Madhyamam
    Health & Fitness
    Health & Fitness
    Posted On
    date_range 31 Aug 2025 2:22 PM IST
    Updated On
    date_range 31 Aug 2025 2:22 PM IST

    റീ​ല്‍ vs റി​യ​ല്‍; ഏ​താ​ണ് ന​ല്ല​ത് ?

    റീ​ല്‍ vs റി​യ​ല്‍; ഏ​താ​ണ് ന​ല്ല​ത് ?
    ഇ​ന്ന​ത്തെ ഡി​ജി​റ്റ​ല്‍ യു​ഗ​ത്തി​ല്‍ ‘റീ​ല്‍’ എ​ന്ന വാ​ക്കി​ന് ര​ണ്ട് അ​ർ​ഥ​ങ്ങ​ളു​ണ്ട്. ഒ​ന്ന്, സി​നി​മ​യി​ലെ റീ​ല്‍- അ​താ​യ​ത്, സി​നി​മാ ഫി​ലി​മു​ക​ളു​ടെ റീ​ലു​ക​ള്‍, അ​വ​യി​ലൂ​ടെ ന​മ്മ​ള്‍ കാ​ണു​ന്ന ക​ഥ​ക​ളും ഭാ​വ​ന​ക​ളും. ര​ണ്ടാ​മ​ത്തേ​ത്, സോ​ഷ്യ​ല്‍ മീ​ഡി​യ​യി​ലെ റീ​ലു​ക​ള്‍ - ഇ​ന്‍സ്റ്റാ​ഗ്രാം, ടി​ക് ടോ​ക് തു​ട​ങ്ങി​യ പ്ലാ​റ്റ്‌​ഫോ​മു​ക​ളി​ലെ ഹ്ര​സ്വ വീ​ഡി​യോ​ക​ള്‍, അ​വ​യി​ലൂ​ടെ ആ​ളു​ക​ള്‍ ത​ങ്ങ​ളു​ടെ ജീ​വി​ത​ത്തി​ന്‍റെ ‘പെ​ര്‍ഫെ​ക്റ്റ്’ ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ള്‍ മാ​ത്രം പ്ര​ദ​ര്‍ശി​പ്പി​ക്കു​ന്നു. ഇ​വ ര​ണ്ടും ‘റി​യ​ല്‍’ - അ​താ​യ​ത്, യ​ഥാ​ര്‍ത്ഥ ജീ​വി​ത​ത്തി​ല്‍ നി​ന്ന് എ​ത്ര​ത്തോ​ളം വ്യ​ത്യ​സ്ത​മാ​ണ്?

    റീ​ല്‍ ലൈ​ഫി​ന്‍റെ ആ​ക​ര്‍ഷ​ണം

    റീ​ല്‍ ലൈ​ഫ് എ​പ്പോ​ഴും ആ​ക​ര്‍ഷ​ക​മാ​ണ്. സി​നി​മ​ക​ളി​ല്‍, നാ​യ​ക​ന്മാ​ര്‍ അ​സാ​ധാ​ര​ണ ശ​ക്തി​ക​ളോ​ടെ പ്ര​തി​സ​ന്ധി​ക​ളെ അ​തി​ജീ​വി​ക്കു​ന്നു. പ്ര​ണ​യ​ക​ഥ​ക​ള്‍ പെ​ര്‍ഫെ​ക്റ്റാ​യി അ​വ​സാ​നി​ക്കു​ന്നു, ജീ​വി​തം സ്വ​പ്ന​തു​ല്യ​മാ​കു​ന്നു. സോ​ഷ്യ​ല്‍ മീ​ഡി​യ റീ​ലു​ക​ളി​ല്‍, ആ​ളു​ക​ള്‍ ത​ങ്ങ​ളു​ടെ മി​ക​ച്ച മു​ഹൂ​ര്‍ത്ത​ങ്ങ​ള്‍ മാ​ത്രം പ​ങ്കു​വെ​ക്കു​ന്നു: ല​ക്ഷ്വ​റി യാ​ത്ര​ക​ള്‍, ഫാ​ഷ​ന​ബി​ള്‍ വ​സ്ത്ര​ങ്ങ​ള്‍, സ​ന്തോ​ഷ​ക​ര​മാ​യ കു​ടും​ബ​ജീ​വി​തം. എ​ഡി​റ്റി​ങ്​ ടൂ​ളു​ക​ള്‍, ഫി​ല്‍ട്ട​റു​ക​ള്‍, മ്യൂ​സി​ക് എ​ന്നി​വ​യു​ടെ സ​ഹാ​യ​ത്തോ​ടെ, റീ​ല്‍ ലൈ​ഫ് ഒ​രു ഫാ​ന്‍റ​സി ലോ​ക​മാ​യി മാ​റു​ന്നു. ഇ​ത് ന​മ്മെ ര​സി​പ്പി​ക്കു​ക​യും പ്ര​ചോ​ദി​പ്പി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യു​ന്നു, പ​ക്ഷേ യാ​ഥാ​ർ​ഥ്യം പ​ല​പ്പോ​ഴും മ​റ​ച്ചു​വെ​ക്ക​പ്പെ​ടു​ന്നു.

