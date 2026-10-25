കേരളത്തിൽ പഴയ കാർ വിപണി സജീവം; ഉൽപാദനം നിലച്ചിട്ടും ആൾട്ടോക്ക് ആരാധകർ

കേരളത്തിൽ പഴയ കാർ വിപണി സജീവം; ഉൽപാദനം നിലച്ചിട്ടും ആൾട്ടോക്ക് ആരാധകർtext_fields
കൊച്ചി: പുതിയ കാറുകളുടെ വില ഉയരുന്നതിനിടെ കേരളത്തിൽ സെക്കൻഡ് ഹാൻഡ് വാഹനവിപണിയിൽ പഴയ മാരുതി ആൾട്ടോ കാറുകൾക്ക് പ്രിയമേറുന്നു. കുറഞ്ഞ വിലയിൽ സ്വന്തമായി ഒരു കാർ വാങ്ങാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്കും ആദ്യമായി ഡ്രൈവിങ് പരിശീലിക്കുന്നവർക്കും ആൾട്ടോ ഇപ്പോഴും പരിഗണിക്കാവുന്ന മോഡലാണ്. വലുപ്പം, പരിപാലനച്ചെലവ്, സ്പെയർ പാർട്സുകളുടെ ലഭ്യത തുടങ്ങിയ ഘടകങ്ങളാണ് ഈ കുഞ്ഞൻ കാറിനെ ആകർഷകമാക്കുന്നത്. വാഹനത്തിന്റെ നിർമാണ വർഷം, ഓടിയ ദൂരം, അവസ്ഥ എന്നിവയനുസരിച്ച് വിലയിൽ മാറ്റങ്ങൾ വരാറുണ്ട്.
വർഷങ്ങളോളം രാജ്യത്തെ ജനപ്രിയ ചെറുകാറുകളിൽ ഇടംപിടിച്ച ആൾട്ടോയുടെ 800 സി.സി പതിപ്പിന്റെ ഉൽപാദനം കമ്പനി അവസാനിപ്പിച്ചിരുന്നു. പുതിയ മലിനീകരണ നിയന്ത്രണ മാനദണ്ഡങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് വാഹനം പരിഷ്കരിക്കുന്നതിനുള്ള ചെലവും എൻട്രി ലെവൽ കാറുകളുടെ വിൽപന കുറഞ്ഞതുമായിരുന്നു തീരുമാനത്തിന് പിന്നിൽ. ഇടുങ്ങിയ റോഡുകളിലും തിരക്കേറിയ നഗരപ്രദേശങ്ങളിലും ഓടിക്കാൻ എളുപ്പമാണെന്നത് ആൾട്ടോയുടെ പ്രത്യേകതയാണ്. പാർക്കിങ്ങിന് കുറഞ്ഞ സ്ഥലം മതിയെന്നതും ചെറുകുടുംബങ്ങൾക്ക് ദൈനംദിന യാത്രകൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാമെന്നതും നേട്ടങ്ങളാണ്.
പഴയ മോഡലുകളുടെ ലളിതമായ മെക്കാനിക്കൽ സംവിധാനവും അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ കുറഞ്ഞ ചെലവിൽ നടത്താനുള്ള സാധ്യതയും വാഹനപ്രേമികളെ ആകർഷിക്കുന്ന ഘടകങ്ങളായി. എന്നാൽ, പഴയ ആൾട്ടോ വാങ്ങുമ്പോൾ വിലക്കുറവ് മാത്രം പരിഗണിച്ചാൽ പോരാ. എൻജിന്റെ അവസ്ഥ, അപകടചരിത്രം, വെള്ളപ്പൊക്കത്തിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോയെന്ന വിവരം, സർവിസ് രേഖകൾ, ഇൻഷുറൻസ്, രജിസ്ട്രേഷൻ കാലാവധി എന്നിവ പരിശോധിക്കണം.