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    ഭാരം കുറക്കാൻ മരുന്ന് കഴിക്കുന്നവരാണോ?, പുരുഷന്മാരിൽ മുടികൊഴിച്ചിലിന് സാധ്യത കൂടും

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    ഭാരം കുറക്കാൻ മരുന്ന് കഴിക്കുന്നവരാണോ?, പുരുഷന്മാരിൽ മുടികൊഴിച്ചിലിന് സാധ്യത കൂടും
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    ന്യൂയോർക്ക്: ഭാരം കുറയ്ക്കാനുള്ള മരുന്നുകൾ കഴിക്കുന്നവർ ഇന്ന് ധാരാളമാണ്. എന്നാൽ ഇത്തരത്തിൽ മരുന്ന് കഴിക്കുമ്പോൾ ഭാരം കുറയുന്നതിനൊപ്പം പുരുഷന്മാരിൽ മുടികൊഴിച്ചിൽ സാധ്യതയും വർധിപ്പിക്കുമെന്നാണ് ന്യൂയോർക്കിൽ നിന്നുള്ള പുതിയ പഠനം വ്യക്തമാക്കുന്നത്. ജനിതകമായി മുടികൊഴിച്ചിലിന് സാധ്യതയുള്ള പുരുഷന്മാരിൽ ഭാരം കുറയ്ക്കാനുള്ള മരുന്നുകൾ കഴിക്കുമ്പോൾ മുടികൊഴിച്ചിൽ സാധ്യത 7 ശതമാനം വർധിക്കുന്നതായി ന്യൂയോർക്ക് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ലാംഗോൺ ഹെൽത്തിലെ ഗവേഷകർ നടത്തിയ പഠനത്തിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നു. ഒസെംപിക്, വെഗോവി, സെപ്ബൗണ്ട് തുടങ്ങിയ മരുന്നുകളിലാണ് ഗവേഷകർ അപകടസാധ്യത കണ്ടെത്തിയത്.

    ശരീരത്തിലെ GLP-1 റിസപ്റ്റർ പ്രോട്ടീനുകളുടെ അളവിനെ സ്വാഭാവികമായി സ്വാധീനിക്കുന്ന GLP1R ജീൻ ഗവേഷകർ പരിശോധിക്കുകയും, പുരുഷന്മാരിലെ ആൻഡ്രോജെനെറ്റിക് അലോപെസിയയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ജനിതക മാർക്കറുകളുമായി അതിന്റെ പ്രവർത്തനം താരതമ്യം ചെയ്യുകയും ചെയ്തു. സ്വാഭാവികമായി ഉയർന്ന അളവിലുള്ള GLP-1 റിസപ്റ്റർ പ്രോട്ടീനുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന GLP1R ജീനുകൾ, ആൻഡ്രോജെനെറ്റിക് അലോപെസിയ ഉള്ള പുരുഷന്മാരിൽ ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണെന്ന് അവർ കണ്ടെത്തി. തലയോട്ടിയിലേക്കുള്ള രക്തയോട്ടം കുറയ്ക്കുകയും മുടിയിഴകളുടെ വളർച്ചയെ ബാധിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുവെന്ന് കരുതപ്പെടുന്ന ഹൈപ്പർടെൻഷൻ (രക്തസമ്മർദ്ദം) കണക്കിലെടുത്ത ശേഷവും, അധിക അപകടസാധ്യത 7 ശതമാനമായി തുടർന്നു.

    ഭാരം കുറയ്ക്കാനുള്ള മരുന്നുകളിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഗ്ലൂക്കോഗൺ-ലൈക്ക് പെപ്റ്റൈഡ്-1 (GLP-1) പ്രവർത്തനവും പുരുഷന്മാരിലെ പാരമ്പര്യ മുടി കൊഴിച്ചിലും തമ്മിൽ വ്യക്തമായ ബന്ധമുണ്ടെന്നാണ് കണ്ടെത്തൽ. GLP-1 പ്രവർത്തനവും 'ആൻഡ്രോജെനെറ്റിക് അലോപെസിയ' എന്ന പാരമ്പര്യ മുടി കൊഴിച്ചിലും തമ്മിൽ ബന്ധമുണ്ടെന്ന് ഗവേഷകർ പറയുന്നു.

