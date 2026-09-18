ബുള്ളറ്റിലെ എ.ബി.എസ് ലൈറ്റ് അണയുന്നില്ലേ? കാരണം ഇതായിരിക്കാം

ബുള്ളറ്റിലെ എ.ബി.എസ് ലൈറ്റ് അണയുന്നില്ലേ? കാരണം ഇതായിരിക്കാംtext_fields
റോയൽ എൻഫീൽഡ് ബുള്ളറ്റ് വാങ്ങുക എന്നത് പ്രായഭേദമന്യേ എല്ലാവരുടെയും സ്വപ്നമാണ്. സർവിസുകൾ കൃത്യമാണെങ്കിലും ചില പ്രശ്നങ്ങൾ വരാറുണ്ട്. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു പ്രശ്നമാണ് എ.ബി.എസിന്റെ വാണിങ് ലൈറ്റുകൾ തുടർച്ചയായി കത്തി നിൽകുകയെന്നത്. ഇത് ശ്രദ്ധയിൽപെട്ടാൽ മറ്റു വർക്ക് ഷോപ്പുകളെ ആശ്രയിക്കാതെ ഉടനടി സർവിസ് സെന്ററുമായി ബന്ധപ്പെടുന്നതാണ് ഉചിതം.
റോയൽ എൻഫീൽഡ് ബുള്ളറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ മീറ്ററിലെ എ.ബി.എസ് (ABS-Anti-lock Braking System) വാണിങ് ലൈറ്റ് തെളിയുന്നതും ബൈക്ക് ഓടിക്കാൻ തുടങ്ങി അഞ്ച് മുതൽ 10 km/h വരെ വേഗത കൈവരിക്കുമ്പോൾ താനേ അണയുന്നതും സ്വാഭാവികമാണ്. എന്നാൽ, യാത്രയിലുടനീളം ഈ ലൈറ്റ് ഓഫാകാതെ തുടർച്ചയായി കത്തുന്നുവെങ്കിൽ, ബൈക്കിന്റെ ആന്റി-ലോക്ക് ബ്രേക്കിങ് സിസ്റ്റത്തിൽ തകരാർ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് അത് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്.
- എ.ബി.എസ് സെൻസറുകളും റിങുകളും വൃത്തിയാക്കുക
ബുള്ളറ്റിന്റെ മുന്നിലെയും പിന്നിലെയും ഡിസ്ക് റോട്ടറിന് സമീപം ചെറിയ ദ്വാരങ്ങളുള്ള ഒരു ലോഹ റിങും (Phonic Wheel), അതിന് തൊട്ടടുത്തായി ഒരു സെൻസറും കാണാം. റോഡിലെ ചെളി, പൊടി, ബ്രേക്ക് പാഡുകളിൽ നിന്നുള്ള മാഗ്നറ്റിക് അവശിഷ്ടങ്ങൾ എന്നിവ സെൻസറിലോ റിങിലോ അടിയുമ്പോൾ സെൻസറിന് വീൽ സ്പീഡ് കൃത്യമായി വായിക്കാൻ സാധിക്കാതെ വരും. ഒരു ചെറിയ ബ്രഷോ ഉണങ്ങിയ കോട്ടൺ തുണിയോ ഉപയോഗിച്ച് സെൻസറും റിങ് വൃത്തിയാക്കുക. വാട്ടർ സർവിസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ഭാഗങ്ങളിൽ വൃത്തിയാക്കുകയും ചെയ്യാം.
- ബ്രേക്ക് ഫ്ലൂയിഡ് ലെവൽ പരിശോധിക്കുക
ഹാൻഡ്ലേബറിലെയും ഫൂട്ട് ബ്രേക്കിന് സമീപത്തെയും മാസ്റ്റർ സിലിണ്ടർ റിസർവോയറുകളിൽ ബ്രേക്ക് ഫ്ലൂയിഡ് നിർദ്ദിഷ്ട ലെവലിൽ (Minimum Level) ഉണ്ടെന്ന് ഉറപ്പാക്കുക. ഫ്ലൂയിഡ് ലെവൽ കുറയുമ്പോൾ എ.ബി.എസ് സിസ്റ്റം വാണിങ് ലൈറ്റ് കാണിക്കും. ബ്രേക്ക് ഫ്ലൂയിഡ് കുറവാണെങ്കിൽ നിർദേശിച്ചിട്ടുള്ള DOT 4 ബ്രേക്ക് ഫ്ലൂയിഡ് ഒഴിച്ച് ടോപ്പ് അപ്പ് ചെയ്യുക. എവിടെയെങ്കിലും ഫ്ലൂയിഡ് ലീക്ക് ഉണ്ടോ എന്നും പരിശോധിക്കുക.
