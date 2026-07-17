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    Health News
    Posted On
    date_range 17 July 2026 10:20 AM IST
    Updated On
    date_range 17 July 2026 10:20 AM IST

    നെഞ്ചെല്ലിന് പിന്നിലുള്ള ആകുഞ്ഞ് അവയവം പറയും നിങ്ങളുടെ ആയുസ്സ്

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    നെഞ്ചെല്ലിന് പിന്നിലുള്ള ആകുഞ്ഞ് അവയവം പറയും നിങ്ങളുടെ ആയുസ്സ്
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    നെഞ്ചെല്ലിന് പിന്നിലായി സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന, പ്രായപൂർത്തിയാകുമ്പോൾ തൈമസ് ക്രമേണ ചുരുങ്ങുന്ന കുഞ്ഞ് അവയവം. വർഷങ്ങളായി ശാസ്ത്രലോകം ഏറെ പ്രാധാന്യം നൽകാതിരുന്ന മനുഷ്യശരീരത്തിലെ ഈ ചെറിയ അവയവം ദീർഘായുസ്സിന്റെയും ആരോഗ്യകരമായ വാർധക്യത്തിന്റെയും നിർണായക സൂചകമായിരിക്കാമെന്ന് പുതിയ പഠനം. നെഞ്ചെല്ലിന് (Sternum) പിന്നിലായി സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന തൈമസ് എന്ന അവയവമാണ് ഈ കണ്ടെത്തലിന്റെ കേന്ദ്രബിന്ദു. എ.ഐ സഹായത്തോടെ സി.ടി സ്കാനുകൾ വിശകലനം ചെയ്ത ഗവേഷകർ, ആരോഗ്യമുള്ള തൈമസുള്ളവരിൽ മരണസാധ്യത, ഹൃദ്രോഗസാധ്യത, ശ്വാസകോശ കാൻസർ സാധ്യത എന്നിവ ഗണ്യമായി കുറവാണെന്ന് കണ്ടെത്തി.

    തൈമസ് ശരീരത്തിന്റെ പ്രതിരോധ സംവിധാനത്തിലെ പ്രധാന അവയവമാണ്. രോഗാണുക്കളെ നേരിടുന്ന ടി-കോശങ്ങൾ വളർത്തി പരിശീലിപ്പിക്കുന്നതിലാണ് ഇതിന്റെ പ്രധാന പങ്ക്. പ്രായപൂർത്തിയാകുമ്പോൾ തൈമസ് ക്രമേണ ചുരുങ്ങുന്നതിനാൽ, ബാല്യത്തിന് ശേഷം ഇതിന് വലിയ പ്രാധാന്യമില്ലെന്നാണ് ദീർഘകാലമായി കരുതപ്പെട്ടിരുന്നത്. എന്നാൽ, പുതിയ പഠനങ്ങൾ ഈ ധാരണയെ ചോദ്യംചെയ്യുകയാണ്.

    27,000ത്തിലധികം പേരുടെ നെഞ്ചിലെ സി.ടി സ്കാനുകൾ ഡീപ് ലേണിങ് സാങ്കേതികവിദ്യ ഉപയോഗിച്ച് വിശകലനം ചെയ്താണ് ഗവേഷണം നടത്തിയത്. തൈമസിന്റെ ആരോഗ്യനില വിലയിരുത്തുന്ന പ്രത്യേക എ.ഐ മാതൃകയാണ് ഇതിനായി ഉപയോഗിച്ചത്. പഠനത്തിൽ കണ്ടെത്തിയത് ഇവയാണ്: ആരോഗ്യമുള്ള തൈമസുള്ളവർക്ക് ഏത് കാരണത്താലുമുള്ള മരണസാധ്യത ഏകദേശം 50% കുറവ്; ഹൃദ്രോഗംമൂലമുള്ള മരണസാധ്യത 63% വരെ കുറവ്; ശ്വാസകോശ കാൻസർ വരാനുള്ള സാധ്യത 36% കുറവ്.

    വാർധക്യം വെറും പ്രായം കൂടുന്നതല്ല, ശരീരത്തിലെ ജൈവമാറ്റങ്ങളുടെ ഫലമാണെന്ന കാഴ്ചപ്പാടിന് ഈ പഠനം കൂടുതൽ ശക്തി നൽകുന്നു. ദീർഘായുസ്സും മികച്ച പ്രതിരോധശേഷിയും വിലയിരുത്താൻ തൈമസിന്റെ ആരോഗ്യം ഭാവിയിൽ പ്രധാന ബയോമാർക്കർ ആകുമെന്നാണ് ഗവേഷകരുടെ പ്രതീക്ഷ.

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    TAGS:Lifespaninternal organslife`Health News
    News Summary - thymus gland will tell you your lifespan
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