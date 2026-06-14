കുട്ടിക്കളിയല്ല! കാറിലെ ചൈൽഡ് ലോക്ക്text_fields
കാറിന്റെ പിൻസീറ്റിൽ വികൃതികളായ കുട്ടിപ്പട്ടാളത്തെ ഇരുത്തി ദൂരയാത്ര പോകുമ്പോൾ ഡ്രൈവിങ്ങിൽ ശ്രദ്ധിക്കുന്നതിനേക്കാൾ വലിയ പാടാണ് പിറകിൽ എപ്പോഴാണ് അവരുടെ ‘ഡോർ തുറക്കൽ പ്രകടനം’ നടക്കുക എന്ന് പേടിക്കുന്നത്! പിള്ളേരുടെ ഈ വക അഭ്യാസങ്ങൾക്ക് തടയിടാൻ കമ്പനികൾ തന്നിട്ടുള്ള ഒരു മാന്ത്രിക സ്വിച്ചാണ് ‘ചൈൽഡ് സേഫ്റ്റി ലോക്ക്’. ഇപ്പോഴത്തെ ടെക്കി ഫീച്ചർ ലോഡഡ് വാഹനങ്ങളിലൊന്നും അത്ര എളുപ്പമല്ല ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കവേ ഡോർ തുറക്കലെന്നത് ശരിയാണ്. ഇതേക്കുറിച്ച് അറിയാത്തവർക്ക് തുടർന്ന് വായിക്കാം.
എന്താണ് ചൈൽഡ് ലോക്ക്?
ഈ ലോക്ക് ഓൺ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ കാറിന്റെ പിൻസീറ്റിലിരിക്കുന്നവർക്ക് എത്ര വലിച്ചാലും അകത്തുനിന്ന് ഡോർ തുറക്കാൻ കഴിയില്ല. ഡോർ തുറക്കണമെങ്കിൽ പുറത്തുനിൽക്കുന്ന ആരെങ്കിലും വന്ന് ഹാൻഡിൽ വലിച്ചുതന്നെ തുറക്കണം. പിൻവശത്തെ ഡോറുകളിലാണ് ഈ ലോക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്നത്. മുൻവശത്തെ ഡോറുകളിൽ ചൈൽഡ് ലോക്ക് ഉണ്ടാകാറില്ല.
ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് എങ്ങനെ?
പലരും വിചാരിക്കുന്നത് ഡ്രൈവറുടെ അരികിലുള്ള സെൻട്രൽ ലോക്കിങ് സ്വിച്ച് അടച്ചാൽ കുട്ടികൾ ഡോർ തുറക്കില്ലെന്നാണ്. എന്നാൽ ഓർക്കുക, സെൻട്രൽ ലോക്ക് ഇട്ടിരുന്നാലും അപൂർവം ചില വണ്ടികളിൽ ഡോർ ഹാൻഡിൽ രണ്ടുതവണ വലിച്ചാൽ ലോക്ക് തനിയെ തുറക്കും.
എവിടെയാണിത്?
കാറിന്റെ പിൻവശത്തെ ഡോറിന്റെ ഉൾവശത്തെ അരികിൽ (ആളുകൾ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങുന്ന ഭാഗത്തെ മെറ്റൽ പാനലിൽ), ലോക്ക് ചെയ്യുന്ന മെക്കാനിസത്തിന് തൊട്ടുതാഴെയോ അടുത്തോ ആയി ഒരു കുട്ടിയുടെ പടമോ ‘Child Lock’ എന്നോ എഴുതിയിട്ടുണ്ടാകും. രണ്ട് പിൻ ഡോറുകളിലും ഇത് പ്രത്യേകം പ്രത്യേകം ഓൺ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്.
എന്തുകൊണ്ട് മുൻവശത്തെ ഡോറുകളിൽ ഇതില്ല?
