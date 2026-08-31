ഹൃദ്രോഗം: സ്ത്രീകളിൽ ലക്ഷണങ്ങൾ നിശബ്ദം; മരണത്തിലും വില്ലൻ

ഹൃദ്രോഗം: സ്ത്രീകളിൽ ലക്ഷണങ്ങൾ നിശബ്ദം; മരണത്തിലും വില്ലൻtext_fields
സ്ത്രീകളിൽ ഹൃദ്രോഗം വർധിച്ചുവരികയാണ്. പല സ്ത്രീകളിലും ഇത് കൃത്യമായി നിർണ്ണയിക്കപ്പെടാതെ പോകുന്നത് മരണനിരക്ക് ഉയരാനും പ്രധാന കാരണമാകുന്നുണ്ട്. അതിനാൽ സ്ത്രീകൾ ഇതിന്റെ മുന്നറിയിപ്പ് അടയാളങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്. നെഞ്ചുവേദനയാണ് ഹൃദ്രോഗത്തിന്റെ ലക്ഷണമെന്നാണ് ഭൂരിഭാഗം പേരുടെയും ധാരണ. യഥാർത്ഥത്തിൽ ഹൃദയാഘാതം ഉണ്ടാകുന്നതിന് ആഴ്ചകൾക്ക് മുമ്പ് തന്നെ അസാധാരണമായ ക്ഷീണം, ശ്വാസതടസ്സം, ഓക്കാനം അല്ലെങ്കിൽ ഉറക്കമില്ലായ്മ തുടങ്ങിയ ലക്ഷണങ്ങൾ ഉണ്ടാവുമെന്ന് ഗവേഷണങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കുന്നു. എന്നാൽ സ്ത്രീകൾ ഹൃദയാഘാതത്തിന്റെ സാധാരണ ലക്ഷണങ്ങൾ പ്രകടിപ്പിക്കാറില്ലെന്നും അവരുടെ ലക്ഷണങ്ങൾ പുരുഷന്മാരിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമാണെന്നും പഠനങ്ങൾ പറയുന്നു. സ്ത്രീകൾക്ക് ആരോഗ്യ സങ്കീർണ്ണതകളുടെ പാറ്റേൺ പോലും വ്യത്യസ്തമാണ്.
ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടാതെ പോകുന്നത് എന്തുകൊണ്ട്?
സ്ത്രീകളിലെ ഹൃദയാഘാത ലക്ഷണങ്ങൾ സൂക്ഷ്മമായതിനാൽ അവ പലപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടാതെ പോകുന്നു. സമ്മർദ്ദം, ആർത്തവവിരാമം, വാർദ്ധക്യം അല്ലെങ്കിൽ തിരക്കുപിടിച്ച ജീവിതശൈലി എന്നിവയുടെ ലക്ഷണങ്ങളുമായി സാമ്യമുള്ളതുകൊണ്ട് പല സ്ത്രീകളും ഈ ലക്ഷണങ്ങളെ അവഗണിക്കുന്നു. വൈകിയുള്ള രോഗനിർണ്ണയം ആരോഗ്യ സങ്കീർണ്ണതകളുടെ സാധ്യത വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും മരണത്തിന് കാരണമാവുകയും ചെയ്യും.
സ്ത്രീകളിൽ ഹൃദയാഘാത സാധ്യത വർദ്ധിപ്പിക്കുന്ന ഘടകങ്ങൾ
ഉയർന്ന രക്തസമ്മർദ്ദം
അമിതവണ്ണം
പ്രമേഹം
ശാരീരിക നിഷ്ക്രിയത്വം
ഉപ്പ് കൂടിയതും സംസ്കരിച്ചതുമായ ഭക്ഷണങ്ങളുടെ ഉപയോഗം
വേഗതയേറിയ നഗരജീവിത ശൈലിയിൽ നിന്നുള്ള അനിയന്ത്രിതമായ സമ്മർദ്ദം
സ്ത്രീകളിലെ നിശബ്ദ ലക്ഷണങ്ങൾ പലപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടാതെ പോകുന്നുണ്ട്. ഒരു ആക്രമണത്തിന് ആഴ്ചകൾക്ക് മുമ്പ് തന്നെ മുന്നറിയിപ്പ് അടയാളങ്ങൾ കണ്ടുതുടങ്ങിയേക്കാം. അതുകൊണ്ടാണ് ഒരു സ്ത്രീയുടെ ലക്ഷണങ്ങളെ ഗൗരവമായി കാണേണ്ടത്. സമ്മർദ്ദം, ഉത്കണ്ഠ, വയറ്റിലെ പ്രശ്നങ്ങൾ, ക്ഷീണം, ആർത്തവവിരാമം തുടങ്ങിയ മറ്റ് ഘടകങ്ങളുമായി ലക്ഷണങ്ങൾ സാധാരണയായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതിനാൽ, സ്ത്രീകളിലെ ഹൃദയാഘാത ലക്ഷണങ്ങൾ പലപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കാറില്ല.