    റി​യ​ല്‍ ലൈ​ഫി​ന്‍റെ യാ​ഥാ​ർ​ഥ്യം

    അ​തേ​സ​മ​യം, റി​യ​ല്‍ ലൈ​ഫ് അ​ത്ര മി​ന്നു​ന്ന​ത​ല്ല. ദൈ​നം​ദി​ന ജീ​വി​ത​ത്തി​ല്‍ പ്ര​തി​സ​ന്ധി​ക​ള്‍, പ​രാ​ജ​യ​ങ്ങ​ള്‍, സാ​ധാ​ര​ണ​ത്വം എ​ന്നി​വ​യെ​ല്ലാ​മു​ണ്ട്. സി​നി​മ​ക​ളി​ലെ നാ​യ​ക​ന്മാ​ര്‍ ഒ​റ്റ​യ്ക്ക് ലോ​കം ര​ക്ഷി​ക്കു​മ്പോ​ള്‍, യ​ഥാ​ർ​ഥ ജീ​വി​ത​ത്തി​ല്‍ ന​മു​ക്ക് സു​ഹൃ​ത്തു​ക്ക​ളു​ടെ​യും കു​ടും​ബ​ത്തി​ന്‍റെ​യും സ​ഹാ​യം ആ​വ​ശ്യ​മാ​ണ്. സോ​ഷ്യ​ല്‍ മീ​ഡി​യ​യി​ല്‍ കാ​ണു​ന്ന പെ​ര്‍ഫെ​ക്റ്റ് ജീ​വി​ത​ങ്ങ​ള്‍ പ​ല​പ്പോ​ഴും നി​ർ​മി​ത​മാ​ണ്. ഒ​രു റീ​ല്‍ വീ​ഡി​യോ​യ്ക്ക് പി​ന്നി​ല്‍ ഡ​സ​ന്‍ ക​ണ​ക്കി​ന് ടേ​ക്കു​ക​ള്‍, എ​ഡി​റ്റി​ങ്​ എ​ന്നി​ങ്ങ​നെ പ​ല​തും ഉ​ണ്ടാ​കാം. റി​യ​ല്‍ ലൈ​ഫി​ല്‍, മ​നു​ഷ്യ​ര്‍ക്ക് വി​കാ​ര​ങ്ങ​ള്‍, തെ​റ്റു​ക​ള്‍, വേ​ദ​ന​ക​ള്‍ എ​ന്നി​വ​യു​ണ്ട്. പ​റ്റി​യ തെ​റ്റു​ക​ള്‍ക്ക് റീ ​ടേ​ക്കു​ക​ളി​ല്ല. സ​ങ്ക​ട​ങ്ങ​ളോ വ​ഴ​ക്കു​ക​ളോ എ​ഡി​റ്റ് ചെ​യ്തു മാ​റ്റാ​നും ക​ഴി​യി​ല്ല. ഇ​വ​യൊ​ന്നും റീ​ലി​ല്‍ കാ​ണി​ക്കാ​റി​ല്ല.

