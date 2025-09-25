Begin typing your search above and press return to search.
    കുത്തിവെപ്പ് എടുത്തിട്ടും പേവിഷബാധ മരണം; വാക്സിൻ ഗു​ണനിലവാരം ഉറപ്പാക്കാൻ ജാഗ്രത

    കുത്തിവെപ്പ് എടുത്തിട്ടും പേവിഷബാധ മരണം; വാക്സിൻ ഗു​ണനിലവാരം ഉറപ്പാക്കാൻ ജാഗ്രത
    മ​ല​പ്പു​റം: കു​ത്തി​വെ​പ്പ് എ​ടു​ത്തി​ട്ടും പേ​വി​ഷ​ബാ​ധ മ​ര​ണം ആ​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ൽ വാ​ക്സി​നു​ക​ളു​ടെ ഗു​​ണ​നി​ല​വാ​രം ഉ​റ​പ്പാ​ക്കാ​ൻ ആ​രോ​ഗ്യ​വ​കു​പ്പ് ന​ട​പ​ടി ക​ർ​ശ​ന​മാ​ക്കി. ഈ ​വ​ർ​ഷം ആ​ഗ​സ്റ്റ് വ​രെ റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് ചെ​യ്ത 27 പേ​വി​ഷ​ബാ​ധ മ​ര​ണ​ങ്ങ​ളി​ൽ ആ​റെ​ണ്ണം പ്ര​തി​രോ​ധ കു​ത്തി​വെ​പ്പ് എ​ടു​ത്തി​ട്ടും സം​ഭ​വി​ച്ച​വ​യാ​ണ്. ഓ​രോ വ​ർ​ഷം ക​ഴി​യു​മ്പോ​ഴും ഇ​ത്ത​രം കേ​സു​ക​ൾ കൂ​ടി​വ​രു​ന്ന സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ൽ, വി​ഷ​യ​ത്തെ ഗൗ​ര​വ​മാ​യി ക​ണ്ടു​ള്ള ക​ർ​ക്ക​ശ ന​ട​പ​ടി​ക​ളാ​ണ് ആ​​രോ​ഗ്യ​വ​കു​പ്പ് സ്വീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    പ്ര​തി​രോ​ധ കു​ത്തി​വെ​പ്പ് എ​ടു​ത്തി​ട്ടും മ​ര​ണം സം​ഭ​വി​ച്ച കേ​സു​ക​ളി​ൽ, പ്ര​സ്തു​ത ബാ​ച്ചു​ക​ളി​ലെ വാ​ക്‌​സി​ൻ, ഇ​മ്യൂ​ണോ​ഗ്ലോ​ബു​ലി​ൻ എ​ന്നി​വ ​ക​സൗ​ളി​യി​ലെ സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ഡ്ര​ഗ്സ് ലാ​ബി​ലേ​ക്ക് പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക്ക് അ​യ​ച്ചി​രു​ന്നു. ഇ​വ ഗു​ണ​നി​ല​വാ​രം പാ​ലി​ക്കു​ന്നു​ണ്ടെ​ന്നാ​ണ് സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ലാ​ബി​ന്റെ റി​പ്പോ​ർ​ട്ട്. നാ​ഷ​ന​ൽ സെ​ന്റ​ർ ഫോ​ർ ഡി​സീ​സ് ക​ൺ​ട്രോ​ൾ, സെ​​ൻ​ട്ര​ൽ ഡ്ര​ഗ്സ് സ്റ്റാ​ൻ​​ഡേ​ഡ് ക​ൺ​ട്രോ​ൾ ഓ​ർ​ഗ​നൈ​സേ​ഷ​ൻ (സി.​ഡി.​എ​സ്.​സി.​ഒ), ആ​രോ​ഗ്യ​വ​കു​പ്പ്, സ്റ്റേ​റ്റ് പ​ബ്ലി​ക് ഹെ​ൽ​ത്ത് ലാ​ബ് ഉ​​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രും ജി​ല്ല സ​ർ​വ​യ​ല​ൻ​സ് ഓ​ഫി​സ​ർ​മാ​രും ചേ​ർ​ന്ന സം​ഘ​മാ​ണ് വാ​ക്സി​ന്റെ ഗു​ണ​നി​ല​വാ​രം പ​ഠ​ന​വി​ധേ​യ​മാ​ക്കി​യ​ത്.

