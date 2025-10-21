Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightHot Wheelschevron_rightഅഴിമതി വിരുദ്ധസേനക്ക്...
    Hot Wheels
    Posted On
    date_range 21 Oct 2025 1:16 PM IST
    Updated On
    date_range 21 Oct 2025 1:16 PM IST

    അഴിമതി വിരുദ്ധസേനക്ക് അൽപം ആഡംബരമാകാം; 70 ലക്ഷം രൂപ വിലവരുന്ന ഏഴ് ബി.എം.ഡബ്യു കാറുകൾ വാങ്ങാൻ ടെണ്ടർ ക്ഷണിച്ചു

    text_fields
    bookmark_border
    അഴിമതി വിരുദ്ധസേനക്ക് അൽപം ആഡംബരമാകാം; 70 ലക്ഷം രൂപ വിലവരുന്ന ഏഴ് ബി.എം.ഡബ്യു കാറുകൾ വാങ്ങാൻ ടെണ്ടർ ക്ഷണിച്ചു
    cancel
    Listen to this Article

    ന്യൂഡൽഹി: രാജ്യത്തെ അഴിമതി വിരുദ്ധ ഓംബുഡ്‌സ്മാനായ 'ലോക്പാൽ' യാത്രകൾ കൂടുതൽ ആഡംബരമാക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നതായി റിപോർട്ടുകൾ. 70 ലക്ഷം രൂപ വിലവരുന്ന ഏഴ് ബി.എം.ഡബ്യു കാറുകൾ പുതുതായി മേടിക്കാൻ ടെൻഡറുകൾ ക്ഷണിച്ചു. മുൻ സുപ്രീം കോടതി ജസ്റ്റിസ് അജയ് മണിക്‌റാവു ഖാൻവിൽക്കർ ഉൾപ്പെടെ ഓരോ അംഗത്തിനും ഓരോ കാറെന്ന നിലയിലാണ് ടെൻഡർ ക്ഷണിക്കുന്നത്. ഒക്ടോബർ 16നാണ് ടെൻഡറുകൾ ക്ഷണിച്ചുള്ള വിജ്ഞാപനം പുറത്തിറക്കിയത്.

    ലോക്പാൽ ഡ്രൈവർമാർക്കും മറ്റ് ജീവനക്കാർക്കും വാഹനങ്ങളെകുറിച്ചും ഇലക്ട്രോണിക് സംവിധാനങ്ങളെയും പ്രവർത്തനങ്ങളെയും പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഉൾപ്പെടെ ഏഴ് ദിവസത്തെ 'പരിശീലനം' നൽകാൻ കാർ നിർമ്മാതാക്കളായ ബിഎംഡബ്ല്യുവിനോട് ആവിശ്യപെട്ടതായി ദേശീയ മാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്.

    ടെൻഡറുകൾ വിവാദമായതോടെ ആക്ടിവിസ്റ്റും അഭിഭാഷകനുമായ പ്രശാന്ത് ഭൂഷൺ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ അഴിമതി വിരുദ്ധ സംഘടനക്കെതിരെ വിമർശനവുമായി രംഗത്തെത്തിയിട്ടുണ്ട്. അഴിമതി ചെയ്യുന്നതിൽ കുറ്റബോധം ഇല്ലാത്തവരും ആഡംബര ജീവിതം നയിക്കാൻ സന്തുഷ്ടരുമായ ആളുകളെ നിയമിച്ചുകൊണ്ട് ലോക്പാലിനെ തകർക്കാൻ സർക്കാറിന് കഴിഞ്ഞുവെന്ന് ഭൂഷൺ ആരോപിച്ചു.

    'ഉത്തരവാദിത്തത്തിന്റെ പ്രതീകമായിരുന്ന ലോക്പാൽ എന്ന സ്ഥാപനം തകർന്നടിഞ്ഞിരിക്കുന്നു, നിയമനങ്ങൾ ഇല്ലാത്ത ഒരു സ്ഥാപനത്തിനായി സർക്കാർ എന്തിനാണ് ആഡംബര വിദേശ കാറുകൾ വാങ്ങുന്നത്?' എന്ന ആരോപണവുമായി കോൺഗ്രസ്സിന്റെ യുവജന വിഭാഗവും രംഗത്തെത്തിയിട്ടുണ്ട്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:government of indiabmw carLuxury carsHot WheelAnti-Corruption BureauOfficial Vehicles
    News Summary - Anti-Corruption Force wants to buy seven BMW cars worth Rs 70 lakh
    Similar News
    Next Story
    X