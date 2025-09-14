Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Health News
    Posted On
    date_range 14 Sept 2025 11:55 AM IST
    Updated On
    date_range 14 Sept 2025 11:55 AM IST

    അമീബിക് മസ്തിഷ്കജ്വരം: വേണം, അതിജാഗ്രത

    അമീബിക് മസ്തിഷ്കജ്വരം: വേണം, അതിജാഗ്രത
    അമീബിക് മസ്തിഷ്കജ്വരം: വേണം, അതിജാഗ്രത

    മ​ല​പ്പു​റം: 10,000 പേ​രി​ൽ ഒ​രാ​ൾ​ക്ക് മാ​ത്രം ബാ​ധി​ക്കു​ന്ന രോ​ഗ​മാ​ണ് അ​മീ​ബി​ക് മ​സ്‌​തി​ഷ്ക​ജ്വ​രം എ​ന്നു​പ​റ​ഞ്ഞ് നി​സാ​ര​മാ​ക്കു​ന്ന​തി​ന് മു​മ്പ് ചി​ല ക​ണ​ക്കു​ക​ൾ നോ​ക്കാം. ഒ​രു മാ​സ​ത്തി​നി​ടെ ഈ ​രോ​ഗം ബാ​ധി​ച്ച് സം​സ്ഥാ​ന​ത്ത് ഏ​ഴു പേ​ർ മ​രി​ക്കു​ക​യും 19 പേ​ർ​ക്ക് രോ​ഗം സ്ഥി​രീ​ക​രി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തു. ഈ ​വ​ർ​ഷം 17 പേ​രും മ​ര​ണ​പ്പെ​ടു​ക​യും 66 പേ​ർ​ക്ക് ഇ​തു​വ​രെ രോ​ഗം പി​ടി​പ്പെ​ട്ടി​ട്ടു​ണ്ടെ​ന്നും ആ​രോ​ഗ്യ​വ​കു​പ്പി​ന്റെ ക​ണ​ക്കു​ക​ൾ ത​ന്നെ പ​റ​യു​ന്നു. ജി​ല്ല​യി​ൽ ഒ​രു വ​ർ​ഷ​ത്തി​നി​ടെ ആ​റു പേ​ർ മ​രി​ച്ചു. ക​ഴി​ഞ്ഞ ര​ണ്ടു​വ​ർ​ഷ​ത്തി​നി​ടെ രോ​ഗം കൂ​ടു​ത​ലാ​യി റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് ചെ​യ്യ​പ്പെ​ടു​ന്നു​ണ്ട്. ഇ​നി​യി​ത്തി​രി ഭ​യം ആ​കാം. അ​തി​ലേ​റെ ജാ​ഗ്ര​ത​യും...

    എ​ങ്ങ​നെ ബാ​ധി​ക്കു​ന്നു?

    നെ​ഗ്ലേ​റി​യ ഫൗ​ലേ​രി എ​ന്ന അ​മീ​ബ വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ൽ പെ​ട്ട സൂ​ഷ്മാ​ണു ത​ല​ച്ചോ​റി​നെ ബാ​ധി​ക്കു​മ്പോ​ഴാ​ണ് പ്രൈ​മ​റി അ​മീ​ബി​ക് മേ​നി​ഞ്ചോ എ​ൻ​സെ​ഫ​ലൈ​റ്റി​സ് (പി.​എ.​എം) എ​ന്ന അ​മീ​ബി​ക് മ​സ്‌​തി​ഷ്ക​ജ്വ​രം ഉ​ണ്ടാ​കു​ന്ന​ത്. ഒ​ഴു​ക്കി​ല്ലാ​തെ കെ​ട്ടി​ക്കികി​ട​ക്കു​ന്ന കു​ള​ങ്ങ​ളി​ലോ കി​ണ​റു​ക​ളി​ലോ മ​റ്റി​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ന്നോ കു​ളി​ക്കു​ന്ന​ത് വ​ഴി രോ​ഗാ​ണു മൂ​ക്കി​ലൂ​ടെ ത​ല​ച്ചോ​റി​ൽ എ​ത്തു​ന്നു

    ത​ല​ച്ചോ​റി​ന്റെ ചു​റ്റു​മു​ള്ള മെ​നി​ഞ്ച​സ് എ​ന്ന നേ​ർ​ത്ത ആ​വ​ര​ണ​ത്തെ ആ​ക്ര​മി​ക്കു​ക​യും ത​ല​ച്ചോ​റി​ന്റെ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ത്തി​ന് ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ രാ​സ​വ​സ്തു​ക്ക​ളെ ഭ​ക്ഷി​ക്കു​ക​യും​ചെ​യ്യു​ന്നു

