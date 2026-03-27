    Health & Fitness
    Posted On
    27 March 2026 11:29 AM IST
    Updated On
    27 March 2026 11:32 AM IST

    ശിരോധാര: സമ്മർദമകറ്റാൻ ആയുർവേദ വഴി

    ശിരോധാര: സമ്മർദമകറ്റാൻ ആയുർവേദ വഴി
    ഡോ. അതുല്യ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ

    (ആൾട്ടെർനേറ്റീവ് മെഡിക്കൽ പ്രാക്ടീഷണർ)

    മാനസികവും ശാരീരികവുമായ ആരോഗ്യത്തിന് ആയുർവേദം നിർദ്ദേശിക്കുന്ന ഏറ്റവും ഫലപ്രദമായ ചികിത്സാരീതികളിലൊന്നാണ് ശിരോധാര. 'ശിരസ്സ്' (തല), 'ധാര' (ഒഴുക്ക്) എന്നീ രണ്ട് സംസ്‌കൃത പദങ്ങളിൽ നിന്നാണ് ഈ പേര് ഉണ്ടായത്.

    എന്താണ് ശിരോധാര?

    ഔഷധഗുണമുള്ള എണ്ണ, പാൽ, തൈര് അല്ലെങ്കിൽ കഷായം എന്നിവ ഒരു പ്രത്യേക പാത്രത്തിൽ നിന്നും നെറ്റിയിലേക്ക് (നെറ്റിയുടെ മധ്യഭാഗത്തായി) തുടർച്ചയായി ധാരയായി ഒഴിക്കുന്ന രീതിയാണിത്. ഇത് തലയിലെ നാഡീവ്യൂഹങ്ങളെ ശാന്തമാക്കുകയും ശരീരത്തിന് ആഴത്തിലുള്ള വിശ്രമം നൽകുകയും ചെയ്യുന്നു.

    പ്രധാന ഗുണങ്ങൾ

    മനസ്സിനെ ശാന്തമാക്കാനും അനാവശ്യമായ ആശങ്കകൾ അകറ്റാനും ശിരോധാര സഹായിക്കുന്നു. ഉറക്കത്തിന്‍റെ ഗുണനിലവാരം വർധിപ്പിക്കാൻ ഇത് ഉത്തമമാണ്. രക്തസമ്മർദ്ദം കുറയ്ക്കാനും ഹൃദയമിടിപ്പ് സാധാരണ നിലയിലാക്കാനും ഇത് സഹായിക്കുന്നു. കൂടാതെ, വിട്ടുമാറാത്ത തലവേദന, മൈഗ്രേൻ, മാനസികമായ തളർച്ച എന്നിവയ്ക്ക് ആശ്വാസം നൽകുന്നു.

    ആയുർവേദ കാഴ്ചപ്പാട്

    ആയുർവേദ പ്രകാരം നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ വാത, പിത്ത ദോഷങ്ങളെ ശമിപ്പിക്കാൻ ശിരോധാര അത്യുത്തമമാണ്. അശാന്തി, ഉത്കണ്ഠ എന്നിവ ഇല്ലാതാക്കാനും ദേഷ്യം, അസഹിഷ്ണുത എന്നിവ കുറയ്ക്കാനും ഇത് സഹായകമാകും.

    മനസ്സും ശരീരവും തമ്മിലുള്ള ഏകോപനം സാധ്യമാക്കുന്ന ഈ ചികിത്സാരീതി യോഗ, ധ്യാനം, പ്രാണായാമം എന്നിവ ചെയ്യുന്നവർക്ക് മികച്ച ഒരു അനുബന്ധ ചികിത്സ കൂടിയാണ്.

    കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്കും ബുക്കിങ്ങിനും 36830777

    TAGS: ayurvedic, stress, therapy, relieved, health
    News Summary - Shirodhara: The Ayurvedic way to relieve stress
