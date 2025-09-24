Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    വേഗതയിൽ ബുഗാട്ടിയെ പിന്നിലാക്കി ബി.വൈ.ഡി; റെക്കോഡ് നേട്ടത്തിൽ യാങ്‌വാങ് യു9

    BYD Yangwang U9
    ബി.വൈ.ഡി യാങ്‌വാങ് യു9

    ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വേഗതയേറിയ കാർ എന്ന സ്ഥാനം ഇനിമുതൽ ചൈനീസ് ഇലക്ട്രിക് വാഹനനിർമാതാക്കളായ ബി.വൈ.ഡിക്ക് സ്വന്തം. 2025 സെപ്റ്റംബർ 14ന് ജർമനിയിലെ ഓട്ടോമോട്ടീവ് ടെസ്റ്റിങ് പാപ്പൻബർഗിൽ നടന്ന സ്പീഡ് ടെസ്റ്റിങ്ങിലാണ് ബി.വൈ.ഡി യാങ്‌വാങ് യു9 ഈ നേട്ടം സ്വന്തമാക്കിയത്. ഇതോടെ ലോകപ്രശസ്ത സ്പോർട്സ് കാർ നിർമാതാക്കളായ ബുഗാട്ടി ചിറോൺ സൂപ്പർ സ്‌പോർട് 300+ന്റെ റെക്കോർഡ് മറികടക്കാൻ ചൈനീസ് ഇ.വിക്കായി. ബുഗാട്ടിയുടെ 490.4 km/h തകർത്ത് 496.22 km/h എന്ന റെക്കോഡ് സ്പീഡ് നേട്ടത്തിലാണ് യാങ്‌വാങ് യു9 ഒന്നാംസ്ഥാനം കരസ്ഥമാക്കിയത്.

    ആദ്യം U9 ട്രാക്ക്/സ്പെഷ്യൽ എഡിഷൻ എന്ന നാമകരണത്തിലാണ് യാങ്‌വാങ് യു9 അറിയപ്പെട്ടത്. എന്നാൽ ഇപ്പോൾ U9 എക്സ്ട്രീം അല്ലെങ്കിൽ U9X എന്ന ചുരുക്കനാമത്തിൽ ഔദ്യോഗികമായി അറിയപ്പെടുന്നു.

    1200V അൾട്രാ-ഹൈ-വോൾട്ടേജ് ഇലക്ട്രികുകളുള്ള ഒരു പവർട്രെയിൻ (800V യുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തുമ്പോൾ), 30C യുടെ ശ്രദ്ധേയമായ ഡിസ്ചാർജ് നിരക്കുള്ള ലിഥിയം അയോൺ ഫോസ്ഫേറ്റ് ബ്ലേഡ് ബാറ്ററിയാണ് യാങ്‌വാങ് യു9ന്റെ കരുത്ത്. 30,000 ആർ.പി.എം വരെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന നാല് അൾട്രാ-ഹൈ-സ്പീഡ് മോട്ടോറുകൾ 3,000PS (2,958hp)ൽ കൂടുതൽ പവർ ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്നു, ട്രാക്ക്-ലെവൽ സെമി-സ്ലിക്ക് ടയറുകൾ, സർക്യൂട്ട് ഡ്രൈവിംങ്ങിന്റെ വർധിച്ച സമ്മർദ്ദങ്ങളെ നേരിടാൻ നിർദ്ദിഷ്ട ട്യൂണിങ്ങോടുകൂടിയ പരിഷ്കരിച്ച DiSus-X സസ്പെൻഷൻ എന്നിവയും ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു.

    യാങ്‌വാങ് യു9 എക്സ്ട്രീം ഉപഭോക്താക്കൾക്കായി ഇപ്പോൾ വിപണിയിൽ ലഭ്യമാണ്. എങ്കിലും ലിമിറ്റഡ് സീരിസിൽ 30 യൂനിറ്റുകൾ മാത്രമാണ് ബി.വൈ.ഡി നിർമിക്കുന്നത്. ഇലക്ട്രിക് കാറുകളിൽ ഏറ്റവും ടോപ് സ്പീഡ് രേഖപെടുത്തിയ റിമക് നെവേരയുടെ (415 km/h) റെക്കോർഡാണ് ബി.വൈ.ഡി തകർത്തത്.

