Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightHot Wheelschevron_rightഎ.ഐ കാമറകൾ...
    Hot Wheels
    Posted On
    date_range 9 Oct 2025 10:51 AM IST
    Updated On
    date_range 9 Oct 2025 10:51 AM IST

    എ.ഐ കാമറകൾ കണ്ണുതുറന്നു; നിയമലംഘനം റെക്കോഡിൽ

    text_fields
    bookmark_border
    എ​ൻ​ഫോ​ഴ്സ്മെ​ന്റ് വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ന്റെ നാ​ലു വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ ര​ണ്ട് ഷെ​ഡ്യൂ​ളു​ക​ളി​ലാ​യി പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ച്ചു
    എ.ഐ കാമറകൾ കണ്ണുതുറന്നു; നിയമലംഘനം റെക്കോഡിൽ
    cancel
    camera_alt

    എ.ഐ കാമറ

    കോ​ഴി​ക്കോ​ട്: എ.​ഐ കാ​മ​റ​ക​ൾ പൂ​ർ​ണ​മാ​യും പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ക്ഷ​മ​മാ​യ​തോടെ ജി​ല്ല​യി​ലെ വാ​ഹ​ന നി​യ​മ​ലം​ഘ​നം പി​ടി​കൂ​ടുന്നത് റെ​ക്കോ​ഡി​ലെ​ത്തി. സെ​പ്റ്റം​ബ​റി​ലെ ഓ​ണ​ത്തി​ര​ക്കും വാ​ഹ​ന​പ്പെ​രു​പ്പ​വു​മാ​ണ് നി​യ​മ​ലം​ഘ​ന​ക്ക​ണ​ക്ക് വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കാ​നി​ട​യാ​ക്കി​യ മ​റ്റൊ​രു കാ​ര​ണം. പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ര​ഹി​ത​മാ​യ മു​ഴു​വ​ൻ എ.​ഐ കാ​മ​റ​ക​ളും ക​ഴി​ഞ്ഞ മാ​സ​ത്തോ​ടെ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ക്ഷ​മ​മാ​യ​തും എ​ൻ​​ഫോ​ഴ്സ്മെ​ന്റ് സ്ക്വാ​ഡ് ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രു​ടെ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​വും മു​ൻ​കാ​ല​ങ്ങ​ളി​ലൊ​ന്നു​മി​ല്ലാ​ത്ത​വി​ധ​മാ​ണ് നി​യ​മ​ലം​ഘ​ന​ങ്ങ​ൾ പി​ടി​കൂ​ടി​യ​ത്.

    ഹെ​ൽ​മ​റ്റ് ധ​രി​ക്കാ​ത്ത​തി​ന് ക​ഴി​ഞ്ഞ ആ​ഗ​സ്റ്റി​ൽ 19879 നി​യ​മ​ലം​ഘ​ന​ങ്ങ​ളാ​യി​രു​ന്നു പി​ടി​കൂ​ടി​യി​രു​ന്ന​തെ​ങ്കി​ൽ 30877 വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കാ​ണ് സെ​പ്റ്റം​ബ​റി​ൽ പി​ഴ​വീ​ണ​ത്. ജൂ​ണി​ൽ 12188 നി​യ​മ​ലം​ഘ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കാ​ണ് എ​ൻ​ഫോ​ഴ്സ്മെ​ന്റ് പി​ഴ​യി​ട്ട​ത്. സീ​റ്റ് ബെ​ൽ​റ്റ് ധ​രി​ക്കാ​ത്ത​തി​ന് ആ​​ഗ​സ്റ്റി​ൽ 10971പേ​ർ​ക്കും സെ​പ്റ്റം​ബ​റി​ൽ 16822 പേ​ർ​ക്കും പി​ഴ ന​ൽ​കി. ജൂ​ണി​ൽ 6325 നി​യ​മ​ലം​ഘ​ന​ങ്ങ​ളാ​ണ് ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ​ത്.

