ആരോഗ്യവകുപ്പിന് പ്രശംസ; എസ്.എം.എ ജനറിക് മരുന്ന് ആര് എതിർത്താലും നടപ്പാക്കും: വി.ഡി സതീശൻ

ആരോഗ്യവകുപ്പിന് പ്രശംസ; എസ്.എം.എ ജനറിക് മരുന്ന് ആര് എതിർത്താലും നടപ്പാക്കും: വി.ഡി സതീശൻtext_fields
തിരുവനന്തപുരം: എസ്.എം.എ രോഗികൾക്ക് നാറ്റ്കോ കമ്പനിയുടെ ഇന്ത്യൻ ജനറിക് മരുന്ന് നൽകാനുള്ള തീരുമാനവും ആര് എതിർത്താലും നടപ്പാക്കുമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി വി.ഡി. സതീശൻ. റോഷ് കമ്പനിക്ക് വേണ്ടിയാണ് പ്രതിപക്ഷം വാദിക്കുന്നതെന്നും നിയമസഭയിൽ മുഖ്യമന്ത്രി കുറ്റപ്പെടുത്തി.
വിലകുറച്ച് മരുന്ന് നൽകാനുള്ള ആരോഗ്യവകുപ്പിന്റെ തീരുമാനത്തെ മുഖ്യമന്ത്രി പ്രശംസിച്ചു. കുറഞ്ഞ വിലയ്ക്ക് മരുന്ന് ലഭിക്കുന്നത് കുടുംബങ്ങൾക്ക് ആശ്വാസം നൽകും. 12 ദിവസത്തെ മരുന്നിന് 6.5 ലക്ഷം വേണ്ടിവന്നിരുന്ന സ്ഥാനത്ത് 15,000 രൂപയ്ക്ക് നൽകാൻ സാധിക്കുമെന്നും മരുന്നിന്റെ വില ഇനിയും കുറയ്ക്കാൻ സാധിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
സഭയിൽ പ്രതിപക്ഷം ഉന്നയിച്ച ആരോപണങ്ങൾക്ക് മറുപടി പറയുകയായിരുന്നു മുഖ്യമന്ത്രി.ആരോഗ്യമന്ത്രി കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കണമെന്നായിരുന്നു പ്രതിപക്ഷ നേതാവിന്റെ ഉപദേശം.
മരുന്ന് കമ്പനിയിൽ നിന്ന് സി.പി.എം തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫണ്ടായി ഒന്നര കോടി വാങ്ങിയെന്ന് ആരോഗ്യമന്ത്രി കെ. മുരളീധരൻ ആരോപിച്ചു. ഇതിന് കോൺഗ്രസ് വാങ്ങിയത് 12.5 കോടിയാണെന്ന് പിണറായിയുടെ തിരിച്ചടി. എസ്.എം.എ മരുന്നിന് ഒറ്റക്കമ്പനി ടെൻഡർ ചട്ടലംഘനമെന്ന് പ്രതിപക്ഷം ആരോപിച്ചപ്പോൾ ജനറിക് മരുന്ന് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒറ്റ കമ്പനിയേ ഉള്ളൂ എന്ന് സർക്കാരും വ്യക്തമാക്കി.
പൊതുജനാരോഗ്യമേഖലയിലെ നയരൂപീകരണത്തിനുള്ള ടാസ്ക് ഫോഴ്സിൽ യു.പി മുൻ ചീഫ് സെക്രട്ടറിയും കോർപ്പറേറ്റ് വക്താവുമായ ദീപക് സിംഗാൾ എങ്ങനെ കയറിപ്പറ്റി, വില കൂടിയതെങ്കിലും ഗുണനിലവാരം ഉറപ്പിച്ച മരുന്ന് മാറ്റി എസ്.എം.എ രോഗികൾക്കുള്ള മരുന്ന് വിലകുറച്ച് നൽകാനുള്ള തീരുമാനത്തിൽ ആരോഗ്യവകുപ്പ് വളയമില്ലാതെ ചാടിയതെന്തിന് തുടങ്ങിയ ചോദ്യങ്ങളാണ് പ്രതിപക്ഷം അടിയന്തര പ്രമേയ നോട്ടീസിൽ ഉന്നയിച്ചത്. ദീപക് സിംഗാളിനെതിരെ നിലവിൽ ഒരു വിജിലൻസ് കേസും ഇല്ലെന്നും ആരോഗ്യ മേഖലയുടെ സമഗ്ര പുരോഗതി ലക്ഷ്യമിടുമ്പോൾ കോർപ്പറേറ്റ് വൽക്കരണം പോലുള്ള ക്ലീഷേ വാക്കുകൾ കൊണ്ട് നേരിടരുതെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു. വളരുന്നത് ഒക്കെ കൊള്ളാം അത് പുറകോട്ടാകരുതെന്നായിരുന്നു പിണറായിയുടെ മറുപടി.