    ശരീരത്തിലെ GLP-1 റിസപ്റ്റർ പ്രോട്ടീനുകളുടെ അളവിനെ സ്വാഭാവികമായി നിയന്ത്രിക്കുന്ന GLP1R ജീനും, പുരുഷന്മാരിലെ മുടി കൊഴിച്ചിലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ജനിതക ഘടകങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ബന്ധമാണ് ഗവേഷകർ പരിശോധിച്ചത്. ശരീരത്തിൽ സ്വാഭാവികമായി കൂടുതൽ GLP-1 റിസപ്റ്ററുകൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന GLP1R ജീൻ ഉള്ള പുരുഷന്മാരിൽ, ഈ പ്രത്യേക തരം മുടി കൊഴിച്ചിൽ ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണെന്ന് ഗവേഷകർ കണ്ടെത്തി. കൂടാതെ ഉയർന്ന രക്തസമ്മർദ്ദം തലയോട്ടിയിലേക്കുള്ള രക്തയോട്ടം കുറയ്ക്കുകയും മുടി വളർച്ചയെ ബാധിക്കുകയും ചെയ്യും. ഈ കാര്യം കൂടി പരിഗണിക്കുമ്പോൾ, 7 ശതമാനം അധിക അപകടസാധ്യത നിലനിൽക്കുന്നതായി പഠനം വ്യക്തമാക്കുന്നു.

    രക്തത്തിലെ പഞ്ചസാരയുടെ അളവ് നിയന്ത്രിക്കാനും വിശപ്പ് കുറയ്ക്കാനും GLP-1 മരുന്നുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു. കൂടാതെ പല ഉപയോക്താക്കളും മുടി കട്ടി കുറയുന്നതിനെ പാർശ്വഫലമായി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. മരുന്നുകൾ മൂലമുണ്ടാകുന്ന വേഗത്തിലുള്ള ശരീരഭാരക്കുറവാണ് മുടി കൊഴിച്ചിലിന് കാരണമെന്ന് ഗവേഷകർ ഇതുവരെ വലിയൊരു പങ്കും ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിരുന്നത്. ഭാരം സ്ഥിരമായിക്കഴിഞ്ഞ് മാസങ്ങൾക്ക് ശേഷം മുടി വളർച്ച പലപ്പോഴും പുനരാരംഭിക്കാറുണ്ട്. ഇത് വളരെക്കാലമായി സംശയിക്കപ്പെട്ടിരുന്നുവെന്നും ഇക്കാര്യത്തിൽ കൂടുതൽ പഠനം ആവശ്യമാണെന്നും പഠനത്തിന് നേതൃത്വം നൽകിയ ലിൻ പിതുഖോവ പറഞ്ഞു. 31,684 പുരുഷന്മാരുടെയും സ്ത്രീകളുടെയും ഡാറ്റകളാണ് സംഘം പരിശോധിച്ചത്.

    ന്യൂയോർക്ക്: ഭാരം കുറയ്ക്കാനുള്ള മരുന്നുകൾ കഴിക്കുന്നവർ ഇന്ന് ധാരാളമാണ്. എന്നാൽ ഇത്തരത്തിൽ മരുന്ന് കഴിക്കുമ്പോൾ ഭാരം കുറയുന്നതിനൊപ്പം പുരുഷന്മാരിൽ മുടികൊഴിച്ചിൽ സാധ്യതയും വർധിപ്പിക്കുമെന്നാണ് ന്യൂയോർക്കിൽ നിന്നുള്ള പുതിയ പഠനം വ്യക്തമാക്കുന്നത്.

    ജനിതകമായി മുടികൊഴിച്ചിലിന് സാധ്യതയുള്ള പുരുഷന്മാരിൽ ഭാരം കുറയ്ക്കാനുള്ള മരുന്നുകൾ കഴിക്കുമ്പോൾ മുടികൊഴിച്ചിൽ സാധ്യത 7 ശതമാനം വർധിക്കുന്നതായി ന്യൂയോർക്ക് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ലാംഗോൺ ഹെൽത്തിലെ ഗവേഷകർ നടത്തിയ പഠനത്തിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നു. ഒസെംപിക്, വെഗോവി, സെപ്ബൗണ്ട് തുടങ്ങിയ മരുന്നുകളിലാണ് ഗവേഷകർ അപകടസാധ്യത കണ്ടെത്തിയത്.

