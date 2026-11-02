ഡ്രൈവിങ്ങിനിടെ ദേഷ്യവും ടെൻഷനും ബോറടിയുമാണോ?text_fields
യാത്രയ്ക്കിടെ ചില കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ മൂഡ് തന്നെ കളയും. മുന്നിലേക്ക് വെട്ടിക്കയറുന്ന വാഹനങ്ങൾ, ട്രാഫിക് ബ്ലോക്ക്, തുടർച്ചയായ ഹോണടി, വഴി തെറ്റൽ, വാഹനത്തിന്റെ തകരാറുകൾ... ഇങ്ങനെ ഡ്രൈവിങ്ങിനിടെ നേരിടേണ്ടിവരുന്ന ചെറിയ പ്രശ്നങ്ങൾ പോലും ചിലപ്പോൾ വലിയ മാനസിക സമ്മർദത്തിന് കാരണമാകാറുണ്ട്.
ഓഫീസിലെ ടെൻഷനും വീട്ടിലെ പ്രശ്നങ്ങളുമെല്ലാം മനസ്സിൽ വെച്ചാണ് പലരും സ്റ്റിയറിങ്ങിന് പിന്നിലിരിക്കുന്നത്. ഇതിനിടയിൽ റോഡിലെ അപ്രതീക്ഷിത സംഭവങ്ങൾ കൂടി ചേരുമ്പോൾ ദേഷ്യവും അസ്വസ്ഥതയും വർധിക്കും. ചിലർ അമിതവേഗത്തിൽ വാഹനമോടിച്ച് പ്രതികരിക്കുമ്പോൾ മറ്റുചിലർ ശ്രദ്ധ നഷ്ടപ്പെട്ട് അപകടസാധ്യതയിലേക്കും നീങ്ങുന്നു.
ഡ്രൈവിങ് എന്നത് വാഹനത്തെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിലുപരി സ്വന്തം വികാരങ്ങളെയും ശ്രദ്ധയെയും നിയന്ത്രിക്കേണ്ട പ്രവൃത്തിയാണ്. യാത്രയ്ക്കിടെ മൂഡ് കളയുന്ന 10 സാഹചര്യങ്ങളും അവയെ സുരക്ഷിതമായി നേരിടാനുള്ള പ്രായോഗിക മാർഗങ്ങളും പരിചയപ്പെടാം.
1. മുന്നിലേക്ക് വെട്ടിക്കയറുന്ന വാഹനങ്ങൾ; ദേഷ്യം നിയന്ത്രിക്കാം
ശാന്തമായി ഹൈവേയിലൂടെ വാഹനമോടിച്ചുപോകുമ്പോൾ ഇൻഡിക്കേറ്റർ പോലും നൽകാതെ മറ്റൊരു വാഹനം പെട്ടെന്ന് മുന്നിലേക്ക് കയറുന്നു. സ്വാഭാവികമായും ദേഷ്യം വരും. പിന്നാലെ പോയി ചോദിക്കണമെന്നും തിരിച്ചൊരു പണി കൊടുക്കണമെന്നുമൊക്കെയുള്ള ചിന്തകൾ മനസ്സിലുണ്ടാകാം. എന്നാൽ ഇത്തരം പ്രതികരണങ്ങൾ അപകടത്തിലേക്കാണ് നയിക്കുന്നത്.
പരിഹാരം: മറ്റൊരു ഡ്രൈവറുടെ അശ്രദ്ധയ്ക്ക് സ്വന്തം സുരക്ഷ പണയപ്പെടുത്തരുത്. വേഗത നിയന്ത്രിച്ച് സുരക്ഷിതമായ അകലം പാലിക്കുക. ദേഷ്യം തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏതാനും നിമിഷം ആഴത്തിൽ ശ്വസിച്ച് മനസ്സ് ശാന്തമാക്കാം. അപകടകരമായ രീതിയിൽ പിന്തുടരുകയോ മത്സരിച്ച് വാഹനമോടിക്കുകയോ ചെയ്യരുത്. ഡാഷ്ക്യാം ഉണ്ടെങ്കിൽ സംഭവങ്ങളുടെ ദൃശ്യങ്ങൾ പിന്നീട് തെളിവായി ഉപയോഗിക്കാനും സാധിക്കും.
