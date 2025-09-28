Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Health News
    Posted On
    date_range 28 Sept 2025 2:40 PM IST
    Updated On
    date_range 28 Sept 2025 2:40 PM IST

    ഹൃ​ദ്രോ​ഗ​ങ്ങ​ളും നൂ​ത​ന ചി​കി​ത്സാ​രീ​തി​ക​ളും

    ഹൃ​ദ്രോ​ഗ​ങ്ങ​ളും നൂ​ത​ന ചി​കി​ത്സാ​രീ​തി​ക​ളും
    മ​നു​ഷ്യ​ശ​രീ​ര​ത്തി​ൽ ഏ​റ്റ​വും പ്ര​ധാ​ന​പ്പെ​ട്ട അ​വ​യ​വ​ങ്ങ​ളി​ൽ ഒ​ന്നാ​ണ് ഹൃ​ദ​യം. അ​തി​നാ​ൽ​ത​ന്നെ ഹൃ​ദ​യാ​രോ​ഗ്യം കാ​ത്തു​സൂ​ക്ഷി​ക്കു​ക എ​ന്ന​ത് നാം ​ഓ​രോ​രു​ത്ത​രു​ടെ​യും ക​ട​മ​യാ​ണ്. ലോ​കാ​രോ​ഗ്യ സം​ഘ​ട​ന​യു​ടെ ക​ണ​ക്കു​ക​ൾ പ്ര​കാ​രം ആ​ഗോ​ള​ത​ല​ത്തി​ൽ മ​ര​ണ​കാ​ര​ണ​ങ്ങ​ളി​ൽ ഒ​ന്നാം സ്ഥാ​ന​ത്തു​ള്ള​ത് ഹൃ​ദ്രോ​ഗ​മാ​ണ്. നേ​ര​ത്തേ തി​രി​ച്ച​റി​ഞ്ഞാ​ൽ ഹൃ​ദ്രോ​ഗ​ത്തി​ന് ഫ​ല​പ്ര​ദ​മാ​യ ചി​കി​ത്സ​ക​ള്‍ ഇ​ന്ന് ല​ഭ്യ​മാ​ണ്. തെ​റ്റാ​യ ജീ​വി​ത​ശൈ​ലി, മ​ദ്യ​പാ​നം, പു​ക​വ​ലി, പൊ​ണ്ണ​ത്ത​ടി മു​ത​ലാ​യ​വ ഹൃ​ദ്രോ​ഗ​ത്തി​ന് കാ​ര​ണ​മാ​വാ​റു​ണ്ട്.

    സാ​ങ്കേ​തി​ക​വി​ദ്യ​ക​ളി​ലെ വ​ള​ർ​ച്ച ഹൃ​ദ്രോ​ഗ ചി​കി​ത്സാ​രം​ഗ​ത്ത് സു​പ്ര​ധാ​ന​മാ​യ പ​ല മാ​റ്റ​ങ്ങ​ളും വ​രു​ത്തി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. പ​ര​മ്പ​രാ​ഗ​ത​മാ​യി ശ​സ്ത്ര​ക്രി​യ​ക​ളി​ലൂ​ടെ മാ​ത്രം ചി​കി​ത്സി​ച്ചി​രു​ന്ന പ​ല ഹൃ​ദ്രോ​ഗ​ങ്ങ​ൾ​ക്കും ഇ​ന്ന് നൂ​ത​ന സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ സ​ഹാ​യ​ത്തോ​ടെ ശ​സ്ത്ര​ക്രി​യ കൂ​ടാ​തെ​യു​ള്ള ചി​കി​ത്സാ​രീ​തി​ക​ൾ സാ​ധ്യ​മാ​ണ്. ഹൃ​ദ​യ​ധ​മ​നി​ക​ളി​ൽ ബ്ലോ​ക്കു​ക​ൾ, ഹൃ​ദ​യ വാ​ൽ​വു​ക​ൾ​ക്കു​ണ്ടാ​കു​ന്ന ത​ക​രാ​റു​ക​ൾ, മ​ഹാ​ധ​മ​നി​യി​ൽ ഉ​ണ്ടാ​കു​ന്ന വീ​ക്കം (aortic aneurysm), ഹൃ​ദ​യ​മി​ടി​പ്പി​ൽ ഉ​ണ്ടാ​കു​ന്ന അ​പ​ക​ട​ക​ര​മാ​യ താ​ള​പ്പി​ഴ​ക​ൾ മു​ത​ലാ​യ അ​തി​സ​ങ്കീ​ർ​ണ​മാ​യ ഹൃ​ദ്രോ​ഗ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ഇ​ന്ന് ശ​സ്ത്ര​ക്രി​യ കൂ​ടാ​തെ പു​തി​യ ചി​കി​ത്സ സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ൾ നി​ല​വി​ലു​ണ്ട്.

