എ.ഐയുടെ നിർദേശത്തിൽ അപസ്മാരത്തിനുള്ള മരുന്ന് കുറച്ചു; വനിതാ എൻജിനീയർ മരിച്ചു: കേസ് കൊടുത്ത് രക്ഷിതാക്കൾ

എ.ഐയുടെ നിർദേശത്തിൽ അപസ്മാരത്തിനുള്ള മരുന്ന് കുറച്ചു; വനിതാ എൻജിനീയർ മരിച്ചു: കേസ് കൊടുത്ത് രക്ഷിതാക്കൾtext_fields
വാഷിങ്ടൺ: യുവതലമുറ ചെറിയ അസുഖങ്ങൾക്ക് മരുന്ന് കഴിക്കാനും രോഗങ്ങൾ സ്ഥിരീകരിക്കാനും ഭക്ഷണ ക്രമീകരണത്തിനും എ.ഐ ചാറ്റ്ബോട്ടുകളെ ആശ്രയിക്കുന്നത് ഇന്ന് സർവസാധാരണമാണ്. ഇതിലെ അപകടസാധ്യതകളെക്കുറിച്ച് ഗുരുതരമായ ചോദ്യങ്ങൾ ഉയർത്തുകയാണ് അമേരിക്കയിലെ സിയാറ്റിലിൽ 31 കാരിയായ സോഫ്റ്റ്വെയർ എൻജിനീയറുടെ മരണം. അപസ്മാര രോഗിയായിരുന്ന ബോവൻ വാൻ ഈ വർഷം ഫെബ്രുവരിയിലാണ് മരിച്ചത്. തങ്ങളുടെ മകൾ സ്വയം ചികിത്സക്കായി എ.ഐ ചാറ്റ്ബോട്ടുകളെ ആശ്രയിച്ചിരുന്നുവെന്നും അതിൽ നിന്ന് ലഭിച്ച നിർദേശപ്രകാരം അപസ്മാര മരുന്ന് കുറച്ചതാണ് മരണത്തിനിടയാക്കിയെന്നും ആരോപിച്ച് കേസ് ഫയൽ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് മാതാപിതാക്കൾ.
ഓപ്പൺഎഐയ്ക്കും അതിന്റെ ചീഫ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് സാം ആൾട്ട്മാനുമെതിരെയാണ് റോങ്ഫുൾ ഡെത്ത് കേസ് ഫയൽ ചെയ്തത്. ഒക്ടോബർ 27ന് ഫയൽ ചെയ്ത പരാതി അനുസരിച്ച്, അപസ്മാരത്തിനുള്ള ലാമോട്രിജിൻ എന്ന മരുന്നിന്റെ അളവ് പ്രതിദിനം 400 മില്ലിഗ്രാമിൽ നിന്ന് പൂജ്യമായി കുറയ്ക്കുന്നതിന് ചാറ്റ്ബോട്ട് 25 ദിവസത്തെ ഷെഡ്യൂൾ ഉണ്ടാക്കിനൽകിയതായി ആരോപിക്കുന്നു. ഡോക്ടർമാരിൽ നിന്ന് ഇത് മറച്ചുവെക്കാൻ ചാറ്റ്ബോട്ട് ബോവനെ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചതായും പറയുന്നു. അപസ്മാരത്തിന്റെ ലക്ഷണങ്ങളാകാം എന്ന് സംശയിക്കാവുന്ന ലക്ഷണങ്ങൾ അവൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തപ്പോൾ അതിന് ആശ്വാസം നൽകുന്ന മറുപടികൾ നൽകിയതായും പരാതിയിൽ ആരോപിക്കുന്നു. പെട്ടെന്നുള്ള അപസ്മാരമാണ് വാനിന്റെ മരണകാരണം എന്നാണ് മെഡിക്കൽ റിപ്പോർട്ട്. മരുന്നിന്റെ അളവ് കുറച്ചതും ചാറ്റ്ബോട്ടിന്റെ ഉപദേശവുമാണ് അവളുടെ മരണത്തിന് കാരണമായെന്ന് മാതാപിതാക്കൾ ആരോപിക്കുന്നതായി ദ ന്യൂയോർക്ക് ടൈംസ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു.
