന്നോ എന്ന കാര്യത്തിലും ഔദ്യോഗിക സ്ഥിരീകരണമില്ല. അപകടസ്ഥലത്തെ റോഡിലുണ്ടായിരുന്ന വലിയ കുഴി കണ്ടെയ്നർ വീണ് രൂപപ്പെട്ടതാണെന്ന് വിഡിയോ ദൃശ്യങ്ങളിൽ പറയുന്നതുകേൾക്കാം. വെളുത്ത നിറത്തിലുള്ള സിയറയുടെ മുകളിൽ കണ്ടെയ്നറിന്റെ ചുവന്ന പെയിന്റടിച്ച പാടുകളും ചെറിയ പോറലുകളും വ്യക്തമായി കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട്.
കണ്ടെയ്നർ ഷീറ്റ് മെറ്റലിലുണ്ടായ ചതവുകളും കാറിനുണ്ടായ താരതമ്യേന ചെറിയ കേടുപാടുകളും പരിശോധിക്കുമ്പോൾ, അപകട സമയത്ത് കണ്ടെയ്നറിൽ വലിയ ഭാരമുള്ള സാധനങ്ങൾ ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യത കുറവാണെന്ന് അനുമാനിക്കാം. എങ്കിലും, ഒരു വാഹനത്തിന് മുകളിലേക്ക് ഇത്തരം ഒരു വസ്തു പതിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ആഘാതത്തെ ചെറുത്തുതോൽപ്പിക്കാൻ ടാറ്റ സിയറയുടെ നിർമാണ ശൈലിക്ക് സാധിച്ചു എന്നത് എടുത്തുപറയേണ്ട കാര്യമാണ്.
ഇത്തരം ദുരന്തങ്ങളിൽ നിന്നും ജീവൻ രക്ഷിക്കാൻ വാഹനത്തിന്റെ ബലം എത്രത്തോളം സഹായിക്കുമെന്ന് സംഭവം വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട്. വിഡിയോയുടെ അവസാനം ടാറ്റ ബ്രാൻഡിലും അതിന്റെ ഉത്പന്നങ്ങളിലും തനിക്കുള്ള സമ്പൂർണ വിശ്വാസം ഡ്രൈവർ ആവർത്തിച്ചു വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട്. ഭാവിയിലും താൻ ടാറ്റ വാഹനങ്ങൾ മാത്രമേ വാങ്ങുമെന്നും ഉടമ ഉറപ്പിച്ച് പറയുന്നു.
മികച്ച നിർമാണ മികവിനും ആധുനിക സുരക്ഷാ ഫീച്ചറുകൾക്കും പേരുകേട്ട ടാറ്റ സിയറയുടെ പുതിയ മോഡൽ 2025 നവംബറിലാണ് ഇന്ത്യൻ വിപണിയിൽ അവതരിപ്പിച്ചത്. ആധുനിക കാലഘട്ടത്തിന് ആവശ്യമായ സാങ്കേതിക മികവുകളോടെയാണ് വാഹനം പുറത്തിറക്കിയിരിക്കുന്നത്. ആറ് എയർബാഗുകൾ, ഡിസ്ക് ബ്രേക്ക്, ആന്റി-ലോക്ക് ബ്രേക്കിങ് സിസ്റ്റം (എബിഎസ്), ഇലക്ട്രോണിക് ബ്രേക്ക്ഫോഴ്സ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ (ഇബിഡി), ഓട്ടോഹോൾഡ് ഇലക്ട്രിക് പാർക്കിങ് ബ്രേക്ക്, ട്രാക്ഷൻ കൺട്രോൾ തുടങ്ങിയ സുപ്രധാന ഡ്രൈവിങ് സഹായ സംവിധാനങ്ങളെല്ലാം വാഹനത്തിലുണ്ട്. കൂടാതെ, ഉയർന്ന വകഭേദങ്ങളിൽ 360 ഡിഗ്രി കാമറ, ലെവൽ 2 അഡാസ് (ADAS) സുരക്ഷാ ഫീച്ചറുകൾ, ബ്ലൈൻഡ് സ്പോട്ട് മോണിറ്റർ തുടങ്ങിയ നൂതന ഫീച്ചറുകളും ടാറ്റ സിയറയിൽ കമ്പനി ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു.
നിർമാണ മികവിന്റെയും സുരക്ഷാ ഫീച്ചറുകളുടെയും അംഗീകാരമായി ക്രാഷ് ടെസ്റ്റുകളിലും സിയറ മികച്ച വിജയം കൈവരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഭാരത് എൻസിഎപി (Bharat NCAP) ക്രാഷ് ടെസ്റ്റിൽ 5 സ്റ്റാർ സുരക്ഷാ റേറ്റിംഗാണ് സിയറ കരസ്ഥമാക്കിയത്. മുതിർന്നവരുടെ സുരക്ഷക്കായി ലഭ്യമായ 32 പോയിന്റിൽ 31.14 പോയിന്റും, കുട്ടികളുടെ സുരക്ഷക്കായി 49 പോയിന്റിൽ 44.73 പോയിന്റും നേടി ഈ വാഹനം സുരക്ഷയിൽ വിട്ടുവീഴ്ചയില്ലെന്ന് തെളിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.
വാഹന നിർമാണത്തിനായി ടാറ്റ മോട്ടോഴ്സ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന ഉയർന്ന കരുത്തുള്ള സ്റ്റീൽ ആണ് ഇത്തരം വലിയ അപകടങ്ങളിൽ പോലും യാത്രികർക്ക് സുരക്ഷിത കവചമൊരുക്കാൻ വാഹനത്തെ പ്രാപ്തമാക്കുന്നത്. ഇടിപരീക്ഷയിൽ ലഭിച്ച 5 സ്റ്റാർ സുരക്ഷാ റേറ്റിങ് സിയറയുടെ എല്ലാ വകഭേദങ്ങളിലും ലഭ്യമാണെന്നത് ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് ടാറ്റയോടുള്ള വിശ്വാസം ഇനിയും വർധിപ്പിക്കുന്നു. റോഡിലെ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കുന്നതിൽ വാഹനത്തിന്റെ കരുത്ത് എത്രത്തോളം നിർണായകമാണെന്ന് ഒരിക്കൽ കൂടി ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നതാണ് ഈ ദൃശ്യങ്ങൾ.
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