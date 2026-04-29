സ്തനാർബുദ ചികിത്സയിൽ വിറ്റാമിൻ ഡി നിർണ്ണായകം; കീമോതെറാപ്പിയുടെ ഫലം വർദ്ധിപ്പിക്കുമെന്ന് പുതിയ പഠനം
സ്തനാർബുദ ചികിത്സയിൽ പ്രത്യേകിച്ച് കീമോതെറാപ്പിക്ക് വിധേയരാകുന്ന രോഗികളിൽ വിറ്റാമിൻ ഡി സപ്ലിമെന്റുകൾ നൽകുന്നത് അതിശയകരമായ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതായി പുതിയ പഠനങ്ങൾ വെളിപ്പെടുത്തുന്നു. ഇന്ത്യയിൽ സ്തനാർബുദം ബാധിക്കുന്ന രണ്ട് സ്ത്രീകളിൽ ഒരാൾ മരണപ്പെടുന്നു എന്ന ആശങ്കാജനകമായ കണക്കുകൾ നിലനിൽക്കെ, നിലവിലെ ചികിത്സാ രീതികളെ കൂടുതൽ കാര്യക്ഷമമാക്കേണ്ടത് അനിവാര്യമാണ്. ബ്രസീലിലെ സാവോ പോളോ സ്റ്റേറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നടത്തിയ ഗവേഷണമനുസരിച്ച് ചികിത്സയുടെ ഭാഗമായി കുറഞ്ഞ അളവിൽ വിറ്റാമിൻ ഡി നൽകിയവരിൽ കാൻസർ കോശങ്ങൾ പൂർണ്ണമായി നശിക്കാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണെന്ന് കണ്ടെത്തി.
നമ്മുടെ നാട്ടിലെ 60 ശതമാനത്തിലധികം ആളുകളിലും വിറ്റാമിൻ ഡിയുടെ കുറവ് കാണപ്പെടുന്നുണ്ട്. എല്ലുകളുടെയും പല്ലുകളുടെയും ആരോഗ്യത്തിന് മാത്രമല്ല, ശരീരത്തിന്റെ രോഗപ്രതിരോധ ശേഷി നിലനിർത്തുന്നതിനും വിറ്റാമിൻ ഡി അത്യാവശ്യമാണ്. സ്തനാർബുദ ചികിത്സയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചെലവേറിയ മരുന്നുകളുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ, വിറ്റാമിൻ ഡി സപ്ലിമെന്റുകൾ വളരെ ലാഭകരവും എളുപ്പത്തിൽ ലഭ്യമാകുന്നതുമായ ഒന്നാണ്.
ഈ പഠനത്തിൽ 45 വയസ്സിനു മുകളിൽ പ്രായമുള്ള 80 സ്ത്രീകളെയാണ് ഉൾപ്പെടുത്തിയത്. ഇവരെ രണ്ട് ഗ്രൂപ്പുകളായി തിരിച്ച്, ഒരു വിഭാഗത്തിന് കീമോതെറാപ്പിയോടൊപ്പം പ്രതിദിനം 2000 IU വിറ്റാമിൻ ഡിയും മറ്റൊരു വിഭാഗത്തിന് പ്ലാസിബോയും നൽകി. ശസ്ത്രക്രിയക്ക് മുന്നോടിയായി ട്യൂമറുകൾ ചുരുക്കാൻ നൽകുന്ന 'നിയോഅഡ്ജുവന്റ് കീമോതെറാപ്പി' ആണ് ഇവർക്ക് നൽകിയിരുന്നത്. വിറ്റാമിൻ ഡി നമ്മുടെ രോഗപ്രതിരോധ കോശങ്ങളുമായി ചേർന്ന് പ്രവർത്തിക്കുകയും, കോശങ്ങളുടെ അമിത വളർച്ച തടയാനും വീക്കം കുറക്കാനും സഹായിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. മിക്ക സ്തനാർബുദ രോഗികളിലും ഈ വിറ്റാമിന്റെ അളവ് വളരെ കുറവാണെന്നും ഇത് പരിഹരിക്കുന്നത് ചികിത്സയുടെ വിജയസാധ്യത വർദ്ധിപ്പിക്കുമെന്നും പഠനം അടിവരയിടുന്നു.
എങ്കിലും വിറ്റാമിൻ ഡി സപ്ലിമെന്റുകൾ സ്വയം ചികിത്സക്കായി ഉപയോഗിക്കരുത് എന്ന ജാഗ്രതാനിർദ്ദേശം ഡോക്ടർമാർ നൽകുന്നുണ്ട്. ഓരോ രോഗിയുടെയും ആരോഗ്യനിലയും കാൻസറിന്റെ തീവ്രതയും അനുസരിച്ച് ഡോക്ടർമാർ നിർദ്ദേശിക്കുന്ന അളവിൽ മാത്രമേ ഇവ കഴിക്കാവൂ. വിറ്റാമിൻ ഡി സപ്ലിമെന്റുകൾ ഒരിക്കലും നിലവിലെ ചികിത്സക്ക് പകരമല്ല മറിച്ച് ചികിത്സയുടെ ഫലം വർദ്ധിപ്പിക്കാനുള്ള ഒരു സഹായി മാത്രമാണ്. സപ്ലിമെന്റുകൾക്ക് പുറമെ മതിയായ സൂര്യപ്രകാശം ഏൽക്കുന്നതും വിറ്റാമിൻ ഡി അടങ്ങിയ ഭക്ഷണക്രമം ശീലിക്കുന്നതും രോഗപ്രതിരോധ ശേഷി വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ സഹായിക്കും. സ്തനാർബുദത്തെ പ്രതിരോധിക്കാൻ ശാസ്ത്രലോകം നടത്തുന്ന ഇത്തരം ലളിതമായ മാറ്റങ്ങൾ സാധാരണക്കാരായ രോഗികൾക്ക് വലിയ ആശ്വാസമാണ് നൽകുന്നത്.