ജെൻസി ചികിത്സക്ക് ചാറ്റ്ബോട്ടുകളെ ആശ്രയിക്കുന്നത് വ്യാപകമായ സാഹചര്യത്തിൽ ഈ റിപ്പോർട്ട് ഏറെ ആശങ്കയ്ക്ക് ഇടയാക്കുന്നു. വളരെക്കാലമായി അപസ്മാരമില്ലാത്ത ഒരാൾക്ക് പോലും ചികിത്സ നിർത്തിയതിന് ശേഷം അപസ്മാരം അനുഭവപ്പെടാമെന്ന് ഡോക്ടർമാർ പറയുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് അപസ്മാര മരുന്ന് മാറ്റുന്നതിന് ഒരു സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് ഡോക്ടറുടെ മേൽനോട്ടം അത്യാവശ്യമായി വരുന്നത്. ചില സന്ദർഭങ്ങളിൽ, പാർശ്വഫലങ്ങളോ മറ്റ് ക്ലിനിക്കൽ ആശങ്കകളോ കാരണം ചികിത്സ കുറയ്ക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ചോ മാറ്റുന്നതിനെക്കുറിച്ചോ ഒരു ഡോക്ടർ ചിന്തിച്ചേക്കാം. എന്നാൽ അത് കൃത്യമായ വിലയിരുത്തലിന് ശേഷമായിരിക്കും.സ്വയം മരുന്നിന്റെ അളവ് കുറയ്ക്കുന്നത് അപകടകരം
പാർശ്വഫലങ്ങൾ അനുഭവപ്പെടുന്നത് കൊണ്ടോ, ദീർഘകാല ഉപയോഗത്തെക്കുറിച്ച് ആശങ്കപ്പെടുന്നത് കൊണ്ടോ, അല്ലെങ്കിൽ ഇനി ചികിത്സ ആവശ്യമില്ലെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നത് കൊണ്ടോ ചില ആളുകൾ തങ്ങളുടെ മരുന്നിന്റെ അളവ് കുറയ്ക്കാൻ ആലോചിക്കുന്നു. ഇത് അപകടം ചെയ്യും. ലാമോട്രിജിന്റെ കാര്യത്തിൽ, മേൽനോട്ടമില്ലാതെ അളവ് കുറയ്ക്കുന്നത് അപസ്മാരം വേണ്ടത്ര നിയന്ത്രിക്കപ്പെടാതെ പോകുന്നതിന് കാരണമാകും. ചികിത്സ തടസ്സപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, മെഡിക്കൽ മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശമില്ലാതെ മുൻപത്തെ ഡോസ് വീണ്ടും ആരംഭിക്കുന്നതും സുരക്ഷിതമാവില്ല. കാരണം മരുന്ന് എത്രകാലം നിർത്തിയിരുന്നു എന്നതിനെയും മറ്റ് ക്ലിനിക്കൽ ഘടകങ്ങളെയും ആശ്രയിച്ചാണ് അനുയോജ്യമായ പുനരാരംഭിക്കൽ ഷെഡ്യൂൾ നിശ്ചയിക്കുന്നത്. ലാമോട്രിജിൻ ഗുരുതരമായ ചർമ്മ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാനുള്ള സാധ്യതയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതിനാൽ ഇത് വളരെ പ്രധാനമാണ്, കൂടാതെ ആവശ്യത്തിന് സമയം മരുന്ന് നിർത്തിവെച്ചതിന് ശേഷം അത് വീണ്ടും ആരംഭിക്കുമ്പോൾ ക്രമാനുഗതമായ ഡോസ് വർദ്ധനവ് ആവശ്യമായി വന്നേക്കാം.
ചാറ്റ്ബോട്ടുകൾക്ക് ന്യൂറോളജിസ്റ്റിന് പകരമാകാൻ കഴിയില്ല
എ.ഐ ചാറ്റ്ബോട്ടുകൾക്ക് മെഡിക്കൽ പദവികൾ വിശദീകരിക്കാനും പൊതുവായ ആരോഗ്യ വിവരങ്ങൾ സംഗ്രഹിക്കാനും അപ്പോയിന്റ്മെന്റുകൾക്കായി ചോദ്യങ്ങൾ തയ്യാറാക്കാൻ ഉപയോക്താക്കളെ സഹായിക്കാനും കഴിയും. എന്നാൽ ചികിത്സിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ അതിന് ഒരിക്കലും ഒരു ഡോക്ടർക്ക് പകരമാവാൻ കഴിയില്ല.
മാത്രമല്ല ചാറ്റ്ബോട്ടുകൾക്ക് സ്വതന്ത്രമായി ഒരു ക്ലിനിക്കൽ വിലയിരുത്തൽ സാധ്യമല്ല. മാറ്റം ശുപാർശ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു രോഗിയുടെ അപസ്മാര ചരിത്രം, രോഗനിർണയം, നിലവിലെ മരുന്നുകൾ, മുൻകാല ചികിത്സാ പ്രതികരണം, പരിശോധനാ ഫലങ്ങൾ, മറ്റ് പ്രസക്തമായ മെഡിക്കൽ വിവരങ്ങൾ എന്നിവ ഒരു ന്യൂറോളജിസ്റ്റ് പരിഗണിക്കുന്നു.
സാഹചര്യത്തെ ആശ്രയിച്ച്, ഡോക്ടർ രക്തപരിശോധനകൾ, മറ്റ് പരിശോധനകൾ അല്ലെങ്കിൽ സൂക്ഷ്മമായ നിരീക്ഷണം എന്നിവയും ശുപാർശ ചെയ്തേക്കാം. ഒരു ചാറ്റ്ബോട്ടിന് സ്വതന്ത്രമായി ഒരു ന്യൂറോളജിക്കൽ പരിശോധന നടത്താനോ ഒരാളുടെ ലക്ഷണങ്ങൾ അപസ്മാരമാണോ, മരുന്നിന്റെ പാർശ്വഫലമാണോ അതോ മറ്റ് മെഡിക്കൽ പ്രശ്നമാണോ എന്ന് വിശ്വസനീയമായി നിർണ്ണയിക്കാനോ കഴിയില്ല. ഉപയോക്താവ് ധാരാളം വ്യക്തിഗത വിവരങ്ങൾ നൽകിയാൽ പോലും, പ്രധാനപ്പെട്ട ക്ലിനിക്കൽ വിശദാംശങ്ങൾ വിട്ടുപോയേക്കാം അല്ലെങ്കിൽ തെറ്റായി മനസ്സിലാക്കപ്പെട്ടേക്കാം. അതിനാൽ ചികിത്സക്ക് ചാറ്റ് ബോട്ടുകളെ ആശ്രയിക്കാതെ ഡോക്ടറിൽ നിന്ന് നേരിട്ട് നിർദേശം തേടണമെന്ന് ആരോഗ്യ വിദഗ്ധർ പറയുന്നു.