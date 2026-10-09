വെറും പരാതിയല്ല; സ്ത്രീകൾ പുരുഷന്മാരേക്കാൾ കൂടുതൽ വേദന അനുഭവിക്കുന്നവർ

വെറും പരാതിയല്ല; സ്ത്രീകൾ പുരുഷന്മാരേക്കാൾ കൂടുതൽ വേദന അനുഭവിക്കുന്നവർtext_fields
വീട്ടിൽ സ്ത്രീകൾ പലവിധ വേദനകളെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ അത് വെറും പരാതിപ്പറച്ചിലായാണ് ബഹുഭൂരിഭാഗം പുരുഷന്മാരും കാണാറുള്ളത്. എന്നാൽ ഇത് പരാതി-പരിഭവ പറച്ചിൽ മാത്രമല്ല, ഇതിനുപിന്നിൽ ഒരു ശാസ്ത്രീയ വശവുമുണ്ട്. സ്ത്രീകൾ തങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലുടനീളം പുരുഷന്മാരേക്കാൾ കൂടുതൽ വേദന അനുഭവിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് പഠനം കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നു. സ്ത്രീകൾ വേദനസംഹാരികൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് പോലും കുറവാണെന്നും അസ്വസ്ഥതകളെ പലപ്പോഴും നിസ്സാരവൽക്കരിച്ച് തള്ളിക്കളയുകയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്നുമുള്ള ലിംഗസമത്വ വേദന അന്തരം (gender pain gap) സംബന്ധിച്ച ആശങ്കകളും ഈ പഠനത്തിലെ കണ്ടെത്തലുകൾ എടുത്തുപറയുന്നുണ്ട്.
നേച്ചർ മെഡിസിൻ (Nature Medicine) എന്ന ജേണലിലാണ് പഠന റിപ്പോർട്ട് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. 118 രാജ്യങ്ങളിലായി 6.1 ദശലക്ഷത്തിലധികം ആളുകളിൽ നിന്നുള്ള ഡാറ്റ വിശകലനം ചെയ്താണ് പഠന റിപ്പോർട്ട് തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത്. തല, മുഖം, കഴുത്ത്, പുറം, വയറു, ഇടുപ്പ്, കാൽമുട്ട് ഉൾപ്പെടെയുള്ള 11 ശാരീരിക ഭാഗങ്ങളിലും പുരുഷന്മാരേക്കാൾ ഉയർന്ന തോതിലുള്ള വേദനയാണ് സ്ത്രീകൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തതെന്ന് പഠനം വെളിപ്പെടുത്തി.
തലവേദന, മുഖത്തെ വേദന, ഉദരസംബന്ധമായ വേദന എന്നിവയിലാണ് കാര്യമായ വ്യത്യാസങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ടത്. പുരുഷന്മാരെ അപേക്ഷിച്ച് സ്ത്രീകൾക്ക് മുഖത്ത് വേദന അനുഭവപ്പെടാനുള്ള സാധ്യത 83 ശതമാനവും തലവേദന ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യത 74 ശതമാനവും വയറുവേദന അനുഭവപ്പെടാനുള്ള സാധ്യത 60 ശതമാനവും കൂടുതലാണ്.
വേദന മൂർച്ഛിക്കുന്നത് മധ്യവയസ്സിൽ
പ്രായം കൂടുന്തോറും വേദന വർധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമെന്നത് ഒരു പൊതുവായ ധാരണയാണ്. എന്നിരുന്നാലും, മിക്ക ശരീരഭാഗങ്ങളുടെ കാര്യത്തിലും 55 വയസ്സിനു മുമ്പാണ് വേദന ഏറ്റവും രൂക്ഷമാകുന്നതെന്നും മധ്യവയസ്സിലും വാർധക്യത്തിന്റെ തുടക്കത്തിലുമാണ് ഇത് മൂർച്ഛിക്കുന്നതെന്നും എന്നാൽ പിന്നീട് വാർധക്യത്തിൽ ഇത് കുറയുകയാണെന്നും പഠനം കണ്ടെത്തി.