    1. സി.​ടി.​ഒ ആ​ൻ​ജി​യോ​പ്ലാ​സ്റ്റി

    കാ​ല​പ്പ​ഴ​ക്കം ഏ​റി​യ നൂ​റു ശ​ത​മാ​നം ബ്ലോ​ക്കു​ക​ളെ​യാ​ണ് ക്രോ​ണി​ക് ടോ​ട്ട​ൽ ഒ​ക്ലൂ​ഷ​ൻ അ​ഥ​വാ സി.​ടി.​ഒ എ​ന്ന് പ​റ​യു​ന്ന​ത്. മു​മ്പ് ഇ​ത്ത​രം ബ്ലോ​ക്കു​ക​ൾ​ക്ക് ബൈ​പാ​സ് സ​ർ​ജ​റി മാ​ത്ര​മാ​യി​രു​ന്നു പ്ര​തി​വി​ധി എ​ങ്കി​ൽ ഇ​ന്ന് സി.​ടി.​ഒ ആ​ൻ​ജി​യോ​പ്ലാ​സ്റ്റി വ​ഴി ഈ ​ബ്ലോ​ക്കു​ക​ൾ നീ​ക്കം​ചെ​യ്യാ​ൻ സാ​ധി​ക്കും.

    2. റോ​ട്ട​ബ്ലേ​ഷ​ൻ

    ഹൃ​ദ​യ​ധ​മ​നി​ക​ളി​ൽ കാ​ത്സ്യം അ​ടി​ഞ്ഞു​കൂ​ടു​ന്ന​തി​ന്റെ ഫ​ല​മാ​യി രൂ​പ​പ്പെ​ടു​ന്ന ക​ടു​പ്പ​മേ​റി​യ ബ്ലോ​ക്കു​ക​ളെ സാ​ധാ​ര​ണ ആ​ൻ​ജി​യോ​പ്ലാ​സ്റ്റി​യി​ലൂ​ടെ നീ​ക്കം ചെ​യ്യു​ക അ​സാ​ധ്യ​മാ​ണ്. ഇ​ങ്ങ​നെ​യു​ള്ള അ​വ​സ്ഥ​ക​ളി​ൽ rotablator എ​ന്ന ഉ​പ​ക​ര​ണം ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച് കാ​ത്സ്യ​ത്തെ ഡ്രി​ൽ ചെ​യ്ത് പൊ​ടി​ച്ചു​ക​ള​ഞ്ഞ ശേ​ഷം ആ​ൻ​ജി​യോ​പ്ലാ​സ്റ്റി​യി​ലൂ​ടെ ബ്ലോ​ക്കു​ക​ൾ നീ​ക്കം​ചെ​യ്യാ​ൻ സാ​ധി​ക്കും.

