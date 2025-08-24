Begin typing your search above and press return to search.
    Health News
    Posted On
    24 Aug 2025 1:50 PM IST
    Updated On
    24 Aug 2025 1:50 PM IST

    പ്ര​സ​വകാലത്തെ പ​ല്ലു വേ​ദ​ന​

    Representation image
    ദ​ന്ത സം​ര​ക്ഷ​ണം എ​ന്ന​ത് എ​ല്ലാ​ കാ​ല​ത്തും അ​ത്യ​ന്താ​പേ​ക്ഷി​ത​മാ​യ ഒ​ന്നാ​ണെ​ങ്കി​ലും ഗ​ർ​ഭ​കാ​ല​ത്ത് ഇ​ക്കാ​ര്യ​ത്തി​ന് കൂ​ടു​ത​ൽ ശ്ര​ദ്ധ ന​ൽ​കേ​ണ്ട​ത് അ​നി​വാ​ര്യ​മാ​ണ്. അ​നി​യ​ന്ത്രി​ത​മാ​യ ഹോ​ർ​മോ​ൺ വ്യ​തി​യാ​നം ഗ​ർ​ഭ​കാ​ല​ങ്ങ​ളി​ലെ ദ​ന്ത സം​ര​ക്ഷ​ണം കൂ​ടു​ത​ൽ സ​ങ്കീ​ർ​ണ​മാ​ക്കു​ന്നു. ഈ ​കാ​ല​യ​ള​വി​ൽ ശ്ര​ദ്ധി​ക്കേ​ണ്ട നി​ര​വ​ധി കാ​ര്യ​ങ്ങ​ളു​ണ്ട്.

    മോ​ണ പ​ഴു​പ്പ്

    മോർണിങ് സിക് നസ്, അ​മി​ത​മാ​യ ഉ​മി​നീ​ർ ഉ​ൽപാ​ദ​നം, ഓ​ക്കാ​നം, മ​നം​പു​ര​ട്ട​ൽ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ ബ്ര​ഷി​ങ്ങി​നെ സാ​ര​മാ​യി ബാ​ധി​ക്കു​ക​യും ത​ന്മൂ​ലം പ​ല്ലു​ക​ളി​ൽ പ്ലാ​ക്ക് അ​ഥ​വാ അ​ഴു​ക്ക് അ​ടി​ഞ്ഞ് കൂ​ടു​ക​യും ചെ​യ്യാ​റു​ണ്ട്. ഇ​വ ഗ​ർ​ഭ​കാ​ല​ത്ത് ത​ന്നെ സ്കെയിലിങ് (Scaling) അ​ഥ​വാ ‘ക്ലീനിങ്ങി’ലൂടെ ദ​ന്ത ഡോ​ക്ട​റു​ടെ സ​ഹാ​യ​ത്തോ​ടെ ചെ​യ്യാ​വു​ന്ന​താ​ണ്.

    ദ​ന്ത​ക്ഷ​യം

    ഉ​മി​നീ​രി​ന്റെ അ​ള​വ്, ഘ​ട​ന എ​ന്ന​തി​ലെ വ്യ​ത്യാ​സം, ഇ​ട​ക്കി​ടെ​യു​ള്ള ഭ​ക്ഷ​ണരീ​തി, അ​മി​ത​മാ​യ ഛർ​ദി തു​ട​ങ്ങി​യ​വ പ​ല്ല് കേ​ടുവ​രു​ന്ന​തി​ന് കാ​ര​ണ​മാ​കു​ന്നു. ഈ ​പ്ര​ശ്നം കു​റ​ക്കാ​ൻ നി​ര​വ​ധി മാ​ർ​ഗ​ങ്ങ​ൾ വ​ള​രെ എ​ളു​പ്പ​ത്തി​ൽ ചെ​യ്യാ​ൻ ക​ഴി​യും. പ​ഞ്ച​സാ​ര​യു​ടെ അ​ള​വ് ക​ഴി​വ​തും കു​റ​ക്കു​ക എ​ന്ന​താ​ണ് അ​തി​ൽ പ്ര​ധാ​ന​പ്പെ​ട്ട​ത്. ഛർ​ദി​ച്ച ഉ​ട​നെ​യു​ള്ള ബ്ര​ഷി​ങ് ഒ​ഴി​വാ​ക്കു​ക ധാ​രാ​ളം വെ​ള്ളം കു​ടി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യ​ണം. ഇ​തി​ലൂ​ടെ ഒ​രു പ​രി​ധി വ​രെ ദ​ന്ത​ക്ഷ​യം ത​ട​യാ​ൻ ക​​ഴി​യും. കേ​ടാ​യ പ​ല്ലു​ക​ളെ വെ​ള്ള നി​റ​ത്തി​ലു​ള്ള അ​മാ​ൽ​ഗം ചെ​യ്ത് സം​ര​ക്ഷി​ക്കു​ക. ക​റു​പ്പ് നി​റ​ത്തി​ലു​ള്ള അ​മാ​ൽ​ഗം ക​ഴി​വ​തും ഗ​ർ​ഭ​കാ​ല​ങ്ങ​ളി​ൽ ഒ​ഴി​വാ​ക്കു​ക.