    ക​ഴു​ത്തി​ലും ത​ല​യി​ലും കൈ​ക​ളി​ലു​മു​ണ്ടാ​യ ഗു​രു​ത​ര​മാ​യ കാ​റ്റ​ഗ​റി-​മൂ​ന്ന് മു​റി​വു​ക​ളി​ലൂ​ടെ ഞ​ര​മ്പു​ക​ളി​ൽ നേ​രി​ട്ട് വൈ​റ​സ് പ്ര​വേ​ശി​ച്ച​ത് കാ​ര​ണ​മാ​ണ് വാ​ക്സി​ൻ എ​ടു​ത്തി​ട്ടും മ​ര​ണം ത​ട​യാ​ൻ ക​ഴി​യാ​ത്ത​ത് എ​ന്നാ​ണ് വി​ദ​ഗ്ധ സം​ഘ​ത്തി​ന്റെ പ്രാ​ഥ​മി​ക വി​ല​യി​രു​ത്ത​ൽ. വാ​ക്‌​സി​ൻ ഉ​ൽ​പാ​ദ​ക ക​മ്പ​നി​ക​ൾ ന​ൽ​കു​ന്ന ഇ​ൻ-​ഹൗ​സ് റി​പ്പോ​ർ​ട്ടി​നു പു​റ​മെ വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്യു​ന്ന ഓ​രോ ബാ​ച്ചും സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ഡ്ര​ഗ്‌​സ് ടെ​സ്റ്റി​ങ് ല​ബോ​റ​ട്ട​റി​യി​ൽ​നി​ന്ന് നി​ശ്ചി​ത ഗു​ണ​നി​ല​വാ​ര​മു​ണ്ടെ​ന്ന് സാ​ക്ഷ്യ​പ​ത്രം ല​ഭി​ച്ച​തി​നു​ശേ​ഷം മാ​ത്ര​മാ​ണ് ആ​ശു​പ​ത്രി​ക​ളി​ലേ​ക്ക് വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്യു​ന്ന​തെ​ന്ന് കേ​ര​ള മെ​ഡി​ക്ക​ൽ സ​ർ​വി​സ​സ് കോ​ർ​പ​റേ​ഷ​ൻ ലി​മി​റ്റ​ഡ് (കെ.​എം.​എ​സ്.​സി.​എ​ൽ) അ​ധി​കൃ​ത​ർ പ​റ​ഞ്ഞു.

    വാ​ക്‌​സി​നു​ക​ൾ നി​ശ്ചി​ത താ​പ​നി​ല​യി​ലാ​ണ് വി​ത​ര​ണം ന​ട​ത്തു​ന്ന​തെ​ന്ന് ഉ​റ​പ്പു​വ​രു​ത്തു​ന്ന​തി​ന് വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ ടെം​പ​റേ​ച്ച​ർ ഡേ​റ്റ ലോ​ഗേ​ഴ്സ് സ്ഥാ​പി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. ജി​ല്ല വെ​യ​ർ​ഹൗ​സു​ക​ളി​ൽ ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ താ​പ​നി​ല നി​രീ​ക്ഷി​ച്ച് ഉ​റ​പ്പു​വ​രു​ത്തു​ന്നു​ണ്ട്. നി​ശ്ചി​ത താ​പ​നി​ല​യി​ല​ല്ല വാ​ക്സി​ൻ എ​ത്തി​ച്ച​തെ​ന്ന് ബോ​ധ്യ​പ്പെ​ടു​ന്ന​പ​ക്ഷം ഇ​വ തി​രി​ച്ച​യ​ക്കും. ആ​രോ​ഗ്യ​കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്ക് ഐ​സ് പാ​ക്കു​ക​ൾ ഇ​ട്ട കോ​ൾ​ഡ് ബോ​ക്സി​ലാ​ണ് വാ​ക്സി​ൻ വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്യു​ന്ന​ത്.

    സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ ഇ​വ സൂ​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന റ​ഫ്രി​ജ​റേ​റ്റ​റു​ക​ളു​ടെ താ​പ​നി​ല കൃ​ത്യ​മാ​യി രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്താ​ൻ സം​വി​ധാ​ന​മു​ണ്ട്. രോ​ഗി​ക​ൾ​ക്ക് ന​ൽ​കു​ന്ന​തി​നു​വേ​ണ്ടി മാ​ത്ര​മാ​ണ് വാ​ക്‌​സി​ൻ പു​റ​ത്തെ​ടു​ക്കു​ന്ന​ത്. പു​റ​ത്തെ​ടു​ക്കു​ന്ന വാ​ക്‌​സി​ൻ തി​രി​കെ റ​ഫ്രി​ജ​റേ​റ്റ​റു​ക​ളി​ലോ നി​ശ്ചി​ത ഐ​സ് പാ​ക്കു​ക​ളു​ള്ള വാ​ക്‌​സി​ൻ കാ​രി​യ​റു​ക​ളി​ലോ ആ​ണ് സൂ​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​ത്. ഒ​രി​ക്ക​ൽ ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കാ​ൻ തു​ട​ങ്ങി​യ വാ​ക്സി​ൻ വ​യ​ൽ പ​ര​മാ​വ​ധി ആ​റു മ​ണി​ക്കൂ​ർ വ​രെ മാ​ത്ര​​മേ ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ന്നു​ള്ളൂ. ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കാ​ത്ത വാ​ക്‌​സി​ൻ ഉ​പേ​ക്ഷി​ക്കു​ക​യാ​ണ് ചെ​യ്യു​ന്ന​തെ​ന്നും ആ​രോ​ഗ്യ​വ​കു​പ്പ് അ​ധി​കൃ​ത​ർ പ​റ​ഞ്ഞു.