    രോ​ഗ​ത്തി​ന്റെ ഉ​റ​വി​ടം

    നെ​ഗ്ലേ​റി​യ ഫൗ​ലേ​രി കെ​ട്ടി​ക്കി​ട​ക്കു​ന്ന വെ​ള്ള​ത്തി​ൽ സ്വ​ത​ന്ത്ര​മാ​യി ജീ​വി​ക്കു​ന്ന അ​മീ​ബ​യാ​ണ്. സ്വി​മ്മിങ് പൂ​ളു​ക​ൾ, കു​ള​ങ്ങ​ൾ, കി​ണ​റു​ക​ൾ, നീ​ർ​ച്ചാ​ലു​ക​ൾ എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ലെ​ല്ലാം ഇ​തു​കാ​ണ​പ്പെ​ടു​ന്നു. ഇ​വ​യി​ൽ​നി​ന്ന് വെ​ള്ളം കു​ടി​ക്കു​ന്ന​ത് കൊ​ണ്ട് അ​മീ​ബ ശ​രീ​ര​ത്തി​ൽ പ്ര​വേ​ശി​ക്കി​ല്ല. ഉ​പ്പു​വെ​ള്ള​മു​ള്ള ജ​ല​ാശ​യ​ങ്ങ​ളി​ൽ ഈ ​രോ​ഗാ​ണു​വി​ന് നി​ല​നി​ൽ​പ്പി​ല്ല. മ​നു​ഷ്യ​നി​ൽ നി​ന്ന് മ​നു​ഷ്യ​നി​ലേ​ക്ക് രോ​ഗാ​ണു പ​ട​രി​ല്ല.

    രോ​ഗ ല​ക്ഷ​ണ​ങ്ങ​ൾ

    രോ​ഗാ​ണു ശ​രീ​ര​ത്തി​ൽ പ്ര​വേ​ശി​ച്ചാ​ൽ 3-9 ദി​വ​സ​ങ്ങ​ൾ​ക്കു​ള്ളി​ൽ രോ​ഗ ല​ക്ഷ​ണ​ങ്ങ​ൾ പ്ര​ക​ട​മാ​കു​ന്നു. തീ​വ്ര​മാ​യ പ​നി, ത​ല​വേ​ദ​ന, ഛർ​ദി, എ​ന്നി​വ​യാ​ണ് പ്രാ​ഥ​മി​ക ല​ക്ഷ​ണ​ങ്ങ​ൾ. രോ​ഗം മൂ​ർ​ച്ഛി​ക്കു​മ്പോ​ൾ അ​പ​സ്മാ​രം, ബോ​ധ​ക്ഷ​യം, ഓ​ർ​മ​ക്കു​റ​വ് എ​ന്നി​വ കാ​ണ​പ്പെ​ടു​ന്നു. കു​ട്ടി​ക​ളി​ലും കൗ​മാ​ര​ക്കാ​രി​ലു​മാ​ണ് ഈ ​രോ​ഗം അ​ധി​ക​മാ​യി ബാ​ധി​ക്കു​ന്ന​ത്. അ​ണു​ബാ​ധ​യേ​റ്റാ​ൽ മ​ര​ണ​ത്തി​ന് സാ​ധ്യ​ത​യേ​റെ​യാ​ണ്. ന​ട്ടെ​ല്ലി​ൽ നി​ന്ന് സ്ര​വം കു​ത്തി​യെ​ടു​ത്ത് പ​രി​ശോ​ധി​ക്കു​ന്ന​ത് വ​ഴി​യാ​ണ് രോ​ഗ​നി​ർ​ണ​യം ന​ട​ത്തു​ന്ന​ത്.

    പ്ര​തി​രോ​ധ മാ​ർ​ഗ​ങ്ങ​ൾ

    രോ​ഗം വ​രാ​തി​രി​ക്കാ​നു​ള്ള സാ​ഹ​ച​ര്യം ഒ​ഴി​വാ​ക്കു​ക എ​ന്ന​താ​ണ് പ്ര​ധാ​ന മാ​ർ​ഗം. രോ​ഗ ല​ക്ഷ​ണ​ങ്ങ​ൾ ക​ണ്ടാ​ൽ അ​വ​യെ അ​വ​ഗ​ണി​ക്കാ​തെ പെ​ട്ടെ​ന്ന് ഡോ​ക്ട​റെ കാ​ണി​ക്ക​ണം. കെ​ട്ടി​ക്കി​ട​ക്കു​ന്ന വെ​ള്ള​ത്തി​ൽ കു​ളി​ക്കാ​തി​രി​ക്കു​ക. പ്ര​ധാ​ന​മാ​യും ക്ലോ​റി​നേ​റ്റ് ചെ​യ്യാ​ത്ത സ്വി​മ്മിങ് പൂ​ൾ, കു​ള​ങ്ങ​ൾ, കി​ണ​റു​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​യി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള വെ​ള്ളം ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കാ​തി​രി​ക്കു​ക. മൂ​ക്കി​ലേ​ക്ക് വെ​ള്ളം ക​യ​റ്റി​കൊ​ണ്ട് മു​ഖം ക​ഴു​കാ​തി​രി​ക്കു​ക. വെ​ള്ള​ത്തി​ന​ടി​യി​ലു​ള്ള മ​ണ്ണോ ച​ളി​യോ ഇ​ള​ക്കാ​തി​രി​ക്കു​ക. വെ​ള്ള​വു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ടു​മ്പോ​ൾ എ​പ്പോ​ഴും രോ​ഗ​ത്തെ കു​റി​ച്ചു​ള്ള ചി​ന്ത​യും മു​ൻ​ക​രു​ത​ലും ഉ​ണ്ടാ​വു​ക.