കാറിന്റെ മുൻവശത്തെ ഡോറുകളിൽ ചൈൽഡ് ലോക്ക് നൽകാത്തതിന് പിന്നിൽ കൃത്യമായ സുരക്ഷാകാരണങ്ങളുണ്ട്: മോട്ടോർ വെഹിക്കിൾ നിയമപ്രകാരം ചെറിയ കുട്ടികളെ പിൻസീറ്റിൽ മാത്രമേ ഇരുത്താവൂ. മുൻസീറ്റിലിരിക്കുന്ന മുതിർന്നവർക്ക് ഈ ലോക്കിന്റെ ആവശ്യമില്ലല്ലോ.
എന്തെങ്കിലും അപകടം സംഭവിച്ച് വണ്ടി ലോക്കാവുകയോ, തീപിടിക്കുകയോ, വെള്ളത്തിൽ വീഴുകയോ ചെയ്താൽ മുൻസീറ്റിലിരിക്കുന്നവർക്ക് പെട്ടെന്ന് അകത്തുനിന്ന് ഡോർ തുറന്ന് പുറത്തുകടക്കേണ്ടതുണ്ട്. മുൻവശത്ത് ചൈൽഡ് ലോക്ക് ഉണ്ടായാൽ പരിഭ്രാന്തിക്കിടയിൽ അത് വലിയ അപകടത്തിന് കാരണമാകും.
ഇത് എല്ലാ കാറിലും ഉണ്ടോ?
ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വകഭേദമായ ‘Base Model’ കാറുകളിൽ പോലും ചൈൽഡ് ലോക്ക് ഉണ്ടാകും. പവർ വിൻഡോസ്, സെൻട്രൽ ലോക്കിങ്, എയർബാഗ് തുടങ്ങിയ ആഡംബര ഫീച്ചറുകൾ ബേസ് മോഡലുകളിൽ കമ്പനികൾ ഒഴിവാക്കാറുണ്ടെങ്കിലും, ചൈൽഡ് ലോക്ക് എന്നത് തികച്ചും മെക്കാനിക്കൽ ആയ ഒരു സുരക്ഷാ സംവിധാനമാണ്. ഇതിന് പ്രത്യേക വയറിങ്ങോ ഇലക്ട്രോണിക്സ് ഭാഗങ്ങളോ ആവശ്യമില്ല. അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഇന്ത്യയിൽ ഇറങ്ങുന്ന എല്ലാ ചെറുകാറുകളിലും ബേസ് മോഡലുകളിലും ഈ സൗകര്യം നിർബന്ധമായും നൽകിയിട്ടുണ്ട്.
ഇന്ത്യയിൽ എയർബാഗും എ.ബി.എസും നിയമപരമായി നിർബന്ധമാക്കുന്നതിന് എത്രയോ വർഷങ്ങൾക്കുമുമ്പ് (അതായത് 1990കളുടെ അവസാനം മുതൽ തന്നെ) ഇന്ത്യയിലെ ഭൂരിഭാഗം സാധാരണ കാറുകളിലും കമ്പനികൾ സ്വയം തന്നെ ചൈൽഡ് ലോക്ക് ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫീച്ചറായി നൽകിപ്പോരുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ, പിൻവശത്ത് പ്രത്യേകം ഡോറുകൾ ഇല്ലാത്ത 2-ഡോർ വണ്ടികളിൽ (ഉദാഹരണത്തിന് പഴയ മഹീന്ദ്ര ഥാർ) ഇതിന്റെ ആവശ്യമില്ലാത്തതിനാൽ ഉണ്ടാകാറില്ല. വണ്ടി നിർത്തിയിട്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് പിറകിൽ വരുന്ന വാഹനങ്ങളോ ആളുകളോ ശ്രദ്ധിക്കാതെ കുട്ടികൾ പെട്ടെന്ന് ഡോർ തുറന്ന് ഇറങ്ങുന്നത് തടയാനും ഇത് സഹായിക്കും. കുട്ടികൾ ഒപ്പമുള്ളപ്പോൾ പിൻഡോറിലെ ഈ ലിവർ/സ്വിച്ച്, വാഹനം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും മുമ്പ് ഓൺ ചെയ്തിടുന്നത് നന്നായിരിക്കും.
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