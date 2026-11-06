സ്വന്തം ശരീരത്തെ നിയന്ത്രിക്കാനാകാത്ത അവസ്ഥ; എന്താണ് ടൂറിറ്റ് സിൻഡ്രോം?text_fields
ഒരാൾ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതിനിടെ പെട്ടെന്ന് കണ്ണുകൾ തുടർച്ചയായി ചിമ്മുന്നു. മുഖത്ത് വിചിത്രമായ ചലനങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നു. ചിലപ്പോൾ അകാരണമായി ശബ്ദമുണ്ടാക്കുന്നു. മറ്റുചിലപ്പോൾ സംസാരത്തിനിടയിൽ നിയന്ത്രണമില്ലാതെ ചില വാക്കുകൾ പുറത്തുവരുന്നു. കാണുന്നവർക്ക് ഇതെല്ലാം മനഃപൂർവമുള്ള പെരുമാറ്റമായി തോന്നിയേക്കാം. എന്നാൽ അങ്ങനെയല്ല അയാളുടെ അവസ്ഥയെങ്കിലോ? സ്വന്തം ശരീരത്തിലെ ചില ചലനങ്ങളും ശബ്ദങ്ങളും നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയാത്ത ഒരു നാഡീവ്യൂഹ അവസ്ഥയാണ് ടൂറിറ്റ് സിൻഡ്രോം. ഈ അവസ്ഥയുള്ളവർക്ക് മറ്റുള്ളവരെപ്പോലെ സാധാരണ ജീവിതം നയിക്കാൻ ആഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിലും ചില അനിയന്ത്രിത ചലനങ്ങളും ശബ്ദങ്ങളും അവരുടെ ദൈനംദിന ജീവിതത്തെ ബാധിച്ചേക്കാം. രോഗാവസ്ഥയെക്കുറിച്ചുള്ള തെറ്റിദ്ധാരണകളും സാമൂഹികമായ പരിഹാസങ്ങളും പലപ്പോഴും അവരുടെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ വർധിപ്പിക്കുന്നു.എന്താണ് ടൂറിറ്റ് സിൻഡ്രോം? എന്തുകൊണ്ടാണ് ശരീരം ഇത്തരത്തിൽ പ്രതികരിക്കുന്നത്? ചികിത്സയിലൂടെ നിയന്ത്രണം സാധ്യമാണോ? ഗുരുതരമായ സാഹചര്യങ്ങളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഡീപ് ബ്രെയിൻ സ്റ്റിമുലേഷൻ എന്ന ചികിത്സാരീതി എങ്ങനെയാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്?
എന്താണ് ടൂറിറ്റ് സിൻഡ്രോം?
ആവർത്തിച്ചുണ്ടാകുന്ന അനിയന്ത്രിതമായ ചലനങ്ങളും ശബ്ദങ്ങളുമാണ് ടൂറിറ്റ് സിൻഡ്രോമിന്റെ പ്രധാന ലക്ഷണങ്ങൾ. ഇവയെ 'ടിക്സ്' എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത്. നാഡീവ്യൂഹത്തിന്റെ പ്രവർത്തനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഈ അവസ്ഥ സാധാരണയായി കുട്ടിക്കാലത്താണ് ആരംഭിക്കുന്നത്. പലരിലും 5 മുതൽ 10 വയസ്സുവരെയുള്ള കാലയളവിൽ ആദ്യ ലക്ഷണങ്ങൾ പ്രകടമാകാം.
ടിക്സുകൾ പ്രധാനമായും രണ്ട് തരത്തിലുണ്ട്
1. ശാരീരിക ചലനങ്ങൾ
ശരീരത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ ആവർത്തിച്ചുണ്ടാകുന്ന അനിയന്ത്രിത ചലനങ്ങളാണിവ. ഉദാഹരണത്തിന്:
- തുടർച്ചയായി കണ്ണ് ചിമ്മുക.
- തല പെട്ടെന്ന് വെട്ടിത്തിരിക്കുക.
- മുഖം കോട്ടുകയോ ചുളിക്കുകയോ ചെയ്യുക.
- തോളുകൾ ആവർത്തിച്ച് ഇളക്കുക.
- കൈകാലുകൾ പെട്ടെന്ന് ചലിപ്പിക്കുക.
2. ശബ്ദങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ടിക്സുകൾ
വായിലൂടെയോ തൊണ്ടയിലൂടെയോ നിയന്ത്രണമില്ലാതെ ശബ്ദങ്ങൾ പുറത്തുവരുന്നതാണ് ഇത്. ഉദാഹരണത്തിന്:
- ഇടയ്ക്കിടെ തൊണ്ട ക്ലിയർ ചെയ്യുക.
- മൂളുകയോ കുരയ്ക്കുന്നതുപോലുള്ള ശബ്ദമുണ്ടാക്കുകയോ ചെയ്യുക.