    3. ഐ.​വി.​എ​ൽ

    വ​ള​രെ സ​ങ്കീ​ർ​ണ​ത നി​റ​ഞ്ഞ​തും കാ​ത്സ്യം അ​ട​ങ്ങി​യ​തു​മാ​യ ഉ​റ​ച്ച ബ്ലോ​ക്കു​ക​ൾ​ക്ക്‌ ആ​ൻ​ജി​യോ​പ്ലാ​സ്റ്റി ചെ​യ്യാ​ൻ ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ന്ന മ​റ്റൊ​രു സാ​ങ്കേ​തി​ക​വി​ദ്യ​യാ​ണ് IVL അ​ഥ​വാ ഇ​ൻ​ട്രാ വാ​സ്കു​ല​ർ ലി​തോ​ട്രി​പ്സി. IVL, ധ​മ​നി​ക​ളു​ടെ ഭി​ത്തി​ക്കു​ള്ളി​ലെ കാ​ത്സ്യ​ത്തെ ഒ​രു ത​രം​ഗം സൃ​ഷ്ടി​ച്ച് (ഷോ​ക് വേ​വ്സ്) പൊ​ട്ടി​ച്ചു ക​ള​യു​ക​യും അ​തി​നു​ശേ​ഷം ആ​ൻ​ജി​യോ​പ്ലാ​സ്റ്റി​യി​ലൂ​ടെ ബ്ലോ​ക്ക് നീ​ക്കം ചെ​യ്യാ​ൻ സ​ഹാ​യി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യു​ന്നു.

    4. ത്രീ​ഡി മാ​പ്പി​ങ് Electrophysiology study & Radio Frequency Ablation

    ഹൃ​ദ​യ​മി​ടി​പ്പി​ലെ താ​ള​പ്പി​ഴ​ക​ൾ ക​ണ്ടെ​ത്താ​നും രോ​ഗ​നി​ർ​ണ​യം ന​ട​ത്താ​നു​മു​ള്ള വി​ഭാ​ഗ​മാ​ണ് ഇ​ല​ക്ട്രോ​ഫി​സി​യോ​ള​ജി. 3D mapping എ​ന്ന സം​വി​ധാ​നം ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച് ഹൃ​ദ​യ​ത്തെ ത്രീ​ഡി​യി​ൽ ചി​ത്രീ​ക​രി​ക്കു​ക​യും അ​തി​ലൂ​ടെ ഹൃ​ദ​യ​ത്തി​ന്റെ ഏ​തു​ഭാ​ഗ​ത്തു​നി​ന്നാ​ണ് താ​ള​പ്പി​ഴ​ക​ൾ ഉ​ത്ഭ​വി​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്ന് ക​ണ്ടെ​ത്തി അ​തി​നെ റേ​ഡി​യോ ഫ്രീ​ക്വ​ൻ​സി (RFA) ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച് ക​രി​യി​ച്ചു​ക​ള​യു​ക​യും ചെ​യ്യു​ന്നു.

    5. ക്ര​യോ അ​​​ബ്ലേ​ല​ഷ​ൻ

    ഹൃ​ദ​യ​മി​ടി​പ്പി​ലെ താ​ള​പ്പി​ഴ​ക​ൾ​ക്കു​ള്ള ചി​കി​ത്സ​യി​ൽ വ​ന്നി​ട്ടു​ള്ള ഏ​റ്റ​വും നൂ​ത​ന​മാ​യ ചി​കി​ത്സാ​രീ​തി ആ​ണ് Cryo ablation. പ​ക്ഷാ​ഘാ​ത​ത്തി​നു വ​രെ (embolic stroke) കാ​ര​ണ​മാ​യേ​ക്കാ​വു​ന്ന Atrial fibrillation എ​ന്ന മി​ടി​പ്പി​ലെ താ​ള​പ്പി​ഴ​ക്ക് മു​ൻ​കാ​ല​ങ്ങ​ളി​ൽ മ​രു​ന്ന്‌ മാ​ത്ര​മാ​യി​രു​ന്നു ചി​കി​ത്സ. എ​ന്നാ​ൽ, ഇ​ന്ന് cryo ablation എ​ന്ന നൂ​ത​ന ചി​കി​ത്സാ​രീ​തി​യി​ലൂ​ടെ ന​മു​ക്ക് ഈ ​രോ​ഗ​ത്തി​നെ പൂ​ർ​ണ​മാ​യും ഭേ​ദ​മാ​ക്കാ​ൻ സാ​ധി​ക്കും. ക്ര​യോ അ​ബ്ലേ​ഷ​ൻ ചി​കി​ത്സ​യി​ൽ Atrial fibrillation (AF) എ​ന്ന മി​ടി​പ്പി​ലെ താ​ള​പ്പി​ഴ​യു​ടെ ഉ​ത്ഭ​വ​മാ​യ pulmonary veinന് ​ചു​റ്റു​മു​ള്ള കോ​ശ​ങ്ങ​ളെ മ​ര​വി​പ്പി​ച്ചു​ക​ള​യു​ക​യാ​ണ് ചെ​യ്യു​ന്ന​ത്. മ​രു​ന്നി​നെ​ക്കാ​ൾ ഫ​ല​പ്ര​ദ​മാ​ണ് ഈ ​ചി​കി​ത്സാ​രീ​തി എ​ന്ന​ത് സ​മീ​പ​കാ​ല പ​ഠ​ന​ങ്ങ​ൾ ക​ണ്ടെ​ത്തി​യി​ട്ടു​ണ്ട്.

