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    എ.ഐ ഉപയോഗം തലച്ചോറിനെ മന്ദമാക്കുമോ? ചിന്താശേഷി നിലനിർത്താൻ ഈ ശീലങ്ങൾ സഹായിക്കും

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    പ്രതീകാത്മക ചിത്രം

    നിർമിത ബുദ്ധി (എ.ഐ) ഇന്ന് നമ്മുടെ ദൈനംദിന ജീവിതത്തിന്റെ ഭാഗമായിക്കഴിഞ്ഞു. എഴുത്ത്, വിവരശേഖരണം, പഠനം, ജോലി തുടങ്ങിയ മേഖലകളിൽ എ.ഐ ഉപകരണങ്ങൾ വലിയ സഹായമാണ് നൽകുന്നത്. എന്നാൽ, എല്ലാ കാര്യങ്ങൾക്കും നിർമിത ബുദ്ധിയെ ആശ്രയിക്കുന്നത് മനുഷ്യന്റെ സ്വതന്ത്ര ചിന്താശേഷിയെയും പ്രശ്നപരിഹാര കഴിവിനെയും ബാധിക്കുമോ എന്ന ചർച്ച ശക്തമാകുകയാണ്.

    എ.ഐ സ്വയം മനുഷ്യന്റെ ബുദ്ധിയെ കുറക്കുന്ന ഒന്നല്ല. എന്നാൽ, ചിന്തിക്കേണ്ട ജോലികൾ പോലും പൂർണമായും സാങ്കേതികവിദ്യക്ക് വിട്ടുനൽകുമ്പോൾ, വിശകലന ശേഷി, ഓർമശക്തി, സൃഷ്ടിപരമായ ചിന്ത എന്നിവയുടെ ഉപയോഗം കുറയാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ചാൽ ഉടൻ ഉത്തരം നൽകുന്ന എ.ഐ സംവിധാനങ്ങൾ പലപ്പോഴും സമയം ലാഭിക്കുന്നു. എന്നാൽ, ഉത്തരം ലഭിക്കുന്നതിനുമുമ്പ് സ്വയം ചിന്തിക്കുകയും അന്വേഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ശീലം കുറയുമ്പോൾ തലച്ചോറിന്റെ സ്വാഭാവിക പരിശീലനം കുറഞ്ഞേക്കാം.

    ഒരു പ്രശ്നം പരിഹരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന സമയത്താണ് തലച്ചോറിൽ പുതിയ ബന്ധങ്ങൾ രൂപപ്പെടുന്നതും അറിവ് കൂടുതൽ ആഴത്തിൽ പതിയുന്നതും. എന്നാൽ, എല്ലാ ഉത്തരങ്ങളും തയാറായി ലഭിക്കുമ്പോൾ ആ ചിന്താപ്രക്രിയയുടെ പങ്കാളിത്തം കുറയുന്നു. എ.ഐ ഉപയോഗിക്കുന്ന മികച്ച മാർഗം അതിനെ പകരക്കാരനാക്കുന്നതല്ല, മറിച്ച് ഒരു സഹായിയായി ഉപയോഗിക്കുകയാണ്.

    ഒരു ലേഖനം എഴുതുമ്പോൾ, ഒരു ആശയം തയാറാക്കുമ്പോൾ, ഒരു തീരുമാനത്തിലെത്തുമ്പോൾ ആദ്യം സ്വന്തം ചിന്തകൾ രൂപപ്പെടുത്തുക. പിന്നീട് എ.ഐ ഉപയോഗിച്ച് ആശയങ്ങൾ മെച്ചപ്പെടുത്തുകയോ പിഴവുകൾ കണ്ടെത്തുകയോ ചെയ്യാം. ഇങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ എ.ഐ മനുഷ്യന്റെ ചിന്തയെ വെല്ലുവിളിക്കുകയും കൂടുതൽ മികച്ച ആശയങ്ങളിലേക്ക് നയിക്കുകയും ചെയ്യും.

    ശരീരത്തിന് വ്യായാമം ആവശ്യമായതുപോലെ തലച്ചോറിനും സ്ഥിരമായ പരിശീലനം ആവശ്യമാണ്: പുതിയ കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കുക, പുസ്തകങ്ങൾ വായിക്കുക, പ്രശ്നപരിഹാര പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുക, പുതിയ കഴിവുകൾ പരിശീലിക്കുക, ഓർമശക്തി പരീക്ഷിക്കുന്ന ശീലങ്ങൾ വളർത്തുക. ഇത്തരം പ്രവർത്തനങ്ങൾ തലച്ചോറിന്റെ പ്രവർത്തനക്ഷമത നിലനിർത്താൻ സഹായിക്കും.

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    News Summary - Does AI Make Your Brain Lazy? Habits to Protect Thinking Skills
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