- പ്രത്യേക ശബ്ദങ്ങളോ വാക്കുകളോ ആവർത്തിക്കുക.
- ചില സന്ദർഭങ്ങളിൽ അനുചിതമായ വാക്കുകൾ അറിയാതെ വിളിച്ചുപറയുക.
അനുചിതമായ വാക്കുകൾ നിയന്ത്രണമില്ലാതെ പറയുന്ന അവസ്ഥയ്ക്ക് 'കോപ്രോലാലിയ' എന്നാണ് പേര്. എന്നാൽ ടൂറിറ്റ് സിൻഡ്രോം ഉള്ള എല്ലാവർക്കും ഇത്തരത്തിലുള്ള ലക്ഷണമുണ്ടാകില്ല. യഥാർഥത്തിൽ ഈ അവസ്ഥയുള്ളവരിൽ ഭൂരിഭാഗം പേർക്കും ചീത്ത വാക്കുകൾ വിളിച്ചുപറയുന്ന സ്വഭാവമില്ല. ഇതാണ് രോഗത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പൊതുവായ തെറ്റിദ്ധാരണകളിലൊന്ന്.
എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നത്?
ടൂറിറ്റ് സിൻഡ്രോമിന്റെ കൃത്യമായ കാരണം പൂർണമായി കണ്ടെത്തിയിട്ടില്ല. തലച്ചോറിലെ ചലനങ്ങളെയും പെരുമാറ്റത്തെയും നിയന്ത്രിക്കുന്ന നാഡീവ്യൂഹ ശൃംഖലകളുടെ പ്രവർത്തനത്തിലെ വ്യത്യാസങ്ങൾ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ജനിതക ഘടകങ്ങൾക്കും രോഗാവസ്ഥയുടെ രൂപീകരണത്തിൽ പങ്കുണ്ടെന്ന് പഠനങ്ങൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നു.ഇവിടെ പ്രധാനമായി മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് രോഗി മനഃപൂർവം ഇത്തരം ചലനങ്ങളോ ശബ്ദങ്ങളോ ഉണ്ടാക്കുന്നതല്ല എന്നതാണ്. ചിലർക്ക് കുറച്ചുസമയം ടിക്സുകൾ അടക്കിവയ്ക്കാൻ കഴിഞ്ഞേക്കാം. എന്നാൽ അത് വലിയ മാനസികവും ശാരീരികവുമായ സമ്മർദമുണ്ടാക്കാം. അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഇത്തരം പെരുമാറ്റങ്ങളെ പരിഹസിക്കുകയോ ശാസിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നത് ശരിയായ സമീപനമല്ല.
എല്ലാവർക്കും ശസ്ത്രക്രിയ ആവശ്യമുണ്ടോ?
ഒരിക്കലുമില്ല. ടൂറിറ്റ് സിൻഡ്രോം കണ്ടെത്തിയ എല്ലാവർക്കും ചികിത്സയോ ശസ്ത്രക്രിയയോ ആവശ്യമാകണമെന്നില്ല. പലരിലും പ്രായം കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് ലക്ഷണങ്ങളുടെ തീവ്രത കുറയാറുണ്ട്. ചിലരിൽ രോഗലക്ഷണങ്ങൾ പ്രായപൂർത്തിയായ ശേഷവും തുടരാം.ദൈനംദിന ജീവിതത്തെ ബാധിക്കുന്ന തരത്തിൽ ലക്ഷണങ്ങൾ പ്രകടമാകുമ്പോൾ മരുന്നുകളും ബിഹേവിയറൽ തെറാപ്പിയും ഉപയോഗിച്ച് നിയന്ത്രിക്കാൻ ശ്രമിക്കാറുണ്ട്. ടിക്സുകൾ നിയന്ത്രിക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന പ്രത്യേക പെരുമാറ്റ ചികിത്സാരീതിയാണ് CBIT (Comprehensive Behavioral Intervention for Tics).എന്നാൽ ചികിത്സകൾ നടത്തിയിട്ടും ഗുരുതരമായ ലക്ഷണങ്ങൾ തുടരുകയും ജീവിതനിലവാരത്തെ സാരമായി ബാധിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന അപൂർവ സാഹചര്യങ്ങളിൽ മാത്രമാണ് കൂടുതൽ സങ്കീർണമായ ചികിത്സാരീതികൾ പരിഗണിക്കുന്നത്.
ഡീപ് ബ്രെയിൻ സ്റ്റിമുലേഷൻ: എന്താണ് ഈ ചികിത്സ?