    ശരീരത്തിലെ GLP-1 റിസപ്റ്റർ പ്രോട്ടീനുകളുടെ അളവിനെ സ്വാഭാവികമായി സ്വാധീനിക്കുന്ന GLP1R ജീൻ ഗവേഷകർ പരിശോധിക്കുകയും, പുരുഷന്മാരിലെ ആൻഡ്രോജെനെറ്റിക് അലോപെസിയയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ജനിതക മാർക്കറുകളുമായി അതിന്റെ പ്രവർത്തനം താരതമ്യം ചെയ്യുകയും ചെയ്തു. സ്വാഭാവികമായി ഉയർന്ന അളവിലുള്ള GLP-1 റിസപ്റ്റർ പ്രോട്ടീനുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന GLP1R ജീനുകൾ, ആൻഡ്രോജെനെറ്റിക് അലോപെസിയ ഉള്ള പുരുഷന്മാരിൽ ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണെന്ന് അവർ കണ്ടെത്തി. തലയോട്ടിയിലേക്കുള്ള രക്തയോട്ടം കുറയ്ക്കുകയും മുടിയിഴകളുടെ വളർച്ചയെ ബാധിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുവെന്ന് കരുതപ്പെടുന്ന ഹൈപ്പർടെൻഷൻ (രക്തസമ്മർദ്ദം) കണക്കിലെടുത്ത ശേഷവും, അധിക അപകടസാധ്യത 7 ശതമാനമായി തുടർന്നു.

    ഭാരം കുറയ്ക്കാനുള്ള മരുന്നുകളിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഗ്ലൂക്കോഗൺ-ലൈക്ക് പെപ്റ്റൈഡ്-1 (GLP-1) പ്രവർത്തനവും പുരുഷന്മാരിലെ പാരമ്പര്യ മുടി കൊഴിച്ചിലും തമ്മിൽ വ്യക്തമായ ബന്ധമുണ്ടെന്നാണ് കണ്ടെത്തൽ. GLP-1 പ്രവർത്തനവും 'ആൻഡ്രോജെനെറ്റിക് അലോപെസിയ' എന്ന പാരമ്പര്യ മുടി കൊഴിച്ചിലും തമ്മിൽ ബന്ധമുണ്ടെന്ന് ഗവേഷകർ പറയുന്നു.

    ശരീരത്തിലെ GLP-1 റിസപ്റ്റർ പ്രോട്ടീനുകളുടെ അളവിനെ സ്വാഭാവികമായി നിയന്ത്രിക്കുന്ന GLP1R ജീനും, പുരുഷന്മാരിലെ മുടി കൊഴിച്ചിലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ജനിതക ഘടകങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ബന്ധമാണ് ഗവേഷകർ പരിശോധിച്ചത്. ശരീരത്തിൽ സ്വാഭാവികമായി കൂടുതൽ GLP-1 റിസപ്റ്ററുകൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന GLP1R ജീൻ ഉള്ള പുരുഷന്മാരിൽ, ഈ പ്രത്യേക തരം മുടി കൊഴിച്ചിൽ ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണെന്ന് ഗവേഷകർ കണ്ടെത്തി. കൂടാതെ ഉയർന്ന രക്തസമ്മർദ്ദം തലയോട്ടിയിലേക്കുള്ള രക്തയോട്ടം കുറയ്ക്കുകയും മുടി വളർച്ചയെ ബാധിക്കുകയും ചെയ്യും. ഈ കാര്യം കൂടി പരിഗണിക്കുമ്പോൾ, 7 ശതമാനം അധിക അപകടസാധ്യത നിലനിൽക്കുന്നതായി പഠനം വ്യക്തമാക്കുന്നു.

    രക്തത്തിലെ പഞ്ചസാരയുടെ അളവ് നിയന്ത്രിക്കാനും വിശപ്പ് കുറയ്ക്കാനും GLP-1 മരുന്നുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു. കൂടാതെ പല ഉപയോക്താക്കളും മുടി കട്ടി കുറയുന്നതിനെ പാർശ്വഫലമായി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. മരുന്നുകൾ മൂലമുണ്ടാകുന്ന വേഗത്തിലുള്ള ശരീരഭാരക്കുറവാണ് മുടി കൊഴിച്ചിലിന് കാരണമെന്ന് ഗവേഷകർ ഇതുവരെ വലിയൊരു പങ്കും ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിരുന്നത്. ഭാരം സ്ഥിരമായിക്കഴിഞ്ഞ് മാസങ്ങൾക്ക് ശേഷം മുടി വളർച്ച പലപ്പോഴും പുനരാരംഭിക്കാറുണ്ട്. ഇത് വളരെക്കാലമായി സംശയിക്കപ്പെട്ടിരുന്നുവെന്നും ഇക്കാര്യത്തിൽ കൂടുതൽ പഠനം ആവശ്യമാണെന്നും പഠനത്തിന് നേതൃത്വം നൽകിയ ലിൻ പിതുഖോവ പറഞ്ഞു. 31,684 പുരുഷന്മാരുടെയും സ്ത്രീകളുടെയും ഡാറ്റകളാണ് സംഘം പരിശോധിച്ചത്.

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    News Summary - weight loss medicines may causes hair loss link in men study says
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