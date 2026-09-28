എബോളക്കെതിരെ യുഎഇയുടെ കൈത്താങ്ങ്; 3.67 കോടി ദിർഹം ധനസഹായം

എബോളക്കെതിരെ യുഎഇയുടെ കൈത്താങ്ങ്; 3.67 കോടി ദിർഹം ധനസഹായംtext_fields
അബൂദബി: ആഫ്രിക്കയിൽ പടർന്നുപിടിക്കുന്ന എബോള രോഗബാധ തടയുന്നതിനും ആരോഗ്യസംവിധാനങ്ങൾ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനുമായി യു.എ.ഇ ഒരു കോടി ഡോളർ (3.67 കോടി ദിർഹം) ധനസഹായം പ്രഖ്യാപിച്ചു. യു.എ.ഇ പ്രസിഡന്റ് ശൈഖ് മുഹമ്മദ് ബിൻ സായിദ് ആൽ നഹ്യാന്റെ നിർദേശപ്രകാരം ‘യു.എ.ഇ എയ്ഡ് ഏജൻസി’ വഴിയാണ് ഈ തുക അനുവദിക്കുന്നത്. ഡെമോക്രാറ്റിക് റിപ്പബ്ലിക് ഓഫ് കോംഗോ അടക്കമുള്ള രാജ്യങ്ങളിൽ എബോള രോഗബാധ ശക്തമാകുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് ഈ ഇടപെടൽ.
ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയുടെ പൊതുസഭാ സമ്മേളനത്തോട് അനുബന്ധിച്ച് അമേരിക്ക വിളിച്ചുചേർത്ത അന്താരാഷ്ട്ര യോഗത്തിലാണ് യു.എ.ഇ എയ്ഡ് ഏജൻസി ചെയർമാൻ താരിഖ് അഹമ്മദ് അൽ അമീരി ഈ ധനസഹായം പ്രഖ്യാപിച്ചത്. പകർച്ചവ്യാധികളിൽ നിന്ന് ലോകജനതയെ സംരക്ഷിക്കുക എന്ന മാനുഷിക ഉത്തരവാദിത്തത്തിന്റെ ഭാഗമായാണ് യു.എ.ഇയുടെ ഈ നടപടി. അന്താരാഷ്ട്ര സംഘടനകളുമായി സഹകരിച്ച് രോഗവ്യാപനം തടയാൻ രാജ്യം മുന്നിലുണ്ടാകുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
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