2. ചെറിയൊരു ഉരസൽ; പരിഭ്രാന്തരാകാതെ കൈകാര്യം ചെയ്യാം
ട്രാഫിക് ബ്ലോക്കിൽ മുന്നിലുള്ള വാഹനത്തിൽ ചെറുതായി ഇടിക്കുകയോ പാർക്കിങ്ങിനിടെ മറ്റൊരു വാഹനത്തിൽ ഉരസുകയോ ചെയ്യുന്നു. വലിയ കേടുപാടുകളൊന്നുമില്ലെങ്കിലും പെട്ടെന്നുണ്ടാകുന്ന സംഭവം ഡ്രൈവറെ പരിഭ്രാന്തനാക്കും. ചിലപ്പോൾ ഇരുകൂട്ടരും തമ്മിലുള്ള തർക്കത്തിലേക്കും കാര്യങ്ങൾ നീങ്ങാം.
പരിഹാരം: ആദ്യം വാഹനം സുരക്ഷിതമായി നിർത്തി ആളുകൾക്ക് പരിക്കേറ്റിട്ടുണ്ടോ എന്ന് പരിശോധിക്കുക. ആവശ്യമെങ്കിൽ അടിയന്തര സഹായം തേടണം. വാഹനങ്ങൾക്ക് കേടുപാടുകളുണ്ടെങ്കിൽ ചിത്രങ്ങൾ പകർത്തി വിവരങ്ങൾ കൈമാറുക. ഇൻഷുറൻസ് നടപടികൾക്കായി ബന്ധപ്പെട്ടവരുമായി സംസാരിക്കാം. തർക്കത്തിലേർപ്പെടാതെ ശാന്തമായി പ്രശ്നം പരിഹരിക്കുകയാണ് വേണ്ടത്.
3. ട്രാഫിക് ബ്ലോക്കും ഹോണടിയും; സമാധാനം കണ്ടെത്താം
കിലോമീറ്ററുകളോളം നീളുന്ന ഗതാഗതക്കുരുക്ക്. കൊടുംചൂടിൽ മണിക്കൂറുകളോളം ഒരേ സ്ഥലത്ത് ഇരിക്കേണ്ടിവരുന്നു. ഇതിനുപുറമേ പിന്നിലുള്ള വാഹനങ്ങളുടെ തുടർച്ചയായ ഹോണടി. ലക്ഷ്യസ്ഥാനത്ത് സമയത്തെത്താനാകുമോ എന്ന ആശങ്കയും കൂടിയാകുമ്പോൾ യാത്ര തന്നെ മടുപ്പാകും.
പരിഹാരം: യാത്ര തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് ട്രാഫിക് സാഹചര്യം പരിശോധിച്ച് സമയം ക്രമീകരിക്കുന്നത് സഹായിക്കും. കാറിനുള്ളിലെ താപനില സുഖകരമായി നിലനിർത്താം. ശാന്തമായ സംഗീതം കേൾക്കുന്നതും മനസ്സിന് ആശ്വാസം നൽകും. എന്നാൽ സംഗീതത്തിന്റെ ശബ്ദം പുറത്തുനിന്നുള്ള വാഹനങ്ങളുടെ ഹോണും മറ്റ് മുന്നറിയിപ്പുകളും കേൾക്കാൻ കഴിയാത്തവിധം ഉയർത്തരുത്. ട്രാഫിക് ബ്ലോക്കിൽ അനാവശ്യമായി ഹോൺ മുഴക്കുന്നതും ഒഴിവാക്കണം.
4. വഴി തെറ്റി; ജി.പി.എസും പണിമുടക്കിയാൽ എന്തുചെയ്യും?
പരിചയമില്ലാത്ത സ്ഥലത്തുകൂടി യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ ഗൂഗിൾ മാപ്പ് തെറ്റായ വഴി കാണിക്കുകയോ ജി.പി.എസ് സിഗ്നൽ ലഭിക്കാതിരിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നു. സമയം വൈകുമെന്ന ആശങ്കയും എങ്ങോട്ടുപോകണമെന്നറിയാത്ത അവസ്ഥയും ഡ്രൈവറുടെ സമ്മർദം വർധിപ്പിക്കും.
