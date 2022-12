cancel By വെബ് ഡെസ്ക് പുതുവർഷം വിലക്കയറ്റത്തിന്റേതാകും എന്ന സൂചന നൽകി വാഹന കമ്പനികൾ. പതിവുപോലെ ഉത്പ്പാദനച്ചിലവിൽ വരുന്ന വർധനവാണ് വില വർധിപ്പിക്കാൻ കാരണമായി കമ്പനികൾ പറയുന്നത്. മാരുതി സുസുകി, ടാറ്റ മോട്ടോർസ് തുടങ്ങിയ രാജ്യത്തെ മുൻനിര കമ്പനികൾ തുടങ്ങി മെർസിഡീസ് ബെൻസ്, ഔഡി തുടങ്ങിയ ആഡംബര കാർ നിർമാതാക്കൾവരെ വാഹനങ്ങളുടെ വില വർധിപ്പിക്കുമെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്.

മാരുതി സുസുകി

2023 ജനുവരിയിൽ തങ്ങളുടെ പാസഞ്ചർ വാഹന ശ്രേണിയുടെ വില വർധിപ്പിക്കാൻ മാരുതി സുസുകി തയ്യാറെടുക്കുന്നതായാണ് വിവരം. പണപ്പെരുപ്പവും സമീപകാല റെഗുലേറ്ററി ആവശ്യകതകളും കാരണം ചിലവ് സമ്മർദ്ദങ്ങളുണ്ടെന്ന് ബോംബെ സ്റ്റോക്ക് എക്‌സ്‌ചേഞ്ച് (ബിഎസ്ഇ) ഫയലിങിൽ മാരുതി സുസുകി അറിയിച്ചു. 'ചെലവ് കുറയ്ക്കാൻ കമ്പനി പരമാവധി ശ്രമം നടത്തുകയാണ്. എന്നാൽ ഇതിൽ കുറച്ചെങ്കിലും ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് കൈമാറേണ്ടത് അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ്'-ബി.എസ്.ഇ ഫയലിങിൽ മാരുതി പറയുന്നു. '2023 ജനുവരിയിൽ കമ്പനി വില വർധനവ് ആസൂത്രണം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. മോഡലുകൾക്കനുസരിച്ച് അത് വ്യത്യാസപ്പെടും'-അവർ കൂട്ടിച്ചേർക്കുന്നു. നിർമാണ ചിലവിൽ കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് മാസങ്ങളായി സ്ഥിരമായ വർധനവ് കാണുന്നതായി മാരുതി പറയുന്നു. മാരുതി അതിന്റെ വിവിധ മോഡലുകളുടെ വില ഈ വർഷം നിരവധി പ്രാവശ്യം വർധിപ്പിച്ചിരുന്നു. ടാറ്റ മോട്ടോർസ് അവശ്യ സാധനങ്ങളുടെ വില വർധനയ്‌ക്കൊപ്പം, വരാനിരിക്കുന്ന ആർ.ഡി.ഇ മാനദണ്ഡങ്ങൾക്കനുസൃതമായി വാഹനങ്ങൾ അപ്‌ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് വിലയിൽ വർധനവിന് കാരണമാകുമെന്ന് ടാറ്റ മോട്ടോർസും വ്യക്തമാക്കുന്നു. മോഡൽ നിരയിലുടനീളം പുതുക്കിയ വിലകൾ 2023 ജനുവരി മുതൽ പ്രാബല്യത്തിൽ വരും. പ്രാദേശിക വാഹന ഭീമനായ മാരുതി നിലവിൽ ആൾട്രോസ്, ഹാരിയർ, നെക്സോൺ, നെക്സോൺ ഇവി, പഞ്ച്, സഫാരി, ടിയാഗോ, ടിയാഗോ ഇവി, ടിഗോർ, ടിഗോർ ഇവി എന്നീ മോഡലുകൾ വിൽപ്പനയ്ക്ക് എത്തിക്കുന്നുണ്ട്. കിയ 2023 ജനുവരി മുതൽ കിയയുടെ മുഴുവൻ മോഡൽ ലൈനപ്പിന്റെയും വില 50,000 രൂപ വരെ വർധിപ്പിക്കും. ഡിസംബർ 31 ന് ശേഷമുള്ള എല്ലാ ബുക്കിങുകൾക്കും ഇത് ബാധകമാകുമെന്ന് ദക്ഷിണ കൊറിയൻ നിർമ്മാതാക്കൾ വ്യക്തമാക്കി. ചരക്ക്, ഗതാഗത ചെലവുകൾ വർധിച്ചതിന് അനുസൃതമായിട്ടാണ് ഈ വില വർധനവ്. നിലവിൽ, ബ്രാൻഡിന്റെ പോർട്ട്‌ഫോളിയോയിൽ കാരെൻസ്, കാർണിവൽ, EV6, സെൽറ്റോസ്, സോനെറ്റ് എന്നീ വാഹനങ്ങളാണുള്ളത്. ഔഡി ആഡംബര ജർമ്മൻ കാർ നിർമ്മാതാക്കളായ ഔഡിയും തങ്ങളുടെ മുഴുവൻ ലൈനപ്പിന്റെയും വില 1.7 ശതമാനം വരെ വർധിപ്പിക്കും. മറ്റുള്ളവരെപ്പോലെ, വർധിച്ചുവരുന്ന ഇൻപുട്ടും പ്രവർത്തന ചെലവും വർധനവിന് കാരണമായി ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. A4, A6, A8 L, Q3, Q5, Q7, Q8, S5 സ്പോർട്ട്ബാക്ക്, RS 5 സ്പോർട്ട്ബാക്ക്, RSQ8, e-tron, e-tron സ്പോർട്ട്ബാക്ക്, e-tron GT എന്നിവ നിലവിൽ ഔഡിയുടെ വാഹന നിരയിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. ബെൻസ് ഇൻപുട്ട്, ലോജിസ്റ്റിക്സ് ചെലവുകൾ വർധിക്കുന്നതിനെ പ്രതിരോധിക്കാൻ ജർമ്മൻ ഓട്ടോമൊട്ടീവ് ഭീമൻ മെഴ്സിഡസ് ബെൻസും 2023ൽ വില വർധിപ്പിക്കും. പുതുവർഷത്തിൽ മെർസിഡീസ്-ബെൻസ് അതിന്റെ പോർട്ട്‌ഫോളിയോയിലെ ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ വിലയിൽ 5.0 ശതമാനം വർധിപ്പിക്കുമെന്നാണ് അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത്. മെർസിഡീസ് ബെൻസിന്റെ പോർട്ട്‌ഫോളിയോയിൽ നിലവിൽ A-ക്ലാസ്, A-ക്ലാസ് ഹാച്ച്ബാക്ക്, C-ക്ലാസ്, E-ക്ലാസ്, S-ക്ലാസ്, EQB, EQC, EQS, GLA, GLB, GLC, GLC കൂപ്പെ, GLE, GLE കൂപ്പെ, GLS, G-ക്ലാസ്, GLS, S-ക്ലാസ്, രണ്ട് മെയ്ബാക്ക് മോഡലുകൾ എന്നീ വാഹനങ്ങളാണുള്ളത്. സിട്രൺ 2023 ജനുവരി മുതൽ തങ്ങളുടെ C3, C5 മോഡലുകളുടെ വില 1.5 മുതൽ 2.0 ശതമാനം വരെ വർധിപ്പിക്കുമെന്ന് സിട്രണും പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുകയാണ്. രാജ്യത്ത് ഉടൻ തന്നെ C3 -യുടെ ഒരു ഇലക്ട്രിക് പതിപ്പും പുറത്തിറക്കാനുള്ള ഒരുക്കത്തിലാണ് ഫ്രഞ്ച് വാഹന നിർമ്മാതാക്കൾ. റെനോ ഫ്രഞ്ച് വാഹന നിർമ്മാതാക്കളായ റെനോയും വിലവർധിപ്പിക്കാനുള്ള തീരുമാനം പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. റെനോ നിലവിൽ ഇന്ത്യയിൽ ക്വിഡ്, കൈഗർ, ട്രൈബർ എന്നീ മോഡലുകളാണ് വിൽപ്പനയ്ക്ക് എത്തിക്കുന്നത്. താമസിയാതെ പുതുതലമുറ ഡെസ്റ്ററും അതിന്റെ ഏഴ് സീറ്റർ പതിപ്പും നിർമ്മാതാക്കൾ ഇന്ത്യയിൽ അവതരിപ്പിച്ചേക്കാം. അതോടൊപ്പം ഇവി സെഗ്മെന്റിലേക്ക് ക്വിഡിന്റെ ഇലക്ട്രിക് പതിപ്പും കൊണ്ടുവരാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. Show Full Article