    മ​നഃ​ശാ​സ്ത്ര​പ​ര​മാ​യ ആ​ഘാ​തം

    സോ​ഷ്യ​ല്‍ മീ​ഡി​യ റീ​ലു​ക​ള്‍ കാ​ണു​മ്പോ​ള്‍ ആ​ളു​ക​ള്‍ ത​ങ്ങ​ളു​ടെ ജീ​വി​ത​ത്തെ മ​റ്റു​ള്ള​വ​രു​ടെ ‘പെ​ര്‍ഫെ​ക്റ്റ്’ ജീ​വി​ത​വു​മാ​യി താ​ര​ത​മ്യം ചെ​യ്യു​ന്നു. ഇ​ത് എ​ഫ്.​ഒ.​എം.​ഒ (ഫി​യ​ർ ഓ​ഫ്​ മി​സ്സി​ങ്​ ഔ​ട്ട്) എ​ന്ന അ​വ​സ്ഥ​യ്ക്ക് കാ​ര​ണ​മാ​കു​ന്നു. യു​വാ​ക്ക​ളി​ല്‍ വി​ഷാ​ദം, ഉ​ത്​​ക്ക​ണ്ട തു​ട​ങ്ങി​യ പ്ര​ശ്‌​ന​ങ്ങ​ള്‍ വ​ര്‍ധി​ക്കു​ന്നു. സി​നി​മ​ക​ളി​ലെ സ്റ്റ​ണ്ടു​ക​ള്‍, അ​പ​ക​ട​ക​ര​മാ​യ പെ​രു​മാ​റ്റ​ങ്ങ​ള്‍ തു​ട​ങ്ങി​യ അ​നു​ക​ര​ണം യ​ഥാ​ര്‍ത്ഥ ജീ​വി​ത​ത്തി​ല്‍ അ​പ​ക​ട​ങ്ങ​ള്‍ക്ക് കാ​ര​ണ​മാ​കാം. പോ​സി​റ്റീ​വാ​യി നോ​ക്കി​യാ​ല്‍ ചി​ല റീ​ലു​ക​ള്‍ പ്ര​ചോ​ദ​നാ​ത്മ​ക​മാ​ണ്: ഫി​റ്റ്‌​ന​സ് ടി​പ്‌​സ്, എ​ജ്യൂ​ക്കേ​ഷ​ണ​ല്‍ ക​ണ്ട​ന്‍റ്​ എ​ന്നി​വ റി​യ​ല്‍ ലൈ​ഫി​നെ മെ​ച്ച​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്നു.

    സാ​മൂ​ഹി​ക​വും സാം​സ്‌​കാ​രി​ക​വു​മാ​യ വ​ശ​ങ്ങ​ള്‍

    സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ല്‍, റീ​ല്‍ ലൈ​ഫ് സാം​സ്‌​കാ​രി​ക മൂ​ല്യ​ങ്ങ​ളെ രൂ​പ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്നു. സി​നി​മ​ക​ളി​ലെ സ്റ്റീ​രി​യോ​ടൈ​പ്പു​ക​ള്‍ (സൗ​ന്ദ​ര്യം, വി​ജ​യം എ​ന്നി​വ​യു​ടെ നി​ര്‍വ​ച​ന​ങ്ങ​ള്‍) റി​യ​ല്‍ ലൈ​ഫി​ല്‍ പ്ര​തി​ഫ​ലി​ക്കു​ന്നു. സോ​ഷ്യ​ല്‍ മീ​ഡി​യ റീ​ലു​ക​ള്‍ ഡാ​ന്‍സ് ച​ല​ഞ്ചു​ക​ള്‍, ഫാ​ഷ​ന്‍ ട്രെ​ന്‍ഡു​ക​ള്‍ എ​ന്നി​വ​യി​ലൂ​ടെ ട്രെ​ന്‍ഡു​ക​ള്‍ സൃ​ഷ്ടി​ക്കു​ന്നു പ​ക്ഷേ, ഇ​ത് യ​ഥാ​ര്‍ത്ഥ സാ​മൂ​ഹി​ക പ്ര​ശ്‌​ന​ങ്ങ​ളെ മ​റ​യ്ക്കു​ന്നു. ഉ​ദാ​ഹ​ര​ണ​ത്തി​ന്, പാ​വ​പ്പെ​ട്ട​വ​രു​ടെ ജീ​വി​തം റീ​ലി​ല്‍ റൊ​മാ​ന്റി​സൈ​സ് ചെ​യ്യ​പ്പെ​ടു​മ്പോ​ള്‍, റി​യ​ല്‍ പ്ര​ശ്‌​ന​ങ്ങ​ള്‍ അ​വ​ഗ​ണി​ക്ക​പ്പെ​ടു​ന്നു.

