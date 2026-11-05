ക്ഷീരഫാമുകളിൽ ഷാമോണ്ട വൈറസ് സ്ഥിരീകരിച്ചു; രോഗപ്പകർച്ച കീടങ്ങൾ വഴി, ആശങ്ക

ക്ഷീരഫാമുകളിൽ ഷാമോണ്ട വൈറസ് സ്ഥിരീകരിച്ചു; രോഗപ്പകർച്ച കീടങ്ങൾ വഴി, ആശങ്കtext_fields
ലണ്ടൻ: ബ്രിട്ടനിലെ രണ്ട് വ്യാവസായിക ക്ഷീരഫാമുകളിൽ ഷാമോണ്ട വൈറസ് (Shamonda Virus - SHAV) ബാധ സ്ഥിരീകരിച്ചു. ഇംഗ്ലണ്ടിലെ ഷ്രോപ്ഷെയർ, വെയിൽസിലെ പോവിസ് എന്നിവിടങ്ങളിലെ ഫാമുകളിലാണ് കന്നുകാലികളിൽ വൈറസ് സാന്നിധ്യം കണ്ടെത്തിയത്. മൃഗങ്ങളുടെയും സസ്യങ്ങളുടെയും ആരോഗ്യ നിരീക്ഷണ ഏജൻസി ഇത് സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും, നിലവിൽ ആശങ്കപ്പെടേണ്ട സാഹചര്യമില്ലെന്നും അധിക രോഗനിയന്ത്രണ മാർഗ്ഗങ്ങളുടെ ആവശ്യകതയില്ലെന്നും ബ്രിട്ടീഷ് അധികൃതർ അറിയിച്ചു.
മൃഗങ്ങളിൽ നിന്ന് മനുഷ്യരിലേക്ക് നേരിട്ട് പടരുന്ന രോഗമല്ല ഇതെങ്കിലും, അടുത്തിടെ ഫ്രാൻസിൽ രോഗപ്രതിരോധ ശേഷി വളരെ കുറഞ്ഞ ഒരു വ്യക്തിയിൽ ഈ വൈറസ് ബാധ സ്ഥിരീകരിച്ചിരുന്നു. ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് ബ്രിട്ടനിലെ ക്ഷീരഫാമുകളിലും രോഗബാധ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്.
എന്താണ് ഷാമോണ്ട വൈറസ്?
പെരിബുനിയവിരിഡേ (Peribunyaviridae) കുടുംബത്തിൽപ്പെട്ട ഓർത്തോബുനിയവൈറസ് ജനുസ്സിൽപ്പെടുന്ന ഒരു കീടജന്യ വൈറസാണ് ഷാമോണ്ട. 1960-കളിൽ നൈജീരിയയിലാണ് ഈ വൈറസിനെ ആദ്യമായി കണ്ടെത്തിയത്. പിന്നീട് 2026 ജൂണിൽ തെക്കൻ ജർമ്മനിയിലും സ്വിറ്റ്സർലൻഡിലും ഇതിന്റെ വകഭേദങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. കന്നുകാലികൾക്ക് പുറമെ ആടുകൾ, കുതിരകൾ തുടങ്ങിയ വളർത്തുമൃഗങ്ങളെയും ഇത് ബാധിക്കാം.
രോഗപ്പകർച്ചയും ലക്ഷണങ്ങളും
മൃഗങ്ങളിൽ നിന്ന് മൃഗങ്ങളിലേക്ക് നേരിട്ടുള്ള സമ്പർക്കത്തിലൂടെ വൈറസ് പടരില്ല. പകരം 'ക്യൂലിക്കോയിഡ്സ്' (Culicoides) വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട ചെറിയ ചോരകുടിയൻ പ്രാണികളുടെയും കൊതുകുകളുടെയും കടിയേൽക്കുന്നതിലൂടെയാണ് വൈറസ് മൃഗങ്ങളിലെത്തുന്നത്.
മൃഗങ്ങളിൽ രോഗബാധയുണ്ടാകുമ്പോൾ കാണപ്പെടുന്ന പ്രധാന ലക്ഷണങ്ങൾ
കടുത്ത പനിയും വയറിളക്കവും
പെട്ടെന്ന് പാലുൽപ്പാദനം കുറയുന്നത്
ക്ഷീണവും വിശപ്പില്ലായ്മയും
ഗർഭിണികളായ കന്നുകാലികളെ ബാധിച്ചാൽ ഗർഭച്ഛിദ്രം, പ്രസവത്തോടെയുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ മരണം, ജനന വൈകല്യങ്ങൾ എന്നിവയ്ക്ക് സാധ്യതയുണ്ട്.
മനുഷ്യരിലെ രോഗബാധ
ഈ വൈറസ് മൂലം മനുഷ്യർക്ക് ഭീഷണിയില്ലെന്ന് ലോക ആരോഗ്യ സംഘടന (WHO) വ്യക്തമാക്കുന്നു. രോഗബാധയുള്ള മൃഗങ്ങളെയോ പാലോ മാംസമോ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിലൂടെ മനുഷ്യരിലേക്ക് രോഗം പടരില്ല. 2026 ഒക്ടോബറിലാണ് ഫ്രാൻസിൽ 60 വയസ്സിന് മുകളിൽ പ്രായമുള്ള, പ്രതിരോധശേഷി തീർത്തും കുറഞ്ഞ ഒരാളിൽ ഈ വൈറസ് ബാധ ആദ്യമായി സ്ഥിരീകരിച്ചത്. ഇയാളിൽ നാഡീവ്യൂഹത്തെ ബാധിക്കുന്ന കടുത്ത തലച്ചോറിലെ വീക്കവും പനിയും ആശയക്കുഴപ്പവും അനുഭവപ്പെട്ടിരുന്നു. ഫാമുകളിൽ രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ച സാഹചര്യത്തിൽ യുകെയിലെ കർഷകരോടും കന്നുകാലി വളർത്തുകാരോടും പ്രാണികളുടെ കടി തടയാനുള്ള മുൻകരുതലുകൾ എടുക്കാൻ നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്.