പരിഹാരം: യാത്ര തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് റൂട്ട് പരിശോധിക്കുകയും ആവശ്യമെങ്കിൽ ഓഫ്ലൈൻ മാപ്പ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യാം. വഴി സംശയമുണ്ടെങ്കിൽ വാഹനം സുരക്ഷിതമായ സ്ഥലത്ത് നിർത്തിയശേഷം മാത്രം ഫോൺ പരിശോധിക്കുക. ആവശ്യമായി വന്നാൽ പ്രദേശവാസികളോട് വഴി ചോദിക്കാം. ഡ്രൈവിങ്ങിനിടെ ഫോൺ നോക്കി നാവിഗേഷൻ ക്രമീകരിക്കുന്നത് അപകടകരമാണ്.
5. ദീർഘദൂര യാത്രയിലെ ബോറടിയും ഉറക്കക്ഷീണവും
മണിക്കൂറുകളോളം തുടർച്ചയായി വാഹനമോടിക്കുമ്പോൾ ഏകാഗ്രത കുറയുകയും ഉറക്കം വരികയും ചെയ്യാം. യാത്രയുടെ തുടക്കത്തിൽ ആവേശത്തോടെ തുടങ്ങിയവർ പോലും ദൂരം കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് ക്ഷീണിതരാകാറുണ്ട്.
പരിഹാരം: ദീർഘദൂര യാത്രകളിൽ ഇടവേളകൾ നിർബന്ധമാക്കുക. ഏകദേശം രണ്ട് മണിക്കൂർ ഡ്രൈവ് ചെയ്താൽ സുരക്ഷിതമായ സ്ഥലത്ത് വാഹനം നിർത്തി വിശ്രമിക്കാം. വെള്ളം കുടിക്കുകയും അല്പം നടക്കുകയും ചെയ്യാം. ഉറക്കം അനുഭവപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ സംഗീതം കേട്ടോ ജനൽ തുറന്നിട്ടോ ഡ്രൈവിങ് തുടരാൻ ശ്രമിക്കരുത്. സുരക്ഷിതമായ സ്ഥലത്ത് നിർത്തി മതിയായ ഉറക്കം നേടുകയാണ് വേണ്ടത്. ആവശ്യമെങ്കിൽ മറ്റൊരു ഡ്രൈവറെ ചുമതലപ്പെടുത്താം.
6. യാത്രയ്ക്കിടെ വാഹനം കേടായാൽ; പരിഭ്രാന്തി വേണ്ട
പെട്ടെന്ന് ടയർ പഞ്ചറാകുന്നു, എൻജിൻ അമിതമായി ചൂടാകുന്നു, ഡാഷ്ബോർഡിൽ മുന്നറിയിപ്പ് ലൈറ്റ് തെളിയുന്നു. യാത്രയ്ക്കിടെ ഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത് ആരുടെയും മൂഡ് കളയാം. പ്രത്യേകിച്ച് ഒറ്റയ്ക്ക് യാത്ര ചെയ്യുന്നവർക്കാണ് ആശങ്ക കൂടുതൽ.
പരിഹാരം: അസാധാരണമായ ശബ്ദമോ പുകയോ മുന്നറിയിപ്പോ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടാൽ സുരക്ഷിതമായി വേഗത കുറച്ച് വാഹനം റോഡരികിലേക്ക് മാറ്റുക. ഹസാർഡ് ലൈറ്റുകൾ പ്രവർത്തിപ്പിക്കുകയും മറ്റ് വാഹനങ്ങൾക്ക് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുകയും ചെയ്യുക. ഹൈവേയിൽ കഴിയുമെങ്കിൽ ഗതാഗതത്തിൽനിന്ന് അകന്ന സുരക്ഷിത സ്ഥാനത്തേക്ക് മാറുക. എൻജിൻ അമിതമായി ചൂടായാൽ വാഹനം നിർത്തി തണുക്കാൻ അനുവദിക്കുക. ചൂടുള്ള റേഡിയേറ്റർ ക്യാപ് തുറക്കരുത്. ഇൻഷുറൻസ് പോളിസിയിലോ വാഹനനിർമാതാവിന്റെ സേവനത്തിലോ ലഭ്യമായ റോഡ്സൈഡ് അസിസ്റ്റൻസ് പ്രയോജനപ്പെടുത്താം.