- ബ്രേക്ക് പാഡുകളുടെ തേയ്മാനം
ബ്രേക്ക് പാഡുകൾ അമിതമായി തേഞ്ഞുതീരുമ്പോൾ പിസ്റ്റണുകൾ മുന്നോട്ട് നീങ്ങുകയും റിസർവോയറിലെ ഫ്ലൂയിഡ് മർദം വ്യത്യാസപ്പെടുകയും ചെയ്യും. ഇത് എ.ബി.എസ് സിസ്റ്റത്തെ ബാധിക്കാം. ബ്രേക്ക് പാഡുകൾ നിശ്ചിത കട്ടിയിൽ കുറവാണെങ്കിൽ ഉടനടി പുതിയവ മാറ്റിസ്ഥാപിക്കുക.
- ഫ്യൂസ് ബോക്സും ബാറ്ററിയും പരിശോധിക്കുക
എ.ബി.എസ് യൂണിറ്റിന് കാര്യക്ഷമമായി പ്രവർത്തിക്കാൻ കൃത്യമായ ലൈവ് ഇലക്ട്രിക്കൽ വോൾട്ടേജ് ആവശ്യമാണ്. ബൈക്കിന്റെ സീറ്റിനടിയിലുള്ള ഫ്യൂസ് ബോക്സ് തുറന്ന് ABS ഫ്യൂസ് കേടായിട്ടുണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക. ഫ്യൂസ് പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതേ ആമ്പിയറുള്ള പുതിയ ഫ്യൂസ് ഇടുക. കൂടാതെ ബാറ്ററി ചാർജ് കുറവാണെങ്കിലോ, ടെർമിനലുകൾ അയഞ്ഞു കിടക്കുകയാണെങ്കിലോ വാണിങ് ലൈറ്റ് തെളിയാം.
- സെൻസർ വയറിങ് ലൂസ് കണക്ഷനുകൾ
സെൻസറുകളിൽ നിന്ന് എ.ബി.എസ് ഇ.സി.യുവിലേക്ക് (ECU) പോകുന്ന വയറുകൾ മുറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ സോക്കറ്റുകൾ അയഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ എന്ന് പരിശോധിക്കുക. കമ്പി പൊട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സെൻസർ മാറ്റേണ്ടി വരും.
മുകളിൽ പറഞ്ഞ പ്രാഥമിക കാര്യങ്ങൾ ചെയ്ത ശേഷവും എ.ബി.എസ് ലൈറ്റ് അണയുന്നില്ലെങ്കിൽ, പ്രശ്നം എ.ബി.എസ് മോഡ്യൂളിലോ ഹൈഡ്രോളിക് യൂണിറ്റിലോ ആകാം. അങ്ങനെയുള്ള സാഹചര്യങ്ങളിൽ ബൈക്ക് റോയൽ എൻഫീൽഡിന്റെ ഓഥറൈസ്ഡ് സർവിസ് സെന്ററിൽ എത്തിച്ച് OBD (On-Board Diagnostics) സ്കാനർ കണക്ട് ചെയ്ത് എറർ കോഡ് ക്ലിയർ ചെയ്യുകയോ തകരാറിലായ ഭാഗങ്ങൾ മാറ്റുകയോ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. എ.ബി.എസ് ലൈറ്റ് കത്തുമ്പോൾ സാധാരണ മെക്കാനിക്കൽ ബ്രേക്ക് പ്രവർത്തിക്കുമെങ്കിലും അടിയന്തര ഘട്ടങ്ങളിലെ വീൽ ലോക്കിങ് തടയാൻ സാധിക്കില്ല എന്നതിനാൽ വേഗത കുറച്ച് ശ്രദ്ധയോടെ മാത്രം വാഹനം ഓടിക്കുക.
Don't miss the exclusive news, Stay updated
Subscribe to our Newsletter
By subscribing you agree to our Terms & Conditions.
Thank You!
Your subscription means a lot to us
Still haven't registered? Click here to Register