മരുന്നുകളും മറ്റ് ചികിത്സകളും ഫലപ്രദമാകാത്ത ഗുരുതരമായ ടൂറിറ്റ് സിൻഡ്രോം രോഗികളിൽ പരിഗണിക്കുന്ന ചികിത്സാരീതികളിലൊന്നാണ് ഡീപ് ബ്രെയിൻ സ്റ്റിമുലേഷൻ.തലച്ചോറിലെ പ്രത്യേക ഭാഗങ്ങളിൽ വളരെ നേർത്ത ഇലക്ട്രോഡുകൾ സ്ഥാപിക്കുന്ന ശസ്ത്രക്രിയയാണിത്. നെഞ്ചിന്റെ ഭാഗത്ത് സ്ഥാപിക്കുന്ന പേസ്മേക്കറിന് സമാനമായ ചെറിയ ഉപകരണവുമായി ഈ ഇലക്ട്രോഡുകളെ ബന്ധിപ്പിക്കുന്നു. ഉപകരണത്തിൽനിന്ന് ലഭിക്കുന്ന നിയന്ത്രിത വൈദ്യുത പൾസുകൾ തലച്ചോറിലെ പ്രത്യേക നാഡീവ്യൂഹ പ്രവർത്തനങ്ങളെ സ്വാധീനിക്കുന്നു. ഇതിലൂടെ അനിയന്ത്രിതമായ ചലനങ്ങളുടെയും ശബ്ദങ്ങളുടെയും തീവ്രത കുറയ്ക്കാനാണ് ശ്രമിക്കുന്നത്.എന്നാൽ ഇത് തലച്ചോറിലെ തകരാർ പൂർണമായി മാറ്റുന്ന ചികിത്സയല്ല. ഉപകരണം സ്ഥാപിച്ചതിന് ശേഷവും ഡോക്ടർമാർ വൈദ്യുത ഉത്തേജനത്തിന്റെ അളവും ക്രമീകരണങ്ങളും രോഗിയുടെ പ്രതികരണത്തിന് അനുസരിച്ച് മാറ്റേണ്ടിവരും.
എത്രത്തോളം ഫലപ്രദം?
ഈ ചികിത്സയ്ക്ക് പ്രതീക്ഷ നൽകുന്ന ഫലങ്ങൾ വിവിധ പഠനങ്ങളിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. 185 രോഗികളെ ഉൾപ്പെടുത്തി നടത്തിയ ഒരു അന്താരാഷ്ട്ര പഠനത്തിൽ, DBS ശസ്ത്രക്രിയയ്ക്ക് ശേഷം ഒരു വർഷം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ടിക്സുകളുടെ തീവ്രത അളക്കുന്ന സ്കോറിൽ ശരാശരി 45.1 ശതമാനം കുറവ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരുന്നു.എന്നാൽ ഇത് എല്ലാ രോഗികൾക്കും ഒരേ രീതിയിൽ ലഭിക്കുന്ന ഫലമല്ല. ചിലർക്ക് വലിയ ആശ്വാസം ലഭിക്കുമ്പോൾ മറ്റുചിലരിൽ പ്രതീക്ഷിച്ച പുരോഗതിയുണ്ടാകണമെന്നില്ല. ശസ്ത്രക്രിയയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അണുബാധ, രക്തസ്രാവം, സംസാരത്തിലെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ തുടങ്ങിയ അപകടസാധ്യതകളും പരിഗണിക്കേണ്ടതുണ്ട്.അതുകൊണ്ടുതന്നെ രോഗിയുടെ അവസ്ഥ വിശദമായി വിലയിരുത്തിയ ശേഷം ന്യൂറോളജിസ്റ്റ്, ന്യൂറോസർജൻ, മാനസികാരോഗ്യ വിദഗ്ധർ തുടങ്ങിയവരടങ്ങുന്ന മെഡിക്കൽ സംഘം ചേർന്നാണ് ഈ ചികിത്സയെക്കുറിച്ച് തീരുമാനിക്കേണ്ടത്.ടൂറിറ്റ് സിൻഡ്രോം ഉള്ള ഒരാളുടെ അനിയന്ത്രിതമായ ചലനങ്ങളോ ശബ്ദങ്ങളോ കണ്ട് അയാളെ തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത്. അതൊരു സ്വഭാവദോഷമോ മോശം പെരുമാറ്റമോ അല്ല. നിയന്ത്രിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഒരു നാഡീവ്യൂഹ അവസ്ഥയുടെ ഭാഗമാണ്.കുടുംബാംഗങ്ങളുടെയും സുഹൃത്തുക്കളുടെയും അധ്യാപകരുടെയും സഹപ്രവർത്തകരുടെയും പിന്തുണ ഈ അവസ്ഥയുള്ളവരുടെ ജീവിതത്തിൽ വലിയ മാറ്റമുണ്ടാക്കും. രോഗത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ശരിയായ അറിവും തെറ്റിദ്ധാരണകൾ ഒഴിവാക്കാനുള്ള മനോഭാവവുമാണ് അവർക്ക് സമൂഹത്തിൽ കൂടുതൽ ആത്മവിശ്വാസത്തോടെ ജീവിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നത്.