    മൊ​ബൈ​ൽ ഫോ​ൺ ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച് വാ​ഹ​ന​മോ​ടി​ച്ച​തി​ന് സെ​പ്റ്റം​ബ​റി​ൽ 390 പേ​രെ നി​യ​മ​ന​ട​പ​ടി​ക്ക് വി​ധേ​യ​മാ​ക്കി. ആ​ഗ​സ്റ്റി​ൽ 246 ഉം ​ജൂ​ണി​ൽ 181 ച​ലാ​നു​ക​ളു​മാ​യി​രു​ന്നു​ണ്ടാ​യ​ത്. മൂ​ന്നു​പേ​രെ വെ​ച്ച് ഇ​രു​ച​ക്ര​വാ​ഹ​ന​മോ​ടി​ച്ച​തി​ന് ആ​ഗ​സ്റ്റി​ൽ 585 ഉം ​സെ​പ്റ്റം​ബ​റി​ൽ 1134 പേ​രി​ൽ​നി​ന്നും പി​ഴ​യി​ട്ടു. എ​ൻ​ഫോ​ഴ്സ്മെ​ന്റ് വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ന്റെ നാ​ലു വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ ര​ണ്ട് ഷെ​ഡ്യൂ​ളു​ക​ളി​ലാ​യി പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ച്ചു.

    ഡീ​സ​ല​ടി​ക്കാ​ൻ കാ​ശി​ല്ല; വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ ര​ണ്ട​ര​മാ​സ​മാ​യി ക​ട്ട​പ്പു​​റ​ത്ത്

    ഡീ​സ​ല​ടി​ക്കാ​ൻ കാ​ശി​ല്ലാ​ത്ത​തി​നാ​ൽ മോ​ട്ടോ​ർ വാ​ഹ​ന വ​കു​പ്പി​ന്റെ നാ​ല് വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ ക​ട്ട​പ്പു​റ​ത്ത്. നി​യ​മ​ലം​ഘ​ന​ങ്ങ​ൾ പി​ടി​കൂ​ടു​ന്ന​ത് റെ​ക്കോ​ഡി​ലെ​ത്തു​മ്പോ​ഴും വ​കു​പ്പി​ന്റെ നാ​ലു​വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ മാ​ത്ര​മാ​ണ് പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക്കി​റ​ങ്ങു​ന്ന​ത്. ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രെ വി​വി​ധ ഷെ​ഡ്യൂ​ളു​ക​ളി​ലാ​ക്കി​യാ​ണ് റോ​ഡ് പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക്കി​റ​ങ്ങു​ന്ന​ത്. ഇ​ന്നു വ​രും നാ​ളെ വ​രു​മെ​ന്ന് ഫി​നാ​ൻ​സ് വി​ഭാ​ഗം പ​റ​യു​ന്നു​ണ്ടെ​ങ്കി​ലും കാ​ത്തി​രി​പ്പ് നീ​ളു​ക​യാ​ണ്. മോ​ട്ടോ​ർ വാ​ഹ​ന വ​കു​പ്പി​ന്റെ എ​ൻ​ഫോ​ഴ്സ്​​മെ​ന്റ് വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ന് ര​ണ്ട് ഇ​ല​ക്ട്രി​ക് വാ​ഹ​ന​മാ​ണു​ള്ള​ത്. ഇ​വ​ക്ക് അ​ധി​ക​നേ​രം ചാ​ർ​ജ് ല​ഭി​ക്കാ​ത്ത​തി​നാ​ൽ ദീ​ർ​ഘ​ദൂ​ര പ​രി​ശോ​ധ​ന ന​ട​ത്താ​നും ക​ഴി​യാ​ത്ത അ​വ​സ്ഥ​യാ​ണ്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Motor Vehicle DepartmentGovernment of KeralaTraffic ViolationAI cameras
    News Summary - AI cameras open their eyes; violation of law on record
    Similar News
    Next Story
    X