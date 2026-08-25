കുട്ടികളിലെ സ്മാർട്ട്ഫോൺ ഉപയോഗം; പഠനത്തെയും ഓർമശക്തിയെയും ബാധിച്ചേക്കാമെന്ന് പഠനം

കുട്ടികളിലെ സ്മാർട്ട്ഫോൺ ഉപയോഗം; പഠനത്തെയും ഓർമശക്തിയെയും ബാധിച്ചേക്കാമെന്ന് പഠനംtext_fields
കുട്ടികൾ വളരെ ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ സ്മാർട്ട്ഫോണുകളും മറ്റ് സ്ക്രീൻ ഉപകരണങ്ങളും ഉപയോഗിക്കുന്നത് പിന്നീട് അവരുടെ പഠന പ്രകടനത്തെയും ഓർമശക്തിയെയും ബാധിച്ചേക്കാമെന്ന് പുതിയ പഠനം. പ്രത്യേകിച്ച് ശൈശവകാലത്തും ആദ്യ സ്കൂൾ വർഷങ്ങളിലുമുള്ള കൂടുതൽ സ്ക്രീൻ ഉപയോഗം പ്രതികൂല ഫലങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കാമെന്നാണ് ഗവേഷകരുടെ കണ്ടെത്തൽ.
ഫ്രാൻസിലെ ഇൻസേം, നാഷണൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് സിംഗപ്പൂർ എന്നിവിടങ്ങളിലെ ഗവേഷകർ നടത്തിയ പഠനത്തിൽ സിംഗപ്പൂരിലെ 502 കുട്ടികളെയാണ് ഉൾപ്പെടുത്തിയത്. കുട്ടികളുടെ വിവിധ പ്രായങ്ങളിലെ സ്ക്രീൻ ഉപയോഗം നിരീക്ഷിച്ച ഗവേഷകർ പിന്നീട് ഒൻപതാം വയസ്സിലെ പഠന പ്രകടനവും ഏകദേശം 10.5 വയസ്സിലെ പ്രവർത്തന ഓർമശേഷിയും വിലയിരുത്തി.
വേൾഡ് ജേണൽ ഓഫ് പീഡിയാട്രിക്സിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച പഠനത്തിൽ കുട്ടികൾ ആകെ എത്ര മണിക്കൂർ സ്ക്രീൻ ഉപയോഗിച്ചു എന്നതിനേക്കാൾ ഏത് പ്രായത്തിലാണ് സ്ക്രീൻ ഉപയോഗം കൂടുതലായിരുന്നത് എന്നതിനാണ് ഗവേഷകർ കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം നൽകിയത്.
കൂടുതൽ സമയം സ്ക്രീനുകൾക്ക് മുന്നിൽ ചെലവഴിച്ച ഒരു വയസ്സും അതിനടുത്ത് പ്രായമുള്ളതുമായ കുട്ടികൾക്ക് പിന്നീട് പഠന പ്രകടനം മോശമാകാനും പ്രവർത്തന ഓർമശേഷി കുറയാനും സാധ്യത കൂടുതലാണെന്ന് പഠനം കണ്ടെത്തി. ആറ് വയസ്സും അതിനടുത്ത് പ്രായമുള്ള കാലയളവിലെ കൂടുതൽ സ്ക്രീൻ ഉപയോഗവും സമാനമായ പ്രതികൂല ഫലങ്ങളാണ് കാണിക്കുന്നത്.
സ്ക്രീൻ ഉപയോഗത്തിനായി ചെലവഴിക്കുന്ന സമയം കൂടുമ്പോൾ കുട്ടികളുടെ കളി, വായന, മാതാപിതാക്കളോടൊപ്പമുള്ള സമയം തുടങ്ങിയ വളർച്ചയെ സഹായിക്കുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കുള്ള അവസരം കുറയുന്നതാകാം ഇതിന് ഒരു കാരണമെന്ന് ഗവേഷകർ പറയുന്നു.
സ്ക്രീൻ ഉപയോഗം കുട്ടികളുടെ ഭാഷാവികാസത്തെയും ബാധിക്കാമെന്ന് മുൻ പഠനങ്ങളും സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. 2020ൽ നടത്തിയ ഒരു പഠനത്തിൽ കൂടുതൽ സമയം സ്ക്രീനുകൾക്ക് മുന്നിൽ ചെലവഴിച്ച കുട്ടികൾക്ക് ഭാഷാപരമായ കഴിവുകൾ കുറവായിരുന്നുവെന്ന് കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. എന്നാൽ വിദ്യാഭ്യാസപരമായ ഉള്ളടക്കം കാണുന്നതും മാതാപിതാക്കളോ പരിചാരകരോ ഒപ്പമിരുന്ന് സ്ക്രീൻ ഉപയോഗിക്കുന്നതും മികച്ച ഭാഷാവികാസവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതായി കണ്ടെത്തി.
2023ലെ മറ്റൊരു പഠന അവലോകനത്തിലും ചെറുപ്പത്തിലെ സ്ക്രീൻ ഉപയോഗവും പിന്നീട് ഉണ്ടാകുന്ന ശ്രദ്ധാപ്രശ്നങ്ങളും തമ്മിൽ ബന്ധമുണ്ടാകാമെന്ന് കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. എന്നാൽ പരിശോധിച്ച എല്ലാ പഠനങ്ങളിലും ഒരേ തരത്തിലുള്ള ഫലങ്ങളല്ല ലഭിച്ചത്. അതുകൊണ്ട് കുട്ടികളുടെ സ്ക്രീൻ ഉപയോഗത്തിൽ സമയം മാത്രമല്ല, ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉള്ളടക്കം, ഉപയോഗിക്കുന്ന പ്രായം, മാതാപിതാക്കളുടെ ഇടപെടൽ തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളും പ്രധാനമാണെന്നാണ് ഗവേഷണങ്ങൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്.
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