    6. ലീ​ഡ്​​ലെ​സ് പേ​സ്മേ​ക്ക​ർ

    ഹൃ​ദ​യ​മി​ടി​പ്പ് കു​റ​ഞ്ഞ​വ​ർ​ക്കാ​യു​ള്ള പേ​സ്മേ​ക്ക​ർ ചി​കി​ത്സ ന​മു​ക്കെ​ല്ലാം സു​പ​രി​ചി​ത​മാ​ണ്. എ​ന്നാ​ൽ, അ​തി​ൽ ത​ന്നെ ഒ​രു​വി​ധ മു​റി​വും കൂ​ടാ​തെ ഹൃ​ദ​യ​ത്തി​ൽ ഘ​ടി​പ്പി​ക്കാ​വു​ന്ന ലീ​ഡ് ലെ​സ് പേ​സ്മേ​ക്ക​ർ (LEADLESS PACEMAKER) എ​ന്ന പു​തി​യ സം​വി​ധാ​ന​വും ഇ​ന്ന് നി​ല​വി​ലു​ണ്ട്. പ​ര​മ്പ​രാ​ഗ​ത​മാ​യി ഇ​ട​തു നെ​ഞ്ചി​ൽ തൊ​ലി​യു​ടെ താ​ഴെ ഒ​രു ചെ​റി​യ സ​ർ​ജ​റി വ​ഴി പോ​ക്ക​റ്റ് ഉ​ണ്ടാ​ക്കി പേ​സ്മേ​ക്ക​ർ അ​തി​നു​ള്ളി​ൽ വെ​ച്ച​തി​നു​ശേ​ഷം ലീ​ഡു​ക​ൾ വെ​യി​ൻ വ​ഴി ഹൃ​ദ​യ​ത്തി​ൽ ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ക​യാ​ണ് ചെ​യ്യു​ക. എ​ന്നാ​ൽ, ലീ​ഡ്​െ​ല​സ് പേ​സ്മേ​ക്ക​റി​ൽ കാ​ലി​ലെ വെ​യി​ൻ​വ​ഴി ഒ​രു കാ​പ്സ്യൂ​ൾ വ​ലി​പ്പ​ത്തി​ലു​ള്ള പേ​സ്മേ​ക്ക​ർ ഹൃ​ദ​യ​ത്തി​ൽ സ്ഥാ​പി​ക്കു​ന്നു. ഈ ​രീ​തി​യി​ലൂ​ടെ ശ​രീ​ര​ത്തി​ൽ മു​റി​വു​ക​ൾ ഒ​ന്നും​ത​ന്നെ ഇ​ല്ലാ​തെ പേ​സ്മേ​ക്ക​ർ ഘ​ടി​പ്പി​ക്കാ​വു​ന്ന​താ​ണ്.

    7. ഇ.​വി.​എ.​ആ​ർ

    മ​ഹാ​ധ​മ​നി​യി​ൽ (Aorta) ഉ​ണ്ടാ​വു​ന്ന വീ​ക്കം (aortic aneurysm) അ​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ വി​ള്ള​ലു​ക​ൾ​ക്കു​ള്ള ചി​കി​ത്സാ​രീ​തി​യാ​ണ് എ​ൻ​ഡോ​വാ​സ്കു​ല​ർ അ​നൂ​റി​സം റി​പ്പ​യ​ർ-EVAR. കാ​ലു​ക​ളി​ലെ ര​ക്ത​ക്കു​ഴ​ലു​ക​ൾ വ​ഴി ഒ​രു covered stent മ​ഹാ​ധ​മ​നി​യി​ലെ വീ​ക്ക​മോ വി​ള്ള​ലോ ഉ​ള്ള ഭാ​ഗ​ത്ത് സ്ഥാ​പി​ക്കു​ക​യും covered stent ആ​യ​തി​നാ​ൽ ആ ​ഭാ​ഗം സീ​ൽ ചെ​യ്യ​പ്പെ​ടു​ക​യും ര​ക്ത​പ്ര​വാ​ഹം stentലൂ​ടെ സു​ഗ​മ​മാ​യി ന​ട​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യു​ന്നു.