    സാ​മ്പ​ത്തി​ക വ​ശ​ങ്ങ​ള്‍

    റീ​ല്‍ ലൈ​ഫ് ഒ​രു വ്യ​വ​സാ​യ​മാ​ണ്. സി​നി​മ​ക​ള്‍ ബി​ല്യ​ണ്‍ ഡോ​ള​ര്‍ ബി​സി​ന​സാ​ണ്. സോ​ഷ്യ​ല്‍ മീ​ഡി​യ ഇ​ന്‍ഫ്‌​ളു​വ​ന്‍സ​ര്‍മാ​ര്‍ സ്‌​പോ​ണ്‍സ​ര്‍ഷി​പ്പു​ക​ള്‍, അ​ഡ്വ​ര്‍ടൈ​സ്‌​മെ​ന്റു​ക​ള്‍ എ​ന്നി​വ​യി​ലൂ​ടെ പ​ണം സ​മ്പാ​ദി​ക്കു​ന്നു. റി​യ​ല്‍ ലൈ​ഫി​ല്‍, ഈ ​ഗ്ലാ​മ​ര്‍ നേ​ടാ​ന്‍ ആ​ളു​ക​ള്‍ പ​ണം ചെ​ല​വ​ഴി​ക്കു​ന്നു (കോ​സ്‌​മെ​റ്റി​ക് സ​ര്‍ജ​റി​ക​ള്‍, ല​ക്ഷ്വ​റി പ്രൊ​ഡ​ക്ടു​ക​ള്‍). ഇ​ത് ഉ​പ​ഭോ​ഗ സം​സ്‌​ക്കാ​ര​ത്തെ അ​നാ​വ​ശ്യ​മാ​യി പ്രോ​ത്സാ​ഹി​പ്പി​ക്കു​ന്നു, അ​ത് സാ​മ്പ​ത്തി​ക അ​സ​മ​ത്വം വ​ര്‍ധി​പ്പി​ക്കു​ന്നു.

    പോ​സി​റ്റീ​വ് സ്വാ​ധീ​ന​ങ്ങ​ള്‍

    റീ​ല്‍ ലൈ​ഫ് റി​യ​ല്‍ ലൈ​ഫി​നെ മെ​ച്ച​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന സാ​ഹ​ച​ര്യ​ങ്ങ​ളു​മു​ണ്ട്.. ഡോ​ക്യു​മെ​ന്‍റ​റി ഫി​ലി​മു​ക​ള്‍ യ​ഥാ​ര്‍ത്ഥ പ്ര​ശ്‌​ന​ങ്ങ​ള്‍ ഉ​യ​ര്‍ത്തി​ക്കാ​ട്ടു​ക​യും സോ​ഷ്യ​ല്‍ മീ​ഡി​യ റീ​ലു​ക​ള്‍ ബോ​ധ​വ​ല്‍ക്ക​ര​ണം സൃ​ഷ്ടി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യു​ന്നു. ചി​ല റീ​ലു​ക​ള്‍ ക്രി​യേ​റ്റീ​വാ​ണ്, അ​ത് ആ​ളു​ക​ളെ പു​തി​യ സ്‌​കി​ല്ലു​ക​ള്‍ പ​ഠി​പ്പി​ക്കു​ന്നു.

    റീ​ല്‍ vs റി​യ​ല്‍ എ​ന്ന​ത് ഒ​രു നി​ര​ന്ത​ര ച​ര്‍ച്ച​യാ​ണ്. റീ​ല്‍ ലൈ​ഫ് ന​മ്മെ ര​സി​പ്പി​ക്കു​ക​യും പ്ര​ചോ​ദി​പ്പി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യു​മ്പോ​ള്‍, അ​ത് റി​യ​ല്‍ ലൈ​ഫി​ന്‍റെ പ​ക​ര​മാ​കു​ന്നി​ല്ല. ന​മ്മ​ള്‍ റീ​ലി​നെ വി​നോ​ദ​മാ​യി കാ​ണു​ക​യും റി​യ​ലി​നെ അം​ഗീ​ക​രി​ക്കു​ക​യും വേ​ണം. ഇ​വ​യി​ല്‍ ബാ​ല​ന്‍സ് ക​ണ്ടെ​ത്തു​ക​യാ​ണ് പ്ര​ധാ​നം. സോ​ഷ്യ​ല്‍ മീ​ഡി​യ ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ക, പ​ക്ഷേ അ​തി​ന്റെ പൊ​ള്ള​ത്ത​രം തി​രി​ച്ച​റി​യു​ക. യ​ഥാ​ര്‍ത്ഥ ജീ​വി​ത​മാ​ണ് ഏ​റ്റ​വും മ​നോ​ഹ​രം, കാ​ര​ണം അ​തി​ലാ​ണ് ന​മ്മു​ടെ യ​ഥാ​ര്‍ത്ഥ വി​കാ​ര​ങ്ങ​ളും അ​നു​ഭ​വ​ങ്ങ​ളും ഉ​ള്ള​ത്.