    മ​രു​ന്നു​ക​ളു​ടെ ഉ​പ​യോ​ഗം

    ഗ​ർ​ഭ​കാ​ല​ത്ത് സ്വ​യം ചി​കി​ത്സ ക​ഴി​വ​തും ഒ​ഴി​വാ​ക്കു​ന്ന​താ​ണ് ന​ല്ല​ത്. ഡോ​ക്ട​റു​ടെ അ​റി​വോ​ടെ മാ​ത്രം മ​രു​ന്നു​ക​ൾ ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച് ശീ​ലി​ക്കു​ക. നി​ങ്ങ​ൾ ക​ഴി​ക്കു​ന്ന മ​രു​ന്നു​ക​ളെ​കു​റി​ച്ചു​ള്ള വി​ശ​ദ വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ ഡോ​ക്ട​റെ അ​റി​യി​ക്കു​ക​യും വേ​ണം.

    ചി​കി​ത്സ ഏ​ത് സ​മ​യ​ത്ത്

    ര​ണ്ടാ​മ​ത്തെ ​ൈത്രമാ​സം, അ​ഥ​വാ 4-6 മാ​സ​മാ​ണ് സു​ര​ക്ഷാ കാ​ല​യ​ള​വാ​യി ക​ണ​ക്കാ​ക്കി​യി​ട്ടു​ള്ള​ത്. ആ​ദ്യ​ത്തെ​യും അ​വ​സാ​ന​ത്തെ​യും ​ൈത്ര​മാ​സ​ങ്ങ​ളി​ൽ ക​ഴി​വ​തും ദ​ന്ത ചി​കി​ത്സ​ക​ൾ ഒ​ഴി​വാ​ക്കു​ന്ന​താ​ണ് ന​ല്ല​ത്. അ​വ​സാ​ന മാ​സ​ങ്ങ​ളി​ൽ കൂ​ടു​ത​ൽ സ​മ​യം മ​ല​ർ​ന്ന് കി​ട​ക്കു​ന്ന​ത് ത​ല​ക്ക​റ​ക്കംപോ​ലു​ള്ള ചി​ല ബു​ദ്ധി​മു​ട്ടു​ക​ൾ വ​രാ​ൻ കാ​ര​ണ​മാ​യേ​ക്കാം. അ​തി​നാ​ൽ ദ​ന്ത ചി​കി​ത്സപോ​ലു​ള്ള സ​മ​യ​മെ​ടു​ക്കു​ന്ന ചി​കി​ത്സ​ക​ൾ ര​ണ്ടാ​മ​ത്തെ ​ൈത്രമാ​സ​ത്തി​ൽ ചെ​യ്ത് തീ​ർ​ക്കാ​ൻ ശ്ര​ദ്ധി​ക്ക​ണം. അ​നി​വാ​ര്യ​മാ​യ അ​വ​സ്ഥ​ക​ളി​ൽ റൂ​ട്ട്ക​നാ​ൽ, എക്സ് റേ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ സു​ര​ക്ഷ​യോ​ടുകൂ​ടി മാ​ത്രം ചെ​യ്യാ​വു​ന്ന​താ​ണ്.