    8. ട്രാ​ൻ​സ്‌​ക​ത്തീ​റ്റ​ർ അ​യോ​ർ​ട്ടി​ക് വാ​ൽ​വ് ഇം​പ്ലാ​ന്റേ​ഷ​ൻ (TAVI)

    ഹൃ​ദ​യ​ത്തി​ലെ പ്ര​ധാ​ന​പ്പെ​ട്ട വാ​ൽ​വു​ക​ളി​ൽ ഒ​ന്നാ​യ aortic വാ​ൽ​വി​ന് ത​ക​രാ​ർ സം​ഭ​വി​ച്ചാ​ൽ മു​മ്പ് ശ​സ്ത്ര​ക്രി​യ അ​ല്ലാ​തെ വേ​റെ മാ​ർ​ഗ​ങ്ങ​ൾ ഉ​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നി​ല്ല. എ​ന്നാ​ൽ, ഇ​ന്ന് aortic valve ന​മു​ക്ക് TAVI എ​ന്ന രീ​തി​യി​ലൂ​ടെ സ​ർ​ജ​റി കൂ​ടാ​തെ മാ​റ്റി​വെ​ക്കാ​വു​ന്ന​താ​ണ്. ഹൃ​ദ​യം തു​റ​ക്കാ​തെ ര​ക്ത​ക്കു​ഴ​ലു​ക​ളി​ൽ കൂ​ടി ക​ട​ത്തി​വി​ടു​ന്ന ട്യൂ​ബി​ലൂ​ടെ (catheter) aortic valve മാ​റ്റു​ന്ന നൂ​ത​ന സാ​ങ്കേ​തി​ക വി​ദ്യ ആ​ണ് TAVI.

    9. മൈ​ട്ര​ൽ ക്ലി​പ്

    മൈ​ട്ര​ൽ വാ​ൽ​വി​നെ ബാ​ധി​ക്കു​ന്ന ഒ​രു പ്ര​ധാ​ന രോ​ഗാ​വ​സ്ഥ​യാ​ണ് വാ​ൽ​വി​ൽ ഉ​ണ്ടാ​കു​ന്ന ലീ​ക് അ​ഥ​വാ മൈ​ട്ര​ൽ റീ​ഗ​ർ​ജി​റ്റേ​ഷ​ൻ. മു​ൻ​കാ​ല​ങ്ങ​ളി​ൽ ഓ​പ​ൺ ഹാ​ർ​ട്ട് സ​ർ​ജ​റി ആ​യി​രു​ന്നു ഈ ​രോ​ഗ​ത്തി​ന് ചി​കി​ത്സ. എ​ന്നാ​ൽ, മൈ​ട്ര​ൽ ക്ലി​പ് എ​ന്ന സാ​ങ്കേ​തി​ക​വി​ദ്യ​യു​ടെ സ​ഹാ​യ​ത്തോ​ടെ സ​ർ​ജ​റി കൂ​ടാ​തെ മൈ​ട്ര​ൽ വാ​ൽ​വ് റി​പ്പ​ർ ചെ​യ്യാ​ൻ സാ​ധി​ക്കും. ഹൃ​ദ്രോ​ഗ​ങ്ങ​ൾ കൂ​ടി​വ​രു​ന്ന ഈ ​സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ൽ ശ​സ്ത്ര​ക്രി​യ​ക​ളെ പേ​ടി​സ്വ​പ്ന​മാ​യി കാ​ണു​ന്ന​വ​ർ​ക്ക് ആ​ശ്വാ​സ​പ്ര​ദ​മാ​ണ് ഇ​ത്ത​രം ചി​കി​ത്സാ രീ​തി​ക​ൾ.