7. ഓഫീസ് ടെൻഷനും കുടുംബപ്രശ്നങ്ങളും; ശ്രദ്ധ റോഡിലായിരിക്കണം
ഓഫീസിലെ ജോലിഭാരം, സഹപ്രവർത്തകരുമായുള്ള തർക്കം, കുടുംബത്തിലെ പ്രശ്നങ്ങൾ... പല ചിന്തകളുമായാണ് ചിലർ വാഹനമോടിക്കുന്നത്. കണ്ണുകൾ റോഡിലാണെങ്കിലും മനസ്സ് മറ്റെവിടെയെങ്കിലും ആയിരിക്കും. ഇത്തരത്തിലുള്ള മാനസിക വ്യതിചലനം അപകടസാധ്യത വർധിപ്പിക്കും.
പരിഹാരം: യാത്ര തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് മനസ്സ് ശാന്തമാക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. അതീവ അസ്വസ്ഥതയോ ദേഷ്യമോ അനുഭവപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡ്രൈവിങ് തുടങ്ങുന്നത് അൽപനേരം മാറ്റിവയ്ക്കാം. വാഹനമോടിക്കുമ്പോൾ പ്രശ്നങ്ങൾ ഫോണിലൂടെ ചർച്ച ചെയ്യുന്നതും ഒഴിവാക്കുക. റോഡിലെ സാഹചര്യങ്ങളോട് പ്രതികരിക്കാൻ ആവശ്യമായ ശ്രദ്ധ മുഴുവൻ ഡ്രൈവിങ്ങിൽ തന്നെയായിരിക്കണം.
8. മൈലേജ് കുറയുന്നു; ഇന്ധനച്ചെലവിനെച്ചൊല്ലിയുള്ള ആശങ്ക
ഇന്ധനവില കൂടുന്നതിനിടെ വാഹനത്തിന്റെ മൈലേജ് കുറയുന്നതും ട്രാഫിക്കിൽ കൂടുതൽ ഇന്ധനം ചെലവാകുന്നതും പല ഡ്രൈവർമാരെയും അസ്വസ്ഥരാക്കാറുണ്ട്. ഓരോ തവണയും ഇന്ധനനില പരിശോധിക്കുമ്പോൾ ചെലവിനെക്കുറിച്ചുള്ള ആശങ്കയും കൂടും.
പരിഹാരം: ഇന്ധനക്ഷമത മെച്ചപ്പെടുത്താൻ സ്മൂത്ത് ഡ്രൈവിങ് ശീലമാക്കുക. പെട്ടെന്നുള്ള ആക്സിലറേഷനും ബ്രേക്കിങ്ങും ഒഴിവാക്കുക. ടയറുകളിൽ നിർമാതാവ് നിർദേശിച്ച വായുമർദം നിലനിർത്തുക. വാഹനത്തിന് അനുയോജ്യമായ ഗിയറിൽ സ്ഥിരമായ വേഗതയിൽ ഓടിക്കുന്നതും അനാവശ്യമായ എൻജിൻ ഐഡ്ലിങ് ഒഴിവാക്കുന്നതും ഇന്ധനച്ചെലവ് കുറയ്ക്കാൻ സഹായിക്കും. മൈലേജ് പരിശോധിക്കാൻ ഇടയ്ക്കിടെ ഡ്രൈവിങ്ങിനിടെ ഡാഷ്ബോർഡിലേക്ക് ശ്രദ്ധ തിരിക്കേണ്ടതില്ല.
9. ഫോൺ കോളുകളും നോട്ടിഫിക്കേഷനുകളും; ശ്രദ്ധ തെറ്റിക്കരുത്
വാഹനമോടിക്കുമ്പോൾ തുടർച്ചയായി ഫോൺ റിങ് ചെയ്യുന്നു. വാട്സാപ്പ് സന്ദേശങ്ങളും മറ്റ് നോട്ടിഫിക്കേഷനുകളും എത്തുന്നു. ആരാണ് വിളിക്കുന്നതെന്നും എന്താണ് സന്ദേശമെന്നും അറിയാനുള്ള ആകാംക്ഷ പലപ്പോഴും ഡ്രൈവറുടെ ശ്രദ്ധ തെറ്റിക്കും.
