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    Auto News
    Posted On
    date_range 4 July 2026 5:52 PM IST
    Updated On
    date_range 4 July 2026 5:52 PM IST

    'ബാറ്ററി ആസ് എ സർവീസ്'; ഇലക്ട്രിക് വാഹനങ്ങളിലെ വിപ്ലവകരമായ പദ്ധതി ലാഭമോ... നഷ്ടമോ?

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    പ്രതീകാത്മക ചിത്രം

    ഇലക്ട്രിക് വാഹനങ്ങളുടെ ഉയർന്ന വില കണ്ട് പിന്തിരിഞ്ഞുനിന്നവർക്ക് ആശ്വാസമായി നിർമാണ കമ്പനികൾ അവതരിപ്പിച്ച നൂതന പദ്ധതിയാണ് 'ബാറ്ററി ആസ് എ സർവീസ്' (BaaS) സ്‌കീം. വാഹനത്തിന്റെ വിലയിൽ വലിയൊരു പങ്കുവഹിക്കുന്ന ബാറ്ററിയെ വാഹനത്തിൽനിന്ന് വേർപെടുത്തി, ഒരു സേവനമായി നൽകുന്നതാണ് ഈ മാതൃക. ഇതോടെ ഇലക്ട്രിക് വാഹനങ്ങൾ സാധാരണക്കാർക്ക് കൂടുതൽ താങ്ങാനാവുന്ന വിലയിൽ ലഭ്യമാകും.

    എന്താണ് പദ്ധതി?

    സാധാരണ ഇലക്ട്രിക് വാഹനങ്ങൾ വാങ്ങുമ്പോൾ ബാറ്ററിയുടെ വിലയും വാഹനത്തിന്റെ മൊത്തം തുകയിൽ ഉൾപ്പെടാറുണ്ട്. എന്നാൽ BaaS മാതൃകയിൽ, ഉപഭോക്താവിന് ബാറ്ററി വാങ്ങാതെ വാഹനം സ്വന്തമാക്കാം. ബാറ്ററി കമ്പനിയുടേതോ അല്ലെങ്കിൽ സേവന ദാതാവിന്റേതോ ആയിരിക്കും. ഉപഭോക്താവ് വാഹനത്തിന്റെ വില മാത്രം നൽകിയാൽ മതി.

    എങ്ങനെയാണ് പണമടക്കേണ്ടത്?

    പദ്ധതി പ്രകാരം പ്രധാനമായും രണ്ട് തരത്തിലാണ് ഉപഭോക്താക്കൾ പണം ചെലവാക്കേണ്ടത്.

    • ബാറ്ററി സബ്‌സ്‌ക്രിപ്ഷൻ ഫീസ് (Battery Subscription/Rental): വാഹനം വാങ്ങിയ ശേഷം ബാറ്ററി ഉപയോഗിക്കുന്നതിനായി പ്രതിമാസമോ അല്ലെങ്കിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന കിലോമീറ്ററുകൾക്ക് അനുസരിച്ചോ വാടക നൽകണം. ഉദാഹരണത്തിന്, പല കമ്പനികളും ഒരു കിലോമീറ്ററിന് നിശ്ചിത രൂപ (ഉദാഹരണത്തിന് ₹2.50 മുതൽ ₹5 വരെ) എന്ന നിരക്കിലാണ് ഈ തുക ഈടാക്കുന്നത്.
    • ചാർജിങ് ഫീസ് (Charging Fee): പൊതു ചാർജിങ് സ്റ്റേഷനുകളിൽ നിന്ന് വാഹനം ചാർജ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടത്തെ നിരക്ക് പ്രകാരം ഉപഭോക്താവ് പണം അടയ്ക്കേണ്ടി വരും.

    പദ്ധതിയുടെ ഗുണങ്ങൾ

    • കുറഞ്ഞ മുൻകൂർ ചെലവ്: വാഹനത്തിന്റെ വിലയിൽ 25% മുതൽ 40% വരെ കുറവ് വരാൻ പദ്ധതി സഹായിക്കുന്നു.
    • ബാറ്ററി സംബന്ധമായ ആശങ്കകൾ ഒഴിവാക്കാം: ബാറ്ററിയുടെ അറ്റകുറ്റപ്പണികളും ഭാവിയിൽ ബാറ്ററി മാറ്റിവെക്കലും സേവന ദാതാക്കൾ നോക്കിക്കൊള്ളും. ബാറ്ററി കേടായാലോ ശേഷി കുറഞ്ഞാലോ ഉടമക്ക് വലിയ സാമ്പത്തിക ബാധ്യത ഉണ്ടാകുന്നില്ല.
    • അപ്‌ഗ്രേഡ് ചെയ്യാനുള്ള സൗകര്യം: ഭാവിയിൽ മികച്ച സാങ്കേതികവിദ്യയുള്ള ബാറ്ററികൾ വരുമ്പോൾ അത് തിരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള സൗകര്യം പല കമ്പനികളും നൽകുന്നുണ്ട്.

    ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ

    ദിവസവും ഒരുപാട് കിലോമീറ്ററുകൾ യാത്ര ചെയ്യുന്നവർക്ക് സബ്‌സ്‌ക്രിപ്ഷൻ തുക ചിലപ്പോൾ ബാറ്ററി സ്വന്തമായി വാങ്ങുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതലായേക്കാം. കൂടാതെ, പ്രതിമാസം കുറഞ്ഞത് ഇത്രയും കിലോമീറ്റർ ഉപയോഗിക്കണം എന്ന 'മിനിമം ബില്ലിങ്' നിബന്ധനയും പല കമ്പനികൾക്കും ഉണ്ട്. അതിനാൽ, സ്വന്തം ഉപയോഗം കണക്കാക്കി മാത്രം ഈ പദ്ധതി തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതാണ് ഉചിതം.

    ഇന്ത്യൻ ഇലക്ട്രിക് വാഹന വിപണിയിൽ വൻ കുതിച്ചുചാട്ടമാണ് ഇവി വാഹനങ്ങൾ കൊണ്ട് ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ബാറ്ററി നിർമാണത്തിലെ അമിത വിലയും വിദേശ രാജ്യങ്ങളെ ആശ്രയിക്കുന്നതും ഒഴിവാക്കാൻ കേന്ദ്ര സർക്കാർ 1,500 കോടി രൂപയുടെ 'ക്രിട്ടിക്കൽ മിനറൽ റീസൈക്ലിങ് ഇൻസെന്റീവ് സ്‍കീം' പോലുള്ള പദ്ധതികൾ ആവിഷ്കരിച്ചിട്ടുണ്ട്. എംജി മോട്ടോർ ഇന്ത്യയാണ് ഈ പദ്ധതി ആദ്യമായി വലിയ തോതിൽ നടപ്പിലാക്കിയത്. ടാറ്റ മോട്ടോഴ്സ്, മാരുതി സുസുക്കി, ഹ്യൂണ്ടായ് തുടങ്ങിയ പ്രമുഖ കമ്പനികളും ഇപ്പോൾ തങ്ങളുടെ ഇലക്ട്രിക് മോഡലുകളിൽ BaaS ഓപ്ഷൻ ലഭ്യമാക്കിത്തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. വിപണിയിലെ മത്സരം വർധിക്കുന്നതോടെ ഇനിയും കൂടുതൽ ആളുകൾ ഇലക്ട്രിക് വാഹനങ്ങളിലേക്ക് മാറുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്.

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    TAGS:Electric VehicleElectric CarEV chargingAuto NewsLatest News
    News Summary - 'Battery as a Service'; A revolutionary project in electric vehicles, profit or... loss?
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