മുന്നറിയിപ്പുകൾ
പുരുഷന്മാർ കടുത്ത നെഞ്ചുവേദന എന്ന ക്ലാസിക് ലക്ഷണം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ്. എന്നാൽ സ്ത്രീകൾക്ക് ഇത് കാണണമെന്നില്ല. മിക്ക സ്ത്രീകളും അവഗണിക്കുന്ന മറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു മുന്നറിയിപ്പ് അടയാളം അസാധാരണമായ ക്ഷീണമാണെന്ന് 'ദി സി.എസ്.ആർ ജേണൽ' പറയുന്നു. ശരീരത്തിലേക്കുള്ള രക്തയോട്ടം കുറയുന്നതിനാൽ യഥാർത്ഥ ഹൃദയാഘാതം ഉണ്ടാകുന്നതിന് ആഴ്ചകൾക്ക് മുമ്പ് തന്നെ ഇത് പ്രകടമായേക്കാം. ഇത് ഊർജ്ജ നില കുറയാൻ കാരണമാകുകയും വിശദീകരിക്കാനാകാത്ത ക്ഷീണത്തിന് ഇടയാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. സ്ത്രീകളിൽ ഹൃദയാഘാതത്തിന്റെ മുന്നറിയിപ്പായി വർത്തിക്കുന്ന മറ്റ് ലക്ഷണങ്ങൾ താഴെ പറയുന്നവയാണ്:
ശ്വാസതടസ്സം
നെഞ്ചിലെ ഞെക്കമോ അസ്വസ്ഥതയോ
താടിയെല്ല്, കഴുത്ത്, തോടുകൾ, പുറം അല്ലെങ്കിൽ കൈ എന്നിവിടങ്ങളിലെ വേദന
തലകറക്കം
കിതപ്പ്
ഓക്കാനം അല്ലെങ്കിൽ ദഹനക്കേട് പോലുള്ള ലക്ഷണങ്ങൾ
ഉറക്ക തടസ്സങ്ങൾ
അപകടസാധ്യത ആർക്കാണ്?
രോഗങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ താഴെ പറയുന്നതുപോലുള്ള ജീവിതശൈലി ശീലങ്ങൾ കാരണം പ്രതിരോധ സംവിധാനം തകർന്ന സ്ത്രീകളാണ് ഹൃദയാഘാത സാധ്യത ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ളവർ:
പ്രമേഹം
ഉയർന്ന രക്തസമ്മർദ്ദം
ഉയർന്ന കൊളസ്ട്രോൾ
പുകവലി
അമിതവണ്ണം
കുടുംബചരിത്രം
ആർത്തവവിരാമം
ശാരീരിക നിഷ്ക്രിയത്വം
അടിയന്തിര വൈദ്യസഹായം തേടേണ്ടത് എപ്പോൾ?
പെട്ടെന്നുള്ള നെഞ്ചിലെ അസ്വസ്ഥത
വിശദീകരിക്കാനാകാത്ത കടുത്ത ക്ഷീണം
ശ്വാസതടസ്സം
താടിയെല്ല്, കൈ, കഴുത്ത് അല്ലെങ്കിൽ പുറം എന്നിവിടങ്ങളിലേക്ക് പടരുന്ന വേദന
ഏതാനും മിനിറ്റുകളിൽ കൂടുതൽ നീണ്ടുനിൽക്കുന്ന ലക്ഷണങ്ങൾ
ഹൃദയാഘാത സാധ്യത എങ്ങനെ കുറയ്ക്കാം?
ഹൃദയാരോഗ്യകരമായ ഭക്ഷണക്രമം പിന്തുടരുക
പതിവായി വ്യായാമം ചെയ്യുക
പുകവലി ഒഴിവാക്കുക
രക്തസമ്മർദ്ദവും കൊളസ്ട്രോളും നിയന്ത്രിക്കുക
പ്രമേഹം നിയന്ത്രിക്കുക
ഉറക്കത്തിന് മുൻഗണന നൽകുക
സമ്മർദ്ദം കുറയ്ക്കുക
പതിവ് ആരോഗ്യ പരിശോധനകൾ ക്രമീകരിക്കുക
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