പരിഹാരം: യാത്ര തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് ഫോൺ ഡു നോട്ട് ഡിസ്റ്റർബ് മോഡിലാക്കാം. കാറിലെ ബ്ലൂടൂത്ത് സംവിധാനമുണ്ടെങ്കിൽ അതുപയോഗിക്കാം. എന്നാൽ ഹാൻഡ്സ് ഫ്രീ കോളുകൾ പോലും ശ്രദ്ധ വ്യതിചലിപ്പിക്കാമെന്ന കാര്യം മറക്കരുത്. അത്യാവശ്യമല്ലാത്ത കോളുകൾ ഒഴിവാക്കുകയും ഫോൺ ഉപയോഗിക്കേണ്ടിവന്നാൽ വാഹനം സുരക്ഷിതമായി നിർത്തിയശേഷം മാത്രം ഉപയോഗിക്കുകയും ചെയ്യുക.
10. രാത്രിയിലെ ഹൈബീം; കണ്ണഞ്ചിക്കുന്ന വെളിച്ചത്തെ എങ്ങനെ നേരിടാം?
രാത്രിയിൽ എതിർദിശയിൽനിന്ന് വരുന്ന വാഹനങ്ങളുടെ ഹൈബീം വെളിച്ചം കണ്ണിലേക്ക് നേരിട്ട് പതിക്കുന്നു. ഏതാനും നിമിഷത്തേക്ക് റോഡും മുന്നിലുള്ള വാഹനങ്ങളും വ്യക്തമായി കാണാൻ കഴിയാത്ത സാഹചര്യമുണ്ടാകാം. ഇത് ഡ്രൈവർമാരിൽ അസ്വസ്ഥതയും ഭയവും സൃഷ്ടിക്കും.
പരിഹാരം: എതിർവാഹനത്തിന്റെ ഹെഡ്ലൈറ്റിലേക്ക് നേരിട്ട് നോക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കുക. സ്വന്തം വാഹനത്തിന്റെ വേഗത കുറച്ച് റോഡിന്റെ ഇടതുവശത്തെ അരികിലേക്ക് ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുക. വിൻഡ്ഷീൽഡും മിററുകളും വൃത്തിയായി സൂക്ഷിക്കുക. ഹെഡ്ലൈറ്റുകളുടെ ക്രമീകരണം ശരിയാണെന്ന് ഉറപ്പാക്കുകയും വേണം. കാഴ്ച തീർത്തും തടസ്സപ്പെടുന്നുവെങ്കിൽ സുരക്ഷിതമായി വേഗത കുറച്ച് മുന്നോട്ടുപോകുക.
റോഡിൽ നമുക്ക് നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയാത്ത നിരവധി കാര്യങ്ങളുണ്ട്. മറ്റുള്ളവരുടെ ഡ്രൈവിങ് ശൈലി, ട്രാഫിക് ബ്ലോക്ക്, കാലാവസ്ഥ, അപ്രതീക്ഷിതമായ വാഹനത്തകരാറുകൾ എന്നിവയെല്ലാം അതിൽപ്പെടും. എന്നാൽ ഇത്തരം സാഹചര്യങ്ങളോട് എങ്ങനെ പ്രതികരിക്കണം എന്നത് നമ്മുടെ നിയന്ത്രണത്തിലാണ്.
ദേഷ്യം വന്നാൽ വേഗത കൂട്ടുകയോ ഉറക്കം വന്നിട്ടും യാത്ര തുടരുകയോ ചെയ്യുന്നത് ഒരിക്കലും ബുദ്ധിപരമായ തീരുമാനമല്ല. ക്ഷമയും ശ്രദ്ധയും സുരക്ഷിതമായ ഡ്രൈവിങ് ശീലങ്ങളും കൈവിടാതിരുന്നാൽ യാത്ര കൂടുതൽ സന്തോഷകരമാക്കാം.