സമ്പന്നവും ഉയർന്ന വികസിതവുമായ രാജ്യങ്ങളിലാണ് വേദന സംബന്ധമായ പ്രശ്നങ്ങൾ കൂടുതൽ സാധാരണമായി കാണപ്പെടുന്നതെന്നായിരുന്നു നേരത്തെയുണ്ടായിരുന്ന നിഗമനങ്ങൾ. എന്നാൽ ഇതിന് കൃത്യം വിപരീതമാണ് നിലവിലെ കണ്ടെത്തൽ. കുറഞ്ഞ വരുമാനമുള്ള രാജ്യങ്ങളിലെ ജനങ്ങൾ വാർധക്യത്തിൽ കൂടുതൽ ശാരീരിക വേദന അനുഭവിക്കുന്നു; സമ്പന്ന രാജ്യങ്ങളിൽ കാണപ്പെടുന്നതിന്റെ ഇരട്ടിയോളമാണിത്. അടിവയറ്റിലെ വേദനയാണ് ഇതിൽ കൂടുതൽ പേരെയും അലട്ടുന്നത്.
വേദനയുടെ കാരണങ്ങൾ നിങ്ങൾ ജീവിക്കുന്ന സ്ഥലത്തെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു
വടക്കേ അമേരിക്ക, യൂറോപ്പ് തുടങ്ങിയ പ്രദേശങ്ങളിൽ, പുകവലി, കുറഞ്ഞ വരുമാനം തുടങ്ങിയ തടയാവുന്ന ഘടകങ്ങളാണ് വേദനയുടെ വലിയൊരു പങ്കിനും (27 ശതമാനം വരെ) കാരണമാകുന്നത്. എന്നാൽ ദരിദ്ര പ്രദേശങ്ങളിൽ, ഈ ഘടകങ്ങൾ വേദനയ്ക്ക് കാര്യമായ കാരണമാകുന്നില്ല. കനത്ത ശാരീരിക അധ്വാനം, പകർച്ചവ്യാധികൾ, അല്ലെങ്കിൽ വൈദ്യസഹായത്തിന്റെ ലഭ്യതക്കുറവ് തുടങ്ങിയ അളക്കപ്പെടാത്ത മറ്റ് ഘടകങ്ങളാണ് വികസ്വര രാജ്യങ്ങളിലെ ഉയർന്ന തോതിലുള്ള വേദനയ്ക്ക് കാരണമെന്നാണ് ഇത് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്.
ലോകമെമ്പാടും, മുഖത്തെ വേദനയാണ് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ തോതിൽ കാണപ്പെടുന്നത്. ഇത് ഏകദേശം രണ്ട് ശതമാനം ആളുകളെ ബാധിക്കുന്നു. ഉദരസംബന്ധമായ വേദന വളരെ നേരത്തെ തന്നെ, അതായത് ഏകദേശം 23-ാം വയസ്സിൽ അതിന്റെ ഉച്ചസ്ഥായിയിലെത്തുന്നു. തൊട്ടുപിന്നാലെ, ഏകദേശം 34-ാം വയസ്സിൽ തലവേദനയും കൂടുന്നു. കഴുത്ത്, തോൾ, കൈമുട്ട് തുടങ്ങിയ ശരീരത്തിന്റെ മേൽഭാഗത്തെ സന്ധികളിലെ വേദന മധ്യവയസ്സിൽ മൂർച്ഛിക്കുകയും പിന്നീട് മെച്ചപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു. എന്നിരുന്നാലും, ഇടുപ്പ്, കാൽമുട്ട്, പുറം തുടങ്ങിയ ശരീരത്തിന്റെ ഭാരം താങ്ങുന്ന കീഴ്ഭാഗത്തെ സന്ധികൾ പ്രായത്തിനനുസരിച്ച് വഷളാകിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുകയും, നിരന്തരമായ തേയ്മാനം കാരണം 75 വയസ്സോ അതിൽ കൂടുതലോ പ്രായമാകുമ്പോൾ അവയുടെ പരമാവധി അവസ്ഥയിലെത്തുകയും ചെയ്യുന്നു.
അമിതവണ്ണവും കാലുവേദനയും
അമിതവണ്ണം സന്ധിവേദന വർദ്ധിപ്പിക്കുമെന്ന് അറിയാമെങ്കിലും, അതിന്റെ ആഘാതം എവിടെയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പതിക്കുന്നത് എന്ന് പഠനം കൃത്യമായി ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. അമിതവണ്ണം പാദങ്ങളിലെയും കണങ്കാലിലെയും കാൽമുട്ടിലെയും വേദനയ്ക്കുള്ള സാധ്യത ഇരട്ടിയാക്കുന്നു. എന്നാൽ ഇടുപ്പിനെ ഇത് താരതമ്യേന കുറഞ്ഞ അളവിലാണ് ബാധിക്കുന്നത്.
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