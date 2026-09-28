Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Posted On
    date_range
    Updated On
    date_range

    എബോളക്കെതിരെ യുഎഇയുടെ കൈത്താങ്ങ്; 3.67 കോടി ദിർഹം ധനസഹായം

    text_fields
    bookmark_border
    എബോളക്കെതിരെ യുഎഇയുടെ കൈത്താങ്ങ്; 3.67 കോടി ദിർഹം ധനസഹായം
    cancel

    അബൂദബി: ആഫ്രിക്കയിൽ പടർന്നുപിടിക്കുന്ന എബോള രോഗബാധ തടയുന്നതിനും ആരോഗ്യസംവിധാനങ്ങൾ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനുമായി യു.എ.ഇ ഒരു കോടി ഡോളർ (3.67 കോടി ദിർഹം) ധനസഹായം പ്രഖ്യാപിച്ചു. യു.എ.ഇ പ്രസിഡന്‍റ് ശൈഖ് മുഹമ്മദ് ബിൻ സായിദ് ആൽ നഹ്യാന്‍റെ നിർദേശപ്രകാരം ‘യു.എ.ഇ എയ്ഡ് ഏജൻസി’ വഴിയാണ് ഈ തുക അനുവദിക്കുന്നത്. ഡെമോക്രാറ്റിക് റിപ്പബ്ലിക് ഓഫ് കോംഗോ അടക്കമുള്ള രാജ്യങ്ങളിൽ എബോള രോഗബാധ ശക്തമാകുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് ഈ ഇടപെടൽ.

    ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയുടെ പൊതുസഭാ സമ്മേളനത്തോട് അനുബന്ധിച്ച് അമേരിക്ക വിളിച്ചുചേർത്ത അന്താരാഷ്ട്ര യോഗത്തിലാണ് യു.എ.ഇ എയ്ഡ് ഏജൻസി ചെയർമാൻ താരിഖ് അഹമ്മദ് അൽ അമീരി ഈ ധനസഹായം പ്രഖ്യാപിച്ചത്. പകർച്ചവ്യാധികളിൽ നിന്ന് ലോകജനതയെ സംരക്ഷിക്കുക എന്ന മാനുഷിക ഉത്തരവാദിത്തത്തിന്‍റെ ഭാഗമായാണ് യു.എ.ഇയുടെ ഈ നടപടി. അന്താരാഷ്ട്ര സംഘടനകളുമായി സഹകരിച്ച് രോഗവ്യാപനം തടയാൻ രാജ്യം മുന്നിലുണ്ടാകുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    News Summary - UAE Aid for Ebola Crisi
    Next Story
    X